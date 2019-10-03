В октябре правительство РФ ждет изменение статуса. Путин предупредил

Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами врачей без «фокусов» Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 2 октября провел в Кремле совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Полтора месяца назад глава государства дал правительству 34 поручения,, а сегодня выслушал отчет об исполнении. И хоть длился отчет всего 20 минут — все необходимые сигналы правительство получило. Пусть и безрадостные.

Совещание, проведенное президентом по той же теме 20 августа обозначило вопрос модернизации первичного звена здравоохранения (к которому обращаются пациенты в случае недомогания) как ключевой. «За специализированной помощью за прошлый год было 746,8 млн обращений граждан. А в первичное звено в 2018 году этих обращений почти в два раза больше — 1,2 млрд. И если первичное звено будет в том состоянии, в котором оно было до сих пор — количество инфарктов и инсультов не уменьшится», — объяснил тогда президент.

По итогам совещания стало понятно, что правительству не удастся сохранить монополию в решении острых социальных вопросов Фото: kremlin.ru

То совещание вызвало у региональных минздравов оторопь — от масштаба поручений и предельно сжатых сроков на их выполнение. В разговоре с «URA.RU» местные чиновники не скрывали своей радости по поводу того, что ни одно поручение, которое было бы необходимо выполнить до начала октября, их не коснулось. «У нас никаких данных об исполнении никаких нет. До ноября (одно из поручений с пометкой „Регионы“ касается начала ноября — прим. „URA.RU“) какие нужны данные — соберем и отчитаемся», — с заметным облегчением объясняли чиновники.

Отделаться только отчетами не удастся ни регионам, ни федеральному правительству. Путин неоднократно давал понять, что острые социальные вопросы имеют для него наивысший приоритет. Во время «Прямой линии» 20 июня он доказал это, рассказав про самую «стыдную» для себя историю — случай с потерянной его подчиненными запиской от пожилой женщины. «Никогда этого не забуду, — говорил Путин. — Все, что до меня доходит, в руки попадает — все стараюсь отработать».

Масштаб проблем в здравоохранении станет понятен правительству меньше, чем через месяц — на Госсовете Фото: kremlin.ru

2 октября глава государства настойчиво повторил, что считает рассматриваемый вопрос «важнейшим для каждой российской семьи». «Подчеркиваю, насколько чувствительна тема для наших граждан. Ведь речь идет о ФАПах [фельдшерско-акушерских пунктах], поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически каждый день своей жизни. Важно не только как люди относятся к здравоохранению, какое настроение у них по этому поводу <…>, но еще важнее, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: продолжительность жизни людей, демография, в широком смысле здоровье нации», — сказал президент.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова улыбалась только до начала совещания Фото: kremlin.ru

Доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой, как и следовало ожидать, был по-чиновничьи изощренным. Среди наиболее важных принципов модернизации министр назвала «обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи». Больницы будут размещать в соответствии с нуждами населения, к ним будет легко добраться, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Медучреждения наполнят необходимыми специалистами, которых обеспечат «достойной и справедливой заработной платой».

Министр предложила законодательно закрепить норму: оклад в зарплате врачей должен быть не меньше 55%, а также перечень стимулирующих и компенсационных выплат, их долю и условия их предоставления. «Хотела бы отметить, что некоторые регионы уже сейчас имеют эти показатели — их 10, некоторые приближаются — их 34. Но есть четыре региона, где доля оклада не превышает 20—25 процентов, и там основные проблемы, основные жалобы», — объясняла Скворцова.

На все эти витиеватые формулировки президент отреагировал замечанием: «Важно чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло».

И это пожелание обойтись без «фокусов» явно относилось не только к теме одной лишь «первички», но касалось и проходившей весь прошлый год реформы с укрупнением центров оказания медпомощи, и реализации нацпроекта «Здравоохранение». И конечно же было отсылкой к громким историям, гремящим на всю страну: летом произошло массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в сентябре — сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии (Москва). Все эти истории были связаны с жалобами врачей, в том числе, и на низкие зарплаты.

С присущим ему тактом Владимир Путин не стал выносить на публику все недовольство работой правительства и дал понять, что не снимает «важнейший вопрос» с личного контроля. Уже после совещания собеседник в администрации президента объяснил интригу: «Правительство рассчитывало сохранить за собой монополию на решение ключевых вопросов, в том числе, и здравоохранения. Но глава государства эти планы поменяет уже в конце октября».

Собеседник агентства подразумевает заседание Госсовета, которое пройдет в конце месяца. В последнее время это мероприятие благодаря свежим подходам к его организации трансформировалось из череды сухих и скучных докладов в мозговые штурмы — более практичные и откровенные. На ближайшем Госсовете, как ожидается, такими откровениями станут выступления губернаторов с конкретными проблемами и претензиями. Считается, что они не позволят правительству превращать решение «важнейшего вопроса» в привычную бюрократию.