На тусовке года от «URA.RU» раскрыли главную политическую интригу

Церемония награждения состоялась в одном из любимых ресторанов уральской элиты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Редакция «URA.RU» 9 октября подвела итоги ежегодной премии «Политик года». В этом году торжественная церемония проходила в совершенно новых условиях, и изданию удалось удивить даже самых искушенных гостей вечера. Как полсотни главных людей Урала выбрали нового героя уральской политики — в репортаже «URA.RU».

Премия «Политик года» от «URA.RU» проходила в Екатеринбурге уже в третий раз. В номинациях прошлых лет победы одержали свердловский министр транспорта Василий Старков и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В этот раз на победу претендовали 11 человек. Лучших из них на протяжении двух недель выбирали читатели «URA.RU». Больше всего голосов набрали вице-губернатор Сергей Бидонько, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и депутат гордумы Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев (слева) пришел на премию первым из финалистов, поэтому публика в шутку предполагала, что победа достанется ему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Далее «URA.RU» дало право выбрать победителя экспертному совету, в который вошли 50 представителей политической и бизнес-элиты региона, деятели культуры, науки, медиа, лидеры общественного мнения. Их решение мы держали в тайне вплоть до церемонии награждения.

Торжественный вечер проходил в излюбленном месте уральской элиты — ресторане «Касторка». Здесь собрались и финалисты премии «URA.RU», и члены экспертного совета. Ожидая начала праздника, гости гадали, кто же будет назван Политиком года в 2019 году, родилась шутка: «Кто первым из финалистов придёт в зал, тот и победит». Первым, к слову, явился Алексей Вихарев.

Начиная церемонию, шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов приветствовал собравшихся: «„URA.RU“ — это Урал, Урал — это „URA.RU“. Мы считаем себя патриотами своей территории. Этим голосованием мы, журналисты агентства, и вы, наши читатели, публично отмечаем лучших, давая пример другим политикам, кого ценит наше свердловское общество. Благо для общества — главный критерий нашей премии».

Иван Некрасов: «Благо для общества — главный критерий нашей премии» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гостей праздника ждали сюрпризы. Специально для собравшихся «Касторка» подготовила особенное меню, в которое, например, вошли блюдо из морского ежа, теплый салат с лососем, ризотто с белыми грибами, сибас с кремом фасоль и креветками. В музыкальные паузы собравшихся развлекала уральская вокалистка и фэшн-модель Ульяна Пережогина.

Самой интересной частью развлекательной программы стали фокусы от иллюзиониста Романа Халафяна. Например, он попросил пиджак у вице-губернатора Сергея Бидонько и потушил о него сигарету: «Видите, как дымится, значит, ткань хорошая!» Причем костюм Сергея Бидонько все-таки оказался цел. Халафян разыграл и депутата Алексея Вихарева: он сделал вид, что разбил его часы, а затем достал украшение из банки с консервированной фасолью, которая все это время была спрятана в шкатулке.

«URA.RU» принимало комплименты от финалистов премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Церемония продолжалась больше трех часов, гости отметили и новый формат премии. Напомним, в этом году агентство из-за недопонимания в организационных моментах награждает Политика года без бывшего партнера, журнала «Деловой квартал». Во время церемонии вице-губернатор Сергей Бидонько увидел в изменениях положительные моменты. «Пусть премий и несколько. У боксеров тоже много видов поясов. Потом можно организовать абсолютную версию, — сказал вице-губернатор. — Хочу поблагодарить „URA.RU“, организовывая это мероприятие, вы даете серьезную обратную связь многим людям, занимающим посты».

Другие финалисты тоже не скупились на комплименты изданию. «Хочу поблагодарить „URA.RU“ за то, что смог поучаствовать в голосовании с такими политиками-тяжеловесами», — сказал депутат Алексей Вихарев. «Выражаю слова благодарности нашему флагману журналистики — „URA.RU“. Вы, как хороший коньяк, с каждым годом становитесь все лучше. Когда есть такой флагман, журналистика будет развиваться», — продолжил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Все финалисты получили бутылки вина их возрастов, а Сергей Бидонько — еще и новый статус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все финалисты получили от «URA.RU» бутылки вина их возрастов. Но главная интрига вечера сохранялась. Объявлять «Политика года» на сцену вышли шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов и глава «Четвертого канала» Элеонора Расулова. Она кокетливо заметила, что все участники — «очень позитивные и красивые политики». Затем выступающие объявили победителя премии Политик года — 2019: им стал Сергей Бидонько.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в голосовании на сайте. Признаюсь, я сам проголосовал за Александра Геннадиевича Высокинского. Ему сегодня труднее всех, и его надо как можно больше поддерживать. Я думаю, что сегодня победили мы все, это коллективное звание, в одиночку чего-то достичь невозможно. Думаю, мы еще долго будем вместе работать на благо области», — принял награду вице-губернатор.

Момент фокуса с тушением сигареты о пиджак вице-губернатора Сергея Бидонько Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский тепло поприветствовал главу регионального Союза журналистов Александра Левина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники вечера обсуждали все последние политические события в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU