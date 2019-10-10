В Екатеринбурге появилось новое интернет-издание. Без сайта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге пять месяцев работает новое СМИ «Лампа». Технически это группа журналистов с сообществом во «Вконтакте» и каналом в Телеграме, но у издания десятки тысяч пользователей, его регулярно цитируют городские СМИ. В интервью «URA.RU» руководитель «Лампы» Андрей Казанцев (в прошлом руководил екатеринбургской редакцией Lifenews и занимал руководящие посты на портале E1.RU) — рассказал, зачем создал экспериментальное СМИ, на чьи деньги создает повестку и почему считает ведущего Владимира Соловьева приятным человеком.

— Андрей, почему издание называется «Лампа»?

Издание Андрея Казанцева начало работу в мае Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Короткое, светлое и сакральное для меня слово. Первое слово, которое я произнес — ехал в лифте, маленьким, и сказал «лампочка». У меня собаку зовут Лампа.

— Вы запустились несколько месяцев назад?

— Когда я этот проект готовил, были планы запуститься 1 июня, но в мае начались события в сквере [противостояние сторонников и противников строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге] и мы поняли, что нужно стартовать с этих событий.

— Какой штат у тебя?

— Штат у меня три человека, зарплата предполагается выше рынка. Это основа, а из наемных ребят, кто приходит и уходит, за три месяца полностью сменился состав — не выдерживают, тяжело работать. Плюс я перебрал, наверное, всех СММ-таргетологов в городе, когда искал себе спеца, но у меня 19-летний руководитель СММ, которая делает круче всех. Человек, который отвечает у нас за видео — это студент третьего курса Санкт-Петербургского университета кино — он лучший на потоке репортажник.

— Ты вводишь новый формат: электронное СМИ без сайта. Почему отказался от традиционной формы?

Авторы лампы тратят почти половину бюджета на привлечение новых читателей и продвижение в соцсетях «URA.RU»

— Я работал на «Лайфе», когда гений [главный редактор Lifenews Арам] Габрелянов понял, что прямые заходы на сайт падают, а в структуре трафика очень большой блок — соцсети. Зачем гнать эту аудиторию на сайт, если есть площадки, куда можно для этой аудитории информацию прямо класть. И в физических показателях это работает намного круче, чем традиционный сайт. Если бы я был силен в огромных лонгридах или умел создавать игры какие-то в интернете, тогда, конечно, была бы веб-платформа. А сейчас у меня задача найти интересную информацию и максимально широко ее распространить — тут надо заниматься только социальными сетями.

— Но вы же активничаете только во «ВКонтакте»?

— Параллельно мы развиваем Telegram, там 1800 человек, 100% — живые, не купленные, не боты. И Инстаграм есть, но мы на него особо внимание не обращаем — там органически 500 человек подписались, и мы каждому из них рады. Сейчас вот за него примемся, будем раскачивать. Facebook — как-то очень сложно монетизировать. Такого отклика, как на отдельные наши материалы в еще маленькой «Лампе» с 17-ю тысячами подписчиков, я не получал нигде — ни на «Лайфе», ни в «Комсомолке», ни на «Е1».

— Откуда за такой короткий срок более 20 тысяч подписчиков?

«Лампа» в качестве платформы использует соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

— У нас «ВКонтакте» ботов — ноль. До июня мы ни копейки в продвижение не вкладывали и первый месяц сами собой росли. Подписывались все родственники и друзья — за месяц это всего лишь 700 человек. Затем просто включалась реклама, далее игра таргетолога. И вот реклама к нам привела эти тысячи.

— Выходит, нашел и при такой нетрадиционной модели инвестор-интересант все же присутствует?

— Да, он, естественно, присутствует и не один. Это несколько людей, деньги обычного бизнеса.

Просто я смог доказать на цифрах и на примерах из медиа, что это прибыльно, что это на рекламе, без политической грязи, можно на этом зарабатывать деньги.

— План окупаемости, бюджет, расходы на продвижение можешь раскрыть?

— Скажу, что это всего лишь миллионы рублей с планом окупаемости в один год. Расходы на продвижение — половина бюджета примерно. При этом у меня экономия идет процентов 20 от запланированного.

Казанцев не раскрывает список инвесторов своего проекта и открыт для новых партнеров —в том числе представителей ведущих ФПГ региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Допустим, завтра твой паблик заметят Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Андрей Симановский и другие мегабизнесмены. Будешь готов сотрудничать с ними?

— Будем обсуждать с партнерами — это наша с ними совместная история. Захотят ли они, будет ли это в ущерб аудитории — я не сомневаюсь, что это может быть. Вот будет какой-то крупный бизнесмен инвестором — он будет менять редакционную политику, будет говорить, как надо, а как нет? Если будет, тогда не получится сотрудничать, потому что модель бизнеса ломается.

— Рекламодатели уже появились?

— Удивительно, но первую денежку мы увидели в Telegram. Наверное, [доход] процентов пять от того, что мы тратим. Но пока у нас даже в планах не было этой монетизации — первые полгода мы даже не планировали видеть эту копейку.

В видео на канале «Лампы» минимум монтажа, фоном подкладывают незамысловатую музыку. Большинство набирает несколько тысяч просмотров, но есть и сюжеты с десятками и даже сотнями тысяч просмотров

— «Типичный Екатеринбург», когда ты был его редактором, выложил ролик со старушкой, матом комментирующей итоги выборов губернатора. Она там проходится в том числе ко конкретным персоналиям. У тебя сейчас такое возможно на «Лампе»?

— Я никогда ни у кого не брал деньги за распространение негативной какой-то информации о ком-то. И я все делаю открыто, никого не подставляя, не обманывая, и чего-то выкруживая. То есть, если ко мне кто-то придет и спросит, я ему отвечу. Я же не просил эту бабушку, не заплатил ей 500 рублей, чтобы она там наругалась — вышла корреспондент, и просто пошла спрашивать и попала на такую бабушку. И поэтому мне абсолютно не страшно, когда выпускаются какие-то такие спорные материалы. И если у губернатора возникнет ко мне вопрос про матерное слово — я готов на него ответить.

Одно из самых популярных видео Андрея Казанцева — бабушка, которая ругается матом на улице

— Какая политика будет на твоем новом ресурсе?

— Только та политика, которая интересна широкой аудитории. Например, история о том, стоит ли [бывший вице-губернатор Свердловской области Владимир] Тунгусов за историей с парком и храмом — если бы у меня были доказательства этого, я бы написал.

Авторов издания интересуют не сами политические события, а их влияние на жизнь горожан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Что ты называешь эксклюзивом и что вызывает особую гордость? Все отписались, например, по гражданину, переодевавшемуся полицейским и вымогавшему деньги. А ты по итогу намного позже дал видео с его долгим допросом. Зачем и почему так?

— Материал будет успешным, только если он эксклюзивный, интересный и правдивый. Эксклюзивом я называю те материалы, которые журналисты находят сами. Гордость вызывают материалы, которые формируют повестку. Те, мимо которых другие СМИ не могут пройти и отрабатывают эти темы. Со ссылками на нас или без ссылок: со своими поворотами сюжета, уникальными подробностями — не важно. Иногда появляются общеизвестные поводы: упал самолет, пришла осень, крупная авария или как с примером про веселого барыгу, который переодевался в копов. Это видео — обычная рассылка от официальных ведомств, но мы в редакции посмеялись и решили, почему бы не показать это читателю.

Соловьев показался Казанцеву приятным человеком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Вы первые поймали Соловьева в Екатеринбурге [журналиста и ведущего Владимира Соловьева] — как самому молодому свердловскому ресурсу удалось это сделать?

— У нас очень много источников в самых разных структурах. Мне позвонили и говорят, что возможно, Соловьев будет в сквере. Я рискнул и поехал. Мы до этого несколько раз звонили Соловьеву и брали комментарии, он знает нас, подписан и, видимо, поэтому нормально пообщался. Кстати, я его воспринимал как неадекватного и очень высокомерного человека, но при личном общении он был спокойным, открытым и показался приятным.

— Какие темы строго под запретом? Ты мне рассказывал про даму, работающую в больнице и чуть ли не торгующую собой на рабочем месте, про которую ты написать не можешь по определенной совокупности причин. Есть для Лампы еще какие-то табу, строгие запреты на темы и их подачу?

— Табу нет. Мы не сторонники самоцензуры. Табу на фейк и скучные материалы.

Читателям «Лампы» нравятся социальные темы — про бедных пенсионеров и брошенных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

— Обозначь свои принципы отбора тем для «Лампы» и, если можно, приведи примеры уже выбранных и написанных вами тем, когда ты этими принципами руководствовался?

— Принцип выбора тем известен всем. Вызывает ли это интерес. Скучно или нет. Может вызвать эмоцию или нет. Здесь нет механики, здесь участвует интуиция и просто профессиональный опыт. Пример: мы начали мониторить сайт госзакупок, но у нас нет цели доказывать коррупцию, у нас рубрика «веселые госконтракты». Нам смешно и грустно, что администрация города готова тратить на одну бродячую собаку 26 тысяч рублей в месяц, а потом вернуть ее на улицу. Нам не особенно важно, что это был контракт, специально написанный под «Спецавтобазу» — по-моему, это не интересно.

И так все знают, что у нас в стране есть коррупция. Мы не про это, мы пишем про то, что может быть интересно широкой аудитории.

Видео из палатки многодетной семьи бомжей, у которой отняли ребенка, набрало 200 тысяч просмотров за 11 дней

— В Телеграме вы начали репостить канал «Замес». У части деятелей политического процесса отношение к нему, мягко говоря, негативное. Не считаешь, что часть их порой ничем не подтвержденной информации способна нанести вред чистой репутации «Лампы»?

— Интересная ситуация. Нас цитируют мировые СМИ, например BBC размещали наши материалы про школу, где [бизнесмен Андрей] Симановский сделал ремонт. Федеральные СМИ цитируют и просят постоянно контент и информацию. Но местные не хотят. Знакомые журналисты, из разных изданий, говорят, что руководство против упоминания Лампы. История ссылок на первоисточник — это история порядочности и честолюбия издания. Не больше не меньше. И так получается, что «Замес» много нас репостит в телеграмме. Я понятия не имею, зачем они это делают, но мы «Замес» репостим скорее из благодарности. Я не понимаю таких анонимных каналов и отношусь очень скептически, но хотел бы посмотреть в глаза его создателю, потому что часто вижу там крик души какой-то.

Авторов «Лампы» задевает, что местные СМИ, в отличие от федеральных, редко ссылаются на них Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Не так давно читатели столкнулись с историей про не допущенных на рейс пассажиров, а при проверке нами этой истории выяснилось, что все не так уж и страшно там было. Фактчекинг страдает? Что тому причиной и как с этим будешь бороться? Сенсации из ничего — это плохо или это допустимая норма, учитывая, что ты все-таки не СМИ, а сообщество в соцсетях?

— Мы ближе к людям, чем к компаниям и организациям. С вылетом тем ситуация простая: нам жалуется подписчик, что несколько человек не попало на самолет. Я точно знаю, что этот человек существует. Естественно, что мы первым делом звоним в авиакомпанию, но там прокомментировать нам не смогли. При этом сразу после публикации в комментарии под постом приходит сама авиакомпания и дает ответ. И мы его добавляем. Честный ли он? У журналистов часто принято, что если официально — значит истина, но это не так. Это лишь позиция: слово против слова.

У нас в топ-10 читаемых материалов сентября новость про порезавших вены. Я был в Москве, и дежурный скидывает новость коллег: 200 человек порезали вены. Я обалдел и не поверил, потому что полиция, ГУФСИН, прокуратура, общественники — кто-нибудь да позвонил бы и сказал нам. И буквально в этот момент звонит человек и рассказывает, как там все на самом деле. И мы первые даем реальную информацию. Сенсация из ничего — это плохо. Все могут ошибиться, и мы ошибемся обязательно. И обязательно признаем свой косяк.