Опрос по храму Екатерины не начался, а Куйвашева уже лишили лавров

Николай Цуканов не хочет упустить шанс проявить свои управленческие таланты Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Уральский истеблишмент гадает о причинах первого публичного замечания, озвученного заместителем полпреда президента России в УрФО Виктора Дубенецкого в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвшева. В интервью агентству «Новый день» он заявил: «Идет работа по подготовке опроса жителей города. В основном она ложится на администрацию города Екатеринбурга. Хотя проведение опроса было прямым поручением президента, а учитывая значимость вопроса для граждан, координирующую роль в ней должен выполнять губернатор Свердловской области. <…> Очень надеюсь, что губернатор Свердловской области после завершения отпуска лично включится в работу по подготовке опроса».

Это публичное проявление борьбы за статус государственного деятеля, урегулировавшего екатеринбургский конфликт вокруг строительства храма. Тема стала актуальна после того, как в середине мая группа горожан снесла забор, огораживавший место будущего строительства в сквере на набережной. Через несколько дней, комментируя происходящее в Екатеринбурге, президент России Владимир Путин посоветовал властям провести опрос местных жителей об их отношении к строительству.

Виктор Дубенецкий (справа) заявил, что разрешать конфликт должен был не город, а область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После длительных согласований эта процедура пройдет в Екатеринбурге в воскресенье, 13 октября. На выбор жителям предложат две площадки: под приборостроительным заводом и за Макаровским мостом. Это лидеры народного голосования на сайте мэрии, куда было подано несколько десятков заявок. В том числе и экзотических (например, площадь 1905 года).

В интервью Виктор Дубенецкий заявил, что консенсус в обществе найден. В поддержку строительства на месте завода высказались бывшие мэры Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и Евгений Ройзман.

Ремарка Дубенецкого в адрес Куйвашева не случайна, знает инсайдер «URA.RU». «Губернатор еще летом попросил [полпреда президента России в УрФО Николая] Цуканова взять на себя координацию подготовки к городскому голосованию. Первый день протестов показал, что силовики губернатора не слушают, а без них готовить ответственное мероприятие невозможно. Полпред лично вел координационные собрания, встречался с социологами, собирал мозговые штурмы для обсуждения стратегии проведения опроса, изучал потенциальные площадки для храма», — утверждает собеседник.

Несанкционированные митинги в сквере длились неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цуканов взял на себя ответственность, не перенеся ее исключительно на мэрию, поскольку протесты были замечены на федеральном уровне: контроль за исполнением поручения президента России возложен на его администрацию. За темой следит и Патриарх Кирилл, возмущенный вялой позицией свердловских властей в ходе весеннего конфликта, утверждает другой собеседник агентства.

Для Николая Цуканова эталонное проведение опроса — возможность вновь показать федеральному руководству свои управленческие таланты «в фирменном стиле — тихо и без конфликтов».

Представитель областной администрации согласен, что ремарка заместителя полпреда — сигнал, и теперь будет сложно заявлять о личном участии в разрешении конфликта.

Политолог Анатолий Гагарин в беседе с «URA.RU» согласился, что работа администрации губернатора в подготовке к опросу не была особа заметна в публичном пространстве. Однако собеседник агентства не исключает, что главой региона был намерено выбран такой стиль работы.

«Не все должно быть афишировано. Не знаю всех тонкостей, но сотрудники администрации губернатора, которые отвечают за процесс подготовки к опросу, включены в него и участвуют в нем. Может быть этого не видно, но это может делаться специально, чтобы опрос прошел наиболее эффективно», — заявил Гагарин.

Высокопоставленный чиновник обратил внимание, что на следующий день после публикации интервью Дубенецкого, на встрече с редакторами СМИ Николай Цуканов очень тепло отзывался о Евгении Куйвашеве и работе свердловских властей. Такие политические «качели» разительно отличаются от практики прежнего полпреда Игоря Холманских, который открыто противостоял губернатору, за что был вынужден и «сдать» одного из заместителей, и сам подвергался критике руководства.

Николай Цуканов уже показал, что его политический инструментарий шире, и использует он его искусснее. Даже такая взрывная тема, как учет количества рабочих дней, проводимых Евгением Куйвашевым в регионе, подается полпредством очень деликатно, с указанием на то, что контрольная функция — одна из ключевых для представительства президента.