Депутаты Екатеринбурга удивились, увидев, где они будут работать

Прекращение финансирования со стороны мэрии стало неожиданностью для депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запланированный ранее на сентябрь переезд думы Екатеринбурга в новые помещения в здании ЦУМа откладывается до следующей осени. Как заявил «URA.RU» вице-спикер Виктор Тестов, это связано с изменением позиции руководства администрации города по вопросу финансирования проекта. До недавнего времени деньги на него выделялись из сметы содержания мэрии. Но в сентябре команда мэра уведомила депутатов, что оставшиеся закупки те должны проводить за думский счет.

Новые помещения думы расположатся на последнем этаже ЦУМа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Общая стоимость проекта до сих пор официально не раскрывается. По неофициальным данным, выкуп новых помещений у владельцев соседнего с мэрией магазина обошелся казне в 100-200 миллионов рублей, их ремонт стоил порядка 150 миллионов рублей. Еще порядка 50 миллионов рублей ушло на покупку мебели. В общей сложности затраты составили 300-400 миллионов рублей. «Сначала эта сумма была гораздо меньше, но потом аппетиты депутатов выросли», — пояснил представитель городской власти.

10 сентября вице-спикер Виктор Тестов провел для журналистов экскурсию по будущим думским залам. Тогда представители как думы, так и мэрии утверждали, что помещения будут сданы в октябре, и проект бюджета на 2020 год депутаты начнут рассматривать на новых рабочих местах. Однако в какой-то момент закупки были остановлены. «Деньги на переезд в нашей смете думы на 2019 год не заложены. Предусмотреть оставшиеся деньги на мебель и оборудование мы сможем в собственной смете только на следующий год. То есть, в январе—феврале их получим. Весной объявим конкурсы. Как раз все к осени и закончится», — заявил «URA.RU» Тестов.

С ним согласен председатель думы Игорь Володин: «Для нас сейчас гораздо важнее завершение финансирования социальных объектов. Мы вернемся к вопросу о переезде в следующем году — он для нас не первостепенный».

Депутаты гордумы рассчитывали, что просторным станет не только новый зал заседаний, но и их кабинеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но прогноз руководителей муниципального парламента может и не сбыться. Часть депутатов уверена, что после переезда условия их труда значительно ухудшатся, поэтому дума должна отказаться от почти готовых к использованию площадей.

Сегодня большинство депутатов сидят в кабинетах по два-три человека и имеют возможность для приватных переговоров. В распоряжение редакции «URA.RU» попали планы новых парламентских помещений, согласно которым каждой профильной комиссии будет выделено лишь по одному кабинету. Например, комиссии по соцзащите и по городскому хозяйству, в которые входят по семь депутатов, получат комнаты по 39,4 квадратных метра (5,6 квадратных метра на человека). Комиссии по муниципальной собственности из шести человек достанется помещение в 31,3 «квадрата» (по 5,2 квадратных метра на человека». Спикер и его заместитель при этом займут просторные кабинеты. Игорю Володину достанется помещение в 69,2 квадратных метра, Виктору Тестову — в 49,2 «квадрата».

В кабинете Игоря Володина будет потайная комната Фото: читатели «URA.RU»

«По моему мнению, предыдущее руководство администрации и думы вступило в сговор с владельцами помещений в ЦУМе и „впарило“ новому составу думы неликвид, который владельцы не могли сдать в аренду. Тратить деньги на переезд в эти помещения — дикость и безобразие. Если уж выкупили эти площади, пускай на них размещается комитет администрации города по товарному рынку. В магазине только кураторам торгашей и сидеть. А мы уж посидим в своих старых помещениях», — заявил «URA.RU» председатель думского комитета по городскому хозяйству Александр Колесников.

Колесников пообещал, что поднимет данный вопрос на следующем заседании муниципального парламента. Его мнение разделяет группа депутатов, способная заблокировать решение о переезде органа власти.

Кабинет Виктора Тестова будет выглядеть скромнее Фото: читатели «URA.RU»

По неофициальным данным, ситуацией готовятся воспользоваться оппоненты спикера Игоря Володина, которые с сентября ищут поводы для запуска процедуры спикергейта.

В администрации города считают волнение депутатов вокруг предстоящего переезда надуманным. Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров заявил «URA.RU», что в ближайшее время руководители профильных департаментов предложат наиболее оптимальную схему выделения недостающих средств на закупку оборудования для новых думских помещений.

Захаров также отметил, что на постоянной основе в думе работает только три депутата. Остальные бывают в думе неполный рабочий день. Поэтому им не требуется большой площади для индивидуальных рабочих мест. А уединиться депутаты для приватных разговоров всегда смогут в залах для проведения заседаний.