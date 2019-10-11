Десятая бизнес-премия «Делового Квартала» стала машиной времени для уральской элиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премия «Человек года» бизнес-журнала «Деловой Квартал» в десятый раз проходит примерно одинаково. Формат мероприятия не меняется — ведущие так же напоминают, что здесь «бизнес отмечает бизнес», а VIP вручают статуэтки друг другу. Мероприятие, которое авторы называют одной из главных бизнес-премий России, объединяет уральскую элиту: люди год за годом встречается на торжестве и рады этому.

«С одной церемонии на другую», — шутил глава Свердловского союза журналистов Александр Левин, намекая что встречался со многими гостями прошлым вечером на премии «Политик года» от «URA.RU». Напомним, два года подряд агентство вручало премию совместно с «Деловым Кварталом», но в этом году из-за недопонимания в организационных моментах позиции изданий разошлись, редакция выбирала и награждала победителя самостоятельно. Политиком года Экспертный совет «URA.RU» признал вице-губернатора Сергей Бидонько.

На премию можно было попасть только по пригласительным — за них развернулась настоящая битва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ожидании начала церемонии номинант на премию «Политик года» Алексей Вихарев, стоя в обществе руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова и депутата гордумы Дмитрия Николаева, размышлял: «Где я, а где такой „тяжеловес“, как Бидонько. Надо отдать ему должное: настоящий политик». Вихарев был в тройке финалистов, но получил утешительный приз, бутылку вина того же возраста, что и он сам.

Гости премии — за право попасть в Театр Эстрады они бились настолько ожесточенно, что главреду издания Сергею Дружинину накануне даже пришлось давать объяснения в Facebook тем, кто не получил приглашение — негромко негодовали: в зале остались свободные места.

Экс-глава Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий не обошел стороной любимую тему строительства метрополитена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Человек года» стартовал с видеоролика: гостям показали победителей премии за десятилетие: гендиректора Группы Синара Михаила Ходоровского и основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина, главу Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина и гендиректора самой обсуждаемой авиакомпании года, «Уральских Авиалиний», Сергея Скуратова, владельца «Сима-Ленда» (главного партнера премии этого года) Андрея Симановского и других VIP.

Ведущие Евгений Енин и Маргарита Балакирская, сами не желая того, напоминали о символе прошлого — телекомпании «Четвертый канал», где тогда работали вместе.

В ожидании следующего статусного спикера элита смеялась от репризы ведущих.

— Есть такая русская поговорка — «Куда Макар телят не гонял». Обычно речь идет о далеких местах, куда сложно попасть, где неприятно, — улыбался уголками губ Евгений Енин.

Евгений Енин и Маргарита Балакирская — неизменные ведущие «Человека года» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Ты, наверное, намекаешь на опрос и призываешь горожан отправить храм сами знаете куда, за Макаровский мост? — уточняла Маргарита Балакирская.

Появившийся на сцене мэр Екатеринбурга Александр Высокинский размышлял о предпринимателях: «Когда мы говорим сегодня о развитии городского бизнеса, радует, что 40% населения города работает в малом и среднем бизнесе».

Высокинский тем временем, видимо, намекая на свой график, напомнил, что коммерция — «это не про работу с 8 утра до пяти вечера, а с утра и до упора». «Надо отдать должное бизнесу города: он всегда был самым активным. Мало кто знает, чем приходится жертвовать. И за это вам большое спасибо — каждый из вас развивает город. Премия очень нужна: мы очень редко говорим друг другу спасибо», — уточнил Высокинский.

Один из важнейших моментов премии — появление на сцене сына президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского, президента ОАО «Синара-Девелопмент» представителя списка самых богатых детей российских миллиардеров по версии Форбс Александра Пумпянского (эксклюзивное интервью читайте на «URA.RU»). Его наградили за реконструкцию бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, где создано новое общественно-культурное пространство — «Синара Центр». «Смелость, с которой компания взялась за проект, вселила надежду» — подчеркнул Волков.

Александр Пумпянский входит в ТОП-20 богатейших наследников по версии Forbes (с состоянием 2,4 $ млрд) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Задача восстановления из руин памятника архитектуры, которому 200 лет, оказалась нетривиальной. Мы бы 10 раз подумали, если бы знали, с чем столкнемся», — отметил Александр Пумпянский, речь которого несколько раз перебивали аплодисментами.

В зале спорили, о чем дискутируют в темноте Аркадий Чернецкий с Александром Высокинским, когда экс-мэр поднялся на сцену и объявил имя победителя в номинации «Девелопер года» — им стал экс вице-мэр Екатеринбурга, руководитель АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.

— Это машина времени, я как в старой мэрии нахожусь, — иронизировала Маргарита Балакирская.

— Приятно, что получил награду из рук наставника, — улыбался Владимир Крицкий.

Владимир Крицкий получил награду из рук своего бывшего шефа, Аркадия Чернецкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Верю, что к 2035 году [в Екатеринбурге] построят вторую ветку метро. Но для этого в это должны верить все, — вещал со сцены Аркадий Чернецкий.

— Метро — это символ веры в Екатеринбурге, резюмировал Евгений Енин, намекая что тема метро помогла многим политикам Урала — в том числе и самому Чернецкому.

Под композиции оркестра Екатеринбурга под управлением Евгения Кузнецова церемония приближалась к финалу.

— Он был доктором. Работал в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Руководил отделением искусственной почки. В отделение поступали пациенты с тяжелейшими патологиями. Но в конце 90-х больницу закрыли. Он перешел в Управление здравоохранения Екатеринбурга. Как раз в то время в его окружении были люди, занимавшиеся девелопментом, — интриговал Сергей Дружинин, директор издания «Деловой квартал».

Победителя в ключевой номинации объявлял главный редактор «Делового Квартала» Сергей Дружинин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Человеком года» по версии издания «Деловой квартал» стал владелец девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» и сети клиник «Здоровье 365» Валерий Малышев.

Гости Премии неспешно расходились, рассуждая о том, что победитель «Человека года» всегда «темная лошадка». И эта интрига — символ будущего бизнеса в целом: никогда не знаешь, что ждет за поворотом.

Премия «Политик года» вручалась в десятый раз, отбор номинантов проходил в несколько этапов, в экспертный совет премии вошли 27 представителей бизнеса.

Победители по номинациям:

• «Малый бизнес» — Даниил Макеранец, соучредитель Be Brand Group;

• «Малая промышленность» — Владимир Зайцев, собственник компании «Промсырье»;

• «Малый бизнес малых городов» — Андрей Стариков, директор Первоуральского автоагрегатного завода;

• «Эстетика в бизнесе» — Александр Пумпянский, президент ОАО «Синара-Девелопмент»;

• «Туризм» — Тамара Клишина, директор Управляющей компании USTA (ЮСТА) Hotels;

• «Страховой бизнес» — Наталия Моисеенко, директор Екатеринбургского филиала СК «АльфаСтрахование»;

• «Девелопер года» — Владимир Крицкий, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость — Урал»;

• «Строитель года. Подрядные организации» — Иван Беляев, глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп»;

• «Логистика» — Ирина Шведова, генеральный директор «Автоколонны 1212»;

• Финансист года — Денис Репников, председатель правления СКБ-банка;

• «Инвестор года» — Алексей Кушнарев, управляющий директор АО ЕВРАЗ НТМК;

• «Человек года — 2019» — Валерий Малышев, владелец девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург» и сети клиник «Здоровье 365»;