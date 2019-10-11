С выходными! Картинка: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что Цуканов нашел интересную собеседницу в мэрии Екатеринбурга. — Росселю разрешили еще на год остаться в политике. — В Екатеринбурге отменяется приватизация крупнейших МУПов. — Стройке Универсиады грозит новая проблема. — Текслер дал совет коллегам при Путине. — Челябинский губернатор не принял Бурматова. — Губернатор Моор объявит о суперпроекте. — Главному соратнику губернатора Югры нашли замену. — У Артюхова большие планы на нового мэра Салехарда. — В Уральской транспортной прокуратуре рады, что Герасименко может не возглавить ведомство. — Пермский вице-премьер решил, что у него будет «инсульт». И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

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Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Куйвашев начнет воскресенье с молебна в Храме-на-Крови

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев появится на воскресном молебне в Храме-на-Крови, обсуждают высокопоставленные представители РПЦ. Глава региона известен уважительным отношением к религии, посещает главные православные праздники и участвует в «Царских днях», но на воскресных молебнах его еще не видели. «Глава региона поддерживает идею строительства храма не только „по должности“, но и сердцем. Он помолится, а затем отправится голосовать за площадку для храма Святой Екатерины, тем более что участок находится совсем рядом с его домом», — намекают священнослужители.

Свердловский губернатор задумался над главным кадровым решением года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усиливает работу над подготовкой Универсиады-2023. Сразу после своего отпуска, утверждают слухачи, глава региона может принять стратегическое решение и ввести отдельную должность вице-губернатора, курирующего всю подготовку к будущим международным соревнованиям и контакты с федеральными органами власти. Интриганы не сомневаются, что групп влияния, желающих продвинуть своего человека на этот пост будет предостаточно, но глава региона традиционно примет собственное решение.

Куйвашев провел отпуск тактически выверенно — ради президента

Рассказывают, что к своему двухнедельному отпуску (26 сентября — 9 октября) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подошел максимально ответственно. Все потому, что у главы региона была крайне веская причина выйти с отдыха отдохнувшим, свежим и полным готовности работать. Ведь он точно знал, что сразу после своего отпуска 10 октября окажется на форуме «Россия — спортивная держава» с участием президента РФ.

Тщательная подготовка себя оправдала: главе региона дали слово, он поблагодарил Владимира Путина за поддержку крупных спортивных мероприятий, которые в последнее время прошли в регионе, рассказал о подготовке к Универсиаде. Выглядел Куйвашев свежим и подтянутым, подтвердили очевидцы.

Цуканов нашел интересную собеседницу в мэрии Екатеринбурга…

Светлана Лесовская © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка, говорят, делает очередные аппаратные успехи. Теперь ее постоянным собеседником, утверждают слухачи в ратуше, стал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. По одной из версий, тому якобы понравился ход мыслей Куземки, по другой — за чиновницу поручился глава Екатеринбурга Александр Высокинский, считающий ее доверенным лицом. Так или иначе, но Цуканов, утверждают злые языки, теперь обсуждает с Куземкой подготовку будущих выборов в Госдуму и Заксобрание.

…, а его уже подбивают к новым кадровым решениям

А вот дела одного из старожилов уральского полпредства — замглавы округа Бориса Кириллова — ухудшаются. Говорят, что окружение полпреда продолжает прорабатывать вопрос о том, что на месте Кириллова «нужен другой человек». В очередном витке информационных войн подозревают советника полпреда Алексея Багарякова. Хотя часть чиновников не исключает, что фамилией одиозного политика прикрываются совсем другие интриганы.

Росселю разрешили еще на год остаться в политике

Марина Молдавская © URA.RU

Недавно отметивший 82-летие член Совета Федерации РФ от Свердловской области Эдуард Россель проработает в российском сенате минимум до осени 2020 года. Сплетники считают, что от отставки в связи с преклонным возрастом в текущем году спасли влиятельные федеральные друзья-политики. Однако эта отсрочка, уверены слухмейкеры, станет для Росселя последней.

Свердловский замминистра хочет подсидеть босса, пока тот в отпуске

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко в период отпуска своего руководителя — Виктории Казаковой — говорят, развила небывалую активность. Создавая видимость бурной деятельности и повышая собственную аппаратную значимость, Курносенко пишет циркуляры, требует отчетности, регулярно собирает совещания. Подведомственные учреждения, рассказывают слухачи, от этого уже воют.

У «Горы Белой», например, она потребовала сократить планы по строительству объектов рекреационного кластера в 2020 году, а у Центра развития туризма и Агентства по привлечению инвестиций — снизить аппетиты по расходам. КРСУ замминистра отчитала за бездеятельность с индустриальным парком «Богословский» и провалы по государственно-частному партнерству. При этом есть у Курносенко и «любимчики» — в фаворитах ходит Фонд поддержки предпринимателей. Из всего этого наблюдатели сделали однозначный вывод: чиновница на фоне слухов о возможной смене министра претендует на кресло руководителя.

Бабушкина составляет список глав комитетов Заксобрания-2021

Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, говорят, уже активно прорабатывает вопрос нового состава регионального парламента. Слухачи утверждают, что политик начала подбор будущих председателей комитетов в Заксобрании, которое будет избрано только в 2021 году. Политический блок резиденции, правда, Бабушкина не спросила, чтобы целиком контролировать и проработать вопрос в свою пользу. Вполне возможно, что уже в ближайшее время чиновники сами спросят у Бабушкиной про ее активность.

На «минуту славы» мэра Екатеринбурга не пришел ни один областной чиновник

В домах власти бурно обсуждают официальное открытие реконструированной набережной Исети на отрезке между улицами Куйбышева и Малышева. На торжественное мероприятие явились городские чиновники, но не пришел ни один региональный, хотя все вместе они участвовали в подготовке заявки на участие площадки в национальном проекте «Жилье и городская среда».

Одни чиновники говорят, что губернатор велел никому на набережную не ходить, чтобы не забирать момент славы у Высокинского. Другие считают, что на Высокинского в области обижены. Так или иначе полпред президента в УрФО Николай Цуканов на набережную тоже не пришел — вместо себя отправил главного федерального инспектора по Свердловской области Михаила Кагана.

Сайт думы Екатеринбурга превратился в портал имени спикера Володина

Владимир Жабриков © URA.RU

Желание спикера думы Екатеринбурга быть в центре городской повестки приобрело размах, который стал заметен даже внешним наблюдателям. Слухачи признаются, что официальный сайт гордумы стало невозможно открывать из-за того, что он превратился в хронику самолюбования. «Такое было с [экс-спикером Евгением] Поруновым, но его удалось урезонить с помощью [замглавы администрации Владимира] Тунгусова. Ройзман тоже желал светиться на сайте, но его активно заслоняли, пиариться не давали. А сейчас с этим разобраться некому», — объясняют старожилы ратуши.

Чиновники мэрии Екатеринбурга подсматривают за депутатами

Политические сплетники назвали новую причину для отказа думы Екатеринбурга от переезда в новые помещения в здании ЦУМа. По их информации, в помещениях строители установили несколько десятков видеокамер, картинка с которых выходит на пульт охранников мэрии. Депутаты просили продублировать картинку на их мониторы и получили в ответ отказ. Думцы заподозрили неладное и в курилках говорят о якобы существующем множестве других, скрытых от взгляда в стенах видеокамер, с помощью которых недоброжелатели смогут тайно следить за их работой.

Новым директором МУП «Водоканал» станет представитель авторитетного бизнеса

На должность директора екатеринбургского МУП «Водоканал», говорят, рассматривается новый кандидат. Пост, который длительное время вызывает массу споров и конфликтов, может занять руководитель УК ЖКХ Октябрьского района и экс-кандидат в депутаты думы Екатеринбурга Михаил Плешаков. Поставит его на должность авторитетная бизнес-группа, в последнее время заметно усилившая влияние в Екатеринбурге — Плешаков считается товарищем братьев Вихаревых (Алексея и Григория), в связи с чем активно участвует в их деловых и политических проектах.

В Екатеринбурге отменяется приватизация крупнейших МУПов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

По неофициальным данным, глава Екатеринбурга Александр Высокинский размышляет о необходимости включения в программу приватизации муниципального имущества на 2020 год двух крупнейших МУПов — «Водоканал» и «Спецавтобаза» и не может найти однозначного ответа. О необходимости их передачи в частные руки или в концессию говорится не первый год. В конце 2018 года городские власти вплотную подошли к принятию такого решения. Однако события 2019 года (проблемы на мусорном рынке и заведение уголовного дела против бывшего директора «Водоканала» Александра Ковальчика) заставили чиновников усомниться в целесообразности такого сценария.

Застройщики вышли на силовиков, чтобы поставить на место мэрию

Говорят, оппозиционным мэрии Екатеринбурга застройщикам удалось достучаться до новых руководителей правоохранительных органов. Из-за этого якобы теперь на столах у недавно назначенных в Екатеринбург генералов лежат папки с компроматом на близкие руководству города фирмы. Как быстро силовики приступят к их изучению, правда, пока неизвестно — пока они аккуратно входят в повестку и осматриваются во вверенном им пространстве.

Клименко претендует на пост Шептия

Анна Майорова © URA.RU

Не исключено, что в ближайшее время некие силы предпримут попытку сменить руководителя свердловского отделения «Единой России». Якобы на место Виктора Шептия претендует депутат Заксобрания Михаил Клименко, кандидатуру которого лоббирует влиятельный областной чиновник. Самому Шептию наверняка при этом будет сделано очень выгодное кадровое предложение — он на хорошем счету у руководства.

Киселев решил захватить свердловское «Яблоко»

По слухам, депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев включился в борьбу за пост председателя свердловского отделения «Яблока». Якобы он уже успел съездить в Москву, где попытался получить поддержку федерального руководства партии. По неофициальным данным, местные яблочники крайне удивлены неожиданно возникшими амбициями депутата, который ранее продвигал на пост главы партотделения своего друга Дмитрия Головина.

Авторитетные бизнесмены вступили в борьбу за «Родину» и РПП

Есть мнение, что представители контролирующей думу Екатеринбурга группы авторитетных бизнесменов намерены взять под контроль областные отделения «Родины», РПП и ряда других малых партий. Якобы с федеральным руководством этих политических организаций уже обсуждаются конкретные кандидатуры на посты их руководителей. Если стороны придут к соглашению, каждая из малых партий получит достойное финансирование, достаточное для проведения в свердловское Заксобрание на выборах 2021 года как минимум по одному депутату.

Коммунисты возьмут реванш в думе Асбеста руками бывалого политика

Анна Майорова © URA.RU

Асбестовские коммунисты, не так давно потерявшие большинство в местной думе, могут вернуть себе право принятия решений. Поговаривают, будто депутат Сергей Ларионов провел кулуарные переговоры с лидером асбестовских коммунистов Натальей Крыловой, предложив ей создать коалицию. Такие действия Ларионов предпринял после того, как депутаты «коалиции большинства» приняли решение не поддерживать его кандидатуру на должность спикера, о которой он грезит. «Ларионов ранее уже сотрудничал с Крыловой, они организовали снятие кандидатов от градообразующего предприятия на прошлых выборах. Потом он переметнулся в другую команду, поскольку стал не нужен Крыловой — ей хватало голосов и без него. Теперь ситуация поменялась, и он готов вновь поменять окраску и пытается переманить с собой еще нескольких депутатов», — судачат в коридорах областной власти, ожидая обострения затянувшегося «головняка».

Стройке Универсиады грозит новая проблема

Росавиация, говорят, своими новыми регламентами может спровоцировать серьезный скандал на Урале. Многие перспективные зоны застройки здесь попадают в так называемую подлетную территорию, на которой многоэтажное строительство категорически запрещено. Не исключено, что в перспективе это может повлиять на проект строительства деревни Универсиады-2023 на территории за МВЦ «Екатеринбург Экспо» и отразится на других масштабных планах крупных застройщиков.

Кызласов ищет себе работу через бывшего свердловского чиновника

Владимир Жабриков © URA.RU

Вслед за обсуждающимся переездом первого замгубернатора Алексея Орлова из Свердловской области то ли в ХМАО, то ли в Ростех, стали очевидными перспективы его протеже — гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова. По большей части, заверяют слухачи, все они негативные. Впрочем, отдают слухмейкеры должное, одиозный управленец отлично осознает весь объем грозящих ему проблем, а потому уже некоторое время находится в активном поиске работы подальше от Урала. Основная надежда Кызласова, уверен интриганы — экс-министр инвестиций и развития Свердловской области, ныне житель Москвы Михаил Максимов. Впрочем, спасут ли старые связи от претензий, которые могут достать откуда угодно — большой вопрос.

Прокуратура заинтересовалась зарплатами свердловских мэров

По слухам, представители прокуратуры могут подключиться к разрешению спора между свердловскими мэрами и областным минфином. Ведомство заявило, что муниципалы на 30-40% превышают норматив расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления и потребовало резко сократить финансирование соответствующих статей. Не желая урезать себе зарплаты, мэры ответили, что выполняют ряд возложенных на них сверху функций бесплатно, не имея под рукой необходимых специалистов. Есть неофициальные данные, что прокуратура готова начать проверку нескольких муниципалитетов чтобы понять, куда в действительности деваются заложенные на выплату зарплат местным чиновникам деньги.

Рядом с собором Святой Екатерины построят еще один новый храм

Владимир Жабриков © URA.RU

Есть предположение, что собор Святой Екатерины станет далеко не последним новым храмом, который будет построен в ближайшее десятилетие в центре уральской столицы. По неофициальным данным, вскоре православная общественность поднимет вопрос о необходимости восстановления Богоявленского собора, который до 1930 года находился на сегодняшней площади имени 1905 года. Вероятней всего представители власти применят накопленный опыт и вынесут вопрос о выборе площадки для начала строительства на общегородское голосование.

В Союзе журналистов обсуждают омоложение кадров

Прошедший форум Союза журналистов в Сочи, говорят, может иметь серьезные кадровые последствия. В кулуарах, рассказывают участники форума, прозвучали рассуждения о необходимости омоложения кадров в регионах. Слышавшие это тут же сделали однозначный вывод о том, что под угрозой окажутся старожилы журналистики, занимающие посты, и в их числе непременно окажется ветеран уральской политики Александр Левин, возглавляющий Свердловской творческий союз журналистов.

Инсайды Челябинской области

Текслер дал совет коллегам при Путине

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече избранных нынешней осенью глав регионов с президентом Владимиром Путиным озвучил мысль, которая не попала в публикации. Текслер отметил, что советует всем региональным и федеральным чиновникам пройти всенародные выборы и окунуться в реальные дела и заботы субъектов РФ и их жителей. Это усилит доверие к власти и поможет в работе. Хороший губернатор, по мнению Текслера — тот, который постоянно находится в контакте с людьми. Как рассказывают ньюсмейкеры, что такая мысль понравилась президенту. А коллеги Текслера решили пересмотреть свое позиционирование.

Губернатор не принял Бурматова

Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Владимир Бурматов не оставляет попыток завоевать сердца обитателей правительства. Говорят, что он, едва появившись в Челябинске, помчался на всех парах в правительство области. Ходят слухи, что он безуспешно пытался попасть на прием к губернатору Алексею Текслеру. После этого его заметили в приемной нового «политического» вице-губернатора Анатолия Векшина. Инсайдеры говорят, что депутат пробыл у замглавы региона довольно долго. Но вышел в глубокой задумчивости, если не сказать растерянности. Не исключено, что очередная попытка провести расторговки с региональной властью снова не удалась.

Векшин удивил коллег

Новый политический вице-губернатора Анатолий Векшин удивил коллег по правительству Челябинской области. С момента приезда в регион он ходит обедать в обычную столовую на первом этаже здания. При том, что через переход есть VIP-столовая, где он мог бы заказывать еду у официантов, а не стоять в очереди на раздачу блюд вместе с клерками. Сам он говорит, что ему нравится есть в обычной столовой, потому что кормят быстро и вкусно.

Куприкова готовится к выезду на ПМЖ

Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве экологии Челябинской области говорят, что первый замглавы ведомства Яна Куприкова активно занимается оформлением документов для выезда за границу. Она пачками переводит некие бумаги, которые, как говорит чиновница, ей необходимы для будущей работы. Никто в министерстве не понимает, речь о какой-то важной командировке или высокопоставленная чиновница готовится к отъезду из России на постоянное место жительства в другую страну.

«Единую Россию» ждут перемены

Челябинское региональное отделение «Единой России» готовится к ротации. Перемены будут на всех уровнях. В Челябинске, например, руководитель межмуниципального координационного совета (МКС) «ЕР» Станислав Мошаров был назначен вице-губернатором. Секретарь Курчатовского райсовета партии Вячеслав Ершов не прошел в гордуму, и будет передавать преемнику руководство в местном отделении «ЕР». Серьезная ротация ждет и региональный политсовет.

Чебыкин зря дерзил Лопину

Вадим Ахметов © URA.RU

Участники последней коллегии прокуратуры Челябинской области обратили внимание, как жестко директор ООО «Тепловые электрические сети и системы» Владимир Чебыкин отвечал на претензии главы надзорного ведомства Виталия Лопина. Силовик даже пригрозил, что будет подписывать другие документы — не представления об устранении нарушений, а обвинительные.

Чебыкин отреагировал неадекватно ситуации, считают участники. Тем более, что он возглавляет фирму, собственниками которой является семья бывшего первого вице-губернатора Сергея Комякова, а сам считается человеком спикера Заксобрания области Владимира Мякуша. Огрызаясь на прокурора, Чебыкин не только сам себе делает хуже, но и подставляет старших товарищей.

Тарасов переживает переход из больницы в думу

Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер гордумы Челябинска Дмитрий Тарасов сильнее других бюджетников переживает свое назначение на нынешнюю должность. На прежнем месте, руководителя городской больницы №1, у него была и зарплата выше, и публичности меньше, и возможности сидеть в Facebook больше.

Пост Крехтунова в мэрии займет глава района…

Растет число претендентов на пост замглавы по городскому хозяйству Челябинска, оставленный Евгением Крехтуновым по требованию врио мэра Натальи Котовой из-за его отъезда в отпуск на три недели в разгар начала отопительного сезона. Первым кандидатом на должность называли главу Центрального района Виктора Ереклинцева. К числу претендентов относили его коллегу по Ленинскому району Александра Орла. А недавно пост вице-мэра по городскому хозяйству стали прочить главе Калининского района Сергею Колеснику. Впрочем, после конкурса по выборам мэра в администрации ждут большую ротацию. Так что, если будет необходимость в их услугах, место найдется для каждого из троих.

…, а он специально улетел в отпуск

Вадим Ахметов © URA.RU

В то же время в администрации Челябинска рассказывают, что вице-мэр по городскому хозяйству Евгений Крехтунов специально улетел в отпуск на две недели, а затем продлил его еще на одну неделю. Он не беспокоился, что из-за проблем с вхождением в отопительный сезон может потерять должность, поскольку уже знал, что врио главы Наталья Котова не видит его в своей команде. Отдавая себе отчет в том, что скоро в любом случае писать заявление об увольнении, Крехтунов выяснил, сколько у него накопилось дней отдыха и улетел отдыхать.

Кочетков подставляет мэрию

Глава Металлургического района Сергей Кочетков занял странную позицию в истории с неприятным запахом на посту ГИБДД на выезде из города по Свердловскому тракту. В мэрии объявили, что по поручению главы Натальи Котовой нашли решение проблемы. Кто-то в соцсетях предпринял попытку обвинить чиновников во лжи. И вместо того, чтобы как-то отбить эту тему, попросту самоустранился. Пришлось приезжать сотрудникам мэрии на место, проводить проверку и объясняться с горожанами.

На «челябинской Рублевке» готовят перезагрузку власти

Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе, который из-за близости к областному центру называют «челябинской Рублевкой», готовится перезагрузка собрания депутатов. Эта структура превратилась в место почетной ссылки. Так, спикеру Галине Шихалевой уже 60 лет, она занимает свой пост три срока подряд и считается человеком экс-главы Владимира Котова. Комиссией по законности руководит директор Кременкульского дома культуры 62-летняя Галиса Зыкова. У председателя комиссии по экологии и землепользованию 46-летнего Сергея Мизина нет высшего образования. Еще две комиссии возглавляют 66-летняя Любовь Осипова и 72-летний Владимир Галянин. После ареста первого замглавы Сосновского района Игоря Азархина, перед руководителем муниципалитета Евгения Ваганова встал вопрос омоложения и исполнительной, и представительной власти. Тем более, что выборы в райсовет пройдут уже через год.

По делу Азархина могут появиться новые обвиняемые

По делу о коррупции первого замглавы Сосновского района Игоря Азархина и начальника управления архитектуры и строительства Ольги Антель могут быть привлечены и другие сотрудники администрации муниципалитета. Чиновники говорят, что приобретение детского сада в Рощино по завышенной цене, на чем настаивают следователи, невозможно без участия комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, председателем которого является Наталья Плюскова (ранее возглавляла регоператора по капремонту). И удивляются, как такое нарушение прошло мимо руководителя контрольно-счетной палаты района Татьяны Корниенко. Впрочем, находятся чиновники, которые говорят, что девичья фамилия Плюсковой — Корниенко. Следовательно, главы КУИЗО и КСП могут быть родственницами.

Власти Карталов готовят себе «запасной аэродром»…

Вадим Ахметов © URA.RU

Карталинский район за последний месяц прогремел на всю область несколько раз. Были новости о приговоре главе Сергею Шулаеву и его первому заму Светлане Бровкиной, затем губернатор Алексей Текслер отозвал из отпуска врио главы Сергея Ломовцева из-за провала начала отопительного сезона. А пик скандальности пришелся на демарш райсобрания депутатов, отказавшихся отправлять в отставку проштрафившегося Ломовцева.

Местные элиты, являющиеся окружением Шулаева, уже понимают, что никто им не позволит поднимать восстание. И начинают подбирать себе варианты трудоустройства. Одним из таких для замглавы по соцвопросам Галина Клюшина может стать пост директора одной из местных школ. Женщина руководит местным отделением «Единой России» и допустила, чтобы однопартийцы пошли против воли областных властей во время голосования по отставке Ломовцева. В Карталах говорят, что действующему директору в ультимативной форме потребовали написать заявление об отставке. А когда он отказался, решили увольнять по статье. Похоже, команда Шулаева ни одно значимое решение без скандалов провести не может.

… они избегут санкций

Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то, что депутаты-единороссы Карталинского райсовета пошли против воли областных властей и с первого раза отказались отправлять в отставку врио главы Сергея Ломовцева, по партийной линии никаких санкций не последует. В «ЕР» говорят, что местные элиты настолько заточены на осужденного недавно главу Сергея Шулаева, что просто проигнорируют требование регионального отделения партии сменить секретаря местной ячейки Галину Клюшину. Чтобы не было второго скандала и ситуация не выглядела неконтролируемой, решено просто отложить этот вопрос в долгий ящик. Карталинский район нуждается в радикальной смене власти. Поэтому в «ЕР» решили, что разумнее готовить муниципалитет к осенним выборам 2020 года, по итогам которых сформировать более вменяемое райсобрание.

Начальник полиции может стать фигурантом нового дела

Начальник отдела МВД по Пластовскому району Михаил Сырмолотов, которого руководство ГУ МВД по Челябинской области отстранило от работы, рассматривается на причастность к другим нарушениям. Силовики говорят, что изучается информация о его возможных грешках на прежнем месте работы — в Еманжелинском районе. Якобы в то время, когда он руководил местным отделом МВД, в муниципалитете процветали залы игровых автоматов. Так это или нет, имел ли отношение Сырмолотов к преступному бизнесу, станет известно по итогам проверки полицейского главка.

Челябинские автодорожники стали посмешищем

Горожане все больше смеются над челябинскими автодорожниками. Они работают практически круглые сутки, делают большой объем работы. Но в то же время некоторые решения вызывают смех. Например, по Новоградскому проспекту (выезд из Челябинска по направлению к Кременкулю) устанавливаются шумозащитные щиты. Хохма в том, что там нет ни одного жилого дома. Одни торговые комплексы, рынки и заправки. А жилые дома начинаются только со второй линии. Им трасса особо не мешает. Говорят, что экраны проектировались в то время, когда саммиты ШОС и БРИКС не перенесли из Челябинска в Санкт-Петербург. Тогда эта трасса была дорогой в президентский городок. Сейчас актуальность в щитах полностью отпала. Но дорожные строители продолжают делать то, что запланировано было два года назад.

Инсайды Тюменской области

Тюменский губернатор объявит о суперпроекте

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Как несколько недель назад сообщали инсайдеры «URA.RU», губернатор Тюменской области Александр Моор готовит сюрприз, о котором заявит в ноябре, во время ежегодного послания депутатам областной думы. По последним слухам, глава региона может заявить о договоренности с одним из промышленных гигантов по строительству нового предприятия, по масштабам сопоставимого с «Запсибнефтехимом». «Это было бы шикарным ответом всем скептикам, утверждающим, что Моор выезжает на багаже экс-губернатора Владимира Якушева, а сам инвестиции в Тюмень привлечь не может», — судачат источники.

Руководство области резко отреагировало на скандал в тюменской школе

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках Желтого дома шепчутся, что губернатор Александр Моор и вице-губернатор Сергей Сарычев жестко отреагировали на избиение учеников преподавателем школы в поселке Боровский. И их подчиненные находятся в панике: директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер пытается спихнуть вину на школьное руководство, а первый замглавы региона Наталья Шевчик (куратор социальной политики) опасается идти к Моору на ковер с докладом об успехах в реализации нацпроекта «Образование». «Губернатор заявил подчиненным, что проблемы нужно решать, а не закрашивать», — доносят нам инсайдеры от власти.

От Моора ждут решений об отставках

В связи с последними скандалами в сфере здравоохранения и образования в области заговорили о кадровых ротациях. «У губернатора Александра Моора в свете последних событий теперь развязаны руки. Подчиненные рисуют ему радужные перспективы, но область гремит то тут, то там», — говорят слухачи. По одной из версий, проблему кадров стоит решать не только на высшем уровне, но и на местах. Глава региона всегда внимательно подходит к решению кадровых вопросов. «Все теперь ждут его хода», — говорят слухачи.

Под детским омбудсменом закачалось кресло

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рассказывают, что из-за скандала в школе поселка Боровский достанется и региональному детскому омбудсмену Андрею Степанову. Злые языки утверждают, что он постоянно вступается за школьников-хулиганов, а учителя и ученики, готовые учиться, страдают. «Вот из-за такого отношения мы и пришли к подобной ситуации», — рассуждают сплетники.

Чиновники ищут способ замять дело о незаконных карьерах в Тобольском районе…

Как говорят, тобольские чиновники и их друзья по песчаному бизнесу якобы судорожно ищут способ закрыть уголовное дело о незаконной добыче песка https://ura.news/news/1052402236 в Тобольском районе. Если верить сплетням, на месте решить этот вопрос не удалось, хотя они очень старались. Теперь якобы ищут варианты на региональном уровне. «Деньги на этом песке подняли фантастические. И решают этот вопрос люди с большим опытом. А глава района Юрий Батт не просто так в отпуск ушел», — посмеиваются сплетники, высказывая свою версию. Тем временем тобольские силовики готовят новые проверки всех карьеров в округе и всех компаний, кто торгует песком и грунтом.

…, а глава района опасается расследования

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Поговаривают, что глава Тюменского района Юрий Батт может опасаться уголовного преследования из-за скандала с нарушенным слоем почвы в Абалакском заказнике. «Ходят слухи, что дело может быть заведено в ближайшие дни. Батт подписал разрешение на работы в этом месте собственноручно. С ним в связке могут пойти и главы некоторых сельских поселений. Именно поэтому вся администрация района сейчас занята поисками разрешительной документации, которая могла бы оправдать работы в заказнике», — передают свою версию слухачи. Впрочем, официальной информации на этот счет нет.

В Тобольске закрывают изолятор временного содержания

Шепчутся, что изолятор временного содержания (ИВС) при тобольском отделе МВД закроют в ближайшее время. Якобы ИВС находится в таком ужасном состоянии, что использовать его уже нет никакой возможности. «Куда девать арестантов, как будут работать следователи и судьи? Ответов на эти вопросы нет. Видимо, придется полицейскому начальству срочно изолятор ремонтировать, а то сами поедут в ИВС, но в качестве заключенных», — ухмыляются слухмейкеры.

Подчиненные Афанасьева не выдерживают темпа работы главы…

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах Желтого дома шепчутся, что чиновники тобольской администрации не выдерживают темпа работы главы города Максима Афанасьева. «Новый мэр явно перенял стиль работы от губернатора Тюменской области Александра Моора, и настолько же требователен и щепетилен в вопросах выполнения задач. Одна из замов, управделами Елена Миленина не выдержала натиска и написала заявление об увольнении. Впрочем, за чиновницу можно не беспокоиться — ей уже подыскали должность руководителя отдела по связям с общественностью в тобольском многопрофильном техникуме», — передают слухачи. Другие источники в мэрии добавляют, что уход Милениной ожидаем — она уже достигла пенсионного возраста.

Тюменских единороссов ждет «чистка»

Владимир Андреев © URA.RU

В курилках облдумы активно обсуждают, что тюменское отделение «Единой России» в ближайшее время может принять неприятное решение в отношении секретаря тобольского отделения партии Михаила Никитина. «Конечно, он удачно поработал на выборах и обеспечил победу местной активистки Татьяны Орловой. Но в это же время допустил громкий прокол — в процессе он разослал по бюджетным учреждениям официальное письмо о принудительной мобилизации на выборах. Такие „залеты“ сейчас в партии не прощаются», — передают инсайдеры. По их информации, об этом стало известно не только в Тюмени, но и в московском ЦИК «Единой России», так что в ближайшее время в отделениях Тюменской области ожидается «чистка».

VIP-браконьер пытается вернуть политическое влияние

Слухачи шепчутся, что экс-помощник депутата тюменской облдумы Виктора Рейна и руководитель агентства «Лайф+» Виталий Красноштанов планирует вернуть влияние в политических кругах через новый вид бизнеса. «Бывший единоросс зарегистрировал на супругу фирму с говорящим названием „Киберспорт“. Будет осваивать новый вид спорта, который стал очень популярен в последнее время в Тюменской области. Надеется, что этим сможет заработать прежнюю благосклонность партии», — посмеиваются слухачи. Ранее «URA.RU» писало о том, что в феврале его вместе с другими охотниками остановили в автомобиле, где находились беременные косули.

Тобольский прокурор ждет проверок

Владимир Андреев © URA.RU

В кулуарах тобольской гордумы активно шепчутся, что новый прокурор Тюменской области Владислав Московских может заинтересоваться деятельностью своего тобольского подчиненного Геннадия Пушкарева. «Летом 2018 года только переехавший на новую должность Пушкарев ухитрился отправить на отдых в лагерь „Артек“ своих детей за счет городского бюджета. К тому же он очень любит утром позаниматься спортом в муниципальном бассейне, куда в это время, в течение часа, никого не пускают. Передают, что эта информация легла на стол нового тюменского прокурора», — отмечают слухачи. Как обстоят дела на самом деле, приходится только гадать.

В тюменском театре кукол вспомнили о Шакурской

Николай Бастриков © URA.RU

По слухам, в кукольном театре Тюмени случился небольшой коррупционный скандал. Якобы одна из замдиректоров учреждения пристроила на различные должности мужа, дочь и зятя. И периодически выписывала им наряды на работу, которая не выполнялась, но оплачивалась. Деньги там были небольшие, поэтому, когда директор театра Василий Пустыльников узнал о сговоре, он попросту уволил семейный подряд, не передавая дело в полицию. «А дело Юлии Шакурской (экс-глава департамента культуры и Тюменского концертно-театрального объединения, осужденная за превышение полномочий) в культуре живет», — злорадствуют слухачи.

Почему в Ярковском районе появился новый глава

Поговаривают, что Любовь Полякова, с февраля значившаяся и. о. главы Ярковского района рассматривалась губернатором Александром Моором только в качестве временной кандидатуры, пока не найдется подходящий руководитель муниципалитета. Такой нашелся — на этой неделе пост занял Евгений Золотухин. И дело даже не в скандалах, связанных с поджогом дома Поляковой в мае и плохим качеством домов для детей—сирот. «Просто Полякова не слишком-то сильна с хозяйственной деятельности, чего губернатор терпеть не будет ни при каких условиях. Но должность замглавы муниципалитета по социальным вопросам она сохранит — в этом она сильна», — утверждают слухачи.

Инсайды ХМАО

Чиновники в ХМАО получили бюджетный карт-бланш

Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдер рассказывает, что губернатор Югры Наталья Комарова на защите госпрограмм на 2020 год якобы отменила табу на новые проекты. Напротив, она, похоже, согласовала заявки на дополнительное финансирование почти всем замам и департаментам «Если раньше был запрет на новые стройки и объекты, пока не завершат все начатое, то сейчас Комарова расщедрилась и обозначила, что все проекты должны быть реализованы в 2020—2021 году», — удивляется информатор.

Главному соратнику губернатора Югры нашли замену

Источники в окружном правительстве шепчутся о том, что в югорском Белом доме, кажется, нашли замену внезапно ушедшей летом на пенсию руководителю представительства Югры при правительстве Российской Федерации и в субъектах РФ — заместителю губернатора ХМАО Фанузе Арслановой. «Комарова планирует назначить на этот пост нынешнего директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Елену Шумакову. Внутри правительства считают такое решение удачным для всех сторон», — рассказывает инсайдер.

Комарова сэкономила для региона сотни миллионов

Александр Кулаковский © URA.RU

Информаторы рассказывают, что губернатор Наталья Комарова договорилась с банком «Открытие» на передачу региону отеля «Территория первых» в Ханты-Мансийске, который не работает много лет. «Раньше банкиры просили за этот объект недвижимости несколько сотен миллионов рублей, что вообще никак не устраивало Комарову. Похоже, те пошли на значительные уступки, потому что актив все равно не был никому нужен кроме округа», — резюмирует слухач.

Контент-мейкеры из Сургутского района могут устроить саботаж

Сплетники в администрации Сургутского района подозревают, что глава района Андрей Трубецкой, являющийся еще и блогером с собственным YouTube каналом, может лишиться своего любимого детища. «Люди, занимающиеся созданием контента для канала, якобы попросили прибавку к зарплате, которая не повышалась уже год, а он (Трубецкой — ред) им отказал. В ответ один из парней то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что иногда YouTube каналы блокируют, а все видео оттуда удаляются, а потом никто не может найти причину», — рассказывает инсайдер. После такого заявления Трубецкой поменял все пароли в Google аккаунте и теперь публикацией контента, похоже, будет заниматься сам.

Карьера лидера фракции ЛДПР в думе ХМАО пошла под откос

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что история с ДТП может дорого стоить для политической карьеры лидера фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктора Сысуна. В партии недовольны скандалом, который набирает обороты из-за того, что депутат проигнорировал просьбы о помощи пострадавшего в аварии пенсионера. Поскольку ее отголоски автоматически ложатся и на всех югорских либерал-демократов. «Как бы Сысуну не пришлось распрощаться с креслом лидера фракции», — шепчутся злые языки.

Новую атаку на мэрию Нефтеюганска организовал силовик из Екатеринбурга

Поговаривают, что решение о новой атаке следователей четвертого управления ГСУ СК РФ на администрацию Нефтеюганска принимал лично руководитель силового подразделения Руслан Ибиев. Первая попытка атаки силовиков на мэра Сергея Дегтярева в начале года привела к громкому скандалу. В результате Ибиев даже заработал неполное служебное соответствие, а сама ситуация была поставлена на паузу. Спустя время Ибиев был реабилитирован, теперь он пытается довести до конца начатое дело. «Пока под прицел попал советник главы города Максим Виер. Но следователи продолжают копать и на самого Дегтярева», — обсуждают слухмейкеры.

В мэрии Сургутского района пытаются оправдать проведение бизнес-форума

Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что в мэрии Сургутского района мучительно размышляют над резолюцией нового инвестиционного форума, который должен вскоре состояться в муниципалитете. На него приглашены федеральные эксперты и даже иностранные гости, но его практическая ценность не совсем очевидна. Поэтому чиновники пытаются вылепить хоть какую-то идеологию проекта. «В прошлом году глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время форума подписал инвестиционное соглашение о строительстве логистического центра. С тех пор о нем ничего не слышно. В округ отправляли какие-то пожеланию от бизнеса. Судьба документа также неизвестна. Посмотрим о каких потемкинских деревнях пойдет речь на этот раз», — обсуждают слухачи.

В думе Сургута идет разбор полетов после тайной встречи

Говорят, что в думе Сургута ищут человека, который вывел в паблик тему рабочего совещания депутатов, на котором они обсуждали историю с концессией по теплу. Оказалось, что в опубликованной в СМИ информации, всплыли фамилии депутатов, которые на самом деле не участвовали в этой встрече. Разгневанные народные избранники теперь жаждут крови и хотят найти виноватого в произошедшем сливе. «В СМИ депутатам приписали одно общее мнение, что все они якобы категорически против концессии. Хотя на самом деле на этот счет существуют разные мнения», — обсуждают в кулуарах.

От имени мэрии Сургута рекламировали скандальный сбор

Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что одна из крупнейших управляющих компаний Сургута «ДЕЗ ВЖР» использовала для рассылки электронных платежек за услуги ЖКХ жителям адрес электронной почты городской администрации. Адрес остался у нее еще с тех времен, когда «ДЕЗ ВЖР» была муниципальной УК. Но больше всего чиновников разозлило, что в этой рассылке коммунальщики рекламировали еще и частный РКЦ, где берут один процент сверху при оплате услуг. В мэрии категорически против этого сбора, а тут получается, что они его в глазах сургутян рекламировали. «С руководством управляющей компании по этому поводу был серьезный разговор. Больше они этот адрес почты использовать не будут», — смеются слухачи.

Анекдот об особенностях протеста в Новоаганске

Наталья Чернохатова © URA.RU

Слухачи, смеясь, рассказывают любопытную историю из Новоаганска (Нижневартовский район). «Один из местных жителей, насмотревшись, видимо, роликов в интернете, решил, что с местной властью нужно бороться и выбрал тему нехватки мест в детских садах. Записал видео и распространил его в местном Viber-канале, но реакцию получил не ту, что ожидал. Оказалось, что проблем с местами в детских садах в Новоаганске нет, а его ребенок не смог попасть в группу просто потому, что ему всего год», — добавляет слухач. О ситуации якобы даже доложили главе Нижневартовского района Борису Саломатину, который инициировал проверку описанных мужчиной фактов, но они не подтвердились.

Силовиков из Мегиона ждет московская проверка

Илья Московец © URA.RU

Слухмейкеры из силовых структур рассказывают, что конфликтом росгвардейцев и национальных диаспор в Мегионе заинтересовались люди директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова. «Информация противоречивая, но источников несколько. Суть в том, что появились якобы основания подозревать рядовых росгвардейцев в криминальных схемах. Они дескать днем служат, а вечером оказывают силовые услуги», — делится информацией собеседник, продолжая, что в Москве о ситуации узнали через адвоката одной из сторон конфликта, имеющего «серьезные связи». Из-за этого в Югре теперь ждут эмиссаров Золотова.

У журналистов Югры появился новый любимчик…

Анна Майорова © URA.RU

Некоторые чиновники из администрации Нижневартовска быстрее других отреагировали на тренд, запущенный губернатором Югры Натальей Комаровой, уже став звездами местных соцсетей. Слухачи рассказывают, что жители Нижневартовска, а в особенности журналисты, в восторге от активности заместителя директора департамента ЖКХ Ирины Воликовской в Instagram. «Она чуть ли не каждый день пишет сториз (короткие видео в социальной сети — ред.), где рассказывает о проделанной работе, отвечает на критику и просто радует подписчиков своей красотой», — улыбаясь делится информацией собеседник.

… и новый враг

А новым врагом, как рассказывают сами участники медиа-бизнеса, стал председатель союза журналистов ХМАО Александр Григоренко. «Он вступил в открытый конфликт с очень сильным профессиональным сообществом востока ХМАО, куда входят Нижневартовск и Мегион, пытаясь обвинить местного лидера — Николая Молокова, в сепаратизме. Григоренко пообещал приехать в „столицу Самотлора“ в ближайшее время для разбирательства. У Григоренко также есть своя армия последователей. Можно предположить, что конфликт расколет журналистское сообщество Югры на два противоборствующих лагеря», — уверенно говорит один из журналистов.

Инсайды ЯНАО

Артюхов готовит «Прямую линию» в ноябре

Владимир Жабриков © URA.RU

В коридорах власти болтают, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов готовится к «Прямой линии» с ямальцами, которая пройдет на телевидении. 5 октября губернатор уже провел прямой эфир в соцсети Instagram. И тогда количество вопросов было сопоставимо с числом сообщений во время «Прямой линии» на «Ямал-Регионе» в декабре 2018 года. Сплетники даже предположили, что теперь глава региона совсем откажется от телеэфиров. Впрочем, источники в правительстве уверяют, что это совсем не так. И «Прямая линия» состоится уже в ноябре.

В Уральской транспортной прокуратуре рады, что Герасименко может не возглавить ведомство

Вячеслав Егоров © URA.RU

Сплетники рассказывают, что новость о том, что прокурор Ямала Александр Герасименко может не возглавить Уральскую транспортную прокуратуру обрадовала сотрудников последнего ведомства. «Транспортники обсуждают это в позитивном ключе. В ведомстве боялись, что Герасименко придет и начнутся увольнения», — рассказывают свою версию слухачи.

У Артюхова большие планы на нового мэра Салехарда

Несмотря на фигурировавшие в СМИ слухи Иван Кононенко уходит с поста главы города добровольно и без скандалов. Больших претензий к нему нет, но и значимых планов по развитию города губернатору он так и не показал.

Свое отношение к Салехарду губернатор продемонстрировал во время субботнего прямого эфира в интернете, резко и негативно отреагировав на идею переноса столицы ЯНАО. От нового главы окружного центра, фамилия которого будет определена уже во вторник, Артюхов ждет крупных проектов, масштабного благоустройства и модернизации экономики. Уже объявлено о необходимости появления современной набережной и заявке на статус «Зимней столицы России». «Салехард должен стать настоящим лицом Ямала», — говорят слухмейкеры.

В главы столицы Ямала будет минимум три кандидата

Говорят, что губернатор в кадровых вопросах продолжает ориентироваться на конкурсные процедуры. С помощью этого механизма были избраны руководители департамента госзаказа округа Олег Клочков и главного регионального телеканала «Ямал-Регион» Эдуард Ярмаметов.

Среди претендентов на пост главы Салехарда выделяют трех фаворитов: помимо Алексей Титовского — экс-руководитель Управления ФНС по ЯНАО Павел Харченко и молодой городской депутат Павел Титов. Замглавы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев в последний момент был заменен на начальника управления имущественных отношений Серегея Кондакова. Обоих называют, скорее, техническими кандидатами.

Кононенко отдохнет после отставки

Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде продолжают гадать, какой пост может занять мэр Иван Кононенко после своей отставки. Ранее сплетники предполагали, что он может продолжить работу в структуре Минприроды. Министерство, напомним, возглавляет экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, с ним у Кононенко хорошие отношения. Однако теперь слухачи рассказывают, что перспективы Кононенко могут быть не так радужны. По одно из версий он может отправиться в Краснодарский край, где, как говорят, живет его отец. По другой, возьмет паузу и отдохнет.

Главой управделами может стать заместитель Мажарова

Вячеслав Егоров © URA.RU

Главная тема в курилках правительства — кто станет главой управления делами. Ранее этот пост занимал Александр Рябченко, но он стал заместителем губернатора Липецкой области. По одной из версий, вакантный пост может занять кто-то из подчиненных замгубернатора Ямала Александра Мажарова. Кто именно, пока не сообщается. «Решение будет принимать губернатор», — говорит собеседник. Другой источник напоминает, что глава региона Дмитрий Артюхов внимательно относится к кадровым вопросам и кандидат на столь ответственную должность подбирается особенно тщательно.

Окружные власти прессуют мэров

Александр Мамаев © URA.RU

По информации источников «URA.RU», близких к муниципальной власти, сейчас окружные власти проводят проверки районов и городов Ямала. Помимо обещанных инспекций выполнения работ по благоустройству и строительству инфраструктуры с мэров спрашивают стратегию развития муниципалитетов. «Каждый глава защищает свои планы по исполнению задач губернатора. Введены KPI по каждому городу и лично по главам. Произошло изменение формата работы и скорости принятия решений. Активно идут защиты стратегий: дороги, жилье, экономика. Дерут жестко! Время больших и общих докладов закончилось, нужно работать!» — говорит собеседник.

Глава региона Дмитрий Артюхов, напомним, пристально следит за работой муниципалов. Он уже подчеркивал, что те, кто не могут и не хотят работать, на своих местах не задержаться.

Либерал-демократы выберут нового главу партии в Ноябрьске

Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде на выходных пройдет конференция регионального отделения ЛДПР, на которой подведут итоги выборов и будут решать «текущие партийные вопросы». По информации источников «URA.RU», среди тем, которые поднимут либерал демократы, будет переизбрание координатора партии в Ноябрьске. «Прежний координатор выехал за пределы округа. Пока на встрече могут назначить ио, но выбирать, в любом случае, будут члены ноябрьского отделения. На рассмотрении уже есть нескольких кандидатов», — уточнил собеседник в Ноябрьске. Ранее агентство уже сообщало, что городское подразделение может возглавить депутат думы Ноябрьска (ЯНАО) Дмитрий Бавдурный. Он в округе ранее занимал пост бизнес-омбудсмена, но ушел с должности после секс-скандала.

Ямальцы надеются попасть в правительство с помощью конкурса Кремля

Владимир Андреев © URA.RU

Ямальцы в личных разговорах признаются, что хотят с помощью конкурса «Лидеры России» попасть в правительство региона. Дело в том, что губернатор Дмитрий Артюхов сам ранее был участником главного конкурса Кремля и активно его поддерживает. «Уверен, что после „Лидеров России“ сделать успешную карьеру на Ямале в целом и в правительстве в частности будет гораздо проще. Тем более при такой поддержке Артюхова», — говорят сплетники.

Глава тазовского фонда испугался ревизоров

Сплетники в Тазовском районе рассказывают, что Фонд развития муниципалитета начала проверять Счетная палата. И если верить слухам, директор Роман Грачев якобы так занервничал, что нажаловался на ведомство в прокуратуру. «Что нонсенс — они (сотрудники Счетной палаты, — прим. ред.) не могли превышать полномочия, это их работа — проверять», — говорят слухачи. История якобы дошла до правительства и возмутила окружную власть. «В итоге, как говорят, Грачев то ли сам сбежал, то ли его уволили. Есть основания предполагать, что не просто так занервничал», — предполагают слухачи. Впрочем, как обстоят дела на самом деле, остается только гадать.

«Лицо «Единой России» в Тазовском уехала

Если верить сплетникам в Тазовском, то один из самых ярких членов местного отделения «Единой России» Ольга Булаева якобы переехала в Тюмень. «Она была лицом партии», — говорят слухачи. Также, по информации инсайдеров, она была близка к бывшему первому заму главы мэрии Сергею Семерикову. Последний не так давно покинул пост. Семериков был последним человеком, который остался в администрации из команды предыдущего главы Александра Иванова. «Вообще из Тазовского люди из старой команды бегут», — делятся своими наблюдениями слухачи.

Инсайды Пермского края

В Пермский край приедет вице-премьер Козак

Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак в ближайшее время планирует посетить Пермь. Инсайдеры сообщают, что к его приезду активно готовятся в региональном правительстве. В первую очередь — те, кто отвечает за блок ЖКХ и благоустройства. «Не исключено, что Козак летит не конкретно в Пермь, а в Березники. Там же вопрос расселения людей из зоны провалов до сих пор окончательно не решен и стоит на жестком контроле в федеральном центре. Поэтому и переживает руководство региона, готовится», — говорит источник.

Вице-премьер Антон Удальев решил, что у него будет «инсульт»

Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что госпитализация заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальева — это его спланированная акция. «Удальев просто захотел, чтобы его пожалел губернатор Пермского края Максим Решетников», — говорит источник. Он уточняет, что коммунальный блок и лично его куратор — вице-премьер — подвергается регулярной критике из-за постоянных скандалов в подконтрольной ему сфере. «Удальев еще утром — в день, когда у него обнаружили „инсульт“ — сам заявлял, что его сегодня хватит удар», — уточняет инсайдер.

Пермские сторонники Навального объединились с оппозиционными депутатами Прикамья

Пермские сторонники блогера Алексея Навального стали объединяться с депутатами Законодательного собрания, утверждают источники. Говорят, в связях с местными протестными активистами замечены народные избранники из фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР. «Они сливают им рабочие документы. По тому же бюджету. Графика рассмотрения проекта закона нет в публичной плоскости, он есть только у депутатов и краевой администрации», — говорит инсайдер. По его мнению, таким образом некоторые депутаты за счет протестных активистов планируют обеспечить дополнительные упоминания своего имени. «Вот только как это потом отразится на их политической карьере — большой вопрос», — резюмирует инсайдер. Не исключено, что речь идет о том, что держатель основного пакета оппозиционных политических партий единоросс — депутат Госдумы Дмитрий Скриванов — стремится получить контроль еще и над несистемной оппозицией.

Пермские строители идут в краевой парламент

Анастасия Яковлева © URA.RU

Владельцы и руководители крупных пермских застройщиков постараются занять побольше депутатских кресел в Законодательном собрании Пермского края, сообщают источники. «Те из строителей, кто сидит сегодня в городской думе, поняли, что ни на что больше не влияют, их строительный бизнес „душат“ федеральные игроки», — говорит инсайдер.

Он уточняет, что в краевом парламенте часть депутатов-промышленников не будет переизбираться на новый срок и их места постараются занять строители. «Они попытаются создать в парламенте строительное лобби, чтобы хоть как-то выжить в нынешних условиях», — пояснил источник.

У антимонопольщиков будет больше претензий к пермской мэрии

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что уже в ближайшие месяцы пермское УФАС планирует возбудить несколько административных дел в отношении чиновников городской администрации и руководства департаментов. «Под ударом в первую очередь окажется департамент градостроительства и архитектуры и, соответственно, его кураторы. Они воюют с местными строителями, которых защищает УФАС», — пояснил инсайдер.

Он говорит, что вполне вероятно после этого в мэрии начнутся регулярные кадровые перестановки, чтобы одного и того же чиновника не успевали наказывать повторно. «Повторное привлечение к ответственности — это практически автоматическая дисквалификация. Так в мэрии вообще не останется лояльных исполнителей», — резюмирует инсайдер.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» оказался в очередном скандале

Инсайдеры сообщают, что снос гаражей под главный имиджевый проект губернатора Пермского края Максима Решетникова в микрорайоне Разгуляй — новую сцену театра оперы и балета — оплачивали из средств фонда «Содействие — XXI век». Говорят, что управление капитального строительства Пермского края заключило договор с подрядчиком «МонтажСтрой-Урал», а третьей стороной в данном контракте выступает фонд, который и оплатил все работы по сносу гаражей. Ожидается, что вот-вот информация об этом попадет в администрацию президента страны, откуда все автоматически поступит в правоохранительные органы. «Собственники уже готовят обращение к президенту Владимиру Путину. Они хотят знать детали данного контракта и понять, кто и на каком основании решил уничтожать их собственность. Пока все это тщательно скрывается», — уточняет инсайдер.

В скандальной корпорации, отвечающей за ключевую стройку, вновь может смениться руководство

Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи говорят о скорой отставке главы «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) Игоря Ведерникова. Якобы работой Ведерникова очень недовольны в краевом правительстве. Визит вице-премьера Михаила Сюткина на ключевую стройку, микрорайон «Любимов» в Березниках, в очередной раз показал, что проблемы в структурах управления КРПК никуда не исчезли. Работы по строительству домов в правобережной части Березников, куда переселяют горожан из зоны техногенной аварии, подверглись резкой критике краевого вице-премьера. Подрядчики не справляются с выполнением многомилионных контрактов и со скандалом покидают стройку, а новых корпорация находит с большим трудом. Именно из-за неудовлетворительных показателей ранее покинул корпорацию предшественник Ведерникова Дмитрий Ильин.

Теплоэнергетиков подвели пермские исполнители

Поговаривают, что на самом деле идея с модернизацией тепловых сетей путем отказа от центральных тепловых пунктов и установки в каждом доме индивидуального не так уж плоха. «В других регионах есть положительные примеры такой реализации. В Перми же вместо тысячи исполнители систем установили только три десятка и погрязли в бюрократии», — уточняет инсайдер. Он говорит, что если бы все было сделано в пермских городах «по уму» пять лет назад, то сегодня именно опыт Прикамья стал бы передовым. «Сейчас же теплоэнергетикам придется платить крупные штрафы и дальше зарываться в судебные процессы. До кучи еще и с правоохранителями объясняться», — говорит источник.

Политтехнологи займутся коммунальными вопросами

Анастасия Яковлева © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что пермские коммунальщики стали привлекать политтехнологов для организации митингов и протестов. «Собственник обанкротившегося Единого расчетного центра Олег Балашов готовит протестные акции для атаки на дома конкурирующих управляющих компаний», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Балашов так или иначе связан с действующим расчетным центром «Сфера», а также группой управляющих компаний «ЭКВО», «ТехКомфорт», «Центр», «Реал» и «Прикамье» и, соответственно, будет действовать в их интересах.

«Говорят, что готовить протестные акции уже согласился политтехнолог Дмитрий Логинов», — сообщает источник. Он утверждает, что ранее точно также при помощи политтехнолога были организованы одиночные пикеты и митинги против руководства инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и лично куратора блока ЖКХ вице-премьера Антона Удальева, которые «ставят палки в колеса» и отзывают лицензии на управление домами у указанных компаний. Называется даже сумма, которую получат агитаторы и участники митингов — 500 рублей в час.

Пермские телеканалы «ВЕТТА» и «Рифей» не будут объединять

Поговаривают, что собственники передумали объединять пермские телеканалы «ВЕТТА» и «Рифей». «Они сейчас официально перешли под контроль группы компаний олигарха Андрея Кузяева. Объединять их не будут, это не выгодно. Сейчас они просто начнут создавать иллюзию конкуренции в погоне за госконтрактами, заранее договариваясь, что и кому достанется», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в условиях, когда рынок телевизионной рекламы неуклонно сокращается год от года и приходится довольствоваться малым, собственники думают брать уже не качеством, а количеством. «В конечном счете все деньги попадут в один карман, а у пермской власти будет два очень лояльных телеканала, выступающих их рупорами», — говорит источник. При этом, говорит он, телеканалы сейчас намеренно будут делать разный контент и стараться максимально дистанцироваться друг от друга, чтобы у людей не возникло «эффекта дежа вю».

Краевые власти постараются протолкнуть на «22 кнопку» телеканал РБК

Алексей Глазырин © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что краевые власти хотят заполучить еще одно медиа с устоявшейся аудиторией — пермскую редакцию телеканала «РБК». «В ближайшее время начнется борьба за „22 кнопку“, на нее в Перми заявятся три телеканала — „РБК“, „Рифей“ и „УралИнформ“. В конкурсную комиссию войдут представители краевых властей и они будут лоббировать интересы „РБК“», — говорит источник. Такое решение он объясняет тем, что «Рифей» все равно под их контролем, а вот «РБК» может обидеться. «„УралИнформ“ они вообще в расчет не берут, поскольку не понимают, что там будет происходить в ближайшее время. Была бы их воля — они бы, наверное, вообще закрыли этот канал и забыли о нем, как о страшном сне», — резюмирует инсайдер.

Скандальную пермскую колонию ждут новые разоблачения

Алексей Гущин © URA.RU

Салиму Абдурахманову, начальнику скандальной колонии №9 в Соликамске, где били и насиловали осужденного, обещают новые разоблачения. По слухам, в колонии процветают не только унижения заключенных, избиения и поборы. Якобы начальство ИК-9 замешано в том, что продает продукты, предназначенные для осужденных. Например, из хорошего мяса готовят полуфабрикаты для последующей продажи, а остатки идут для приготовления пищи осужденным. Участие в производстве продукции принимают заключенные, которые находятся на хорошем счету у начальства. По словам инсайдера, таким образом руководство ИК-9 зарабатывает сотни тысяч рублей.

Инсайды Курганской области

Губернатору предложили быть нежнее с подчиненными

Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одна претензия, которую, по слухам, высказали главе Зауралья Вадиму Шумкову — это бесцеремонное отношение с подчиненными. «Бывший начальник главного управления соцзащиты населения Вера Демина — настоящий профессионал, работала еще с Олегом Богомоловым, но она не смогла вынести грубого отношения», — судачат злые языки.

Жилин предпочитает заниматься будущей работой

Сплетники в курганском правительстве рассказывают, что Евгений Жилин, который в начале сентября назначен начальником отдела по взаимодействию со СМИ в правительстве Курганской области, совсем не интересуется своей работой. «Он практически все время уделяет управлению спецпрограмм, куда его планируют перевести после ухода нынешнего руководителя Николая Снеткова», — рассказывают сплетники.

Подчиненные Волковой разбегаются

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что работники управления информационно-аналитической деятельности, которое возглавляет Вероника Волкова подыскивают себе новые места работы. Ее «правую руку» — бывшего главреда газеты «Курган и курганцы» Жанну Чумакову, по слухам, приглашают в Севастополь. «Жанна — профессионал, поэтому бывший руководитель пресс-службы экс-губернатора Олега Богомолова Дмитрий Серов (сейчас — замглавы департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя) мечтает ее видеть в своей команде», — рассказывают слухмейкеры.

Столбов не отдавал свою власть

Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники обсуждают новость о том, что экс-глава Далматовского района Александр Столбов подал документы на пост руководителя. «Он по факту и не уходил с этого поста, все равно все проблемы района решались с его помощью», — говорят сплетники. По их мнению, несмотря на почтенный возраст Столбова, должность главы у него практически в кармане.

Воробьеву прочат неприятности от силовиков

Персона бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Курганской области Сергея Воробьева, по слухам, заинтересует силовиков. Сплетники утверждают, что недоброжелатели собрали достаточно компромата на бывшего чиновника. «В том числе скандал с подпольным крематорием может сыграть против Воробьева», — говорят сплетники.

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