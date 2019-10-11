Как, где и когда голосовать за место для храма Святой Екатерины

Главный городской вопрос 2019 года будет решен в ближайшие выходные Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбург готовится к первому в истории России общегородскому опросу. В воскресенье, 13 октября, жителям предстоит выбрать место для строительства храма Святой Екатерины. Процедура может поставить точку в самом громком общественно-политическом конфликте года (а вообще храму ищут место с начала 2010-х) — все зависит от волеизъявления екатеринбуржцев. «URA.RU» подготовило ответы на все вопросы о выборе новой площадки для храма.

Почему решили проводить опрос?

В мае о протестах в Екатеринбурге говорила вся страна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В мае в Екатеринбурге четыре дня продолжались несанкционированные митинги против строительства храма Святой Екатерины на территории городского сквера у Театра драмы. Путь к решению острого конфликта указал президент РФ Владимир Путин: он предложил провести опрос горожан, чтобы выявить мнение большинства о проблеме. «Меньшинство должно подчиниться большинству. В этом состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение меньшинства», — отметил тогда Путин.

За какие площадки можно голосовать?

Городские власти сформировали лонг-лист из 61 потенциальной площадки под храм, собрав предложения через свой сайт. В него вошла и территория сквера, где изначально планировалось вести строительство. Но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а позже и Екатеринбургская епархия рекомендовали не строить храм на этом месте — в итоге площадку убрали из списка, как и еще 58.

Площадка за Макаровским мостом давно рассматривалась в качестве альтернативы скверу Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

За лето рабочая группа из активных горожан несколько раз сокращала список, учитывая что у части площадок были собственники и обременения. В итоге был составлен список из двух потенциальных площадок: на месте бывшего приборостроительного завода (улица Горького, 17) и на пустующей территории за Макаровским мостом. Варианта «против всех» в голосовании не будет.

Кто, где, когда и как может проголосовать?

Опрос по храму Святой Екатерины пройдет в воскресенье, 13 октября, и продлится с 8 до 20 часов по уральскому времени. В городе будет работать 51 опросный пункт — это школы, где обычно проходят выборы. Все избирательные участки задействовать не будут, так как это было бы слишком дорого, объяснял руководитель аппарата горадминистрации Илья Захаров.

Список опросных пунктов можно найти на сайте мэрии Екатеринбурга или на карте , которую подготовила ассоциация «Голос».

Выбрать свой нужно в зависимости от района и адреса прописки. Также адрес своего участка можно узнать, позвонив на горячую линию +7 (343) 304-35-26. В будни она работает с 10 до 17 часов, а в день опроса — с 8 до 20 часов.

Принять участие в опросе смогут все жители Екатеринбурга, достигшие 18 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Принять участие в опросе могут все жители Екатеринбурга старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию на территории города. С собой на опросный пункт необходимо взять паспорт. «Далее переписываются данные, выдается бюллетень и человек может голосовать», — объяснял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

В опросном листе нужно будет поставить любой знак в пустом квадрате справа от описания одного из двух вариантов площадок под храм. Лист, в котором будут отмечены оба варианта или ни один из них, будет считаться недействительным.

Как будут подводить итоги голосования?

Подсчитывать голоса будут вручную — этим займутся члены избирательной комиссии Екатеринбурга. Подсчет начнется в полночь 14 октября и будет проходить под надзором наблюдателей с участков. После его завершения озвучат итоги голосования. Избирком составит протокол опроса и передаст его на рассмотрение в городскую думу, которая будет утверждать результаты процедуры.

Чтобы опрос признали состоявшимся, в нем должны принять участие как минимум 10857 горожан, у которых есть постоянная регистрация в Екатеринбурге. Однако власти уверены, что желающих проголосовать будет в несколько раз больше.