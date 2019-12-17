Презентуем: каким нужно быть политиком в 2019-м, чтобы делать карьеру

Самый неожиданный взлет в свердловской политике 2019 года произошел в карьере вице-спикера Заксобрания Михаила Клименко. В ноябре 38-летний депутат, не отмечавшийся в повестке за три года работы, возглавил приемную премьер-министра Дмитрия Медведева и получил пост вице-спикера. Отработал месяц — и в кабинет к нему пришло «URA.RU» — спросить о новой работе, конкуренции с министрами, отношениях с бывшим вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.
— В ноябре вы возглавили региональную общественную приемную Дмитрия Медведева. Можете объяснить, что она собой представляет? Какие задачи перед ней стоят?
— Структура довольно серьезная — 79 приемных в области и основная региональная общественная приемная. Только за неделю приемов, с 25 ноября по 1 декабря, к нам обратились 4,5 тысячи человек. Что касается задач, то на федеральном съезде «Единой России» [премьер-министр и председатель «ЕР»] Дмитрий Анатольевич [Медведев] сказал, что роль общественных приемных будет усиливаться, на их базе появятся правозащитные центры, а также многофункциональные центры, в которых любой желающий сможет узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию.
— На съезде «Единой России» говорилось и о том, что партия должна реагировать на проблемы быстрее, чем исполнительная власть. Ждать конфликта с чиновниками?
— Мы же делаем общее дело. У нас исполнительная власть для кого работает? Для людей. Депутаты и партия точно так же. Так что никаких проблем, думаю, не будет.
— Но вы же отправляете аналитички в федеральный центр, фактически жалуетесь на них. Какие обращения и события попадают в отчеты, какие отсеиваете?
— Мы отправляем все, грубо говоря: статистику обращений, решенных и нерешенных вопросов, данные о проблемах, находящихся в процессе решения. Федеральный центр тоже все отслеживает, смотрит на то, какие вопросы выходят на лидирующие позиции, мониторит и запрашивает от нас данные по изменению законодательства.
— Надо понимать, по этому показателю приемные, как и региональные отделения партии, ранжируются Москвой. Какая позиция у свердловской приемной Медведева?
— Высокий рейтинг имеют приемные, например, в Пермском крае и Татарстане. Наши позиции — выше средних, но я думаю, что в недалеком будущем вы нас тоже увидите в топе по эффективности. По крайней мере, я приложу все усилия.
— С какими вопросами к вам сегодня приходят чаще всего?
— На первом месте по популярности проблемы, связанные с ЖКХ. Также это соцобеспечение (в том числе пенсионное), здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт, обеспечение жильем, образование, судебно-исполнительная система. Неделя приемов показала, что людей, к примеру, волнуют и мусорные полигоны. В ближайшее время мы проведем совместное совещание с [региональным] министром ЖКХ, чтобы самим разобраться в этой ситуации.
— А в конфликте со сквером приемная как-то участвовала, пыталась помочь найти выход?
— Обращения по этому поводу были, как показывает аналитика (я же в тот момент еще не возглавлял приемную). Например, люди приходят и говорят: «Мы против того, чтобы сквер ликвидировался». Или, наоборот: «Должен быть храм». С такими обращениями работали и сами депутаты, прорабатывая вопрос по своей линии.
— Вы, кстати, во время протестов посещали сквер?
— Нет, я в тот момент был в отпуске. Но позиция по вопросу у меня, конечно, есть. Я считаю, что должна быть восстановлена историческая справедливость, должен быть восстановлен храм, но и сквер нельзя забирать у горожан. Данный вопрос был разрешен путем общегородского опроса по выбору площадки для строительства храма, что, на мой взгляд, верное решение, поскольку такие задачи должны разрешаться с учетом мнения жителей города.
— При этом у приемной нет прямых рычагов воздействия для решения вопросов, как, к примеру, у министров или мэров. Как вы пытаетесь решить проблемы?
— Во-первых, я как депутат могу направлять запросы. Второй механизм — запросы от имени приемной. Бывает, иногда людям просто нужно разъяснить, какие права и возможности у них есть, и мы это делаем.
— В партии рассказывают, что ваш предшественник — Анатолий Сухов — в последние полгода жизни не работал в приемной, и, как видится со стороны, от этого едва ли что-то изменилось.
— Это не так. В нашу работу вовлечены депутаты, руководители органов исполнительной власти, которые сами общаются с людьми, помогают им. Анатолий Петрович [Сухов] вел работу с определенными заделами, мы ее продолжаем.
— Ваша приемная аккумулирует объем жалоб, но не выступает с заявлениями о проблемах. Это такая позиция или принципы, установленные вашим предшественником?
— Вообще-то проблемы мы эти выносим — обсуждаем внутри партии, на фракции Заксобрания, а также с органами исполнительной власти, ищем пути решения вопросов.
— Я о другом. Не так давно главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган пришел на заседание гордумы и поднял вопрос сохранения кинотеатра «Салюта» — получился резонанс. Намерены ли вы делать так же?
— Я являюсь членом «Единой России», у нас есть определенная партийная дисциплина, устав, и я считаю более эффективным обсуждать вопросы с коллегами. Можно заявить о чем-то с трибуны, а можно провести совещание с коллегами по Заксобранию или однопартийцами, которые сегодня занимают руководящие должности. У нас механизм решения вопросов немножко другой. Хотя мы тоже люди публичные, открыты для общения.
— Ваша публичная карьера началась в 2016 году, когда вы избрались депутатом Заксобрания по одномандатному округу [соперником Клименко был уже известный к тому моменту справедливоросс Дмитрий Ионин, ныне депутат Госдумы]. Сейчас возглавили приемную, стали вице-спикером — головокружительная карьера для многих партийцев. Звучали версии о том, что вас поддерживал бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов. Как вы сами объясните свои успехи?
— Это не от того, что мне везет, а от того, что я работаю. Я получил два высших образования, защитил кандидатскую диссертацию. Это труд. Я пытаюсь постоянно саморазвиваться, пошел преподавать в УрФУ. Если говорить про избирательную кампанию, то меня поддержали мои избиратели.
— У вас не так много политического опыта, но с 2017 года вы работаете координатором екатеринбургского МКС «Единой России». Когда в думе Екатеринбурга разворачивался бюджетный спор, говорили об отсутствии дисциплины в рядах «ЕР». Почему так?
— Вопросами партийной дисциплины занимаюсь не я. Есть фракция в городской думе, есть руководство регионального отделения, региональная контрольная комиссия партии — это их зона ответственности. На мне — координационная деятельность местных отделений, их работа на выборах.
— Странно, что вы возглавляете МКС, но не имеете возможность воздействовать на городских депутатов…
— Я же координирую не депутатов, а координирую деятельность местных отделений партии.
— Вы не думали изменить эту ситуацию? Например, инициировать создание городского отделения «Единой России», возглавить его.
— Я об этом не думал, но та конфигурация, которая существует сегодня, видится мне рабочей.
— Вас назначили вице-спикером за два года до окончания полномочий депутата. Планируете участвовать в выборах в Госдуму или Заксобрание?
— Я сейчас изучаю этот вопрос. С одной стороны, есть те моменты, которые говорят о том, что у меня получается, я помогаю людям, это как-то оценивается, Но есть и другая составляющая — семья, которую я стал видеть крайне редко. Надо будет все взвесить. Конечно, я считаю, что пяти лет мало, чтобы принести наибольшую пользу. Соответственно, надо избираться. Но как в итоге сложится — я пока не готов сказать.
— Если выбирать между Госдумой и Заксобранием, на чем вы остановились бы?
— Наверное, региону я могу пользу принести больше, находясь в Заксобрании. Но прежде чем делать выбор, посоветуюсь с однопартийцами и своими избирателями. И только потом приму решение.
— Известно, что вы довольно состоятельный человек. Зачем вам вообще нужна политика? У депутатов возможностей не так много, а если хотите стать губернатором, то это уже не та весовая категория, что раньше.
— То, чем я занимаюсь, мне интересно. Мне интересно помогать людям, и такая возможность действительно есть, и я вовсе не про деньги. Я человек православный. Чем больше хорошего сделаешь — тем больше хорошего тебе вернется. В общем, моя цель — саморазвиваться, помогать людям.
— Ну бросьте.
— Серьезно.