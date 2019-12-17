Презентуем: каким нужно быть политиком в 2019-м, чтобы делать карьеру

Депутат Клименко в течение ноября был назначен на две должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самый неожиданный взлет в свердловской политике 2019 года произошел в карьере вице-спикера Заксобрания Михаила Клименко. В ноябре 38-летний депутат, не отмечавшийся в повестке за три года работы, возглавил приемную премьер-министра Дмитрия Медведева и получил пост вице-спикера. Отработал месяц — и в кабинет к нему пришло «URA.RU» — спросить о новой работе, конкуренции с министрами, отношениях с бывшим вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.

— В ноябре вы возглавили региональную общественную приемную Дмитрия Медведева. Можете объяснить, что она собой представляет? Какие задачи перед ней стоят?

Месяц назад Михаил Клименко стал главой приемной Медведева на Среднем Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Структура довольно серьезная — 79 приемных в области и основная региональная общественная приемная. Только за неделю приемов, с 25 ноября по 1 декабря, к нам обратились 4,5 тысячи человек. Что касается задач, то на федеральном съезде «Единой России» [премьер-министр и председатель «ЕР»] Дмитрий Анатольевич [Медведев] сказал, что роль общественных приемных будет усиливаться, на их базе появятся правозащитные центры, а также многофункциональные центры, в которых любой желающий сможет узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию.

— На съезде «Единой России» говорилось и о том, что партия должна реагировать на проблемы быстрее, чем исполнительная власть. Ждать конфликта с чиновниками?

— Мы же делаем общее дело. У нас исполнительная власть для кого работает? Для людей. Депутаты и партия точно так же. Так что никаких проблем, думаю, не будет.

— Но вы же отправляете аналитички в федеральный центр, фактически жалуетесь на них. Какие обращения и события попадают в отчеты, какие отсеиваете?

— Мы отправляем все, грубо говоря: статистику обращений, решенных и нерешенных вопросов, данные о проблемах, находящихся в процессе решения. Федеральный центр тоже все отслеживает, смотрит на то, какие вопросы выходят на лидирующие позиции, мониторит и запрашивает от нас данные по изменению законодательства.

Свердловская приемная Дмитрия Медведева поднимется в российском рейтинге, уверен Клименко Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Надо понимать, по этому показателю приемные, как и региональные отделения партии, ранжируются Москвой. Какая позиция у свердловской приемной Медведева?

— Высокий рейтинг имеют приемные, например, в Пермском крае и Татарстане. Наши позиции — выше средних, но я думаю, что в недалеком будущем вы нас тоже увидите в топе по эффективности. По крайней мере, я приложу все усилия.

— С какими вопросами к вам сегодня приходят чаще всего?

— На первом месте по популярности проблемы, связанные с ЖКХ. Также это соцобеспечение (в том числе пенсионное), здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт, обеспечение жильем, образование, судебно-исполнительная система. Неделя приемов показала, что людей, к примеру, волнуют и мусорные полигоны. В ближайшее время мы проведем совместное совещание с [региональным] министром ЖКХ, чтобы самим разобраться в этой ситуации.

— А в конфликте со сквером приемная как-то участвовала, пыталась помочь найти выход?

С 2017 года Клименко также возглавляет МКС «Единой России» в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Обращения по этому поводу были, как показывает аналитика (я же в тот момент еще не возглавлял приемную). Например, люди приходят и говорят: «Мы против того, чтобы сквер ликвидировался». Или, наоборот: «Должен быть храм». С такими обращениями работали и сами депутаты, прорабатывая вопрос по своей линии.

— Вы, кстати, во время протестов посещали сквер?

— Нет, я в тот момент был в отпуске. Но позиция по вопросу у меня, конечно, есть. Я считаю, что должна быть восстановлена историческая справедливость, должен быть восстановлен храм, но и сквер нельзя забирать у горожан. Данный вопрос был разрешен путем общегородского опроса по выбору площадки для строительства храма, что, на мой взгляд, верное решение, поскольку такие задачи должны разрешаться с учетом мнения жителей города.

Выйти из конфликта в сквере, по мнению Клименко, помогла «ЕР „ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— При этом у приемной нет прямых рычагов воздействия для решения вопросов, как, к примеру, у министров или мэров. Как вы пытаетесь решить проблемы?

— Во-первых, я как депутат могу направлять запросы. Второй механизм — запросы от имени приемной. Бывает, иногда людям просто нужно разъяснить, какие права и возможности у них есть, и мы это делаем.

— В партии рассказывают, что ваш предшественник — Анатолий Сухов — в последние полгода жизни не работал в приемной, и, как видится со стороны, от этого едва ли что-то изменилось.

— Это не так. В нашу работу вовлечены депутаты, руководители органов исполнительной власти, которые сами общаются с людьми, помогают им. Анатолий Петрович [Сухов] вел работу с определенными заделами, мы ее продолжаем.

Позиции приемных «Единой России» усилились после федерального съезда партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Ваша приемная аккумулирует объем жалоб, но не выступает с заявлениями о проблемах. Это такая позиция или принципы, установленные вашим предшественником?

— Вообще-то проблемы мы эти выносим — обсуждаем внутри партии, на фракции Заксобрания, а также с органами исполнительной власти, ищем пути решения вопросов.

— Я о другом. Не так давно главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган пришел на заседание гордумы и поднял вопрос сохранения кинотеатра «Салюта» — получился резонанс. Намерены ли вы делать так же?

Клименко не собирается использовать в управлении методы Михаила Кагана Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я являюсь членом «Единой России», у нас есть определенная партийная дисциплина, устав, и я считаю более эффективным обсуждать вопросы с коллегами. Можно заявить о чем-то с трибуны, а можно провести совещание с коллегами по Заксобранию или однопартийцами, которые сегодня занимают руководящие должности. У нас механизм решения вопросов немножко другой. Хотя мы тоже люди публичные, открыты для общения.

— Ваша публичная карьера началась в 2016 году, когда вы избрались депутатом Заксобрания по одномандатному округу [соперником Клименко был уже известный к тому моменту справедливоросс Дмитрий Ионин, ныне депутат Госдумы]. Сейчас возглавили приемную, стали вице-спикером — головокружительная карьера для многих партийцев. Звучали версии о том, что вас поддерживал бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов. Как вы сами объясните свои успехи?

Клименко впервые избрался в заксобрание в 2016 году, одолев опытного справедливоросса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Это не от того, что мне везет, а от того, что я работаю. Я получил два высших образования, защитил кандидатскую диссертацию. Это труд. Я пытаюсь постоянно саморазвиваться, пошел преподавать в УрФУ. Если говорить про избирательную кампанию, то меня поддержали мои избиратели.

— У вас не так много политического опыта, но с 2017 года вы работаете координатором екатеринбургского МКС «Единой России». Когда в думе Екатеринбурга разворачивался бюджетный спор, говорили об отсутствии дисциплины в рядах «ЕР». Почему так?

— Вопросами партийной дисциплины занимаюсь не я. Есть фракция в городской думе, есть руководство регионального отделения, региональная контрольная комиссия партии — это их зона ответственности. На мне — координационная деятельность местных отделений, их работа на выборах.

— Странно, что вы возглавляете МКС, но не имеете возможность воздействовать на городских депутатов…

— Я же координирую не депутатов, а координирую деятельность местных отделений партии.

— Вы не думали изменить эту ситуацию? Например, инициировать создание городского отделения «Единой России», возглавить его.

— Я об этом не думал, но та конфигурация, которая существует сегодня, видится мне рабочей.

— Вас назначили вице-спикером за два года до окончания полномочий депутата. Планируете участвовать в выборах в Госдуму или Заксобрание?

— Я сейчас изучаю этот вопрос. С одной стороны, есть те моменты, которые говорят о том, что у меня получается, я помогаю людям, это как-то оценивается, Но есть и другая составляющая — семья, которую я стал видеть крайне редко. Надо будет все взвесить. Конечно, я считаю, что пяти лет мало, чтобы принести наибольшую пользу. Соответственно, надо избираться. Но как в итоге сложится — я пока не готов сказать.

— Если выбирать между Госдумой и Заксобранием, на чем вы остановились бы?

Клименко раздумывает об участии в кампании-2021 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Наверное, региону я могу пользу принести больше, находясь в Заксобрании. Но прежде чем делать выбор, посоветуюсь с однопартийцами и своими избирателями. И только потом приму решение.

— Известно, что вы довольно состоятельный человек. Зачем вам вообще нужна политика? У депутатов возможностей не так много, а если хотите стать губернатором, то это уже не та весовая категория, что раньше.

— То, чем я занимаюсь, мне интересно. Мне интересно помогать людям, и такая возможность действительно есть, и я вовсе не про деньги. Я человек православный. Чем больше хорошего сделаешь — тем больше хорошего тебе вернется. В общем, моя цель — саморазвиваться, помогать людям.

— Ну бросьте.

— Серьезно.