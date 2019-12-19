Скорую помощь в Екатеринбурге отдают пермякам. Почему это опасно

Водители «скорых» часто становятся ассистентами врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В трех свердловских городах — Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском — возить неотложных больных будут частные фирмы. Новая схема «скорой помощи», которая сулит экономию бюджета, содержит «мину» — непрозрачную систему оплаты труда. Это уже ощутили в Прикамье, где прошла реформа: из-за задержек зарплаты водители угрожают забастовками с риском не выехать к нуждающемуся пациенту. Повод серьезно волноваться есть и у свердловчан: в три города заходит тот же подрядчик.

В Екатеринбург заходит аутсорсинговая компания ООО «Феникс-Логистика», бенефициаром которой является известный в Перми бизнесмен Евгений Фридман. Его структуры будут работать на территории, равной четверти муниципалитета, и получат за перевозку неотложных больных 113 млн бюджетных рублей. Таковы результаты аукциона администрации Екатеринбурга, разыгранного 18 декабря. Согласно сайту госзакупок, заказчиком выступает станция скорой помощи имени В.Ф.Капиноса Екатеринбурга. ООО «Феникс-Логистика» будет предоставлять автомобили (32 основных и 5 резервных) с водителями. Приезжать на экстренные вызовы аутсорсеры будут весь 2020-й год и первый квартал 2021-го.

Аутсорсеры обещают обновить парк машин Фото: Анна Майорова © URA.RU

На аутсорсинг также планируется перевести все машины экстренной помощи Первоуральска и Каменск-Уральского. Этот вопрос «обсуждался всю вторую половину 2019 года», рассказал «URA.RU» главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф.Капиноса в Екатеринбурге Игорь Пушкарев.

Схема с аутсорсингом не нова: в соседней Перми больных возят 90 из 120 машин ООО «Феникс-Менеджемент». Оно через директора Павла Шмакова связано с ООО «Феникс-Логистика», которое и получило контракт в Екатеринбурге. Более того, как минимум еще одна компания из бизнеса Фридмана также пытается обосноваться в Екатеринбурге. Так, в ноябре ООО «Новоскор» — поставщик услуг по предоставлению автомобилей скорой помощи в Пермском крае, Республике Коми, Башкирии и ХМАО — изменила название на «Новоскор-Екатеринбург», сменив юридический адрес и получив налоговую прописку в столице Урала.

Практика работы в Перми показала, что система аутсорсинга содержит пороки и угрожает стабильности работы. Риски в полной мере ощутили именно в Прикамье, где водители «частных» неотложек угрожают забастовками из-за невыплат или задержек заработной платы. Инциденты с угрозами прекратить работу происходили еще в 2016 году. Последняя жалоба — коллективная — от водителей поступила в адрес прокурора Прикамья Андрея Юмшанова в начале декабря 2019 года. «Мы пришли в прокуратуру в связи с задержкой зарплаты. Нам за октябрь и ноябрь до сих пор не заплатили, все время говорят „завтра“, а семьи кормить нечем — денег нет», — пояснил собеседник «URA.RU». Он уточнил, что зарплату не выплатили водителям всех станций скорой помощи в городе. В пресс-службе минздрава Пермского края пообещали прокомментировать ситуацию после запроса (он отправлен).

Суммарный долг перед нанятыми работниками в Перми декабре 2019 года превысил 10 млн рублей. По имеющимся данным, эта ситуация возникла из-за системы оплаты труда водителей, которые являются индивидуальными предпринимателями. Этот налоговый маневр позволяет, с одной стороны, минимизировать издержки предприятия, с другой — увеличить зарплату водителям. Однако в этом случае возникают кассовые разрывы в расчетах и невыплаты водителям-«индивидуалам».

Будучи министром, Ковтун боролась с бизнесменом Фридманом в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У меня не самые лучше впечатления о работе в тот период компаний по аутсорсингу на скорой помощи: господин Фридман там действительно наследил», — рассказала экс-глава минздрава Пермского края Ольга Ковтун, ныне — ректор Уральский государственный медицинский университет. Ее усилиями бизнес Фридмана почти на года ушел из региона. «Я не против выполнения государственной помощи за счет негосударственных организаций. Опыт в этом плане хороший, в том числе в Свердловской области. И когда заходит качественный исполнитель — это хорошо. Но медицинская помощь — это самая чувствительная сфера, и если человек берет на себя обязательства и предоставляет услугу некачественно, провоцируя неприятные впечатления и негативные последствия — это плохо», — заявила «URA.RU» Ольга Ковтун.

Евгений Фридман в разговоре с «URA.RU» подтверждает, что его водители в Перми работают как индивидуальные предприниматели и это может отражаться на регулярность оплаты труда. «Что касается нашей работы в Екатеринбурге, то мы нашему заказчику предоставим две схемы отношений с водителями: ИП и трудовой договор. Пусть выбирает», — резюмирует Фридман.

«Переводить все 100% процентов автомобилей скорых на аутсорсинг в Екатеринбурге никто не будет. Спецбригады (реанимация), я считаю, должны оставаться в муниципальной или государственной системе. Там — дополнительные требования к водителям: они чаще других ездят на ДТП и специально обучены помощи бригадам медиков», — от имени свердловского минздрава говорит главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф.Капиноса в Екатеринбурге Игорь Пушкарев. По его словам, с 2014 года по этой схеме работают подстанции № 3, 5 и 6. Благодаря аутсорсингу удается обновить старый и изношенный автопарк, уже сейчас 50% машин у в Екатеринбурге — старше пяти лет.

Отметим, что схема с аутсорсингом перевозок неотложных больных уже действует в Уфе. Там так работают 100% бригад, причем 50% автомобилей — это машины со спецооборудованием, которое также предоставляет аутсорсер. В Ульяновске 100% машин скорой на аутсорсинге, и все они уже с оборудованием.