Почему зять Ельцина ужесточает заявления о Путине одно за другим

В политической среде ищут тайные смыслы в выступлениях Валентина Юмашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник президента РФ на общественных началах Валентин Юмашев, сделавший публичной дискуссию о параметрах трансфера власти в 2024 году, задал ей новый тон. Экс-глава администрации президента за два дня стал героем сразу двух новых интервью, в которых заметно повысил градус высказываний о президенте РФ Владимире Путине. Собеседники «URA.RU» не исключают, что политик действует с расчетом, но цена ошибки высока — позиции его ближайших сторонников и бизнес-структур.

Валентин Юмашев дает интервью на тему «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина» уже несколько месяцев. Знаковой стала публичная встреча зятя Ельцина с ведущим Владимиром Познером в Ельцин Центре 22 ноября. Основной посыл беседы был: «Семья» — это выдумка СМИ, а решение о назначении Владимира Путина преемником принимал лично первый президент Борис Ельцин, а не его окружение. Однако наибольший резонанс в СМИ и обществе вызвало другое заявление Юмашева: «Если вы спросите [Путина] сегодня, то с уверенностью в 99% он скажет, что уйдет в 2024 году».

Публичное интервью Владимира Познера и Валентина Юмашева обсуждалось всей страной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Высказывание вызвало так много вопросов, что Юмашеву пришлось его истолковывать в разговоре с писателем-документалистом Олегом Морозом, которое через 20 дней обнародовал Ельцин Центр. Но в середине декабря с разницей в один день в СМИ вышло еще два новых интервью с Юмашевым. Первое было опубликовано 17 декабря в англоязычной версии BBC и снова про то, как Владимир Путин стал преемником Ельцина.

Ключевое отличие публикации от предыдущих — в самом последнем абзаце. Здесь автор говорит, что уход Ельцина с поста президента РФ — это пример для подражания. «Тем не менее, господин Юмашев считает, что отставка Бориса Ельцина должна послужить уроком для всех российских президентов, урок заключается в том, что „очень важно уйти в отставку и освободить место для молодых людей. Для Ельцина это было невероятно важно“», — звучит отрывок из публикации BBC.

Валентин Юмашев назвал «неадекватной» реакцией властей на митинги Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

18 декабря одновременно на двух площадках — «Дожде» и Deutsche Welle — вышло интервью Юмашева с журналисткой Жанной Немцовой. В нем экс-глава администрации президента впервые высказался о летних протестах в Москве против недопуска кандидатов на выборы в мосгордуму. Например, Юмашев заявил, что считает проблемой «диссонанс» власти с 18-22-летней молодежью, которая «хочет перемен»: «И вот эти московские абсолютно мирные митинги, как мы видим по тысячам кадров, встречают жесткую, на мой взгляд, неадекватную реакцию властей».

На вопрос о чувстве ответственности «за разгон мирных протестов, отсутствие свободы СМИ» Юмашев ответил так: «Я могу сказать, что, если бы президентом был я, какие-то вещи я бы делал по-другому. Но президентом является Владимир Владимирович Путин. Несу ли я за это ответственность? Нет, не несу. За это ответственность несет уже Владимир Владимирович Путин, президент России».

От того, какое решение в 2024 году примет Владимир Путин, зависит дальнейшее политическое устройство страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресса также обратила внимание на высказывание зятя Бориса Ельцина о том, что Владимира Путина в 1990-х «нашел» не он, а нынешний глава Роснано Анатолий Чубайс и ныне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» (45 тысяч подписчиков) Марат Баширов в беседе с «URA.RU» сказал, что в выступлениях Юмашева действительно присутствует «эскалация тем». «Видимо, прежние выступления пока не дали нужного результата, — сказал Баширов. — Это люди очень опытные, они понимают, что, повышая ставки, повышают и риск для себя. Но они это делают осознанно».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что Юмашев напоминает своей аудитории о былых заслугах отдельных лиц, например Чубайса, чтобы помочь им сохранить свои позиции во время трансфера власти, который может произойти в 2024 году, когда заканчивается срок полномочий Владимира Путина. «Но подобные упоминания могут наоборот стать раздражителем, — сказал Калачев. — Попытка может поставить под вопрос их положение».

Калачев заметил, что Юмашеву было бы логично поставить точку еще в интервью с Познером: «Один раз сказал, и все, кому надо, услышали. А когда ты продолжаешь муссировать тему, поведение становится навязчивым и возникают вопросы. Одно дело напомнить, другое дело, навязывать свое видение прошлого».

В то же время, директор Центра развития региональной политики Илья Александрович Гращенков не исключает, что Юмашев действует исходя из договоренностей с Кремлем, а его цель — вывести из-под западных санкций бизнес, связанный с предпринимателями, которые представляют поколение «Семьи».

«Каждый пытается избрать линию поведения, которая бы обеспечила ему определенное место на момент транзита власти в 2024. Место Юмашева заключается в том, чтобы курировать бизнес, увязанный на Запад. Сейчас этот бизнес находится под санкциями, как, например, в случае с Олегом Дерипаской [бывший зять Юмашева]. Чтобы избавиться от ограничений нужна перезагрузка, и Юмашев может стать ее оператором. Вся риторика Юмашева направлена на это».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во время общения с прессой сообщал корреспонденту «URA.RU», что Кремль не требует от экс-главы администрации президента РФ Валентина Юмашева согласовывать свои выступления.

Журналист «URA.RU» еще в ноябре попросил заместителя исполнительного директора Ельцин Центра Людмилу Телень переслать вопросы для комментария Валентину Юмашеву. На данный момент, реакция так и не последовала. Людмила Телень ответила «URA.RU», что Валентин Юмашев сейчас на отдыхе. В интервью Владимиру Познеру экс-глава администрации президента говорил, что поднимает темы 20-летней давности, «чтобы история была зафиксирована».