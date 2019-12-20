Что означают слова Путина о новом пересмотре Конституции для главы РФ

Президент России Владимир Путин 19 декабря провел ежегодную пресс-конференцию. В московском «Центре международной торговли» глава государства за четыре часа и 19 минут ответил на 70 вопросов. На юбилейной, 15-й, пресс-конференции лидера государства присутствовало рекордное количество журналистов — 1895 человек. И все же на фоне этих рекордов и важных социальных и политических тем главной сенсацией, по мнению экспертов, стал один единственный вопрос.
Что было самое главное?
Зампред комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ и директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева считает, что пресс-конференция главы государства хоть и затронула ключевые темы-триггеры социального спокойствия, но «в целом прошла почти без сенсаций». Единственной же сенсационной репликой стало рассуждение Владимира Путина про возможность изменения Конституции относительно сроков пребывания на посту президента России.
«Вот у нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд. Но она (оговорка четвертой главы статьи 81 Конституции о том, что один и тот же человек не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд — прим. „URA.RU“) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное», — сказал президент, уточнив, что первая глава Конституции «неприкосновенна».
В чем сенсация?
По мнению Курбангалеевой ответ на этот вопрос был важен не только содержанием — как «приглашение порассуждать». «Это демонстрация того, что табуированных тем и сценариев нет, как нет места для сакрализации кресла первого лица, напротив — есть площадка для дискуссии», — уверена эксперт.
Помимо этого, считает директор Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Марат Баширов, президент хочет избавиться от утяжеляющего политическую систему ручного управления. «Ужас политической системы в том, что президент несколько лет подряд говорит: берите самостоятельность, начинайте обсуждать самые острые темы, хватит сервильного поведения. Это ведь до смешного доходит, когда президент начинает разъяснять вопросы пенсионной реформы — он полтора года назад брал на себя это и осознанно потерял в рейтинге, и сейчас то же самое вынужден разъяснять. Это ручное управление с информационной точки зрения, когда ни партии, ни информационные пушки не могут толком разъяснить все то, что вызывает беспокойство у население и это искажение системы, с этим нужно бороться».
Это специальный вброс под дискуссию на тему трансфера власти 2024 года?
Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына уверена, что вопрос про изменение Конституции не был вбросом и попыткой власти «прощупать почву» на фоне многочисленных обсуждений трансфера 2024 года. «Вопрос изменения Конституции сегодня в повестке. Если бы его не задал этот журналист (корреспондент РИА „Новости“ — прим. „URA.RU“), то задал бы другой из 1895. Здесь вообще не та история, где все вопросы четко отобраны, промодерированы — нет, как раз все больше становится таких экспромтов в чистом виде, говорящих о готовности президента к диалогу на любые темы, касающиеся развития страны», — рассуждает эксперт.
С Кислицыной согласен и Марат Баширов: «Ответ президента более объемный, нежели продление президентских сроков — ведь за этим тянутся другие вопросы: какую функцию выполняет правительство, когда станет полноценным законодательным органом федеральное собрание. Это и вопрос о том, что нацпроекты в территориях должны реализовывать органы местного самоуправления, а им элементарно не получается нормально передать деньги».
Слова экспертов подтверждает тот факт, что Владимир Путин даже этой осенью неоднократно поднимал тему негативных последствий разделения муниципальной и государственной власти. Уточнение, что эта мешающая нормальному взаимодействию власти норма содержится в Конституции глава государства допустил 5 ноября 2019 года на заседании Совета по русскому языку: «Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в основной закон страны». Уже тогда эксперты указывали, что президент проговаривает эту тему «в контексте эффективной и быстрой реализации национальных проектов».
Тревожна ли эта тема для самого Путина?
Эксперты и политики уверены, что Владимир Путин воспринял тему спокойно и не провоцирует общественность на диалог. «Думаю, это станет темой широкого обсуждения. Президент допустил возможность исключения из Конституции фразы о двух сроках подряд для главы государства, но я бы не стал говорить, что есть какие-то принятые по этому поводу решения. Потому что если бы они были, они бы и транслировались как решения. Пока это транслировалось как готовность власти к диалогу даже на тему изменения главного закона страны, и всего того, что беспокоит гражданское общество», — убежден представитель генсовета «Единой России» и член Совета Федерации Алексей Синицын.