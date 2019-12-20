Что означают слова Путина о новом пересмотре Конституции для главы РФ

Владимир Путин ответил спокойно, но в итоге получилась сенсация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 19 декабря провел ежегодную пресс-конференцию. В московском «Центре международной торговли» глава государства за четыре часа и 19 минут ответил на 70 вопросов. На юбилейной, 15-й, пресс-конференции лидера государства присутствовало рекордное количество журналистов — 1895 человек. И все же на фоне этих рекордов и важных социальных и политических тем главной сенсацией, по мнению экспертов, стал один единственный вопрос.

Что было самое главное?

1895 журналистов и только один ответ на вопрос, по мнению экспертов — настоящая сенсация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампред комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ и директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева считает, что пресс-конференция главы государства хоть и затронула ключевые темы-триггеры социального спокойствия, но «в целом прошла почти без сенсаций». Единственной же сенсационной репликой стало рассуждение Владимира Путина про возможность изменения Конституции относительно сроков пребывания на посту президента России.

«Вот у нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд. Но она (оговорка четвертой главы статьи 81 Конституции о том, что один и тот же человек не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд — прим. „URA.RU“) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное», — сказал президент, уточнив, что первая глава Конституции «неприкосновенна».

В чем сенсация?

Вопрос про изменение Конституции задала корреспондент РИА «Новости» Елена Глушакова Фото: kremlin.ru

По мнению Курбангалеевой ответ на этот вопрос был важен не только содержанием — как «приглашение порассуждать». «Это демонстрация того, что табуированных тем и сценариев нет, как нет места для сакрализации кресла первого лица, напротив — есть площадка для дискуссии», — уверена эксперт.

Помимо этого, считает директор Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Марат Баширов, президент хочет избавиться от утяжеляющего политическую систему ручного управления. «Ужас политической системы в том, что президент несколько лет подряд говорит: берите самостоятельность, начинайте обсуждать самые острые темы, хватит сервильного поведения. Это ведь до смешного доходит, когда президент начинает разъяснять вопросы пенсионной реформы — он полтора года назад брал на себя это и осознанно потерял в рейтинге, и сейчас то же самое вынужден разъяснять. Это ручное управление с информационной точки зрения, когда ни партии, ни информационные пушки не могут толком разъяснить все то, что вызывает беспокойство у население и это искажение системы, с этим нужно бороться».

Это специальный вброс под дискуссию на тему трансфера власти 2024 года?

Владимир Путин не провоцирует на диалог об изменении Конституции, он лишь говорит о своей готовности его вести Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына уверена, что вопрос про изменение Конституции не был вбросом и попыткой власти «прощупать почву» на фоне многочисленных обсуждений трансфера 2024 года. «Вопрос изменения Конституции сегодня в повестке. Если бы его не задал этот журналист (корреспондент РИА „Новости“ — прим. „URA.RU“), то задал бы другой из 1895. Здесь вообще не та история, где все вопросы четко отобраны, промодерированы — нет, как раз все больше становится таких экспромтов в чистом виде, говорящих о готовности президента к диалогу на любые темы, касающиеся развития страны», — рассуждает эксперт.

С Кислицыной согласен и Марат Баширов: «Ответ президента более объемный, нежели продление президентских сроков — ведь за этим тянутся другие вопросы: какую функцию выполняет правительство, когда станет полноценным законодательным органом федеральное собрание. Это и вопрос о том, что нацпроекты в территориях должны реализовывать органы местного самоуправления, а им элементарно не получается нормально передать деньги».

Слова экспертов подтверждает тот факт, что Владимир Путин даже этой осенью неоднократно поднимал тему негативных последствий разделения муниципальной и государственной власти. Уточнение, что эта мешающая нормальному взаимодействию власти норма содержится в Конституции глава государства допустил 5 ноября 2019 года на заседании Совета по русскому языку: «Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в основной закон страны». Уже тогда эксперты указывали, что президент проговаривает эту тему «в контексте эффективной и быстрой реализации национальных проектов».

Тревожна ли эта тема для самого Путина?

Эксперты и политики уверены, что Владимир Путин воспринял тему спокойно и не провоцирует общественность на диалог. «Думаю, это станет темой широкого обсуждения. Президент допустил возможность исключения из Конституции фразы о двух сроках подряд для главы государства, но я бы не стал говорить, что есть какие-то принятые по этому поводу решения. Потому что если бы они были, они бы и транслировались как решения. Пока это транслировалось как готовность власти к диалогу даже на тему изменения главного закона страны, и всего того, что беспокоит гражданское общество», — убежден представитель генсовета «Единой России» и член Совета Федерации Алексей Синицын.