Свердловские инсайды

Праздник к нам приходит Фото: соцсети

Бурлящая свердловская политика не дает скучать внимательным наблюдателям. Минфин стремительно начал искать деньги на метро и готовится к праздникам и… к выборам. Инсайдеры из числа бизнесменов раздражены поведением чиновников Екатеринбурга, забывших хорошую традицию, и взбешены решением депутатов Заксобрания. Туда, к слову, собирается попасть интересный кандидат от «Единой России». На этом фоне ожидаются перестановки среди силовиков и «всплывает» дорогая недвижимость. Всё это и не только — в новых «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашев ждал вопроса про метро на пресс-конференции Путина…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что вопрос про строительство метро в Екатеринбурге, который был задан на пресс-конференции Владимира Путина — результат долгой аппаратной подготовки. С одинаковой задачей в Москву ехали журналисты сразу двух областных СМИ, «Четвертого канала» и «Областной газеты». «Евгений Куйвашев поручил решать вопрос всеми средствами, в том числе таким нетривиальным способом. Продолжение строительства метро — принципиальный вопрос для жителей Екатеринбурга, который не решался десятилетиями. Запустив давно замороженную стройку, глава региона еще раз подтвердит свой статус лоббиста интересов Свердловской области в Москве», — подчеркнул слухмейкер.

… и сразу потребовал от Минфина найти еще денег

Не успев отпраздновать заявление Владимира Путина о поддержке строительства метров в Екатеринбурге, свердловские чиновники получили сложную задачу. В кулуарах рассказывают, что Евгений Куйвашев поручил минфину предусмотреть работу по схеме 1/10, при которой бюджет региона выделит на метро 10% от суммы, предоставленной федерацией. Вопрос для губернатора принципиальный: он требует, чтобы один из самых экономически устойчивых регионов показывал, что всецело участвует в проекте, а не получает дотации.

Куйвашев запретил чиновникам отключать телефоны

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские министры и их заместители не слишком радуются переносу выходных дней: уехать из региона на каникулы разрешено единицам, отключать телефон нельзя никому. Задача губернатора Евгения Куйвашева принята к исполнению, единственная поблажка — «режим дежурства», когда де-факто за регион в каждый конкретный день отвечает один чиновник. «Радости от этого мало, в случае „косяка“ по профильной теме губернатор все равно спросит с тебя, и никакой график дежурств не станет оправданием», — уточняет приближенный одного из министров.

Свердловский губернатор ищет пример для всего УрФО

Чиновники всех уровней сбились с ног: губернатор Евгений Куйвашев поручил найти в Свердловской области пример идеальной работы по нацпроектам, который можно будет поставить в пример всему региону. Такая задача, рассказывают инсайдеры, есть и у других глав регионов. «Район Академический или новые решения в области здравоохранения — хорошие, но уже известные примеры», — вздыхает инсайдер. Ответ губернатор потребовал дать после январских каникул, так что чиновникам предстоит думать даже на отдыхе.

Глава региона защитил праздник для истеблишмента

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По информации наблюдателей, первый замгубернатора Алексей Орлов предпринял активные попытки, чтобы отговорить своего руководителя от проведения приема губернатора для глав и депутатов. Аргументом была экономия денег и опасение непросчитываемой реакции со стороны Москвы, общественников и прессы. Однако губернатор высказался жестко: дескать, Новый Год праздник семейный, а мы все одна большая семья. Таким образом, прием состоится.

Проваленная подготовка Екатеринбурга к Новому года возмутила ФПГ

Отсутствие новогодних украшений в Екатеринбурге возмущает не только обычных жителей, но и крупных бизнесменов. По словам источников, местные ФПГ возмущены тем, что муниципальные власти, по сути, взваливают на них ответственность за установку декораций в городе. «В прошлом году бизнес разукрашивал сквер у театра драмы, и горожане весь сезон восхищались его красотой, гуляли по сияющему парку, фотографировались. В этом году бизнес уделил внимание другим проектам, а мэрия даже не позаботилась о том, чтобы продолжить хорошую традицию», — негодуют инсайдеры агентства.

Судьба Росселя и Чернецкого решается через списки кандидатов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самую большую сложность при рассмотрении будущих выборных списков на 2021 год, как считают эксперты, составляет комбинация с будущими членами Совета Федерации, с одной стороны КПД Росселя и Чернецкого, мягко говоря, не растет. С другой стороны, возникла целая когорта местных политиков, жаждущих перебраться в федеральный сенат. Понятно, что принимать решение придется губернатору Куйвашеву, и оно не будет простым.

Депутат Терешков разозлил бизнес

Руководитель бюджетного комитета Владимир Терешков с подачи Алексея Орлова окончательно отклонил принятие поправок по льготам для торговых центров по налогу на имущество, что сильно отразится на местных предпринимателях и, в конечном счете, на покупателях. Схухмейкеры говорят, что разъяренные представители бизнеса отреагировали просто: «Он и копейки на свою избирательную кампанию не получит!»

Мисюра идет в политику

Кураторы свердловской внутренней политики готовят нетривиальный ход на предстоящей избирательной кампании. Говорят, что по линии «Единой России» они решили двинуть руководителя НПО Автоматики Андрея Мисюру. Областное руководство считает, что он может быть хорошим примером молодого перспективного политика, рассматривается вариант включение его в первую тройку на выборах в Заксобрание.

Судьбу бюджета Екатеринбурга решила СМСка

Губернатор Евгений Куйвашев вмешался в конфликт между мэрией и гордумой Екатеринбурга по поводу принятия нового бюджета после тревожного сообщения в мессенджере. Мэр Александр Высокинский до последнего не хотел обращаться к Куйвашеву, чтобы «показать свою самостоятельность», делятся в окружении главы региона. За него это сделал глава аппарата администрации Илья Захаров, по телефону сообщивший губернатору о намечающемся кризисе. «То, как в итоге разрешился конфликт, явно укрепило аппаратный вес чиновника», — рассуждают в мэрии.

МУП «Водоканал» ждет предпродажный аудит

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Есть версия, что в начале 2020 года на МУП «Водоканал» пройдет очередная масштабная проверка. Якобы основное внимание аудиторы будут уделять финансовой деятельности предприятия. Слухмейкеры не исключают, что предстоящая ревизия будет предпродажной. На ее основании может быть принято решение о приватизации предприятия с последующей передачей его в концессию или в частные руки.

В команде Высокинского нашли причину хозяйственных провалов…

За срывом сроков ремонта центральных улиц Екатеринбурга стоят не подчиненные мэра Александра Высокинского, а его недоверие к ним, уверены в команде главы города. В качестве примера приводится ситуация с замглавы по благоустройству Алексеем Бубновым. «Высокинский не дает ему работать, пытается все решить сам, в том числе с подрядчиками. А потом говорят, что он набрал плохую команду, и во всем виновата она», — негодует высокопоставленный чиновник в администрации.

…, а он сам удивил окружение тайным визитом

Первым местом, куда отправился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, чтобы обсудить принятие бюджета на 2020 год, стала не резиденция губернатора, а полпредство президента в УрФО. Глава города приехал на разговор с окружными властями в тот момент, когда полпред Николай Цуканов проводил совещание с силовиками. Слухмейкеры гадают, кто был собеседником Высокинского: заместитель Цуканова Виктор Дубенецкий, с которым у мэра сложились теплые отношения, в момент визита сидел рядом с полпредом. «Видимо, общался с [другим заместителем полпреда Борисом] Кирилловым или [главным федеральным инспектором Михаилом] Каганом. В любом случае выбор неожиданный», — рассуждает инсайдер в мэрии.

У главы ТФОМС нашли дорогой коттедж

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры обсуждают возможную перестановку начальства в свердловском ТФОМС, директор которого Валерий Шелякин недавно был отстранен от должности. Пока идет аппаратная борьба, в которой распорядитель бюджетных миллиардов пытается сохраниться, наблюдающие за процессом обнаруживают интересные вещи. Например, коттедж стоимостью 29 млн рублей, якобы найденный во владении Шелякина, который занимает свой пост почти 10 лет. Кстати, вопрос о назначении или отставке (это означает появление новой фигура) решится до конца декабря.

Большая часть новых лифтов досталась УК екатеринбургского депутата

Слухмейкеры из городских структур власти не исключают, что закупленные за областной счет новые лифты в 2020 году будут поступать в Екатеринбург крайне неравномерно. Не исключено, что большая часть из них достанется одной управляющей компании, аффилированной с депутатом думы Екатеринбурга. Якобы такое решение было принято после того, как депутат занял определенную позицию в продолжавшемся летом и осенью конфликте думы с главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

Спикер Володин втайне продолжает войну с Высокинским

Намеченное на 20 декабря заседание комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям не состоялось потому, что на него явился только один депутат — председатель комиссии Григорий Вихарев. У остальных членов комиссии нашлись причины и отговорки для прогула. В частности, у Виктора Тестова якобы заболела мама, Любовь Боркова захворала сама. Но, в действительности, по информации инсайдеров, неявку депутатов мог организовать спикер Игорь Володин, закулисно переговоривший со всеми прогульщиками. В результате заблокировано принятие в уходящем 2019 году проекта положения об условиях размещения нестационарных торговых объектов (киосков) на территории Екатеринбурга. Сторонники Володина могут считать, что задержка с одобрением документа грозит мэру Александру Высокинскому административной ответственностью. Но оппоненты спикера указывают, что мэр в состоянии принять документ решением областного правительства. И, утверждают инсайдеры, если дума продолжит быть недоговороспособной, глава найдет варианты убрать спикера.

Елена Бондаренко станет вторым вице-спикером…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не исключено, что принятое депутатами думы Екатеринбурга решение о назначении председателя бюджетного комитета Елены Бондаренко на единственную свободную оплачиваемую думскую ставку было не случайным. Якобы уже в начале 2020 года будет принято решение о введении в муниципальном парламенте должности второго вице-спикера. Не исключено, что эту должность займет Бондаренко, которая уже с января начнет получать зарплату за свою работу.

…но ее подвела вера в зарплату

Депутат гордумы Елена Бондаренко насмешила коллег. Спустя сутки после того, как ее приняли на постоянную ставку в гордуму, где она будет получать около 82 тысяч в месяц, народная избранница пришла на прием почетных граждан в музее «Россия — моя история». Видимо, решив, что оклад дает дополнительные бонусы, Бондаренко решила сесть за VIP-стол, где находились губернатор Евгений Куйвашев, спикер Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие статусные гости. Сделать этого ей не удалось: депутату четко сообщили, что ей необходимо пересесть и отправили за дальний стол.

Елена Дерягина объявила бойкот коллегам

Рассказывают, что Елена Дерягина объявила бойкот половине коллег в гордуме — причина, якобы, в том, что над ней регулярно иронизируют депутат Александр Колесников и его друзья. Учитывая, что с рядом депутатов Дерягина и так не общалась, получается, что в гордуме у нее фактически не осталось собеседников. В результате, утверждают наблюдатели, Дерягина жалуется на депутатов руководителю аппарата администрации Екатеринбурга Илье Захарову, но он на это никак не реагирует.

Константин Киселев хочет стать директором ЦК «Урал»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, депутат думы Екатеринбурга, известный оппозиционер Константин Киселев начал активно лоббировать вопрос о проведении аудита деятельности муниципального центра культуры «Урал». Говорят, что требования Киселева возникли не на пустом месте. Якобы он не против занять пост директора «Урала», на содержание которого направляется значительная доля финансирования по разделу «Культура» бюджета города.

В поселке Малышева готовятся к продаже изумрудных отвалов

Слухмейкеры крайне удивлены последним решением думы поселка Малышева об изменении границ населенного пункта. Из его территории неожиданно был исключен участок, на котором располагаются техногенные отвалы изумрудом и бериллия. У конспирологов появилась версия, что данное решение — первый шаг к последующей продаже этого землеотвода вместе с ценным сырьем. При умелой переработке последнего можно неплохо заработать.

Сектанты тянут руки в ВСМПО и «дочке» «Роскосмоса»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По неофициальной информации, в Верхней Салде активизировала деятельность местная ячейка баптистов-пятидесятников. Это направление христианства считается РПЦ сектантским. Слухмейкеры считают, что участники ячейки активно завязывают отношения с представителями власти, руководителями ВСМПО и базирующейся на территории Нижней Салды «дочки» «Роскосмоса» — АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» («НИИМаш»). Якобы, они сначала фотографируются с випами, а затем заводят с ними разговоры о секретных проектах. Учитывая, что идеологи баптистов располагаются в США, этот факт очень беспокоит силовиков.

В Реже разгонят городскую думу

Слухмейкеры ждут скорого повторения политического кризиса в Реже. Есть версия, что в 2020 году часть депутатов местной думы откажутся от мандатов. После этого в муниципальном парламенте останется недостаточное для проведения заседаний число депутатов и избирательная комиссия будет вынуждена объявить досрочные выборы.

Департамент информполитики радуется за начальника

Директор департамента информационной политики Юлия Прыткова сохранила за собой должность. По сведениям источников в правительстве, некоторая пауза, связанная с продлением контракта, закончилась, все необходимые документы проходят согласование. На фоне этого события, коллеги и сотрудники искренне радуются за Юлию Владимировну.

В вузе Силина ученых массово лишают степеней из-за плагиата

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В УрГЭУ-СИНХ началась масштабная кампания по проверке докторов наук и кандидатов на плагиат в их научных работах. По словам источников «URA.RU», в вузе едва ли не каждую неделю собираются диссертационные советы по лишению научных степеней даже заслуженных уральцев. «Последнее такое собрание, например, прошло 17 декабря, — поделился инсайдер. — Все ждут, коснется ли эта история ректора Якова Силина, у которого самого ранее эксперты Российской академии наук обнаружили нарушения в диссертации».

Екатеринбург ждет увольнения тележурналистов

После ликвидации летом 2019 года телекомпаний АТН и 10 канал, сопровождавшейся сокращением журналистов, снова ожидаются массовые увольнения. Слухмейкеры знают, что на 41 канале с начала будущего года будет вещать новый информационный партнер. По планам, собственного вещания останется только 1 час в день, поэтому такого количества журналистов и сотрудников не понадобится.

Полянин делает из «Областной газеты» еженедельник

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бессменный и неснимаемый главред областной газеты Дмитрий Полянин угрожает департаменту информационной политики тем, что в случае отказа увеличить его финансирование, он перейдет на еженедельный выпуск газеты. В самом департаменте, зная нрав медиаменеджера, давно ведущего аппаратную войну, такой вариант не исключают.

Новый транспортный прокурор меняет команду

Бывший прокурор ЯНАО Александр Герасименко, на днях назначенный на должность Уральского транспортного прокурора, инициирует ротацию своих заместителей. Ожидается, что в списках потенциальных пенсионеров нынешние замы — Забелов и Гачкин.

Отец Васильева объяснил подмену мочи конфузом

Полковник Росгвардии Андрей Васильев признался в подмене мочи. Правда он строит из себя наивного простака, который не знал, что делает. «Васильев сказал, что ему дали банку для анализов, он и помочился. Он не знал, что ее потом куда-то передадут под видом анализа сына, мол, произошло недоразумение», — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Сын полковника Владимир Васильев угнал машину и на большой скорости врезался в такси в центре Екатеринбурга. При этом погибли два человека. Анализ показал, что гонщик был трезвым. Однако позже выяснилось, что мочу за сына сдал его отец, который приехал на место происшествия. В отношении полковника Васильева в военном следственном отделе СКР ведется доследственная проверка по статье УК «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

Абдулкадырова ждут в УВД Екатеринбурге

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шефа полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова видят во главе УВД Екатериннбурга. О неожиданной перестановке шепчутся в главке. По данным слухмейкеров, влиятельный полковник, однажды даже засветившийся в избирательной кампании, приглянулся новому начальнику свердловского ГУ МВД Александру Мешкову и получил шансы занять кресло уволенного недавно Сергея Кулагина.

Суд над подельником экс-начальника СвЖД начнется в феврале

Практически завершено следствие по делу руководителя фирмы «СВСтройСервис» Сергея Петрыкина. По версии следствия, бизнесмен передал екатеринбургскому дизайнеру Павлу Стратану 770 тысяч рублей за дизайн-проект усадьбы Миронова в селе Иславском на Рублевке.

Уголовное дело в отношении Петрыкина было возбуждено по статье «дача взятки», суд над начнется в феврале 2021 года. Экс-глава СвЖД Алексей Миронов покончил с собой в этой усадьбе после освобождения из-под домашнего ареста 17 июня. Его уголовное дело прекращено в связи со смертью. Тем не менее другие уголовные дела, связанные с Мироновым, продолжают расследовать. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура подготовила иск на 164 миллиона рублей в отношении вдовы Алексея Миронова Майи Бутко, ее племянника Григория Калекина и Сергея Петрыкина.

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