Почему российская молодежь мечтает стать блогерами

Новый взгляд на современных студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В советские времена дети мечтали быть космонавтами. Сейчас кажется, что в почете блогеры, рэперы и уличные художники. Неужели современные дети ценят только богатство и красивую жизнь? Мнения лидеров мнений и молодежи разошлись.

«Дети хотят быть популярными блогерами, но не Ольга Бузова для них пример, есть герои помоложе», — высказал мнение политолог Константин Калачев. Он отметил, что его семилетняя дочь героями считает персонажа из фильма «Дедпул» (Marvel Comics) и своего тренера по тхэквондо.

Студенты и школьники, ответившие на вопрос «URA.RU» о своих кумирах, назвали большое количество соотечественников. Кроме рэперов Хаски, Фейса, Славы КПСС и Паши Техника прозвучали фамилии блогеров Юрия Дудя и ставшего знаменитым после «московского дела» Егора Жукова. Вспомнили представители юного поколения и уличного художника Покрас Лампаса. Некоторые назвали Артемия Лебедева и писателя Виктора Пелевина.

Юрий Дудь стал кумиром нового поколения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но есть и неожиданные мнения. «Меня покорили дневники доктора Лизы. Она вела живой журнал и рассказывала о своих больных, пришедших в хоспис или просто к ней за помощью. То, что делала она, это тысячи подвигов ежедневно», — поделился 22-летний депутат городской думы из Кургана Максим Пивоваров. Студент Никита Иванов из Санкт-Петербурга, рассказал, что ценит в людях не только степень их знаменитости, но и альтруизм. «Тот, кто хочет помогать людям, а не просто зарабатывать», — озвучил он свой критерий.

Автору telegram-канала «Сталингулаг» Александру Горбунову (1,3 млн подписчиков во всех соцсетях) показалось странным, что представители юного поколения назвали его своим кумиром. «Мне трудно серьезно рассуждать на тему того, почему юные россияне не хотят быть космонавтами, а хотят быть как я (Горбунов страдает спинальной мышечной атрофией — ред.) Правда, сам не до конца понимаю, что это значит. Вероятно, потому, что космонавтом быть еще скучнее», — отшутился он.

«Известность и богатство — это ерунда, — заявил писатель и журналист Сергей Минаев, которого некоторые из опрошенных также назвали своим героем. — Главное качество — постоянно учиться, изучать что-то новое: музыку, видео, кино, литературу. Общаться с молодежью на равных и не говорить глупостей «а вот мы в свое время…»

Работа Покрас Лампаса в Екатеринбурге сделала его еще более известным Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Молодой блогер Илья Винштейн сказал, что для него важны трудолюбие, интеллект, способность отстаивать свою точку зрения, честность и сила воли. «Эти качества можно свести к одной категории — пассионарности, когда люди, обладая невероятной силой воли, смогли выделиться на общем фоне унылой повседневности». По мнению блогера, для молодежи не важна степень знаменитости его кумира. «Лайки, комментарии и просмотры стали новой валютой для нынешней молодежи, но особняком в этом списке стоит другой критерий — честность перед аудиторией. Современная молодежь не любит, когда ей врут, она очень быстро это вычисляет и голосует дизлайками и отписками», — подчеркнул он.

Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отметила, что у современных студентов слишком разные интересы и единого героя дли них не существует. «Нельзя повлиять только через Дудя или Настю Ивлееву», — пояснила она. Однако, по ее мнению, у молодежи есть общие черты. «Для меня это поколение пацифистов. Это, наверное, первое поколение за 100 лет, которое не хочет воевать, не хочет никого пугать и само не хочет никого бояться. Для них действительно значимо делать добрые дела», — отметила Касамара. Она добавила, что знает примеры, когда молодые люди бросают хорошую работу из-за того, что она недостаточно полезна для общества.