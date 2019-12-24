«А вдруг у меня рак?» Какие симптомы должны встревожить даже молодых

Специалисты по борьбе с раком рассказали, на что обращать внимание Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тема рака не выходит из повестки: каждый день — то новости о течении болезни у Анастасии Заворотнюк, то вспоминают погибшую Жанну Фриске, то — чиновников, скончавшихся от онкологии. Кажется, рак может настигнуть любого — вопрос только, в каком возрасте? Как вовремя распознать онкологию и почему, несмотря на страх, надо идти обследоваться — в интервью руководителя екатеринбургского офиса турецко-американского госпиталя «Анадолу» (Стамбул) Антона Казарина.

— Онкология каждый день на слуху. Это рак наступает, или мы стали смотреть на него по-другому?

— И то, и другое. Во-первых, рак быстро молодеет. Это связано и с экологией, и с социальными процессами.

Если раньше раком груди болели женщины старше 50, то теперь в нашей клинике мы каждый месяц видим пациенток с раком груди в возрасте 30-35 лет.

Это связано в первую очередь с процессами в обществе: женщины предпочитают заниматься карьерой, позже рожают, не кормят грудью, принимают гормональные контрацептивы. Молодеет также рак яичников, рак шейки матки. Во-вторых, раньше эту тему публично не обсуждали: рак был стигмой. И были совершенно уродливые ее проявления, когда, например, жильцы дома выживали соседей с больными детьми, поскольку боялись, что могут заразиться. Все шло от нашей «дремучести».

— Ситуация изменилась?

Медицина шагает вперед: сегодня с раком можно жить достаточно долго. Но нужно все время контролировать заболевание Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— Кардинально. Теперь о раке и много говорят, и отношение к нему другое. По крайней мере на Западе, в том числе в Турции — как к хроническому заболеванию. Большинство случаев, даже запущенных (рак 3, 4 стадии) поддаются контролю: человек проходит несколько курсов и потом, как больной диабетом, постоянно получает лечение. И его уже не ждет почти мгновенная смерть, как раньше — речь о годах нормальной, полноценной жизни: человек ходит на работу, ездит на дачу, выращивает, не знаю, цветы.

Но рак нужно постоянно держать под контролем и важно, чтобы рядом с вами был профессионал — врач, который поможет вам пройти этот путь и вовремя решит изменить тактику лечения. Потому что это очень коварная болезнь: человек лечится, вроде все хорошо, но могут или метастазы где-то вылезти, или новая опухоль появиться. Рано или поздно он наносит новый удар.

— Мы все подвержены раку?

— Врачи шутят: «У всех есть свой рак, но не все до него доживают». Это на самом деле так: раньше, когда продолжительность жизни была 30-40 лет, обычно умирали от других причин. А вся наша «генетика» как раз проявляется после 40-50 лет. И теперь мы стали доживать до «своего» рака.

К счастью, сегодня арсенал для борьбы с раком очень большой. А вот чего не хватает — «онконастороженности», особенно в нашей стране. Если в так называемых «развитых» странах — в Европе, США — больше всего выявляется рака 1-2 степени, а 3 и 4 — гораздо реже, то у нас эта пирамида перевернутая.

Врачи говорят, что российские онкоцентры работают как пожарные команды — тушат пожары запущенных стадий рака. В то время как государство должно работать на максимальное выявление рака на ранних стадиях.

— На что обращать внимание? Давайте начнем с детей…

— Дети не так часто болеют раком, как взрослые, но каждый случай очень болезненный для общества и, в первую очередь, для родителей. Основная проблема детского рака — он протекает очень быстро. Вторая — врачи путают симптомы и долго не могут поставить диагноз.

Недавно у нас в клинике был пациент — 12-летний мальчик, ударившийся в батутном парке. Через месяц у него начала расти шишка на плече. Диагноз ему поставили только спустя 1,5 месяца хождений по врачам и больницам. На его счастье, у него оказалось медленно растущая разновидность саркомы. Потребовалась сложнейшая операция с протезированием сустава и части плеча.

Руку, слава Богу, сохранили. Прошел уже год — у него, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Но меня эта история просто перепахала! Два месяца до постановки диагноза — это ни в какие ворота!

— Рак у детей, о котором чаще всего слышим — лейкемия. Ее можно «поймать» на ранней стадии?

— Родителей должно насторожить появление синяков: при лейкемии меняется формула крови, и у некоторых детей даже при незначительной нажатии появляются синяки на теле.

Если мы говорим о ретинобластоме — опухоли, поражающей сетчатку глаза — ее можно прямо увидеть: у таких детей на фотографиях характерное беловато-желтое свечение глаз. При этом заболевании в России часто удаляют глазное яблоко, чтобы опухоль не проросла дальше, но сейчас есть очень эффективное лечение по методу интроартериальной химеотерапии, когда врач по мельчайшим сосудам доходит до опухоли, препарат вводится непосредственно в саму опухоль (при внутривенной инъекции до «пункта назначения» дойдет лишь малая часть препарата). Есть очень неплохие результаты по лечению ретинобластомы в США, Швейцарии, один из лучших в Европе профессоров в этой сфере работает у нас, в клинике «Анадолу» в Стамбуле.

— Вы упоминали про рак груди, которому подвержены девушки. Им что делать?

— Тут без вариантов — маммография (это «рентгеновский снимок» груди — он достаточно эффективен для выявления рака груди). Конечно, мамы и бабушки должны научить девочек, когда они взрослеют, правилам самодиагностики — регулярный осмотр груди. И надо бить тревогу при малейшем подозрении — не доводить себя до состояния, когда огромные опухоли и язвы. Но все-таки главное — это скрининг (исследование, которое дешево, эффективно и проводится массово).

— Какие еще методы скрининга рекомендуете?

Платные клиники заманивают рекламой, но профессионалы советуют сдавать анализы и проходить обследования в тех клиниках, где лечат рак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Для рака кишечника (один из самых распространенных видов онкологии) есть простой метод — анализ на скрытую кровь в кале. Это копеечный анализ, который могут сделать в любой поликлинике. Например, в ЕС рекомендовано проведение копро-тестов после 50 лет ежегодно. Он позволяет исключить колоректальные раки (толстого кишечника, прямой кишки). Как правило, эти опухоли развиваются незаметно, пока опухоль не перекроет просвет кишечника или не поразит печень и легкие. Но полипы, из которых произрастает опухоль, выделяют кровь — именно ее и «видит» анализ.

Раки кожи… Любой онкодерматолог вам даст простую инструкцию: «Если тебя что-то беспокоит на коже — ты смотришь на эту родинку, трогаешь, кажется, что она опять выросла (особенно если возраст уже солидный или в семье были случаи меланомы) — сходи к дерматологу. Он сделает простейшее исследование — дерматоскопию и исключит или подтвердит онкологию.

— А есть какие-то методы или анализы, чтобы не сдавать много разных? Например, сейчас популярны анализы на маркеры рака…

— На самом деле онкомаркеры (PSA, CA19 и прочие) крайне неспецифичны: мы видели много пациентов, у которых они в порядке, но огромные опухоли. И наоборот: у пациента «зашкаливает» онкомаркер, он в панике — мы делаем ПЭТ КТ, оказывается, онкологии нет. Так что не стоит «вестись» на рекламу онкомаркеров.

Если что-то тревожит, если есть семейный анамнез (скажем, рак кишечника имеет генетическую природу — есть целые «раковые семьи», например, семья Наполеона Бонапарта) — надо идти к врачам и сдавать анализы.

Причем проходить эти исследования я рекомендую не в платных диагностических центрах, а именно в тех клиниках, где лечат рак. А самый лучший вариант — регулярно, раз в год или два года проходить комплексное обследование, так называемый сhek-up. В нашей клинике «Анадолу» около двух десятков таких программ: есть чекапы для спортсменов, для женщины до 40, после 40, VIP-чекапы и т. д.

— Какова их стоимость?

— От 150-200 долларов, самый дорогой VIP chek-up — порядка полутора тысяч долларов. Средний сhek-up стоит 750-900 долларов: в один день сдаешь анализы, на следующий день забрал результаты, поговорил с врачом и улетел. У нас много семей, которые летят на отдых куда-нибудь в Турцию или Бангкок через Стамбул и задерживаются у нас на два дня. Вас бесплатно заберут из аэропорта и привезут обратно, переводчик 24/7 дней в неделю также входит в стоимость исследования.

— Я хочу пройти такое обследование, но мне страшно: а вдруг у меня обнаружат рак?

— Чтобы справиться со страхом, подумайте о последствиях. Самое главное, что дают такие обследования — позволяют выявить рак на ранних стадиях, а это для лечения рака самое главное, потому что лечить рак на ранней стадии на порядок дешевле и перспективней, чем лечить онкологию 4-й стадии.

— Предположим, у меня выявили рак. Как реагируют люди? Как себя вести? Что делать дальше?

— Пациенты, как правило, всегда проходят несколько стадий принятия диагноза. Первая — это шок, затем, часто — отрицание. Надо как можно скорее проскочить эти эмоциональные стадии и постараться как можно больше узнать о своем заболевании. Но самое плохое, что можно сделать — это залезть в интернет и набрать «лечение рака груди» или «рака легких»: на вас вывалится масса ерунды типа лечения содой или струей бобра, куча организаций-посредников, предлагающих лечение в Израиле или Германии т. д.

— Как искать действительно полезную информацию?

Люди боятся узнать, что у них рак. Но лечить онкологию на 1-2 стадии на порядок дешевле и эффективней, чем на запущенных стадиях. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Вводя такие ключевые слова, как guideline или «руководство по лечению». Оптимальный, на мой взгляд, ресурс — это сайт национальной антираковой сети США NCCN.org. В нее входят 23 крупнейших американских больницы, в том числе Центр имени Джонса Хопкинса (с которыми аффиллирована наша клиника «Анадолу»). «Гайдлайны» на NCCN.org обновляются раз в месяц и даже чаще. Эти ПДФ-презентации можно скачать и перевести (в этом году уже появились переводы этих «гайдлайнов» на русский). Там четко расписаны все шаги: делай раз, делай два.

Это нужно, чтобы, когда вы пришли к врачу, вы были «вооружены». Не все ведь могут лечиться за рубежом, где вам дадут возможность в спокойной обстановке обсудить все с врачом. В России на приеме у вас будет 10-15 минут, и надо, чтобы вместо «Доктор, я умру?» вы могли задавать конкретные вопросы: «А почему вы это мне не назначаете?» «Почему вы считаете, что мне нельзя делать то-то?» Все это нужно, чтобы понять, хочешь ли ты, чтобы этот врач тебя лечил. Лечение рака — это всегда принятие решений и лучше, если врач и пациент делают это вместе, потому что для многих шаги в правильном направлении могут означать жизнь или несколько лет жизни.

— Что делать, если я не уверен в лечении, которое мне назначают?

— Сейчас есть возможность получить «второе медицинское мнение» от ведущих антираковых центров мира, в том числе — удаленно. В нашем представительстве «Анадолу» мы делаем это бесплатно в течение 48 часов. Даже если вы уже начали лечение, важно понимать — «в правильном ли направлении я иду»? Поэтому никогда не отказывайте себе в возможности проконсультироваться еще где-то и принять правильно решение, цена которому — жизнь.