Свердловские власти решили, кому помогут избраться в ЗакСо в 2021-м

Членство в Заксобрании для многих свердловских депутатов стало почти пожизненным Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Представители команды губернатора Свердловской области определились со стратегией формирования списка «Единой России» на выборах в Заксобрание в 2021 году. Партия выдвинет только политиков, обладающих максимальной известностью как в своих округах, так и на территории всего региона.

Влиятельный свердловский политик пояснил, что предварительный список рейтинговых фигур будет составлен на основании результатов соцопроса, проведенного в декабре по заказу руководителей региона и отделения «ЕР». Социологи закончили работу всего несколько дней назад, итоговые таблицы пока не составлены. Но потенциальные кандидаты уже вовсю обсуждают первые неофициальные утечки данных. Согласно им, до 90% списка наиболее узнаваемых персон — действующие депутаты, которые и будут переизбираться на новый срок.

Владимир Терешков вошел в команду УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам собеседников «URA.RU», многие свердловские парламентарии готовились к такому решению заранее. Большинство из них начали переговоры со спонсорами и активизировали работу в округах еще осенью. Наиболее активную деятельность развил председатель комитета по бюджету Владимир Терешков, который практически все свободное время проводит в Красноуфимском округе. Коллеги Терешкова также заметили, что в ходе работы над проектом бюджета-2020 он лоббировал интересы УГМК и городов, где представлены предприятия холдинга.

Большинство выходных проводит в своем Богдановическом округе спикер парламента Людмила Бабушкина. Она делает акцент на посещении сел и деревень. Председатель комитета по аграрной политике Сергей Никонов уезжает в Красноуральский округ с ночевой каждую пятницу, чтобы провести максимально возможное число встреч с избирателями.

Вячеслав Брозовский работает в Заксобрание первый срок, но уже готов идти на второй Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат от Верхнепышминского округа Вячеслав Брозовский сделал ставку на работу с обращениями и, по словам коллег, умудряется удовлетворять просьбы большинства избирателей. Александр Серебренников сконцентрировался на оказании спонсорской помощи. Вячеслав Погудин и Михаил Ершов преуспели в лоббировании интересов избирателей в областных и федеральных органах власти.

Лидерами мнений на своих территориях являются депутаты-представители градообразующих предприятий — Алексей Дронов (ПНТЗ), Алексей Кушнарев (НТМК), Евгений Лутохин (УВЗ) и другие. По словам информированного собеседника «URA.RU», претендуют на переизбрание и другие единороссы. В частности, заявляют в частных разговорах о выдвижении в 2021 году депутаты по Белоярскому округу Илья Гаффнер и по Кировскому округу Михаил Клименко.

Кирилл Некрасов (слева) и Михаил Зубарев (справа) намерены участвовать в праймериз «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не однозначным пока является вопрос о выдвижении депутатов по Алапаевскому округу Олега Исакова и депутата по Асбестовскому округу Владимира Власова. Им наступают на пятки активно работающие на данных территориях Кирилл Некрасов и Михаил Зубарев, которые с большой долей вероятности примут участие в праймериз «Единой России».

Несколько иная ситуация у депутатов-бизнесменов — Анатолия Никифорова и Валерия Савельева. По данным хорошо знакомого с ними источника, два известных предпринимателя не горят желанием продолжать работу в Заксобрании — она отнимает слишком много времени, которое можно потратить на реализацию коммерческих проектов. «Но спрашивать их мнения никто не будет. Насколько я знаю, обоих уже попросили „сверху“ начать подготовку к очередным выборам и обоим пришлось отдать под козырек», — рассказал известный политик.

Валентин Лаппо — главный претендент на вылет из Заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В числе немногих реальных претендентов на вылет — депутат от Железнодорожного округа Валентин Лаппо. Его позиции ослабляет предпенсионный возраст (на день голосования Лаппо будет 64 года) и близость к бывшему заместителю губернатора Владимиру Тунгусову (конфликтовал с действующим главой региона Евгением Куйвашевым в 2013—2018 годах).

С проблемами может столкнуться депутат от Сысертского округа Андрей Гориславцев. Он также избрался в 2016 году при поддержке Владимира Тунгусова. За все время работы в парламенте он не демонстрировал какой-либо активности. Гориславцев брал слово на заседаниях всего пару раз и вошел в число отстающих по числу внесенных законопроектов.

На фоне активизации действующих депутатов практически свернули активность на территории области политики, аффилированные с контролирующими думу Екатеринбурга авторитетными бизнесменами.

Ранее они также лишились контроля над региональными отделения парламентских партий. Возобновят ли авторитетные бизнесмены кампанию в дальнейшем, собеседники агентства предполагать не берутся.

Виктор Шептий подтвердил, что многие ищу его коллег намерены сохранить посты в Заксобрании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер свердловского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий подтвердил в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что большинство его коллег намерены идти на очередной срок: «По моим ощущениям, подавляющее число депутатов Законодательного собрания, одержавших победу на выборах в 2016 году, заряжены на победу и в 2021 году. Но не стоит забывать, что окончательное решение принимают наши избиратели. И это решение не всегда совпадает с мнением депутатов. Опытные политики это понимают и поэтому мы уже сегодня видим некоторую активизацию электоральной работы на территории».