Выборы талисмана Универсиады-2023 начинаются с финансового скандала

Соревнования соберут в 2023 году в Екатеринбурге спортсменов из 80 стран мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подготовка Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023 начинается со скандала, в котором невозможно обвинить «мировую закулису» — российский оргкомитет создал его сам. Исполнительная дирекция Универсиады засекретила свои расходы на раскрутку уральской столицы и передала работы по поиску символа соревнований неизвестной московской компании, недавно исключенной из профессиональной гильдии. Первые результаты работы уральцы смогут оценить уже в среду — сторонним подрядчикам доверили пресс-конференцию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В 2018 году чистая прибыль DMM Group составила всего 300 тысяч рублей при доходе в 3,5 млн. рублей Фото: официальный сайт

25 декабря глава Среднего Урала объявит о старте конкурса на лучший вариант символа Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Источник агентства в оргкомитете утверждает, что опасности отзыва у России прав на проведение международных соревнований нет, поскольку страна внесла взнос и не попадает под санкции, введенные по антидопинговому расследованию WADA. Однако, меньше скандалов от этого не станет. Как стало известно «URA.RU», пресс-конференция губернатора будет официальным стартом и для первого этапа pr-кампании по продвижению Универсиады. Исполнительная дирекция определила, что проводить его будет московская компания DMM Group.

На сайте компании указано, что ее офис находится в Москве на Фридриха Энгельса, 75, строение 11. Сервис «Сбис» со ссылкой на ФНС помечает данный адрес, как «массовый», — здесь же зарегистрированы еще 11 компаний с разными собственниками. ООО «ДИ ЭМ ЭМ Групп» было зарегистрировано в 2010 году, директор — Ирина Петроченкова. Основной вид деятельности — рекламная, но предприятие не состоит в в одном из крупнейших профессиональных объединений — Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

По данным из открытых источников, в 2017 году чистая прибыль была близка к нулю, а в 2018 году составила 300 тыс. рублей при доходе в 3,5 млн. рублей. За девять лет работы общество участвовало только в пяти торгах, среди них журналисту « URA.RU » не удалось найти ни одного, посвященного спортивным мероприятиям или Универсиаде-2023. На портале госзакупок аналогично нет информации ни об одной закупке, которую бы проводило АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023».

Глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов не смог вспомнить сумму контракта на информационную поддержку конкурса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Выбором компании, которая оказывает сейчас информационное сопровождение голосования за талисман Универсиады, а также оплатой ее услуг занимается АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». Контракт с московской DMM Group был заключен на основе конкурса. Компания предложила наиболее низкую стоимость выполнения работ среди 5-6 конкурентов», — пояснил глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов. Он не смог вспомнить, о какой конкретно сумме шла речь.

Известный в политической среде юрист сообщил «URA.RU», что АНО по своему статусу не попадает ни под 223 ФЗ «О закупках», ни под 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»: «Поэтому предприятие по желанию может вообще заключать контракт напрямую».

В рамках первого этапа подготовки к Универсиаде-2023 компания AMG займется информационным сопровождением Универсиады-2023: проинформирует об опросе на сайте, посвященном выбору символа студенческих игр, и организует пресс-конференцию с участием губернатора Евгения Куйвашева.

Участники рекламного рынка из Москвы и Екатеринбурга признались, что впервые слышат об агентстве-победителе. «О существовании такой рекламной компании лично мне ничего не известно. Не думаю, что это крупное агентство. Членом АКАР оно не является», — сказал Управляющий директор BBDO Group Russia Игорь Кирикчи.

В агентстве DMM Group подтверждают победу в тендере, но не раскрывают сумму контракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В агентстве DMM Group журналисту «URA.RU» подтвердили, что выиграли тендер, но сумму контракта также не назвали, попросив направить официальный запрос.

DMM-group выиграла тендер, но отдала работы на субподряд уральскому агентству AMG. «Сумму контракта не могу сказать. Нет у меня таких сведений. Если говорить о нашей именно компании AMG, то мы за услуги получаем небольшие деньги. Тендер выиграла другая компания, которая является членом АКАР. Мы получили задание из Москвы, как региональное агентство, которое тоже является членом АКАР», — пояснил директор екатеринбургского филиала агентства AMG, член Совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев. Он также уточнил, что в рамках первого этапа компания будет работать с 25 по 31 декабря: «Дальше могут быть другие поручения, но конкретно информации пока нет».

Генеральный директор АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов не видит проблем в передаче контракта другому исполнителю: «Если московская компания считает, не исключаю этого, что нужны местные специалисты, то они берут их там, где нужно». Генеральный директор Группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин не разделяет эту точку зрения: «Очень странно, что московская компания, которая является медийным агентством, назначила субподрядчика в Екатеринбурге. Рекламным агентствам без разницы, откуда выполнять работу, сейчас все доступно через Интернет».

Свердловские специалисты были бы готовы работать по контракту на продвижение важного для родного региона мероприятия, тем более у них есть успешный опыт конкуренции на федеральном уровне с московскими и питерскими коллегами, считает Глазырин. «Это значимое событие в жизни Екатеринбурга, многие агентства захотели бы содействовать в этом направлении. Такие работы могут прилично стоить. Но о конкурсе мы ничего не слышали», — рассказал он «URA.RU».

При этом выполнение ряда подобных работ на рекламном рынке может быть оценено достаточно высоко. «Контракт не видел, но, если речь идет о разработке логотипа, проведении опроса, продвижении в средства массовой информации, то сумма может быть очень приличной», — пояснил директор АКАР Урал Алексей Парфун.