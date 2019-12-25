Ректор УрФУ переназначен. Для Кокшарова это означает скорую отставку

Виктор Кокшаров уже 10 лет руководит крупнейшим вузом Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров пойдет на третий срок работы на своем посту. Как стало известно «URA.RU», наблюдательный совет вуза рекомендует российскому правительству продлить полномочия руководителя университета еще на пять лет. Но у Кокшарова особые условия: он должен будет покинуть вуз значительно раньше.

Полномочия ректора УрФУ Виктора Кокшарова заканчиваются весной 2020 года. На своем посту бывший председатель свердловского правительства проработал десять лет. Источники «URA.RU» в вузе сообщили, что 23 декабря сотрудники УрФУ узнали о дальнейших планах руководителя: «Состоялся ученый совет, на котором первый проректор Дмитрий Бугров на правах зампредседателя совета представил Виктора Анатольевича и объявил, что правительство РФ рассмотрит его кандидатуру для назначения на новый срок».

Ученому совету УрФУ объявили о планах Виктора Кокшарова в третий раз возглавить вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидатура ректора сначала утверждается наблюдательным советом вуза, после чего данный орган отправляет свои рекомендации в правительство РФ. Премьер Дмитрий Медведев затем издает указ о назначении. Член набсовета УрФУ, председатель УрО РАН Валерий Чарушин в беседе с агентством сообщил, что на последних заседаниях совета кандидатура Кокшарова действительно обсуждалась, и ее поддержало большинство голосов.

«Общее мнение — Виктора Кокшарова нужно рекомендовать на новый срок, ему выразили поддержку. Нет сомнений, что он абсолютно погружен в заботы университета и блестяще справляется со своей работой. Ректор сейчас находится в хорошей форме и активно отстаивает позиции УрФУ», — поделился с агентством Чарушин.

Виктор Кокшаров может стать главой одного из российских регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако инсайдеры агентства считают, что позиции Кокшарова не так устойчивы. По данным источников, ректор согласован на новый срок с важной оговоркой: «Сейчас Кокшарову замены нет, но монотонная работа на одной должности в течение 10 лет свидетельствует об отсутствии амбиций. Поэтому запускается процесс поика нового руководителя. Нынешнему ректору будет предложена другая работа. Возможно, речь пойдет о руководстве каким-то регионом».

По данным источников, один из ключевых показателей, повлиявших на судьбу Кокшарова, — провал участия УрФУ в федеральной программе «5-100». Между 21 российскими вузами с 2013 года распределялись миллиардные субсидии, нацеленные, на попадание хотя бы пяти университетов страны в топ-100 трех крупнейших мировых рейтингов. К примеру, по этой программе в 2019 году УрФУ получил 430 млн рублей.

УрФУ так и не смог выйти в лидеры в мировых международных рейтингах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году программа заканчивается, но УрФУ не достиг результата. В июле сообщалось, что в мировом рейтинге The QS World University Ranking 2020 УрФУ занял 364 место. В рейтинге World University Rankings 2020 уральский университет попал в группу 1000+, в Academic Ranking of World Universities 2019 — в группу 701-800.

Лидер среди участников программы «5-100» — Московский государственный университет. В рейтинге The QS World University Ranking 2020 он занял 84 место, в World University Rankings 2020 — 189 место, в Academic Ranking of World Universities 2019 — 87 место.

«По итогам программы „5-100“ будут детально разобраны все достижения и неудачи. От этой масштабной ревизии зависит и репутация уральского вуза», — объяснил источник.

Над логотипом УрФУ шутят в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Против Виктора Кокшарова играют и медиаскандалы, связанные с вузом, отмечают собеседники агентства. К примеру, во время весенних митингов в сквере у театра драмы, наблюдатели указывали на активность в политических процессах проректора УрФУ, бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина. А недавно телеведущий Нурлан Сабуров и дизайнер Артемий Лебедев на YouTube-шоу «Что было дальше» высмеяли логотип университета — реакции вуза не последовало.

Также среди преподавателей УрФУ сохраняется сильное недовольство зарплатами, рассказал «URA.RU» представитель профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов. «В последние годы происходит несопоставимый рост нагрузки на преподавательский состав. Показатели выросли кратно за счет того, что в обязанности сотрудников вменяется подготовка статей, различных проектов. В то же время рост оклада сотрудников едва успевает за инфляцией. К примеру, в этом году он увеличился на 10%. Поясню, о каких суммах идет речь. Оклад доцента — 25 тысяч рублей, профессора — 40 тысяч рублей, — сказал Трынов. — Растет физическая и психологическая нагрузка на работников, происходит износ человеческого ресурса».

В УрФУ продолжают спорить о последствиях от слияния УрГУ и УПИ в один вуз Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

При этом, согласно официальной декларации Кокшарова, его доход только за 2018 год составил 13,1 млн рублей. Сумма оказалась больше, чем у остальных руководителей уральских вузов. К примеру, у ректора Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика общий доход составил 7,7 млн рублей, у ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина — 6,6 млн рублей.

Инсайдеры «URA.RU» говорят, что от ректора, который придет на место Кокшарова, наблюдательный совет будет ждать решительности в реформах, они коснутся и топ-менеджмента вуза.

По словам источников «URA.RU», в частности, в команде нового руководителя вряд ли найдется место двум первым проректорам Дмитрию Бугрову и Сергею Кортову, которые так и не помогли Кокшарову искоренить недовольство от слияния УрГУ и УПИ в единый вуз среди сотрудников университета.

«Ожидается, что новый ректор положит конец этой затянувшейся дискуссии. Работники бывшего Уральского госуниверситета до сих пор тоскуют по творческой свободе. А представители бывшего политеха остаются благосклонны к Кокшарову и принимают все его идеи», — поделился собеседник агентства.

Кроме того, новый руководитель должен быть «умелым хозяйственником», поделился источник. В следующие три года обновленному руководству УрФУ предстоит освоить крупные денежные транши, которые будут поступать по линии Минобразования РФ, делятся инсайдеры.

Ожидается, что вуз станет осваивать средства по строительству спортивной деревни Универсиады-2023 (ее затем передадут в пользование УрФУ — как кампусы).

Деревня Универсиады-2023 после игр станет кампусом и общежитиями для УрФУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

«В ходе подготовки к студенческим играм может быть применен новый принцип создания объекта. На предыдущих Универсиадах деревни изначально строили для спортсменов, а затем передавали вузам для дальнейшей эксплуатации. А теперь рассматривается идея строить в первую очередь научный кампус, который в последствии будет применен под цели Универсиады. Это позволит УрФУ избежать каких-либо трудностей с дальнейшим использованием объекта», — объяснил анонимный собеседник агентства.

Дозвониться для комментария до Виктора Кокшарова и Дмитрия Бугрова оперативно не удалось. Журналист «URA.RU» вечером, 24 декабря, направил запрос в пресс-службу УрФУ, ответ пока не поступил.