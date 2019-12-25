Универсиада-2023 в Екатеринбурге начинается с мутной финансовой схемы

25 декабря стартует народное голосование по выбору символа Универсиады-2023 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Старт народного конкурса по выбору талисмана Универсиады-2023 омрачен протестом уральского креативного класса против передачи тендера на работы неизвестной московской компании DMM Group. Исполнительный комитет Универсиады при этом отказался раскрывать детали соглашения с подрядчиком, что совсем не способствует разрешению конфликта.

Первый тендер в рамах будущей Универсиады — на освещение конкурса по выбору талисмана студенческих игр — получила DMM Group, неизвестная крупным участникам рынка, и в чьих финансовых отчетах последних лет чистая прибыль не превышает нескольких сотен тысяч рублей. При этом работы были отданы на субподряд уральскому агентству AMG. Ему предстоит провести онлайн голосование по выбору талисмана Студенческих игр и организовать 25 декабря пресс-конференцию с участием губернатора Евгения Куйвашева с последующим размещением позитивных материалов в СМИ.

В уральском агентстве Red Pepper Events, которое больше 10 лет работает на рынке креативных и event услуг, узнали о тендере после его завершения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Кампания по выбору символа Универсиады строится не совсем верно, на мой взгляд, — заявил „URA.RU“ креативный директор агентства Red Pepper Иван Соснин. — Имело смысл устроить честный конкурс среди московских и местных агентств. У нас в Екатеринбурге есть много сильных компаний. Странно, что крупные агентства из Екатеринбурга, которые делают федеральные проекты, ничего не знали о тендере. Нас никто не пригласил».

Кампания по выбору подрядчика не анонсировалась, подтверждает директор рекламного агентства «Стратеги» Сергей Углев. «Кампания по выбору подрядчика могла строиться и более прозрачно. Мы, например, работаем в этой сфере, специализируемся на техническом продакшне. Думаю, сумма контракта там приличная, но почему деньги уходят в Москву, это вопрос. Надо разбираться», — заявил он. Ранее глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов сообщал, что конкурс проводился с запросом цены нескольких агентств. Соснин и Углев утверждают, что их агентства запросы не получали.

Победителя выбрали без конкурса, намекают участники рынка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Подрядчик был изначально определен, поэтому о тендере не было никакой открытой информации, уверен директор рекламной группы ООО «Выбери-медиа» Юрий Даутов. «Я уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что тендеры выигрывает московское агентство, которое никто не знает. Сколько было переговорено о таких ситуациях, но ничего не меняется», — заявил он.

Директор рекламного агентства «Дмитрий и партнеры» Дмитрий Басов предположил, что выбор пал на московскую фирму, поскольку организация запросила за свои услуги меньшую сумму. При этом, по его словам, опыт у таких компаний печальный. «Такая же ситуация у нас в Екатеринбурге сейчас с укладкой тротуарной плитки. Наймут подрядчика, он не уложится в сроки, а потом заказчик скажет, что не имеет рычагов давления», — возмутился Басов.

Победитель тендера, DMM Group, не озвучил сумму контракта «URA.RU» сумму контракта в понедельник, когда о его победе только стало известно. 24 декабря компания также отказалась предоставлять информацию.

Алексей Глазырин настаивает: в профессиональном сообществе на Урале тема освещения Универсиады не обсуждалась в принципе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Выбором подрядчика занималась АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». В понедельник Чернов утверждал, что не может оперативно назвать сумму контракта, а во вторник в дирекции сообщили, что «контракт с московской компанией был заключен на основе конкурса, организация предложила наиболее низкую стоимость работ». Исполнительная дирекция находится под контролем МУГИСО Свердловской области. Здесь тоже отказались комментировать денежную составляющую, пояснив это тем, что АНО по своему статусу не попадает ни под 223 ФЗ «О закупках», ни под 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

По словам генеральный директор Группы компаний «Ньютон» Алексея Глазырина, в местном рекламном сообществе освещение Универсиады-2023 вообще не обсуждалось. «Это значимое событие в спортивной жизни Екатеринбурга, многие агентства захотели бы содействовать в этом направлении», — отметил он. В рекламном агентстве Name Bureau также заявили, что «за этот контракт хотели бы побороться многие игроков екатеринбургского рынка, однако в профессиональном сообществе этот вопрос не поднимался». Представитель центра интернет-маркетинга DN7 подчеркнул, что «провести опрос на выбор талисмана Универсиады могли и местные фирмы».

Большинство из опрошенных «URA.RU» игроков рынка подтвердили, что вступили бы в борьбу за тендер Универсиады, если бы только знали о его существовании. При этом о конкурсе они узнали только после его завершения, подчеркнули в компаниях Deltaplan, агентстве Red Pepper, центре интернет-маркетинга DN7, компании «Онегин-Эксперт», event-агентстве Group Professional и других.

«Мы ничего не знали о тендере. Конкурс прошел мимо нас, мы ничего не слышали о нем, расценки у нас не запрашивали. Полагаю, что контракт был на очень приличную сумму, поскольку речь идет о разработке логотипа, проведении опроса, продвижении в средства массовой информации, то сумма может быть очень приличной», — заявил директор АКАР Урал и директор по развитию рекламного агентства Deltaplan Алексей Парфун.

«Мы на рынке существуем более пяти лет. Активно занимаемся рекламой, продвижением. Но, если честно, тендер не видели», — уточнил руководитель компании «Онегин-Эксперт» Александр Лунегов. Его фирма, как и другие перечисленные участники, не получала от представителей оргкомитета запроса о стоимости услуг.

«Если речь идет не только об информировании старта конкурса по выбору талисмана Универсиады-2023, но еще и о проведении самого онлайн-голосования и проработке логотипа, то это большие деньги. Если мы говорим о качественном сервисе», — убежден директор агентства Red Pepper Иван Соснин.