Ямальские инсайды

Новый год — праздник для всех! Фото: соцсети

Ямальские власти продолжают расхлебывать последствия увольнения журналистки ОГТРК «Ямал-регион» Алисы Яровской, задавший вопрос на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Говорят, пострадала даже вице-губернатор. А еще в новом выпуске «Инсайдов»: сексистская причина повышения сенатора Елены Зленко, обман губернатора мэрами, сокращения в окружных СМИ.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Сенатор от Ямала получила новый пост по гендерному признаку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За выбором сенатора от Ямала Елены Зленко зампредом комитета по аграрной политике в Совете Федерации может стоять гендерный принцип, считает инсайдер «URA.RU». «Ранее пост зампреда занимала Ирина Гехт, но после ее отъезда в Челябинск место долго пустовало. До голосования по кандидатам на пост у председателя Алексея Майорова было пять заместителей и все из них — мужчины. Чтобы разбавить мужской коллектив, было решено выбрать женщину», — рассказывает собеседник.

Второй человек в округе не получила годовую премию из-за вопроса Путину

Инцидент с увольнением журналистки ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину о губернаторе округа Дмитрии Артюхове, сказался на вице-губернаторе Ирине Соколовой. По информации источников «URA.RU», из-за скандала она лишилась итоговой годовой премии. Слухачи связывают это с тем, что структуры, подконтрольные Соколовой, согласовали вопросы для ямальских журналистов и допустили столь вольную формулировку проблемы, которая, как считают ямальские власти, повредила им.

Ямальские мэры нашли лазейку в наказе губернатора

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Большинство ямальских мэров уже провели свои прямые эфиры, где отвечали на вопросы населения. Однако ямальцы заметили, что главы стали общаться с населением не через Instagram, как того просил губернатор, а через телевидение. «Формально, они проводят прямые линии, отвечают на псевдопроблемные вопросы, приготовленные заранее. Теперь, когда глава региона будет спрашивать с них — выполнили ли они его указ — они смело могут ответить: да. Проблема лишь в том, что вопросов у населения после таких эфиров не становится меньше», — отмечают источники в правительстве региона.

В коридорах власти уже пошли разговоры, что уловку, которую придумали градоначальники, раскусили в окружении губернатора. По словам источников агентства, у Артюхова есть рычаги давления на каждого из мэров. И если они будут также продолжать «жульничать», могут несдобровать. «Когда жители не находят ответ у мэрий, они идут к губернатору. И чем больше соберется проблем и нерешенных вопросов в каком-либо из муниципалитетов, тем жестче будет реакция главы региона», — отмечают инсайдеры.

Мэрия Салехарда готовит масштабную ревизию на 2020-й

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» в столице Ямала сообщают, что масштабный аудит, начатый новым главой Салехарда Алексеем Титовским, выйдет за границы мэрии. Ревизии управлений, департаментов и дирекций недостаточно. Проверка может затронуть все учреждения и предприятия города. «Прошло всего два месяца. Говорить о результатах еще пока рано», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

По слухам, с января следующего года счетная палата и департамент имущественных отношений займутся редакциями городских средств массовой информации — «Северный ветер» и «Полярный круг». Проверка продлится в течение двух месяцев. «Будут проверять дотошно и тщательно», — рассказал источник. По предварительным данным, аудит завершится летом 2020 года. Источник агентства также сообщил, что уже имеются представления о грядущих серьезных изменениях.

Место для строительства ТЦ в Ноябрьске стало поводом для провокаций

Источники «URA.RU» в Ноябрьске рассказывают, что защитниками природы в городе, которые протестуют по поводу строительства крупного торгового центра, движет отнюдь не желание спасти окружающую среду. Под масками активистов, выступающих против вырубки леса для строительства нового ТЦ, скрываются депутаты гордумы и местные предприниматели. Они совместно с общественниками организовали подставную акцию, чтобы оказать давление на мэрию.

«Целенаправленная акция. Волну протеста запустили в социальных сетях и по городу местные бизнесмены, чьи участки администрация не рассматривает для строительства торгового центра», — шепнул источник, знакомый с ситуацией. Во «ВКонтакте» же идею активно продвигают несколько депутатов города, которым «перепадет, если участок на промышленной зоне, который частник уже не может продать несколько лет, будет выбран инвестором».

Коммунистам Ямала дадут установки на предстоящих выборах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце января в Москве пройдет совещание первых секретарей региональных отделений КПРФ. Инсайдеры «URA.RU» отмечают, что в повестку включены вопросы по предстоящим губернаторским выборам [в 2020 году будут выбирать губернаторов в 17 регионах России] и в окружные парламенты. Руководство партии намерено добиться более высоких результатов. На Ямале в Единый день голосования 13 сентября пройдет избирательная кампания в Заксобрание, а также в гордумы нескольких муниципалитетов. Злые языки поговаривают, что главе ямальских коммунистов Елене Кукушкиной придется изрядно потрудиться. «Если она не пройдет в Заксобрание, то может не только лишиться депутатского кресла, но и встанет вопрос насчет ее должности, как руководителя», — говорят инсайдеры. По словам собеседников агентства, для этого и собирают всех глав реготделений, чтобы обсудить конкретные проблемы и пути их решения, а также методы борьбы на предстоящей избирательной кампании.

В СМИ Ямала грядет волна сокращений

Объединение окружных СМИ вышло на финишную прямую. Источники «URA.RU» в медиасфере рассказывают, что руководство округа уже согласовало все необходимые перемены в своих СМИ (ИА «Север-Пресс», ОГТРК «Ямал-Регион» и газета «Красный север»). Уже в будущем году начнется волна сокращений руководящего и вспомогательного персонала. «Вместо трех бухгалтерий — будет одна структура, то же самое с отделами кадров и другими подразделениями. Сокращения пройдут и среди заместителей. Вместо шести-семи замов будет два-три человека. За счет оптимизации возможно удастся поднять зарплаты творческому коллективу каждого из СМИ. Это единственное изменение, что они смогут ощутить», — заверяют инсайдеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.