Результаты приложения Gradient для пермского губернатора Дмитрия Махонина Коллаж: URA.RU

Пермских чиновников на следующей неделе не будут пускать на работу, но и из дома им будет запрещено выходить. В территориях Коми-округа — межнациональные стычки из-за коронавируса, а вице-спикер Алексей Золотарев поплатится за свои действия во время эпидемии.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Пермских чиновников не пустят на работу

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Государственных и муниципальных служащих Пермского края не будут пускать на работу с 30 марта по 3 апреля, сообщают источники. «Для каждого подразделения определят одного-двух дежурных сотрудников. Остальные должны находиться дома. Все пропуска им либо аннулируют, либо будут блокировать проход еще на КПП», — сообщил инсайдер. Он пояснил, что сейчас в ряде муниципалитетов уже действуют ограничения. «В ряд администраций и их структурные подразделения уже с 23 марта никого кроме сотрудников не пускают», — добавил он.

За чиновниками установят тотальный контроль

Сообщается, что государственных и муниципальных служащих не только не пустят на работу, но и установят за ними тотальный контроль. «Чиновники всех уровней должны находиться дома и никуда не выходить. Проштрафившихся будут подводить под увольнение», — говорит инсайдер. Он пояснил, что за чиновниками в первую очередь будут следить при помощи дорожных камер. «Если кому-то из госслужащих придет штраф от ГИБДД, либо его остановят сотрудники, либо будет зафиксирован выезд из города, то придется тут же объясняться», — сообщил инсайдер. Он уточняет, что также за чиновниками будут следить в торговых центрах и других заведениях. Сюда госслужащие могут отправиться во время самоизоляции.

Власти опасаются недельных каникул

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Члены оперативного штаба Пермского края опасаются, что люди не будут выполнять рекомендации и следовать ограничениям, которые установлены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Особенно во время недельных каникул, введенных российским президентом. Об этом говорят сразу несколько источников. Они утверждают, что вся надежда исключительно на сознательность граждан. «У нас нет действенных инструментов, чтобы запретить людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями выходить на улицу. Хочется, чтобы об этом подумали их дети и объяснили всю опасность своим родителям», — говорит источник. Он утверждает, что-то же самое относится и к несовершеннолетним, которые в период пандемии из-за слабого контроля или безответственности родителей собираются большими группами и гуляют по тем же торговым центрам.

Чиновники из «Дома советов» бегают в администрацию губернатора ради безопасности

Поговаривают, что госслужащие, которые работают в «Доме советов» на Ленина, 51 при любой возможности стараются забежать через дорогу в здание на Куйбышева, 14, где располагается губернатор и его администрация. «Просто на Ленина не установили санитайзеры, а в администрации губернатора их поставили по два на каждом этаже. Странно это, учитывая, что на Ленина работает куда больше людей, в том числе председатель парламента Валерий Сухих», — говорит инсайдер.

Депутаты краевого парламента не появляются на работе

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутаты заксобрания Прикамья, которые не работают на постоянной основе в парламенте, перестали появляться в коридорах власти, сообщают источники. «Они как будто исчезли. Все и сразу. Они не просто не приходят в парламент, они друг с другом не встречаются из-за коронавируса», — говорит инсайдер. Он утверждает, что многие депутаты просто опасаются того, что кто-то из них мог тайно съездить за границу и стать носителем коронавируса. «Если тот же руководитель фракции „Единой России“ Юрий Борисовец самоизолировался, то что происходит с тем же Виктором Барановым, у которого якобы свой домик в Черногории. Может он туда ездил, но никому не сказал», — полагает инсайдер. Он говорит, что сейчас наступил тот период, когда все решили перестраховаться и не подвергать себя риску заражения.

Депутат Госдумы усиливает свои позиции в регионе

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сообщается, что позиции депутата Госдумы Игоря Сапко усиливаются в Прикамье. Речь идет о дележке еще не освободившегося кресла депутата гордумы — секретаря реготделения «Единой России» Вячеслава Григорьева, который в случае победы на довыборах перейдет в краевой парламент. Ожидалось, что это кресло достанется экс-депутату гордумы, руководителю управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской гордумы Денису Ушакову, но он не смог договориться с местными единороссами. «Вмешался Сапко и протолкнул своего человека — члена общественной палаты региона Михаила Мухина», — говорит инсайдер. Вот только сейчас непонятно когда освободится место Григорьева и освободится ли вообще в связи с переносом из-за коронавируса довыборов, назначенных на 26 апреля.

Пермские единороссы пошли на конфликт с Вагиным вынужденно

Поговаривают, что пермское региональное отделение «Единой России» не хотело приостанавливать членство в партии председателя крайизбиркома Игоря Вагина и других членов комиссии. «Лишь после консультации Вагина с ЦИКом и федеральным исполкомом «Единой России», решение было окончательно принято», — говорит инсайдер. «Он утверждает, что пермский крайизбирком был единственным в стране, руководство которого состояло в партии. «Параллельно ЦИК рекомендовал Вагину либерализовать региональное законодательство», — сообщил инсайдер. Он утверждает, что инициатива крайизбиркома об участии в выборах самовыдвиженцам и приостановление членства в партии — это звенья одной цепи, отражающих федеральный тренд.

Вице-спикер Золотарев защищал мэра, отдыхавшего в ОАЭ во время эпидемии

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что вице-спикер пермского краевого парламента Алексей Золотарев ведет двойную игру. Якобы он тоже пытался решить проблемы теперь уже бывшего мэра Кунгура Сергея Гордеева, который оказался в немилости в краевой администрации из-за поездки в период пандемии в ОАЭ. «Золотарев пытался договориться с кунгурскими депутатами, чтобы те сорвали кворум и не принимали отставку Гордеева», — утверждает источник.

Вместе с тем, сообщается, что Золотарев боится, что о его проделках узнает руководство региона. «Похоже, он сейчас весь в смятении. Не знает, что ему делать. То ли продолжать дружить с подследственным экс-зампредом правительства Романом Кокшаровым, то ли обрубать все предыдущие связи, идти в администрацию губернатора и договариваться о своих перспективах», — сообщает инсайдер.

Главы усвоили урок Гордеева…

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры говорят, что теперь главы территорий Пермского края одолевают руководителей администрации губернатора звонками, когда у них возникает необходимость по той или иной причине выехать за пределы региона. Спрашивают разрешения на выезд и в большинстве случаев получают ответ, что в условиях эпидемии коронавируса любые поездки нецелесообразны. Говорят, на местных глав произвела неизгладимое впечатление отставка мэра Кунгура Сергея Гордеева, которая состоялась сразу после его возвращения из ОАЭ в разгар эпидемии. И теперь главы стараются лишний раз перестраховаться.

… и обсуждают новые подходы главы региона

В то же время главы территорий вовсю обсуждают новую политику, которую главы региона Дмитрия Махонина в отношении муниципальных образований Пермского края. В соответствии с этими установками решено не давить местные элиты сверху, а договариваться с ними по ключевым вопросам — в том числе, по кандидатурам руководителей территорий. Новая политика уже дала свои плоды — при определении глав Кудымкара и Кунгура. На очереди — Большесосновский район. Таким образом, полагают наблюдатели, администрация губернатора сможет разрешить многолетние конфликты на многих территориях края.

Бывший вице-премьер потерял последний рычаг воздействия

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Роман Кокшаров, который находится сейчас под следствием, очень расстроился увольнению мэра Кунгура Сергея Гордеева, говорят инсайдеры. Сообщается, что Гордеев после возвращения из ОАЭ в период пандемии коронавируса обратился за помощью к своему покровителю Кокшарову. Тот пообещал своему другу решить все его проблемы с помощью нескольких звонков. «Вот только Кокшарова, на сколько я знаю, отправили куда подальше все, кому он позвонил для решения проблемы Гордеева», — сообщает инсайдер. По его мнению, после такого фиаско ставленнику Кокшарова ничего не оставалось, кроме как написать заявление на увольнение.

Коми-пермяки стали прогонять приезжих бизнесменов

В территориях Коми-Пермяцкого округа, особенно в северных муниципалитетах, местные жители стали прогонять приезжих бизнесменов из-за пандемии коронавируса. «Раньше приезжали разные предприниматели. Кто фрукты привозил, кто — вещи. Сейчас им даже границу села не дают пересечь», — говорит инсайдер. Он утверждает, что к изгнанию приезжих подключаются и силовики из числа местных. «Тут свои правила устанавливают. У местных жизнь продолжается в привычном русле и темпе, но приезжих они тут точно не хотят видеть. Гонят всех», — говорит инсайдер.

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