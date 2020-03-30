Из-за COVID-19 мировой порядок оказался в руках медицины

Выход России и других стран из мирового кризиса зависит только от эффективности борьбы с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В этом году российская экономика получила тройной удар — пандемия коронавируса, падение цен на нефть и снижение спроса не нее вследствие глобального кризиса. Из-за вспышки ранее неизвестного вируса COVID-19 мир оказался на пороге экономической депрессии, и то, насколько быстро он из нее выберется, зависит только от врачей. Но даже при самом оптимистичном сценарии ближайшие несколько месяцев будет тяжело, рассказали URA.RU сразу несколько экономистов.

«Тройной удар» по экономике России

Сейчас точно никто не может сказать, сколько продлится кризис, говорит начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков. Все зависит от эффективности мер по борьбе с распространением коронавируса, а уже от этого зависят цены, соотношение спроса и предложения на нефть. Поэтому рассматривать ситуацию только в рамках России невозможно.

«В последнее время в мировой экономике было очень много опасных диспропорций, очень много опасных напряжений, поэтому достаточно было одного пистолетного выстрела, чтобы лавина пошла вниз. Этим выстрелом стала пандемия коронавируса», — объяснил Холодков.

Теперь, по его словам, прогнозы достаточно неутешительные. Международный валютный фонд уже предупреждает о наступлении депрессии в мировой экономике. Это, разумеется, затронет и Россию, экономика которой получила «тройной удар»:

«Первый удар — это коронавирус, второй — падение цен на нефть, третий — резкое снижение спроса на нефть из-за наступившего кризиса.

То есть мало того, что нам придется экспортировать нефть по более низким ценам, мы теперь будем делать это в гораздо меньших объемах, потому-то мир не может и не хочет потреблять столько нефти в сложившихся условиях».

Если бы экономика всех стран или хотя бы большинства была бы здоровой, развивалась нормальными темпами, то коронавирус можно было бы победить очень быстро, а последствия пандемии были бы не такими серьезными, говорит собеседник агентства. Но все пошло по другому сценарию. Сейчас эпицентр вспышки COVID-19 переместился в США — страну, которая является моделью для остального мира.

«То, что происходит там, происходит в той или иной степени везде. И мы видим, что в первую очередь страдает гостиничный бизнес, ресторанный, сектор услуг. В США сейчас небывалая экономическая ситуация, которую очень многие сравнивают с „великой депрессией“ конца 1920-х — начала 1930-х годов. В частности, в стране только за день около 3 млн человек обратились на биржу за пособием по безработице. И это при том, что еще неделю назад их было 250-300 тысяч», — подчеркнул Холодков, добавив, что примерно то же самое теперь в странах Европы. Где-то в более тяжелой форме, как в Италии, где-то в менее тяжелой, как в Германии.

Поэтому, по его словам, прогнозы для развития российской экономики довольно печальные.

Достоверно неизвестно, на сколько хватит Фонда национального благосостояния. По некоторым данным, его должно хватить на шесть лет, однако эти расчеты делались только в связи с падением стоимости нефти, утверждает экономист.

Снижение спроса на нее и пандемию никто не учитывал. А ее продолжительность прогнозировать трудно.

«Сейчас все в руках медицины»

Ведущий специалист Центра политических исследований России (ПИР-Центр) Никита Масленников со ссылкой на прогноз Всемирной организации здравоохранения говорит, что пик распространения коронавируса может наступить в ближайшие месяцы, ближе к лету. Если рассматривать этот сценарий, то экономика США, где сейчас больше всего зараженных, начнет восстанавливаться во втором квартале этого года, мировая экономика — в третьем-четвертом. Это можно считать оптимистичным прогнозом.

«Если восстановление экономики США затянется еще на один квартал и начнется в конце года, то мир останется в кризисе на весь 2020-й, и тогда мы все падем глубже, чем в 2008 году», — считает Масленников.

Причем такой риск, по его мнению, существует, поскольку эпидемиологи не исключают, что осенью может начаться вторая волна эпидемии: «Поэтому сейчас все в руках медицины. Прогнозировать очень сложно».

«Лето будет тяжелым»

У России есть два крупных партнера, которым она экспортирует свою основную продукцию в виде углеводородов — это ЕС, в частности, Германия, и Китай. Последний только начал восстанавливаться после вспышки вируса. Сейчас он бушует в Европе, констатирует кандидат экономических наук Валерий Сенков.

«Думаю, как минимум месяца три-четыре нам понадобится чтобы понять, отскочили мы от фактора распространения коронавируса или нет. Оптимистичный сценарий восстановления спроса на нефть — конец года. Каких-то улучшений стоит ожидать к осени, лето будет тяжелым. Дальше все будет зависеть от того, как быстро цена на нефть вернется к докризисный показателям, но я не предполагаю, что это произойдет в 2020-м».