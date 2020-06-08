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В ХМАО отпразднуют коронавирусный день города

URA.RU знает, чем власти планируют отвлечь горожан от шашлыков на природе

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День России. Сургут, город сургут, зрители
День города проведут в один день с днем России — 12 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте — втором по количеству зараженных коронавирусом населенном пункте ХМАО (впереди только Сургутский район) — решили не переносить празднование дня рождения города (426 лет) и 55-ю годовщину присвоения статуса города. Вместо этого все события проведут онлайн, либо покажут в записи. А тем временем полиция готовится разгонять автопробеги и массовые гуляния, которые жители города помнят по прошлым аналогичным праздникам.

С начала эпидемии в Сургуте заразились коронавирусом 582 человека (из почти 3,5 тыс. человек во всем ХМАО), умерли пятеро, а выздоровели 102. Потому власти крупнейшего города региона (население Сургута больше 320 тыс. человек) попробуют удержать жителей в день города, который отмечается вместе с Днем России — 12 июня, по домам, развлекая в интернете и через телевизор. Хотя в администрации вообще раздумывали над тем, чтобы перенести праздник «до лучших времен».

День России и День города. Сургут.
На традиционном Дне города проводились концерты, но в этом году от них отказались
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Вариант переноса празднования дня города нами рассматривался. Но все-таки было принято решение оставить дату без изменений. Сегодня любая позитивная новость на вес золота», — рассказал URA.RU глава Сургута Вадим Шувалов.

В администрации Сургута считают, что самым зрелищным событием станет парад воздушных шаров. Они пролетят над городом, неся флаги России, автономного округа и Сургута. Правда состоится парад, только если повезет с погодой. В администрации рассказали, что планируется задействовать от трех до пяти воздушных шаров и видно их будет практически из любой точки города, так что далеко от дома отходить не придется.

Фестиваль воздушных шаров. Курган
Пролет над городом нескольких воздушных шаров обещает быть зрелищным, но может и не пройти вовсе — из-за погоды
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также 12 июня начнется онлайн-турнир по популярным компьютерным играм, например, по футбольному симулятору FIFA. Организаторы планируют вовлечь в это соревнование несколько десятков киберспортсменов. Для любителей же более традиционных игр управление по физкультуре и спорту организовывает онлайн-турнир по шахматам и шашкам. Участники обоих соревнований будут сражаться за Кубок Главы.

Те же, кто все-таки выйдет из дома, услышат песни о Сургуте. Их будут транслировать через громкоговорители. В комитете культуры и туризма администрации города рассказали, что песен о городе будет 55. Также желающие смогут позвонить на бесплатный телефонный номер и прослушать эти же песни — соответствующие договоренности уже достигнуты с сотовыми операторами.

В день города будет активно и в официальных аккаунтах мэрии в соцсетях. Там покажут документальные фильмы о Сургуте (телеканалы внесли изменения в сетку вещания, чтобы разместить праздничный контент), концерты местных звезд (некоторые выступления планируется провести в прямом эфире), онлайн-экскурсии по выставкам, проведут трансляцию кукольного спектакля, а также покажут видеонарезки из концертов.

Ветеранам и старожилам вручат памятные знаки «За заслуги перед Сургутом», причем делать это будут нестандартно. Сначала сами знаки людям принесут волонтеры, соблюдая все меры предосторожности, а затем глава города по видеосвязи позвонит каждому и поздравит лично. По телевизору и в соцсетях также покажут 55 поздравлений от известных горожан.

Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут
Автопробег — привычный для ХМАО способ празднования многих праздников: от дня автомобилиста до дня России
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полиции уже заявили, что в день города перейдут на усиленный режим работы. Несмотря на то, что официально никаких массовых мероприятий с участием горожан проходить не будет, наряды ППС выйдут на службу в полном составе. Попытки горожан устроить массовые гуляния, либо автопробеги, будут пресекать.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что отказ местных властей от переноса праздника — логичное решение. «Бюджеты муниципалитетов пострадали от „ковидных мероприятий“ и если сейчас не провести скромный праздник, то на более масштабный день города попросту может не хватить денег», — считает Шуклин.

Эту же точку зрения подтвердил источник в администрации Сургута, добавив, что сэкономленные «деньги перераспределены на задачи, в том числе, связанные с борьбой с COVID-19».

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