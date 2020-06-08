В ХМАО отпразднуют коронавирусный день города

День города проведут в один день с днем России — 12 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте — втором по количеству зараженных коронавирусом населенном пункте ХМАО (впереди только Сургутский район) — решили не переносить празднование дня рождения города (426 лет) и 55-ю годовщину присвоения статуса города. Вместо этого все события проведут онлайн, либо покажут в записи. А тем временем полиция готовится разгонять автопробеги и массовые гуляния, которые жители города помнят по прошлым аналогичным праздникам.

С начала эпидемии в Сургуте заразились коронавирусом 582 человека (из почти 3,5 тыс. человек во всем ХМАО), умерли пятеро, а выздоровели 102. Потому власти крупнейшего города региона (население Сургута больше 320 тыс. человек) попробуют удержать жителей в день города, который отмечается вместе с Днем России — 12 июня, по домам, развлекая в интернете и через телевизор. Хотя в администрации вообще раздумывали над тем, чтобы перенести праздник «до лучших времен».

На традиционном Дне города проводились концерты, но в этом году от них отказались Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Вариант переноса празднования дня города нами рассматривался. Но все-таки было принято решение оставить дату без изменений. Сегодня любая позитивная новость на вес золота», — рассказал URA.RU глава Сургута Вадим Шувалов.

В администрации Сургута считают, что самым зрелищным событием станет парад воздушных шаров. Они пролетят над городом, неся флаги России, автономного округа и Сургута. Правда состоится парад, только если повезет с погодой. В администрации рассказали, что планируется задействовать от трех до пяти воздушных шаров и видно их будет практически из любой точки города, так что далеко от дома отходить не придется.

Пролет над городом нескольких воздушных шаров обещает быть зрелищным, но может и не пройти вовсе — из-за погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также 12 июня начнется онлайн-турнир по популярным компьютерным играм, например, по футбольному симулятору FIFA. Организаторы планируют вовлечь в это соревнование несколько десятков киберспортсменов. Для любителей же более традиционных игр управление по физкультуре и спорту организовывает онлайн-турнир по шахматам и шашкам. Участники обоих соревнований будут сражаться за Кубок Главы.

Те же, кто все-таки выйдет из дома, услышат песни о Сургуте. Их будут транслировать через громкоговорители. В комитете культуры и туризма администрации города рассказали, что песен о городе будет 55. Также желающие смогут позвонить на бесплатный телефонный номер и прослушать эти же песни — соответствующие договоренности уже достигнуты с сотовыми операторами.

В день города будет активно и в официальных аккаунтах мэрии в соцсетях. Там покажут документальные фильмы о Сургуте (телеканалы внесли изменения в сетку вещания, чтобы разместить праздничный контент), концерты местных звезд (некоторые выступления планируется провести в прямом эфире), онлайн-экскурсии по выставкам, проведут трансляцию кукольного спектакля, а также покажут видеонарезки из концертов.

Ветеранам и старожилам вручат памятные знаки «За заслуги перед Сургутом», причем делать это будут нестандартно. Сначала сами знаки людям принесут волонтеры, соблюдая все меры предосторожности, а затем глава города по видеосвязи позвонит каждому и поздравит лично. По телевизору и в соцсетях также покажут 55 поздравлений от известных горожан.

Автопробег — привычный для ХМАО способ празднования многих праздников: от дня автомобилиста до дня России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полиции уже заявили, что в день города перейдут на усиленный режим работы. Несмотря на то, что официально никаких массовых мероприятий с участием горожан проходить не будет, наряды ППС выйдут на службу в полном составе. Попытки горожан устроить массовые гуляния, либо автопробеги, будут пресекать.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что отказ местных властей от переноса праздника — логичное решение. «Бюджеты муниципалитетов пострадали от „ковидных мероприятий“ и если сейчас не провести скромный праздник, то на более масштабный день города попросту может не хватить денег», — считает Шуклин.

Эту же точку зрения подтвердил источник в администрации Сургута, добавив, что сэкономленные «деньги перераспределены на задачи, в том числе, связанные с борьбой с COVID-19».