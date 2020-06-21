Путин перевел российскую медицину в «ручной режим»

Президент Владимир Путин перевел в ручной режим управление российской медицины с начала эпидемии коронавируса. Он лично общается с медиками, вместе с главами регионов считает количество коек для больных, проводит регулярные совещания со специалистами в здравоохранении. Несмотря на снижение заболеваемости COVID, президент не меняет формат личного отслеживания ситуации в здравоохранении.
24 марта глава государства посетил инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке. В режиме видеоконференции несколько раз Путин общался с медиками. 20 апреля он выслушал мнение вирусологов и других ученых о COVID-19. 19 мая лично проконтролировал, получили ли медики положенные им выплаты за работу с больными коронавирусом. Вопросам здравоохранения были посвящены многочисленные совещания с губернаторами и министрами. Президент пристально следил за строительством военных больниц, 15 мая Путин в режиме видеоконференции посмотрел их открытие.
Поводом для нового общения с врачами Владимира Путина стал День медицинского работника. «Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда», — подчеркнул Путин.
Он рассказал участникам совещания, что подписал указ об учреждении для работников здравоохранения государственных наград за выдающие заслуги: ордена Николая Пирогова — в честь основателя военно-полевой хирургии и медали имени российского епископа Луки Крымского. «В честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей», — объяснил президент.
Путин подчеркнул вклад российских медиков в борьбу с пандемией коронавируса. «Мировой опыт [борьбы] с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система, от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое, собрали все силы в кулак, мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить».
Встреча с медработниками стала поводом, чтобы обсудить существующие проблемы в отрасли. «Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена — ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи. Укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях», — подчеркнул Путин.
В ходе совещания было принято решении о строительстве новых больниц в Забайкальском крае и Псковской области, это произошло после обращения врачей из этих регионов. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала их просьбу «запрещенным приемом», но попросила президента поддержать проекты. В ответ Путин попросил показать документы по этим объектам уже в понедельник.
Политтехнолог Алена Август заявила, что президенту проходится брать ситуацию с здравоохранением в ручное управление из-за кризисного характера, но вскоре ему придется уйти от этой практики. «Это слишком, чтобы президент практически ежедневно страну лечил, поддерживал, успокаивал», — подчеркнула она. Август отметила, что контроль за ситуацией придется взять на себя главам регионов.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что федеральная власть уже «делегировала многие вопросы на места». Поэтому, считает эксперт, говорить о «ручном управлении» президента на примере ситуации в здравоохранении не стоит. Участившиеся видеоконференции с участием простых россиян Виноградов объяснил стремлением главы государства «присутствовать в повестке».
Но политолог Глеб Кузнецов предположил, что пристальное внимание к медицине президент будет проявлять и в дальнейшем. «Это вопрос жизни и здоровья граждан — это приоритетный вопрос и для управления страны в целом и для президента», — подчеркнул он.
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