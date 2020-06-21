Путин перевел российскую медицину в «ручной режим»

Владимир Путин все чаще выходит на связь с простыми людьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Владимир Путин перевел в ручной режим управление российской медицины с начала эпидемии коронавируса. Он лично общается с медиками, вместе с главами регионов считает количество коек для больных, проводит регулярные совещания со специалистами в здравоохранении. Несмотря на снижение заболеваемости COVID, президент не меняет формат личного отслеживания ситуации в здравоохранении.

24 марта глава государства посетил инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке. В режиме видеоконференции несколько раз Путин общался с медиками. 20 апреля он выслушал мнение вирусологов и других ученых о COVID-19. 19 мая лично проконтролировал, получили ли медики положенные им выплаты за работу с больными коронавирусом. Вопросам здравоохранения были посвящены многочисленные совещания с губернаторами и министрами. Президент пристально следил за строительством военных больниц, 15 мая Путин в режиме видеоконференции посмотрел их открытие.

Медики оказались в авангарде борьбы с пандемией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поводом для нового общения с врачами Владимира Путина стал День медицинского работника. «Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда», — подчеркнул Путин.

Он рассказал участникам совещания, что подписал указ об учреждении для работников здравоохранения государственных наград за выдающие заслуги: ордена Николая Пирогова — в честь основателя военно-полевой хирургии и медали имени российского епископа Луки Крымского. «В честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей», — объяснил президент.

Путин подчеркнул вклад российских медиков в борьбу с пандемией коронавируса. «Мировой опыт [борьбы] с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система, от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое, собрали все силы в кулак, мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить».

Продолжится модернизация медучреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Встреча с медработниками стала поводом, чтобы обсудить существующие проблемы в отрасли. «Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена — ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи. Укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях», — подчеркнул Путин.

В ходе совещания было принято решении о строительстве новых больниц в Забайкальском крае и Псковской области, это произошло после обращения врачей из этих регионов. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала их просьбу «запрещенным приемом», но попросила президента поддержать проекты. В ответ Путин попросил показать документы по этим объектам уже в понедельник.

Политтехнолог Алена Август заявила, что президенту проходится брать ситуацию с здравоохранением в ручное управление из-за кризисного характера, но вскоре ему придется уйти от этой практики. «Это слишком, чтобы президент практически ежедневно страну лечил, поддерживал, успокаивал», — подчеркнула она. Август отметила, что контроль за ситуацией придется взять на себя главам регионов.

По просьбе врачей принято решение о строительстве новых больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что федеральная власть уже «делегировала многие вопросы на места». Поэтому, считает эксперт, говорить о «ручном управлении» президента на примере ситуации в здравоохранении не стоит. Участившиеся видеоконференции с участием простых россиян Виноградов объяснил стремлением главы государства «присутствовать в повестке».

Но политолог Глеб Кузнецов предположил, что пристальное внимание к медицине президент будет проявлять и в дальнейшем. «Это вопрос жизни и здоровья граждан — это приоритетный вопрос и для управления страны в целом и для президента», — подчеркнул он.

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