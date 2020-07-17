Подчиненные губернатора Текслера саботируют его решения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение спасти коммунальную отрасль, но все деньги могут отдать одной компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В Челябинской области начинается распределение денег, предоставленных региональным правительством для поддержки ЖКХ. Следуя установкам федерального центра, власти Южного Урала выделили средства для спасения коммунальной сферы, пострадавшей от пандемии коронавируса, однако финансирование может достаться лишь одной компании из трех нуждающихся.

Речь идет о дотациях, которые выделили муниципалитетам Челябинской области на покрытие долгов предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями. Эта мера поддержки позволит компенсировать потери энергетиков из-за пандемии. В общей сложности города и районы получили порядка 600 млн рублей, которые должны уйти поставщикам газа — «НОВАТЭК-Челябинск» и «Газпром газораспределение Челябинск», а также гарантирующему поставщику электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт».

В Челябинской области власти традиционно поддерживают «НОВАТЭК». Новый кризис может не стать исключением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Долги коммунальных структур перед «НОВАТЭК-Челябинск» примерно 3 млрд рублей. Перед «Уралэнергосбыт» — 926 млн рублей. Больше всего задолженность коммунальных предприятий перед электроэнергетиками — в Златоусте (185 млн рублей), а общий размер областной дотации, по данным источников агентства, для этого города равен 181,7 млн рублей. Долги коммунальщиков Миасса за электроэнергию — 73,1 млн рублей (дотация — 40 млн), Челябинска — 58,3 млн (дотация 70,8 млн), Саткинского района — 45,8 млн рублей (дотация — 35,7 млн), Еманжелинского района — 24 млн рублей (дотация 12,9 млн). Всего поставщику задолжали 39 муниципалитетов.

По данным источников URA.RU, деньги распределят сами муниципалитеты. «Подобные компенсации получал только „НОВАТЭК“, но в этом году губернатор Алексей Текслер впервые решил поддержать всю отрасль. Дотации хватит, чтобы в некоторых городах или районах при пропорциональном распределении финансирования погасить полностью задолженность за электроэнергию. Однако есть большая вероятность, что почти все финансирование снова уйдет „НОВАТЭКу“», — говорит источник в отрасли, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтверждает собеседник в одной из муниципальных администраций. «С просьбой принять решение в пользу „НОВАТЭКа“ к главам обращается якобы сам замгубернатора Сергей Шаль», — отмечается инсайдер агентства.

По версии источников, указания мэрам приходят от замгубернатора Сергея Шаля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На момент публикации материала получить комментарий у замгубернатора Сергея Шаля не удалось, он не ответил на звонок. В правительство области направлен запрос. В «НОВАТЭК Челябинск» пообещали прокомментировать информацию о выделении дотаций позднее. Главам городов и районов, накопивших самые большие долги перед «Уралэнерносбытом», направлены запросы, ответы из большинства территорий пока не поступили. В Ашинском районе заявили, что вся информация содержится в документах о бюджете на сайте областного правительства.

По оценке исполнительного директора ООО «Уралэнергосбыт» Игоря Пушкарева, при отсутствии поддержки со стороны властей, гарантирующий поставщик уже в ближайшее время может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. «Выделенные деньги покрывают общую задолженность данной категории предприятий всего лишь на 10-12%. И так как наша дебиторская задолженность по сравнению с задолженностью „НОВАТЭКа“ составляет примерно одну треть, то мы рассчитываем, как минимум, на 200 млн рублей», — отметил Пушкарев.

Финансовые сложности «Уралэнергосбыта» могут отразиться на всей цепочке компаний, задействованных в поставке электроэнергии жителям и предприятиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Если электроэнергетикам не компенсируют потери, это отразится на всех компаниях, которые задействованы в цепочке поставки электричества жителям — от генерирующих до сетевиков, что отразится и на надежности поставки электроэнергии. Кроме того, в Челябинской области пока не было прецедентов, но мэры могут нести субсидиарную ответственность за долги МУПов. Возможны и уголовные дела», — добавляет еще один источник в отрасли.

«Поддерживать надо всех. Перекос в сторону одного поставщика поставит в сложное положение других. Это должна быть максимально прозрачная история для всех участников рынка. И распределение должно быть пропорциональным, чтобы не возникали различного рода вопросы, почему одним дали больше, а другим меньше», — считает общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Дмитрий Довженко.

Руководитель аналитической группы «Интро-Н» Дмитрий Чудиновских уверен, что деньги будут распределены пропорционально объему задолженности. «Средства в любом случае получат разные поставщики энергоресурсов. Смысл этой программы не в том, чтобы решить проблему какой-то одной конкретной компании, а снять остроту вопроса в отрасли в целом. Да, денег не хватит на решение всей проблемы, но будет правильное распределение средств между различными поставщиками, что позволит им вести хозяйственную деятельность и дальше», — добавил Чудиновских.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пандемии коронавируса рост неплатежей в разных сферах ЖКХ доходит до 70%. С просьбой поддержать отрасль к президенту Владимиру Путину обращались министры и губернаторы. В конце мая глава государства поручил повысить платежную дисциплину бюджетных потребителей электрической, тепловой энергии и газа. В Челябинской области общая задолженность за коммунальные ресурсы превысила 17 млрд рублей, после чего губернатор Алексей Текслер принял ряд мер поддержки предприятий сферы ЖКХ. Например, постановил бюджетным учреждениям вносить авансовую оплату коммунальных услуг.

URA.RU будет следить за развитием ситуации.