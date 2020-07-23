Ставка партий на досрочные выборы в Госдуму провалилась

Во власти продолжается поиск наилучшей даты для выборов в Госдуму 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У противников досрочных выборов в Госдуму появился веский аргумент. Социология Кремля показывает, что россияне против переноса голосования с осени 2021 года, рассказали URA.RU источники. Выводы исследования станут поводов для беспокойства парламентских партий, для которых ранняя политическая кампания — шанс сохранить позиции в Госдуме.

По данным источника URA.RU, у Кремля появились свежие данные социологов о том, как россияне относятся к проведению досрочных выборов в Госдуму. Выводы исследования — в случае переноса голосования с осени 2021 года, жители страны примут это решение с негативом. «Дело в том, что россияне считают это пустой тратой средств и сил в то время, когда власти надо заниматься куда более важным делом — кризисом», — сказал инсайдер агентства.

Организаторы досрочного голосования могут столкнуться с негативной реакцией россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усиливаться эффект будет тем, что россияне относятся к выборам в Госдуму с традиционным скепсисом. «Сам факт выборов в Госдуму традиционно становится для большинства граждан раздражающим фактором. О депутатах в обществе не говорят приличными словами. Есть отдельные депутаты, к которым отношение может быть другим. Но в целом „депутат“ стало ругательным словом», — поделился с URA.RU глава фонда «Социум» Александр Долганов.

При этом вариант досрочных выборов в Госдуму поддерживают парламентские партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщил источник. Выгода политических организаций от ранних выборов в том, что к ним не успеют подготовиться многочисленные малые партии, которые были созданы в последнее время (партия «За правду» Захара Прилепина, партия World of tanks и другие). Считается, что в обычных условиях они способны лишить парламентскую оппозицию значительной части голосов, объяснил URA.RU политолог Антон Орлов: «В обществе сегодня особенно высок спрос на новые лица, в том числе, на новые партии. Но им нужно время на раскрутку».

Геннадий Зюганов выступил с критикой малых партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Факт неравнодушного отношения к малым партиям 22 июля лично подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания Госдумы: «Что касается партийного строительства, я предлагаю своим коллегам, [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский — авторитетный человек, [руководитель фракции „Справедливая Россия“ Сергей] Миронов знает, [руководитель фракции „Единая Россия“ Сергей] Неверов в последнее время корректно ведет и по отношению к оппозиции, давайте встретимся с президентом и обсудим, почему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?»

Участие в осенних выборах 2021 года — особый вызов и для «Единой России». Через год партии власти, страдающей от низкого рейтинга (32% по данным ФОМ на 12 июля), будет трудно справиться с конкуренцией. Тем более, на фоне проблем в экономике, отмечают наблюдатели. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин подтвердил, к сентябрю 2021 года внепарламентская оппозиция будет во всеоружии. «Чем раньше выборы, тем меньше у оппозиции возможностей договориться, согласовать общих кандидатов и продвигать их. Внепарламентской оппозиции более выгодна осень», — полагает эксперт.

2020 год может стать для россиян крайне богатым на голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На данный момент, в политической среде обсуждаются две даты для возможного досрочного голосования. Первый — декабрь 2020 года. Он стал актуальным после январского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В нем глава государства анонсировал масштабные изменения политической системы страны. «Перераспределение полномочий между ключевыми ведомствами ведет к появлению новых центров силы. Не факт, что во главе их Путин видит тех же людей, что есть сейчас. Это касается и Госдумы. Исходя из этой логики, чтобы все запустилось, скорее нужен новый состав депутатов», — объяснил источник URA.RU.

В качестве альтернативы рассматривается весна 2021 года. Дело в том, что с проведением досрочных выборов в декабре есть проблема — это будет уже третье голосование в 2020 году (летом было голосование по поправкам в Конституцию, осенью — Единый день голосования), что является перебором, считает инсайдер агентства. «Россияне не любят частить, и так было голосование в июле, а еще будут в сентябре выборы в регионах. Если у избирателей не будет стимула, и им не объяснят правильно важность выборов, то желание идти туда вряд ли появится», — подтвердил в разговоре с URA.RU директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

О необходимости переноса Единого дня голосования 16 июля говорила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, объясняя, что осень худшее время для выборов. 23 июля с ней не согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Какой бы мы день не назначили, он все равно не устроит всех». Окончательного решения по досрочному голосованию в Госдуму ждет огромный политический рынок, отмечают наблюдатели. Ведь в случае переноса изменения могут коснуться и выборов в регионах — это будет масштабная кампания по смене элиты. Только в регионах Большого Урала в четырех из семи субъектов запланированы выборы депутатов заксобраний: в Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и Пермском крае. А всего областных депутатов будут избирать в 11 территориях страны, а еще в 20 пройдут губернаторские кампании.