Работа правительства РФ парализована из-за амбиций Мишустина

Губернаторы смогут проявить себя перед федеральными политиками, но без влияния на электорат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские министры массово отправились с рабочими поездками в регионы страны, где 13 сентября пройдут выборы, сообщают инсайдеры URA.RU. Это не поможет губернаторам поднять свой рейтинг, однако парализует работу правительства РФ, уверены наблюдатели: пока члены кабмина перерезают белые ленточки на открытии новых зданий, в Москве простаивает решение более важных вопросов ­­- к примеру, разработка мер по выходу из экономического кризиса и подготовка ко второй волне коронавируса.

У главы Минкомсвязи Максута Шадаева один из самых плотных графиков поездок Фото: digital.ac.gov.ru

В две предвыборные недели запланировано как минимум 20 поездок у 13 министров (из 21) и трех вице-премьеров, сообщают источники агентства, близкие к региональным властям. Большинство глав ведомств отправились в регионы, где планируются губернаторские выборы, к примеру, в Краснодарский край (Минобрнауки, Минспорта, Минфин, Минкомсвязи, премьер Михаил Мишустин) и Ростовскую область (вице-премьер Татьяна Голикова и Минобрнауки, Минкультуры, Минкомсвязи). Уделяется внимание и тем регионам, где есть риск второго тура губернаторских выборов: Иркутской (Минспорта, Минпромторг, Минздрав, МЧС, а также вице-премьер Марат Хуснуллин) и Архангельской (Минкомсвязи, Минвостокразвития, Минстрой) областям. В пресс-службах большей части перечисленных ведомств URA.RU подтвердили, что визиты уже либо прошли, либо только планируются.

Таким образом правительство проводит в регионах традиционный «предвыборный чес», заявил URA.RU президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«Это ручная проверка проблемных субъектов, которая проводилась всегда. Но в этот раз она помножена на желание Мишустина работать с информацией, полученной из первых рук, поэтому по сравнению с прошлым годом десант министров на выезд в регионы резко вырос», — говорит он.

В прошлом году поездки действительно были не такими масштабными: по данным из открытых источников, регионы, где проходили выборы, посетили шесть министров и два вице-премьера правительства Дмитрия Медведева: в объездах участвовали Минстрой, Минкультуры, Минкавказ, Минфин, Минэнерго и Минтранс, а также премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец.

Подобные массовые поездки вредны для власти, поскольку министры оторваны от подконтрольных им ведомств, уверен политолог Сергей Маркелов. «На своих ковровых выездах министры по большей части только перерезают белые ленточки и смотрят больницы, а от решения настоящих проблем, например, поиска путей выхода из кризиса или смягчения второй волны коронавируса, фактически отстранены. Поэтому правительство на эти две недели до выборов, можно сказать, парализовано», — заявил он корреспонденту URA.RU.

Источники агентства, близкие к ведомствам, главы которых поедут в регионы с рабочими визитами, подтвердили, что одни проекты и приказы были согласованы до поездок министров, а другие будут отложены, пока они не вернутся.

Такие визиты дадут шанс губернаторам проявить себя перед федеральными политиками, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это удобная возможность пролоббировать значимые для них решения и тем самым разрушить стереотипы о недостаточной результативности собственной работы». Но на отношении электората к главам регионов это никак не отразится, продолжает Маркелов, так как большинство министров, которые едут в регионы, далеко не самые популярные.

«Люди порой даже не знают их имен. Подавляющее большинство выезжающих министров — новички, которые никак себя не проявляют, поэтому народ не откликнется на их визиты», — говорит собеседник агентства.

Марат Хуснуллин требует составить график своих поездок так, чтобы обязательно были проблемные точки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Но среди участников все же есть фигура, которая может повлиять на предвыборный рейтинг губернаторов, — это вице-премьер Марат Хуснуллин, продолжает он. «Зампред требует от своего аппарата, чтобы в его поездках обязательно были проблемные точки. Он поставил своей команде задачу спланировать визиты так, чтобы и поддержать губернаторов, и решать проблемы», — дополнил политолога источник, знакомый с ситуацией.

URA.RU направило запросы в правительство РФ, а также в Минстрой, Минздрав, Минпромторг, Минкультуры, Минобрнауки и Минспорта. Ответ на момент публикации не поступил.

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