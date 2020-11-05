Зачем Путин пожурил губернатора, которого называют его преемником

В Тульской области активно распространяются слухи о переводе Алексея Дюмина в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел первую встречу с губернатором из списка глав регионов, у которых через год заканчиваются полномочия. Аудиенцию получил глава Тульской области Алексей Дюмин, которого СМИ и Telegram-каналы не раз называли возможным «преемником» Путина. Во вверенной Дюмину территории обсуждается возможность перевода чиновника в Москву. Встреча президента с Дюминым (была и похвала, и критика) дала и федеральной политтусовке сигнал о его дальнейших перспективах, но противоречивый.

Во время встречи с президентом по видеосвязи Дюмин много говорил о достижениях региона. Один из них — борьба с коронавирусом. По словам губернатора, в области есть запас и тестов на COVID, и коек, и средств индивидуальной защиты. По уровню поддержки населения и бизнеса Дюмин ставит свою область в топ страны: «По количеству разнообразия мер и принятых механизмов поддержки на сегодняшний день мы вторые после Москвы».

Публичная часть общения президента с губернатором по ВКС длилась больше 20 минут. Путин анонсировал еще одну встречу с Дюминым, уже очную Фото: Kremlin.ru

Чиновник с гордостью рассказал о темпах роста промышленного производства, превышающих средние по стране (118%), рекордном с 1987 года сборе урожая (2,5 млн тонн зерновых), росте инвестиций в регион (10%), росте доходов с налога на прибыль в 1,4 раза с 2019 года (до 24 млрд рублей), благоустройстве Тулы. Владимир Путин подтвердил, что область «занимает хорошие позиции», но в конце беседы озвучил собеседнику несколько замечаний. По словам президента, регион «занимает одно из первых мест» по убыли населения из-за проблем с экологией и нехватки врачей. Еще одна проблема — значительная доля аварийного жилья.

«Сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, знаю, что из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю, — сказал Путин. — Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече — мы договорились увидеться с вами и в очном порядке — подготовьте соответствующие предложения».

Алексей Дюмин успел хорошо себя проявить в Тульской области, но президент нашел, за что его пожурить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интересно, что у Алексея Дюмина в 2021 году истекает срок полномочий и стоит вопрос о его выдвижении осенью на губернаторские выборы. Таких глав в России еще четыре, но с ними Путин в этом году пока не проводил личные встречи: Рамзан Кадыров — Чечня, Игорь Руденя — Тверская область, Сергей Морозов — Ульяновская область, Шолбан Кара-оол — Тыва (всего в 2016 году избиралось семь губернаторов, но глава Белгородской области Евгений Савченко покинул должность и его место вакантно, а в Хабаровском кране губернатор Сергей Фургал был отправлен в отставку и обязанности исполняет Михаил Дегтярев).

Кандидат политических наук из Тулы Анастасия Лаврикова рассказала URA.RU, что в регионе активно расходятся слухи о скором переводе Дюмина в Москву: «Если он выдвинет свою кандидатуру на новый губернаторский срок, то он ожидаемо будет выбран. Хотя существует разная информация относительно его перспектив.

[В Туле] не исключается, что Демин пойдет на повышение в федеральные структуры».

По словам Лавриковой, первая причина таких слухов — расхожая информация о хороших отношениях губернатора с президентом. Дюмин не раз назывался потенциальным преемником президента Путина, такие прогнозы делали фонд «Петербургская политика», телеграм-канал «Незыгарь» (до выборов президента 2018 года), швейцарское издание Neue Z?rcher Zeitung (в январе 2020 года). Вторая причина, продолжает Лаврикова — в эффективности главы региона. Различные «фабрики мысли» подтверждают, что за последние четыре года Дюмин смог хорошо проявить себя в должности.

В рейтинге глав субъектов АПЭК Дюмин — на третьем месте: после Собянина и Кадырова Фото: Kremlin.ru

Так, достижения чиновника описал URA.RU президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Дюмин является одним из самых успешных губернаторов […] Тульская область стала звучать в качестве одного из образцовых регионов». Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына добавила: «Картинка выглядит так, что Дюмину удалось выстроить эффективную модель управления регионом на всех уровнях, команду, работающую на общую цель». А в октябрьском рейтинге влияния глав субъектов, составленном АПЭК, тульский губернатор находится на третьем месте после мэра Москвы Сергея Собянина и Рамзана Кадырова.

Однако собеседник URA.RU в политсреде, имеющий опыт работы в управлении внутренней политики администрации президента, видит во встрече Путина и Дюмина сигнал о том, что губернатор остается работать в Тульской области: «Есть несколько губернаторов, которые воспринимают работу в регионе, как «отправку на картошку» и трудятся ради того, чтобы президент забрал их в Москву. Дюмин как губернатор оказался очень неплох. Смог мобилизовать различные ресурсы. В этом ему помогла и легенда про «преемника Путина». Но проблемы решены не все.

И намек президента надо расшифровывать как-то, что у Дюмина еще остались незавершенные дела в Тульской области и пока нужно остаться».

Михаил Виноградов сказал агентству, что «общего мнения о том, сколько еще Дюмин проработает в Туле нет». «Пока оба сценария скорее в его пользу — оставаясь губернатором, он собирает ожидания, получая назначение — эти ожидания подтверждает», — заключил Виноградов.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу тульского губернатора. Ответ пока не поступил.