Как Россия использует выборы в США, чтобы избавиться от санкций

Владимир Путин обсудил с Башаром Асадом сирийские проблемы по ВКС Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Война в Сирии

Президент РФ Владимир Путин может использовать проблемы в Сирии, чтобы снять западные санкции с России, считают собеседники URA.RU в политсреде. Решение вопроса с сирийскими беженцами, который Путин обсудил с лидером Сирии Башаром Асадом, ведет к перенастройке отношений России и Европы. Этому может помочь политическая нестабильность в США, возникшая там после прошедших президентских выборов, говорят эксперты.

Во время видеосвязи с Асадом президент Путин заявил о новом этапе в жизни Сирии. По словам российского лидера, «очаг международного терроризма» в республике фактически ликвидирован, но для восстановления стране необходимо вернуть около 6,5 млн беженцев, которые укрылись от войны в других государствах. Путин отметил, что в этом должны быть заинтересованы и те страны, которые принимают беженцев.

Башар Асад готовится к важной конференции в Сирии Фото: Kremlin.ru

«Подавляющее большинство из них [беженцев] — трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны. Кроме того, их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей Сирии, поскольку нагрузка на них достаточно серьезная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев. Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания», — сказал Путин.

С 11 по 12 ноября тема беженцев будет обсуждаться в Дамаске на международной конференции, отметил Путин. Российская делегация будет одной из крупнейших — более 30 человек. Башар Асад ответил, что многие сирийцы хотели бы вернуться в страну, но их останавливают санкции — «экономическая блокада», угроза терроризма, разрушения. «Они очень сильно хотят вернуться, особенно после того, как Сирия предоставила определённые льготы», — сказал Асад.

Бегство сирийских жителей из страны — это проблема не только Сирии, но и Европы, заявила в разговоре с URA.RU руководитель центра Азии и Ближнего Востока «Российского института стратегических исследований» Елена Супонина. «Россия давно предлагает Европе сотрудничать по решению проблемы беженцев в Сирии, понимая общие угрозы от нестабильности на Ближнем Востоке. Основные потоки беженцев всегда шли в Европу. Поэтому европейцы должны быть заинтересованы в восстановлении Сирии. Но при предыдущем президенте США Дональде Трампе Америка оказывала давление на Европу, чтобы та не участвовала в общих проектах с Россией», — считает Супонина.

При этом после прошедших выборов президента в США, на которых предварительно побеждает демократ Джо Байден, а Трамп собирается судиться, Москва может воспользоваться политической нестабильностью в Штатах, чтобы наладить сотрудничество с Европой, полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, за решением Москвой европейских проблем может последовать и снятие западных санкций в отношении России.

«Ситуация, при которой американский истеблишмент погружен во внутриполитические разборки и активно участвует в дележе власти, может стать окном возможностей для европейских стран скорректировать свою политику в отношении России,

— сказал агентству Шаповалов. — Турция получает от Европы деньги за то, что удерживает у себя беженцев. Россия не требует денег, а наоборот сама инвестирует в восстановление Сирии. Это может стать основой для того, чтобы политика в отношении России поменялась».

Российская инициатива спасет Европу от волны беженцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблема сирийских беженцев волнует и Турцию, особенно после того, как ее президент Реджеп Эрдоган рассорился с Европой из-за религии, добавил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, член клуба «Валдай» Иван Сафранчук. Поэтому решение острого вопроса открывает перспективы для развития российско-турецкого диалога по ряду региональных проблем, считает эксперт.

«Турция оказалась в сложной ситуации из-за беженцев. С одной стороны, Европа их не принимает, с другой стороны Турция получает недостаточно компенсаций, чтобы удерживать сирийцев на своей территории (около 3 млн человек). А после того, как Эрдоган поссорился с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, скорее всего, страна будет получать еще меньше компенсаций», — полагает Сафранчук.