Современное искусство со звездами и День борьбы со СПИДом

1 декабря — это не только первый день зимы, но и Международный День борьбы со СПИДом. Сегодня мы рекомендуем вам заняться не только вашим самообразованием, культурным просвещением и планированием Нового года, но и познакомиться с рядом мероприятий, посвященных этому важному дню.
Что сделать утром?
Начать новый день можно с крупнейшего молодежного
Что сделать днем?
Днем обязательно познакомьтесь с
Что сделать вечером?
Вечером можно посетить трансляцию круглого стола, приуроченного ко
Новогодний бонус: с сегодняшнего дня мы будем рассказывать вам, дорогие читатели, об альтернативных способах празднования Нового года 2021, который мы встретим в ограниченных условиях из-за пандемии.
Сегодня мы хотим вам напомнить, что покровителем грядущего года станет Белый Металлический Бык, символизирующий доброту и силу. В новогоднюю ночь при наступлении года Белого Быка рекомендуют отдать предпочтение нарядам однотонного окраса, ткани желательно брать натуральные — хлопок, лен или шерсть. В связи с пандемией многие магазины будут до последнего часа 31 декабря работать онлайн и на срочную доставку, готовые привезти вам угощение, декор и одежду, не нарушая режима изоляции.
План на 2 декабря мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в