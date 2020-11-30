Современное искусство со звездами и День борьбы со СПИДом

Рекомендации URA.RU на 1 декабря

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Андрей Малахов, малахов андрей
Российские звезды стали гидами по юбилейной выставке Московского музея современного искусства Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram
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Нескучная афиша от URA.RU

1 декабря — это не только первый день зимы, но и Международный День борьбы со СПИДом. Сегодня мы рекомендуем вам заняться не только вашим самообразованием, культурным просвещением и планированием Нового года, но и познакомиться с рядом мероприятий, посвященных этому важному дню.

Что сделать утром?

Начать новый день можно с крупнейшего молодежного форума «Наследие», который откроется в 10:00 и в онлайн-формате проведет конференцию с участием представителей органов власти, медиа и специалистов в сфере сохранения, охраны и популяризации объектов культурного наследия. В деловую программу включена серия трансляций, в том числе пленарная сессия, круглые столы, бизнес-игры и многое другое.

Зал «Театр»
http://www.mmoma.ru/

Что сделать днем?

Днем обязательно познакомьтесь с Greatest Hits крупнейшего музея современного искусства в России вместе с непрофессиональными кураторами — ММОМА отмечает свое двадцатилетие! Выставка не просто показывает часть шедевров из обширной коллекции музея, а интерпретирует их с помощью двадцати профессионалов из самых разных сфер. У каждого из этих сокураторов свой зал и своя подборка работ — с конца XIX и до XXI века. Среди кураторов: Алена Долецкая, Андрей Малахов, Илья Лагутенко, Кирилл Серебренников и другие.

Что сделать вечером?

Вечером можно посетить трансляцию круглого стола, приуроченного ко Дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря по всему миру. Участие во встрече примут международные эксперты — врачи, психологи и люди, столкнувшиеся с этой проблемой. На сайте трансляции также можно принять участие в благотворительных мероприятиях и посмотреть театрализованные постановки.

Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новогодний бонус: с сегодняшнего дня мы будем рассказывать вам, дорогие читатели, об альтернативных способах празднования Нового года 2021, который мы встретим в ограниченных условиях из-за пандемии.

Сегодня мы хотим вам напомнить, что покровителем грядущего года станет Белый Металлический Бык, символизирующий доброту и силу. В новогоднюю ночь при наступлении года Белого Быка рекомендуют отдать предпочтение нарядам однотонного окраса, ткани желательно брать натуральные — хлопок, лен или шерсть. В связи с пандемией многие магазины будут до последнего часа 31 декабря работать онлайн и на срочную доставку, готовые привезти вам угощение, декор и одежду, не нарушая режима изоляции.

План на 2 декабря мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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