Покупать или арендовать квартиру в 2021 году?

За последние пять лет доля покупок квартир на вторичном рынке по сравнению с арендой начала расти Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Коронавирус и экономический кризис поставил квартирный вопрос — покупать или арендовать — острее, чем когда-либо. Рынок шеринга в Екатеринбурге и в Свердловской области развивается так, что потребители могут арендовать все что угодно: от машины, самоката и велосипеда, до дома на лето или квартиры. Однако опрошенные эксперты URA.RU считают, что аренда стала менее выгодной. Ей, например, уже приходится искать новые козыри для конкуренции с ипотекой.

По статистике, аренда недвижимости в Екатеринбурге набирает обороты, и в ближайшее время может выйти на новый уровень. «Классическая модель экономики несоразмерна с тем, что предлагает рынок аренды. Помимо каршеринга и аренды самокатов, рынок недвижимости тоже зайдет на этот рынок. Ряд застройщиков уже готовы стать арендодателями», — рассказал директор офиса ГК «Новосёл» Станислав Мальцев.

По словам коммерческого директора TEN девелопмент Владимира Щеколдина, ипотека сейчас позволяет взять квартиру по низкой ставке в 6% Фото: TEN девелопмент

При этом другие эксперты рынка оспаривают гипотезу о популярности аренды. По словам директора по продажам риэлторской компании «Этажи» Максима Злобина, за последние пять лет доля покупок квартир на вторичном рынке по сравнению с арендой начала расти. При этом на рынке аренды идет тренд на небольшое падение по отношению к предыдущим месяцам. «Многие решили переехать в новостройки, активная поддержка государства стала мощным двигателем этого. Для того чтобы купить новостройку, необходимо продать свою квартиру. В связи с этим рынок „вторички“ вместе с новостройками вырос примерно на 25%», — объяснил эксперт.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отметил, что покупать или арендовать недвижимость по большей части регламентируется не рынком, а личным выбором. «Любое заметное снижение ипотечной ставки приводит к отказу от аренды квартиры для отдельных семей и индивидуальных арендаторов. Пока эта закономерность не нарушена. Заметное снижение ставок в 2020 году привело к такому же перераспределению», — уточнил он.

Мнение коллеги подтверждает директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова. В беседе с URA.RU она уточнила, что для решения вопроса нужно четко понимать цели и условия, в которых находится потребитель. «Если стоимость аренды квартиры условно находится в пределах 15 тысяч рублей в месяц, а ипотека обойдется примерно в той же сумме — тогда появляется привлекательная сторона ипотеки.

Вы платите ипотеку банку, при этом сохраняете квартиру за собой. При этом стоимость квартиры за этот период может вырасти — это еще один дополнительный плюс. Для этого нужно анализировать прогнозы рынка недвижимости», — уточнила она.

Жилье в микрорайоне «Светлый» компания TEN девелопмент будет сдавать с чистовой отделкой «под ключ» Фото: TEN девелопмент

Коммерческий директор TEN девелопмент Владимир Щеколдин уточнил, что сейчас ипотека позволяет взять квартиру по достаточно низкой ставке в 6%. «За небольшую стоимость квартиры в нашем экопроекте „Светлый“ — примерно 1,7 млн рублей, а после первоначального взноса, который платит компания, остается 1,4 млн рублей — будет переплата ниже инфляции. Платеж в зависимости от срока составит 9-14 тысяч рублей. Средняя цена аренды в том же районе — от 10 до 15 тысяч рублей», — рассказал он.

Жилье в микрорайоне «Светлый» компания TEN девелопмент будет сдавать с чистовой отделкой «под ключ». Планируется, что компания сдаст порядка тысячи квартир-студий. В III квартале 2022 года в комплексе будут сданы дома №8 и №9. Продажи квартир компания уже открыла в августе.