Гид по самым ярким цитатам губернатора Шумкова

Обычно интересные высказывания Вадим Шумков публикует в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время итоговой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, не исключил, что на пенсии будет работать журналистом. Фраза была сказана в свойственной главе региона ироничной манере. За уходящий год Шумков не раз удивлял жителей региона своими нестандартными высказываниями как в соцсетях, так и на публичных мероприятиях. URA.RU предлагает вспомнить самые яркие фразы главы региона, которые запомнились в уходящем 2020 году.

«Журналистом удобно работать, не решая проблемы, не давая ответы. Я, возможно, на пенсии тоже стану журналистом, если доживу»

Губернатор Шумков обронил эту фразу во время общения с журналистами. Именно таким оказалось продолжение мыслей главы Зауралья по поводу муниципальной реформы, в ходе которой были уволены десятки госслужащих.

По мнению Вадима Шумкова, с его приездом у некоторых местных чиновников появилась настоящая работа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Я для местных чиновников хуже казни египетской, потому что я заставляю их работать»

Курганские чиновники боятся губернатора Шумкова, потому что он заставил их работать. Об этом рассказал сам глава региона. По его словам, недовольным он отвечает так: «У вас впервые в жизни появилась работа настоящая». Но в результате многие предпочли уволиться и перейти на более спокойную работу.

«Это пробка будет от Кургана до Сан-Франциско»

Так в апреле губернатор отреагировал на идею перекрыть транспортное сообщение с другими регионами. С этим предложением к нему обратились пользователи соцсетей, просившие его перекрыть дороги из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, полностью отменять сообщение с другими регионами нельзя, потому что в область нужно везти медикаменты, кислородное оборудование, продукты и многое другое, напомнил тогда Шумков.

«Курганская область — не Сафари»

В мае глава региона прокомментировал отмену весенней охоты в области из-за угрозы природных пожаров и ситуации с коронавирусной инфекцией. По его словам, не всем эти меры пришлись по душе, но для него в приоритете — безопасность жителей Курганской области, а не развлечения.

«Настоящая надежда Курганской области — это ее люди, такие же, как я. Надо лишь видеть в них людей, а не молчаливое обираемое стадо»

Так Шумков ответил в июле бывшему депутату Госдумы Дмитрию Носову, который назвал главу региона «последней надеждой Курганской области». Кроме этого губернатор призвал Носова помочь в наведении порядка в стране.

«Украдено было все, что только похоже на металл, даже полы»

Эта фраза прозвучала в августе. Так губернатор охарактеризовал состояние территории бывшего завода «Икар-КЗТА». Здесь глава региона побывал с инспекцией, а после опубликовал фотографии разрушенных цехов в Instagram-аккаунте. Сейчас на этой территории создается индустриальный парк.

Курганский губернатора вспомнил, что в детстве занимался малярными работами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Родители пишут письма, что надо закончить [ремонт школ]. Да здорово! Я сам готов в свободное от работы время тоже отдаться этому процессу. Я, кстати, не гнушаюсь ручного труда. Я в детстве занимался строительными и малярными работами, могу покрасить любую батарею, любое окно, любую дверь»

Шумков в августе рассказывал про проблемы с ремонтом в школах. Он заявил, что сам готов присоединиться к подготовке зданий к новому учебному году. Кроме этого, глава региона предложил самим родителям активнее участвовать в этом процессе: «Есть же вещи, которые можно сделать своими руками. Если мы любим своих детей — давайте просто это сделаем».

«Сейчас не время изображать „джедая“, размахивая светящимся „мечом управленческой эффективности“»

В конце октября Шумков опубликовал текст в соцсети «ВКонтакте», посвященный тому, как в регионе борются с пандемией коронавируса. Рассказал о главных проблемах, с которыми сталкивается Курганская область и о том, как она готовилась ко второй волне коронавируса. Глава региона ответил на обвинения в том, что область тратила деньги на ремонт школ и благоустройство, хотя «надо было тратить на другое». Он напомнил, что область не может тратить целевые деньги не по назначению и заявил, что сейчас — не время «изображать „джедая“» и пиариться на всеобщей проблеме.

На мысли о мороженом губернатора натолкнуло поведение некоторых чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Человек же не мороженка, чтоб взять, да и испортиться»

На такую мысль в ноябре губернатора натолкнули чиновники, оправдывающие свою плохую работу «влиянием системы». В посте в Instagram-аккаунте он задал риторический вопрос, стоит ли винить некую систему, а не конкретных людей. Примечательно, что Шумков использовал именно слово «мороженка» — так говорят жители Зауралья (а не «мороженое», как обычно говорят в других регионах).

«Помню, как два года назад ловил пьяных, разбегающихся и прячущихся за домами представителей подрядчика»

В декабре Шумков рассказал, что заметил изменения в работе с подрядчиками, которые занимались ремонтом жилья. Два года назад у него к ним было гораздо больше претензий. К новым работникам у Шумкова практически не было вопросов, а местных рабочих Шумков назвал «здравыми».

За два года работы в регионе Вадим Шумков обновил свою команду несколько раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Всех советников губернатора, что сидели на зарплату и давали не совсем трезвые советы, я отпустил на волю два года назад»

Один из подписчиков в Instagram предложил губернатору помочь ему с математикой. До этого Шумков в шутку объяснил, что из-за «тройбана» по алгебре у него появляются рабочие выходные.