«Единую Россию» ждет небывалая конкуренция на выборах в Госдуму

«Единую Россию» ожидает нешуточная борьба за места в новом составе Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» столкнется с серьезной конкуренцией на выборах в Госдуму. Кампания будет сложной, поскольку треть избирателей не определилась с партией, за которую проголосуют. Из-за этого нет гарантий, что ЕР решит задачу — получит конституционное большинство, заявили ведущие политологи страны на круглом столе «Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов — к конкретным результатам», который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли»).

Политолог Глеб Кузнецов констатирует, что смешанная система выборов — лучшее проявление демократии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов зафиксировал, что на сегодня ЕР остается «безусловным лидером». По его прогнозу, даже при худшем варианте — получении 35%-40% по итогам выборов, — партия получит в итоге большинство. Однако благодаря смешанной форме голосования (по спискам и по одномандатным округам), в Госдуме может оказаться «широкое представительство взглядов».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что интрига предстоящих парламентских выборов кроется в том, получит ли ЕР снова конституционное большинство, это будет простое большинство или партии удастся лишь получить «самую большую фракцию, но не единоличное большинство». «Не факт, что большинство ЕР будет конституционным», — заявил эксперт.

По мнению Евгения Минченко, пока неясно, какое большинство получит ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральное руководство ЕР ставит задачу получить конституционное большинство, позволяющее принимать любые решения без оглядки на оппонентов. На своих первых выборах в Госдуму в 2003 году объединение «Единство и Отечество — Единая Россия» получило 120 мест по списку и 103 места в одномандатных округах. В 2007 году, когда выборы проходили только по пропорциональной системе, партия получила 315 мест. В 2011 году — 238 мандатов. После возвращения смешанной системы на выборах в 2016 году, ЕР удалось провести 140 кандидатов по спискам и 203 кандидата в одномандатных округах. В итоге партия имеет конституционное большинство — 343 депутата из 450-ти.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечает, что по данным соцопросов пока еще слишком большое число неопределившихся. Так, по последнему исследованию фонда «Общественное мнение», 34% либо не определились, либо пока не хотят идти на выборы, либо планируют испортить бюллетени. За ЕР готовы проголосовать 31% опрошенных, КПРФ — 12%, ЛДПР — 9%, Справедливую Россию — За правду» — 7%, еще 6% не определились.

Алексей Чеснаков полагает, что результат ЕР будет зависеть от голосования пока неопределившихся с выбором избирателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чеснаков прогнозирует, что ЕР получит большинство за счет своего ядра электората и мобилизации избирателей непосредственно перед голосованием. Эксперт представил свою теорию: единороссы могут получить порядка 47% по спискам, к которым добавятся голоса партий, не преодолевших проходной 5-процентный барьер. В сумме это примерно 51%, или 114 депутатов. Плюс — одномандатники, а это, по разным оценкам, от 180 до 195 мест. В итоге результат ЕР может варьироваться в пределах 294-309 мандатов. «Но не исключена вероятность, что ЕР может получить 120 мандатов по федеральному списку. Это зависит от того, как будут построены региональные группы, кто их возглавит», — заключил Чеснаков.

Партия пенсионеров, по мнению экспертов, может получить неплохой результат на выборах благодаря одному своему названию Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Эксперты ЭИСИ считают, что действующие парламентские партии свое представительство в Госдуме сохранят. Но допускают, что «выстрелить» могут другие политические силы. Например, Минченко полагает, что «Партия пенсионеров за справедливость» может получить поддержку за счет своего главного ресурса, заложенного в самом названии. «Новые люди» тоже могут составить конкуренцию, хотя многое зависит от списочного состава кандидатов. «Экологические катаклизмы могут вывести на более высокие позиции Партию зеленых», — резюмировал политолог.