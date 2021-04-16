«Единую Россию» ждет небывалая конкуренция на выборах в Госдуму

«Единая Россия» столкнется с серьезной конкуренцией на выборах в Госдуму. Кампания будет сложной, поскольку треть избирателей не определилась с партией, за которую проголосуют. Из-за этого нет гарантий, что ЕР решит задачу — получит конституционное большинство, заявили ведущие политологи страны на круглом столе «Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов — к конкретным результатам», который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли»).
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов зафиксировал, что на сегодня ЕР остается «безусловным лидером». По его прогнозу, даже при худшем варианте — получении 35%-40% по итогам выборов, — партия получит в итоге большинство. Однако благодаря смешанной форме голосования (по спискам и по одномандатным округам), в Госдуме может оказаться «широкое представительство взглядов».
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что интрига предстоящих парламентских выборов кроется в том, получит ли ЕР снова конституционное большинство, это будет простое большинство или партии удастся лишь получить «самую большую фракцию, но не единоличное большинство». «Не факт, что большинство ЕР будет конституционным», — заявил эксперт.
Федеральное руководство ЕР ставит задачу получить конституционное большинство, позволяющее принимать любые решения без оглядки на оппонентов. На своих первых выборах в Госдуму в 2003 году объединение «Единство и Отечество — Единая Россия» получило 120 мест по списку и 103 места в одномандатных округах. В 2007 году, когда выборы проходили только по пропорциональной системе, партия получила 315 мест. В 2011 году — 238 мандатов. После возвращения смешанной системы на выборах в 2016 году, ЕР удалось провести 140 кандидатов по спискам и 203 кандидата в одномандатных округах. В итоге партия имеет конституционное большинство — 343 депутата из 450-ти.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечает, что по данным соцопросов пока еще слишком большое число неопределившихся. Так, по последнему исследованию фонда «Общественное мнение», 34% либо не определились, либо пока не хотят идти на выборы, либо планируют испортить бюллетени. За ЕР готовы проголосовать 31% опрошенных, КПРФ — 12%, ЛДПР — 9%, Справедливую Россию — За правду» — 7%, еще 6% не определились.
Чеснаков прогнозирует, что ЕР получит большинство за счет своего ядра электората и мобилизации избирателей непосредственно перед голосованием. Эксперт представил свою теорию: единороссы могут получить порядка 47% по спискам, к которым добавятся голоса партий, не преодолевших проходной 5-процентный барьер. В сумме это примерно 51%, или 114 депутатов. Плюс — одномандатники, а это, по разным оценкам, от 180 до 195 мест. В итоге результат ЕР может варьироваться в пределах 294-309 мандатов. «Но не исключена вероятность, что ЕР может получить 120 мандатов по федеральному списку. Это зависит от того, как будут построены региональные группы, кто их возглавит», — заключил Чеснаков.
Эксперты ЭИСИ считают, что действующие парламентские партии свое представительство в Госдуме сохранят. Но допускают, что «выстрелить» могут другие политические силы. Например, Минченко полагает, что «Партия пенсионеров за справедливость» может получить поддержку за счет своего главного ресурса, заложенного в самом названии. «Новые люди» тоже могут составить конкуренцию, хотя многое зависит от списочного состава кандидатов. «Экологические катаклизмы могут вывести на более высокие позиции Партию зеленых», — резюмировал политолог.
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