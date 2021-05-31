Большие премьеры онлайна к Дню защиты детей

В День защиты детей посмотрим новую анимацию и большой праздничный концерт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В самый детский день в году в нашей Афише мы собрали 5 мероприятий онлайна, которые можно посетить всей семьей из любой точки мира, не отрываясь от основных дел и не выходя из дома. Новые мультфильмы, познавательное шоу, спортивные и танцевальные мероприятия, лекции и концерты.

Что сделать утром

Утро начнем познавательно и увлекательно вместе с перезапуском культового советского проекта для детей и взрослых «Хочу всё знать». 1 июня на стриминговом сервисе «Кинопоиск HD» выйдут новые серии легендарного шоу — 36 эпизодов по 12 минут. Среди авторов сериала — профессиональные журналисты, научные консультанты и редакторы, а саундтрек к шоу написали певица Монеточка. Из шоу мы узнаем почему не падает сигвей, сколько в мире денег и можно ли пройти все игры в мире.

Если же вы привыкли начинать день с зарядки, то у вас есть отличный шанс пробежать небольшой онлайн-марафон в поддержку фонда «Линия жизни», который запустил благотворительную акцию к Дню защиты детей. Так, приобретая футболки и медали для забега вы помогаете спасти чью-то маленькую жизнь. Марафон пройдет с 1 по 12 июня.

Что сделать днем

Познакомимся с важным проектом. К Дню защиты детей бренд «Самокат» и фонд «Шалаш» запустили просветительский проект о детях и подростках с трудностями поведения. Проект поможет взрослым лучше понять детей, развеет мифы о «плохих» семьях и предостережет родителей от бездействия, рассказав о последствиях трудного поведения.

Что сделать вечером

В 17:00 по московскому времени можно заглянуть на онлайн-трансляцию с масштабного детского праздника, где вас и ваших детей ждут конкурсы, спектакль и зажигательные танцы. Увлекательную дискотеку для детей всех возрастов проведет «Детское радио» совместно с Газпромом.

Кино-Театр.ру

Вечером вместе с детьми посмотрим большую анимационную премьеру. На сервисе Okko в минувшее воскресенье состоялась премьера третьего сезона отечественного мультсериала «Простоквашино». В онлайне стали доступны более 30 новых серий культового проекта. В новых сериях можно встретиться с новыми героями и посмотреть на забавные приключения полюбившейся семьи.