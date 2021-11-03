Курганские инсайды: публичная порка для медиков

С праздником! Коллаж URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков воспользуется разрешением федеральных властей потратить больше денег на строительство детсадов и школ. При этом нацпроекты под угрозой срыва из-за дефицита рабочих. А вот покупатели QR-кодов со страхом следят за развитием ситуации после обысков в поликлинике и ждут приглашения от силовиков. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор Вадим Шумков взял на контроль вопрос со строительством соцобъектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор воспользуется разрешением Мишустина

После выхода из отпуска глава Курганской области Вадим Шумков в первую очередь занялся вопросами строительства соцобъектов — в ситуации с проблемной курганской стройкой школы в микрорайоне Заозерный помогут последние распоряжения премьера РФ Михаила Мишустина. «Премьер разрешил увеличить стоимость строительства по контрактам, заключенным до 1 октября, на 30%. Это должно спасти стройку самой большой школы региона. Все понимают, что 915 млн на такой объект недостаточно. Работы там ведутся вяло, проблемы с проектом. Возможно, увеличение финансирования поможет», — обсуждают в правительстве. Чиновники также отмечают, что такая же школа в Тюмени, например, стоит 1,5-1,6 млрд рублей.

Вице-губернатор не уедет из Кургана

В кулуарах правительства обратили внимание, что вице-губернатор Владислав Кузнецов, которому прочили скорый отъезд из Курганской области и возможное повышение, в последнее время активно взялся за работу. «Вникает во многие вопросы, доводит дело до конца. Сложилось впечатление, что он не планирует никуда уезжать. Хотя еще летом чувствовался в нем настрой на скорый переезд», — обсуждают чиновники. Вместе с тем, некоторые госслужащие обратили внимание, что назначение на пост главы региона (которое прочили Кузнецову) чаще всего происходит внезапно. «Сам кандидат на должность губернатора еще за три дня до назначения может не знать об этом. Так что переезда исключать нельзя», — говорят они. В конце сентября появилась информация, что Кузнецова рассматривают на должность главы одного из регионов России. Инсайдеры говорили, что речь может идти о субъекте в Центральной России.

В Кургане затягивается строительство детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство недовольно нацпроектами

В Курганской области затягиваются стройки детсадов и школ, планируемых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Причина — в дефиците рабочих рук. «Антиковидные ограничения, рост заболеваемости, проблемы с приездом рабочих из соседних государств — все это отражается на темпе строительства. Проверки показывают, что на объектах работает в разы меньше рабочих, чем оговорено в госконтрактах. Но как выйти из этой ситуации — непонятно», — обсуждают госслужащие.

Финансисты переживают за федеральные деньги

Из-за затягивания строек детсадов, например, в микрорайоне Восточный на ул. Урожайная, бюджет региона рискует вернуть федеральные средства (120,8 млн рублей с учетом денег регионального бюджета). Кроме того, может сорваться и выполнение нацпроекта «Демография». «Пристрой к детсаду должны построить к декабрю 2021 года. Но сейчас там работы на стадии котлована из-за проблем с проектом, который долго переделывали. В итоге федеральные деньги, которые застройщик не в состоянии освоить, вероятно, придется вернуть», — считают слухачи.

Реформа департамента, существовавшего два года, отложена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реформа ключевого департамента отложена

Реформы департамента информационной и внутренней политики из-за смены руководства пока не будет, говорят в кулуарах областной власти. «Сейчас и так проблем хватает, всем просто не до этого», — объясняют чиновники. В октябре из департамента уволились экс-директор Анастасия Гусарова и ее зам Юлия Фролова. После этого появились разговоры, что в ведомстве намечаются масштабные изменения — вплоть до его разделения на пресс-службу и управление внутренней политики. Именно из этих подразделений сформировали данный департамент два года назад.

Саблина хотят убрать из избиркома

Экс-начальника управления внутренней политики правительства Курганской области Владимира Саблина хотят убрать из состава облизбиркома. По словам сплетников, такая инициатива идет от областных властей. «Он, конечно, очень опытный, и в этом его плюс. Но властям не нравится, что он оказался не совсем сговорчивым», — переговариваются в кулуарах. Слухачи утверждают, что в свое время Саблину предлагали добровольно уйти в отставку, но он отказался. В результате он попал под сокращение, и он получил дополнительные выплаты. «Руководству области это очень не понравилось. А перед выборами в Госдуму власти предлагали ему поработать совместно. Но он не проявил инициативу и интереса к этому», — говорят злые языки.

Юрия Истомина называли кандидатом в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский экс-главврач почти стал депутатом

В гордуме депутатское кресло Романа Кайгородова, которого прокуратура лишила мандата из-за недостоверных сведений о доходах, мог занять Юрий Истомин. Сейчас он занимает пост руководителя Курганского областного врачебно-физкультурного диспансера. Однако против его появления в думе выступило вышестоящее руководство. «Замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина выступила против передачи освободившегося депутатского мандата Истомину. По ее мнению, общественная нагрузка будет отвлекать Истомина от работы», — переговариваются в кулуарах правительства.

Мандат Кайгородова отдадут бывшему директору школы

Экс-директору школы №23 в Кургане Татьяне Федоровой предложили место в гордуме. «В случае ее согласия Федоровой достанется мандат Романа Кайгородова, который лишился депутатского кресла из-за неверных данных о собственности. В 2019 году Федорова выдвигалась по третьему округу, она тогда заняла второе место», — поясняют источники.

Депутата гордумы проверят силовики

Документ о высшем образовании депутата Артура Пущина проверят силовики. «Внимание привлек диплом, который избирком проверил еще несколько лет назад. Тогда этот документ Пущин предоставил в качестве кандидата в депутаты в гордуму. Кроме того, на основании этого же документа им получено второе высшее образование. Если сведения о подделке подтвердятся, то силовое ведомство даст оценку с точки зрения уголовного законодательства», — обсуждают слухачи среди правоохранительных органов.

Начальника юротдела курганского ФСС Сталину Кожокарь ждет повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нашелся кандидат на пост зама управляющего ФСС

На вакантный пост заместителя управляющего курганского соцстраха появилась новая кандидатура. Ранее эту должность прочили экс-руководителю госинспекции по труду Олегу Антропову, назначение которого сорвалось. «Теперь на должность зама планируют поставить начальника юридического отдела Сталину Кожокарь. Она очень опытный сотрудник, много лет отдала верному служению соцстраху. Однозначно она лучше справится. Тем более управляющему Зои Брунчуковой все равно рано или поздно понадобится приемник на посту», — считают слухачи из курганского ФСС.

Курганский соцстрах работает нелегально

Сотрудники ФСС в Курганской области работают в дни, объявленными президентом выходными. При этом называют себя нелегалами. «Официально написано объявление для посетителей, что с 1 по 3 ноября приема нет. Но почти все сотрудники на рабочих местах. Для чего тогда в стране объявляли нерабочие дни, если даже госучреждения не считают нужным соблюдать меры, призванные сократить распространение COVID-19», — обсуждают в соцстрахе.

Выборы в Курганской области провели в неудобный момент

Слухачи рассказывают, что жителей Альменевского и Целинного муниципальных округов возмутило проведение выборов в период локдауна. «Президент объявил нерабочие дни из-за коронавируса, и власти призвали задуматься о здоровье, а у нас прошли выборы, что является массовым мероприятием. Где логика?» — удивляются сплетники. Выборы в этих округах прошли 31 октября. В Альменевском округе на них пришли 35,78% избирателей, в Целинном — 26,53%.

За лже-вакцинацию медикам грозит уголовное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане устроят «публичную порку» медиков, торговавших QR-кодами

Медработников, уличенных в продаже QR-кодов, ждет «публичная порка», говорят в медицинских кругах. «Все ожидают, что после визита силовиков в курганскую поликлинику этому делу придадут максимальную огласку. А если медиков признают виновными, их ждет суровое наказание. То же самое ждет и покупателей. Сделают все возможное, чтобы другие боялись продавать или покупать липовые сертификаты о вакцинации. Многие, кстати, уже испугались», — рассуждают слухачи. Они считают, после новостей об обысках в поликлинике в Кургане станет сложнее купить QR-коды.

В Курганской области стали лечить COVID по-новому

Некоторые жители Курганской области заметили, что в регионе за год сильно изменилась работа с больными коронавирусом. «Врачи стали выезжать к больным с COVID в день вызова, и теперь они отправляют на больничный даже по результатам платных ПЦР-тестов», — удивляются горожане. Год назад некоторые жители города сообщали, что не могли дождаться дома врача по несколько дней. Также горожане в 2020 году отмечали, что в больницах у них не принимали результаты платных ПЦР-тестов, и для подтверждения наличия коронавируса анализ приходилось сдавать заново.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.