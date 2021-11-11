Тюменские инсайды: губернаторы «матрешки» записываются к Путину

А у вас есть QR-код? Коллаж URA.RU

Закон о публичной власти настолько угрожает «тюменской матрешке», что три губернатора — Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов — претендуют на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Противники вакцинации рвутся на прием к главе региона, не зная, что на них объявили охоту силовики. Кроме того, в новых «Инсайдах»: в прокуратуре продолжаются чистки, на Боровской птицефабрике будет новый начальник, СИБУР купил лояльность блогера Варламова.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Три губернатора собираются в Москву

Если раньше ходили слухи о том, что на прием к президенту Владимиру Путину хочет попасть тюменский губернатор Александр Моор, то теперь поговаривают, что в Москву рвутся также главы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Все дело в законе о публичной власти, который угрожает субъектам «тюменской матрешки». «После того стало известно, что некий блок в правительстве России яро ратует за отмену самостоятельности северных округов, главы регионов якобы решили вместе навестить главу государства. Чтобы во всех красках расписать ему печальные последствия принятия закона в нынешнем виде», — поговаривают источники.

Госдума столкнула интересы Моора и Артюхова

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов может попрощаться с мечтами о тюменском губернаторстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У закона о публичной власти, внесенного в Госдуму, есть и еще один момент, который может внести дисбаланс между главами регионов «матрешки». Дело в том, что законопроект отменяет положение о том, что губернатор может занимать свой пост максимум два срока подряд — решение о продолжительности губернаторства будет отдано на откуп региональным заксобраниям, как они решат, так и будет.

«Ходит слух, что тюменская облдума хочет сделать губернаторство бессрочным. Таким образом, Александр Моор может выдвинуть свою кандидатуру и в 2028 году, хотя по старым правилам срок его полномочий в это время истекает. Что сильно снижает шансы главы Ямала Дмитрия Артюхова стать губернатором Тюменской области, о чем он якобы мечтает. Впрочем, не факт, что Моор сам захочет остаться», — передают инсайдеры от власти.

К губернатору идут противники вакцинации

Инсайдеры сообщают, что противники вакцинации и QR-кодов в ближайшее время собираются посетить Желтый дом и встретиться с губернатором Александром Моором. «Людям не понравилось, что губернатор не дал никакой реакции на их видео с обращением к президенту. Горожане попросили отменить обязательные прививки и QR-коды, и понятно, что это был сигнал и для главы региона. А раз он решил промолчать, то тюменцы готовы задать свои вопросы лично. Так что в начале следующей недели сможем наблюдать активность у правительства области. Учитывая, что личные приемы в органах власти из-за коронавируса под запретом, может получиться интересная заварушка», — предвкушают сплетники.

Спортсмены обиделись на регионального чиновника

Глава депспорта Евгений Хромин не нашел денег для боксеров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что внутри Тюменской федерации тайского бокса зреет сильное недовольство главой регионального департамента спорта Евгением Хроминым. Причина в деньгах. «У нас пятеро юниоров получили право выступить на чемпионате мира в Таиланде. Конечно, не все ребята из обеспеченных семей — поездка стоит больше 100 тысяч рублей. Обратились в депспорта, но там разводят руками — мол, денег нет. Ну да, зато на бездарных биатлонистов миллионы находятся, а нам приходится через соцсети деньги собирать», — ругаются представители боевых искусств.

В областной прокуратуре освободили место под человека Московских

Сплетники докладывают, что начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства в прокуратуре Тюменской области Марина Смирнова вскоре покинет должность. Официально — по собственному желанию. «На самом деле позицию Смирновой готовят под человека, которого хочет на ней видеть прокурор Владислав Московских. Тренд на обновление команды под себя он задал давно. С одной стороны — это можно понять, всем хочется работать с теми, в ком уверен. С другой стороны — такие решения приводят к кадровому голоду, так как не все сотрудники готовы мириться с позицией начальства, многие увольняются, не дожидаясь пока им на это намекнут», — говорят инсайдеры.

Силовики начинают облаву на лидеров антипрививочников

Правоохранители готовят рейды, чтобы ловить противников вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что из Москвы в регионы спущена директива вычислять в социальных сетях и мессенджерах наиболее активных противников вакцинации от коронавируса. Причем наказание, по слухам, им светит вплоть до уголовного — чуть ли не за экстремизм. «Пока, правда, не ясно, какое ведомство будет курировать этот проект. Но в любом случае работы у Леонида Коломийца (глава УМВД по Тюменской области) или Игоря Николаева (руководитель УФСБ) прибавится. Только Москва забыла вместе с установкой дополнительных сотрудников прислать. И так рук не хватает», — зло переговариваются сплетники в погонах.

Тюменский суд нарушил федеральный закон

Слухачи рассказывают, что в Центральном районном суде Тюмени решили не заморачиваться и выставить на всеобщее обозрение персональные данные участников резонансного уголовного дела. «В картотеке суда опубликовали подробности процесса над бывшим главой УМВД Юрием Алтыновым. В нем приводятся детали преступлений, говорится о лицах, которые были в них задействованы. И каким-то образом в тексте приговора оказались не удалены персональные данные. К примеру, номера личных сотовых телефонов. А их разглашение, между прочим — это нарушение федерального закона. Врио председателя суда Елене Глебовой стоит провести своим сотрудникам ликбез на эту тему», — отмечают сплетники.

По их словам, любой желающий без труда может найти номер бывшего заместителя начальника экономического управления областного главка Дмитрия Габова, а также бизнесмена Олега Гузенко, который и давал Алтынову взятки.

В центрах вакцинации стало опасно

Вакцинация в Тюменской области поставлена на поток Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Поговаривают, что для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в единых прививочных пунктах перестали соблюдать одно из главных правил. А именно — не отслеживают, как организм тюменцев реагирует на прививки. «Когда прививают в больницах, просят посидеть еще полчаса, мониторят состояние. Если что — окажут помощь. А в этих единых центрах сразу после укола отправляют восвояси. Зоны ожидания не предусмотрены, толпу собирать не хотят. И не думают, что, выйдя за порог, человеку может стать плохо. Хоть бы обследовали предварительно, чтобы исключить негативные реакции, но тоже нет», — возмущаются слухачи.

Делами зараженной птицефабрики заправляет серый кардинал

Сплетники обсуждают, что на фоне исчезновения с радаров гендиректора птицефабрики «Боровская» Евгения Несвата после вспышки птичьего гриппа, стало очевидно, что на кресло начальника метит директор по персоналу Сергей Костарев. «Костарев вообще фигура странная. Пришел из ниоткуда, должность директора по персоналу на фабрике создавали специально под него. Но вскоре он стал заниматься вообще всеми вопросами, даже не относящимися к его прямым обязанностям — от зарплат до производственных процессов. Сейчас он взял правление в свои руки. Приказы о простое предприятия приходят от Костарева, работников покошмарить — опять он тут как тут. А учитывая, что его жена из команды Владимира Якушева, не исключено что кресло директора „Боровской“ отойдет Сергею Васильевичу — пролоббируют», — сообщают инсайдеры.

Вспышка птичьего гриппа под Тюменью произошла из-за халатности и жадности

На Боровской птицефабрике сожгли больше 4 млн кур Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Говорят, что вспышка птичьего гриппа на Боровской птицефабрике якобы изначально была небольшой, и ее удалось оперативно локализовать. «Но дальше случилось интересное. Руководство предложило работникам подзаработать и забить больных кур своими силами. Те с задачей справились, а потом разошлись по цехам прямо в той одежде, в которой уничтожали птиц. В итоге мы получили костры из четырех миллионов кур, дым от которых уже три недели не дает тюменцам спокойно дышать», — ругаются слухачи.

СИБУР купил лояльность Ильи Варламова

Сплетники заявляют, что блогер и урбанист Илья Варламов приехал в Тобольск исключительно для заработка. Он стал не первой публичной личностью, визит которой оплатила компания СИБУР, для пиара нового аэропорта и турнаправления в целом. «Варламову хорошо заплатили, поэтому не стоит ожидать, что он будет „разносить“ проблемы в благоустройстве Тобольска. Так что Максима Афанасьева (глава Тобольска — прим. URA.RU) Варламов гулять звать не будет, в минусы тыкать тоже. А вот аэропорт наверняка похвалит, и про СИБУР скажет много теплых слов», — уверены слухачи.

Сотрудникам МФЦ отменили отпуска

МФЦ не справляются с наплывом тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские многофункциональные центры (МФЦ) не справляются с наплывом горожан, которые ринулись оформлять аккаунты на Госуслугах, чтобы получить QR-код о вакцинации. По слухам, директор МФЦ Александр Нагибин даже запретил своим подчиненным уходить в отпуск. «Люди и так по 12 часов вынуждены работать, а тут еще и законный отпуск приходится переносить. А ведь многие строили планы, покупали туры, за границу, в том числе», — негодуют слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.