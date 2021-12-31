Артюхов готовит элиты к своей отставке

Установки новой команде уже даны

04 января 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов позаботится о судьбах своих мегапроектов перед переездом в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2021 году начал готовить почву для перехода на вышестоящую должность. Для это руководитель региона переформатировал команду, которой придется завершать все незаконченные мегапроекты, заявленные главой Ямала. Об этом URA.RU сообщают источники в правительстве округа. «Уход Артюхова на повышение все больше становится очевидным для всех. Губернатор вступил в 2022 год с полностью лояльной командой, продолжая перераспределение обязанностей между своими замами и главами департаментов. Кроме того, все чаще он появляется в федеральной повестке», — рассказывает собеседник. Дмитрий Артюхов старается просчитать все нюансы перед своим повышением, чтобы в регионе все функционировало в прежнем режиме, рассказывают инсайдеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам инсайдеров, уже якобы есть установка — после отставки Артюхова в регионе не должно начаться никакого дележа власти и перераспределения полномочий. Политические элиты региона, по мнению собеседников агентства, не должны конфликтовать — именно в этом заключался смысл перестановок, проведенных губернатором в 2021 году. Тезис о том, что руководитель региона действительно готовится к повышению, подтвердил политолог Аркадий Либерман. «Очевидно было, что Артюхов не видит пиком своей карьеры губернаторство на Ямале. Несмотря на свою молодость, он работу не завалил, а наоборот он ее стабилизировал — прошлые выборы это показали. И со временем он действительно наращивает свое присутствие в федеральной повестке», — сообщил эксперт. Также Либерман отметил, что особое внимание в России к любой личности, если не согласовано в определенных кругах, то может быть истолковано не совсем верно, но Артюхов, как опытный политик выстроил свою публичность в правильном направлении. Эксперт выразил уверенность, что губернатор переформатирует команду конкретно под свои интересы и проекты. «Думаю, что на 2022 год у губернатора ЯНАО могут быть более серьезные планы (относительно роста по карьерной лестнице — прим. URA.RU), но скорее всего, я бы говорил о 2023 годе», — заключил Либерман. Ямальский политолог Шамиль Рак высказал мнение, что даже если Артюхов пойдет на повышение, то мегапроектам, которые были заявлены губернатором, ничего не угрожает. В то же время эксперт полагает, что перебираться с Ямала глава региона пока не намерен и к этому нет никаких предпосылок. «Я думаю, что проектам ничего не угрожает, вне зависимости от того, кто будет следующим губернатором. Я считаю, что разговоры о повышении Артюхова достаточно преждевременны. А перестроение команды главы региона происходит для того, чтобы реализовать все крупные проекты, но заниматься их реализаций будет сам Артюхов», — сообщил Рак. Мнения политологов относительно продвижения губернатора ЯНАО по карьерной лестнице разделились Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог Александр Безделов убежден, что пока в регионе нет каких-то новых проектов, осуществленных самим Артюховым без участия предшественников, поэтому он бы не стал говорить о возможном повышении главы ЯНАО. «Я думаю, что как минимум один срок — до 2023 года он пробудет губернатором», — заявил собеседник. По мнению эксперта, увеличившееся количество упоминаний Артюхова в федеральной повестке — это традиционная для многих глав регионов работа с федеральными СМИ и она не связана с намерениями перехода на новый пост в ближайшем будущем. Ранее президент России Владимир Путин подписал назначение Артюхова на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». Именно это дало возможность главе ЯНАО лоббировать свои интересы для продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, в структурах власти ЯНАО произошло перераспределение полномочий среди заместителей губернатора, в котором эксперты увидели сигнал о подготовке Артюхова к повышению. При этом сам Дмитрий Артюхов ранее неоднократно заявлял, что не собирается уезжать с Ямала ради карьерного роста. Во время последней « Прямой линии» губернатор также заявил, что не собирается оставлять свой пост и идти на повышение. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию был направлен в правительство региона. Ответ на момент публикации получен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в 2021 году начал готовить почву для перехода на вышестоящую должность. Для это руководитель региона переформатировал команду, которой придется завершать все незаконченные мегапроекты, заявленные главой Ямала. Об этом URA.RU сообщают источники в правительстве округа. «Уход Артюхова на повышение все больше становится очевидным для всех. Губернатор вступил в 2022 год с полностью лояльной командой, продолжая перераспределение обязанностей между своими замами и главами департаментов. Кроме того, все чаще он появляется в федеральной повестке», — рассказывает собеседник. По словам инсайдеров, уже якобы есть установка — после отставки Артюхова в регионе не должно начаться никакого дележа власти и перераспределения полномочий. Политические элиты региона, по мнению собеседников агентства, не должны конфликтовать — именно в этом заключался смысл перестановок, проведенных губернатором в 2021 году. Тезис о том, что руководитель региона действительно готовится к повышению, подтвердил политолог Аркадий Либерман. «Очевидно было, что Артюхов не видит пиком своей карьеры губернаторство на Ямале. Несмотря на свою молодость, он работу не завалил, а наоборот он ее стабилизировал — прошлые выборы это показали. И со временем он действительно наращивает свое присутствие в федеральной повестке», — сообщил эксперт. Также Либерман отметил, что особое внимание в России к любой личности, если не согласовано в определенных кругах, то может быть истолковано не совсем верно, но Артюхов, как опытный политик выстроил свою публичность в правильном направлении. Эксперт выразил уверенность, что губернатор переформатирует команду конкретно под свои интересы и проекты. «Думаю, что на 2022 год у губернатора ЯНАО могут быть более серьезные планы (относительно роста по карьерной лестнице — прим. URA.RU), но скорее всего, я бы говорил о 2023 годе», — заключил Либерман. Ямальский политолог Шамиль Рак высказал мнение, что даже если Артюхов пойдет на повышение, то мегапроектам, которые были заявлены губернатором, ничего не угрожает. В то же время эксперт полагает, что перебираться с Ямала глава региона пока не намерен и к этому нет никаких предпосылок. «Я думаю, что проектам ничего не угрожает, вне зависимости от того, кто будет следующим губернатором. Я считаю, что разговоры о повышении Артюхова достаточно преждевременны. А перестроение команды главы региона происходит для того, чтобы реализовать все крупные проекты, но заниматься их реализаций будет сам Артюхов», — сообщил Рак. Политолог Александр Безделов убежден, что пока в регионе нет каких-то новых проектов, осуществленных самим Артюховым без участия предшественников, поэтому он бы не стал говорить о возможном повышении главы ЯНАО. «Я думаю, что как минимум один срок — до 2023 года он пробудет губернатором», — заявил собеседник. По мнению эксперта, увеличившееся количество упоминаний Артюхова в федеральной повестке — это традиционная для многих глав регионов работа с федеральными СМИ и она не связана с намерениями перехода на новый пост в ближайшем будущем. Ранее президент России Владимир Путин подписал назначение Артюхова на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». Именно это дало возможность главе ЯНАО лоббировать свои интересы для продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, в структурах власти ЯНАО произошло перераспределение полномочий среди заместителей губернатора, в котором эксперты увидели сигнал о подготовке Артюхова к повышению. При этом сам Дмитрий Артюхов ранее неоднократно заявлял, что не собирается уезжать с Ямала ради карьерного роста. Во время последней « Прямой линии» губернатор также заявил, что не собирается оставлять свой пост и идти на повышение. Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию был направлен в правительство региона. Ответ на момент публикации получен не был.