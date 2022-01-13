Команда Куйвашева провалила старт переизбрания шефа

В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева идет борьба за статус идеолога его переизбрания на новый срок. Свидетельством этого стала большая пресс-конференция главы региона, которая должна была эффектно запустить пиар-кампанию Куйвашева-кандидата, но провалилась. В политкругах даже появились подозрения, что неудача была допущена нарочно — как часть подрывной работы против губернатора.
Идеологом предыдущей свердловской кампании — выборов в Госдуму и заксобрание осенью 2021 года — был неформальный советник главы региона Ринат Хазеев, руководивший штабом политтехнологов. Следуя его плану, Куйвашев возглавил областной список «Единой России» и фактически стал лицом партии. Итог оказался бесславным: ЕР набрала провальные 34,7% при несравнимо большом размере избирательного фонда — порядка 1 млрд рублей. Источники URA.RU, близкие к проведению кампании, свидетельствовали, что расходование бюджета позднее вызвало вопросы руководства региона.
На предыдущих выборах — осенью 2021-го — Евгений Куйвашев был разочарован результатом
Ситуация возмутила и свердловских бизнесменов, наполнявших фонд из собственных средств. По данным источника агентства, после выборов-2021 предприниматели, не желая повторения ситуации, попросили не допускать Хазеева к губернаторской кампании. Ответственным за идеологию и администрирование стал вице-губернатор по политике Олег Чемезов. Сам он подтвердил URA.RU, что ему дана такая задача.
Однако Хазеев по-прежнему не собирается отступать от своего. По неофициальной информации, чтобы отыграть позиции, пиарщик подключил своих друзей — депутатов Госдумы Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, с которыми работал в Bakster Group, легендарном альянсе политтехнологов 1990-2000-х. Через них Хазеев запустил слух, что получил статус куратора свердловской кампании от администрации президента РФ. «А это никем не подтверждено», — возразил близкий к Хазееву технолог. Сам пиарщик не ответил на звонок URA.RU, а Чемезов заверил, что между ним и Хазеевым нет конкуренции.
Вместе с тем у истеблишмента создалось впечатление, что и Чемезов в роли идеолога уже переживает трудности. «У него оказалась очень слабая политическая экспертиза. Его консультантом стал [начальник областного информационно-аналитического центра Дмитрий] Катаржин, который вообще-то никогда не рассматривался никак, кроме как финансовый директор PR-проектов власти», — дал оценку собеседник, приближенный к областному руководству.
Совместная работа Чемезова и Катаржина над губернаторской кампанией уже принесла первые плоды. Итогом стала идея: позиционировать реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге как пиар-проект Куйвашева. «Что, конечно, не соответствует масштабу запроса свердловчан — две трети живут не в Екатеринбурге, им плевать на мост», — указал на просчет источник в окружении губернатора. Катаржин, выслушав вопрос корреспондента URA.RU, отказался комментировать тему.
Первым публичным провалом обернулась большая пресс-конференция губернатора, прошедшая 13 января.
Общение с журналистами должно было стать мощной пиар-акцией, показывающей будущим избирателям, что именно Куйвашев достоин вновь возглавить область. Однако идейно и содержательно мероприятие оказалось бледным.
На многие вопросы из муниципалитетов Евгений Куйвашев не находил ответа
За три часа губернатору задали 68 вопросов, значительную часть которых составили просьбы журналистов из небольших муниципалитетов. Куйвашеву пожаловались на ветхие и переполненные школы в Арти и селе Киргишаны, необходимость построить детскую поликлинику в Серове, отсутствие газа в Каменском районе, засилье бродячих собак в Артемовском. На эти обращения Куйвашев не находил, что ответить: просил время, чтобы вникнуть в тему, или адресовал вопрос подчиненным.
При этом известно, что у пиарщиков губернатора была возможность заранее подготовить шефа к любой теме — департамент информполитики, организовавший пресс-конференцию, еще в декабре знал, какие вопросы зададут журналисты. Особенно губительным для команды Куйвашева оказалось то, что растерянность шефа в прямом эфире видела огромная аудитория. Мероприятие транслировалось на канале ОТВ (охват — 72% жителей области) и на официальной странице свердловского правительства во «ВКонтакте» (свыше 165 тысяч подписчиков).
Старожилы свердловской политики обращают внимание и на другой просчет пиарщиков. Куйвашев в разные годы проводил большие пресс-конференции в доме Севастьянова, но в этот раз журналистов собрали в зале резиденции, где такие же встречи проводил экс-губернатор (1995—2009) Эдуард Россель. «Губернатору навязывают привычки и приемы Росселя, что ему совсем не идет. Это работает против него», — уверен опытный аппаратчик.
Одновременно областная элита находит в происходящем основания для теорий заговора. Одни напоминают, что Катаржин — человек, ранее тесно работавший с экс-главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Последний долгое время интриговал против Куйвашева, и сторонники гипотезы считают Катаржина предвестником беды для главы региона. Другие же уверены, что обстановку накаляет Ринат Хазеев, мстящий за то, что остался не у дел.
По сведениям двух источников URA.RU, сам Куйвашев намерен в ближайшее время разобраться в причинах пиар-провала — непрофессионализм в его окружении или злой умысел. «Времени на настройку команды немного. Второй позор в 35% на выборах может погубить карьеру Евгения Владимировича», — предостерегает собеседник в резиденции.
В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева идет борьба за статус идеолога его переизбрания на новый срок. Свидетельством этого стала большая пресс-конференция главы региона, которая должна была эффектно запустить пиар-кампанию Куйвашева-кандидата, но провалилась. В политкругах даже появились подозрения, что неудача была допущена нарочно — как часть подрывной работы против губернатора. Идеологом предыдущей свердловской кампании — выборов в Госдуму и заксобрание осенью 2021 года — был неформальный советник главы региона Ринат Хазеев, руководивший штабом политтехнологов. Следуя его плану, Куйвашев возглавил областной список «Единой России» и фактически стал лицом партии. Итог оказался бесславным: ЕР набрала провальные 34,7% при несравнимо большом размере избирательного фонда — порядка 1 млрд рублей. Источники URA.RU, близкие к проведению кампании, свидетельствовали, что расходование бюджета позднее вызвало вопросы руководства региона. Ситуация возмутила и свердловских бизнесменов, наполнявших фонд из собственных средств. По данным источника агентства, после выборов-2021 предприниматели, не желая повторения ситуации, попросили не допускать Хазеева к губернаторской кампании. Ответственным за идеологию и администрирование стал вице-губернатор по политике Олег Чемезов. Сам он подтвердил URA.RU, что ему дана такая задача. Однако Хазеев по-прежнему не собирается отступать от своего. По неофициальной информации, чтобы отыграть позиции, пиарщик подключил своих друзей — депутатов Госдумы Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, с которыми работал в Bakster Group, легендарном альянсе политтехнологов 1990-2000-х. Через них Хазеев запустил слух, что получил статус куратора свердловской кампании от администрации президента РФ. «А это никем не подтверждено», — возразил близкий к Хазееву технолог. Сам пиарщик не ответил на звонок URA.RU, а Чемезов заверил, что между ним и Хазеевым нет конкуренции. Вместе с тем у истеблишмента создалось впечатление, что и Чемезов в роли идеолога уже переживает трудности. «У него оказалась очень слабая политическая экспертиза. Его консультантом стал [начальник областного информационно-аналитического центра Дмитрий] Катаржин, который вообще-то никогда не рассматривался никак, кроме как финансовый директор PR-проектов власти», — дал оценку собеседник, приближенный к областному руководству. Совместная работа Чемезова и Катаржина над губернаторской кампанией уже принесла первые плоды. Итогом стала идея: позиционировать реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге как пиар-проект Куйвашева. «Что, конечно, не соответствует масштабу запроса свердловчан — две трети живут не в Екатеринбурге, им плевать на мост», — указал на просчет источник в окружении губернатора. Катаржин, выслушав вопрос корреспондента URA.RU, отказался комментировать тему. Первым публичным провалом обернулась большая пресс-конференция губернатора, прошедшая 13 января. Общение с журналистами должно было стать мощной пиар-акцией, показывающей будущим избирателям, что именно Куйвашев достоин вновь возглавить область. Однако идейно и содержательно мероприятие оказалось бледным. За три часа губернатору задали 68 вопросов, значительную часть которых составили просьбы журналистов из небольших муниципалитетов. Куйвашеву пожаловались на ветхие и переполненные школы в Арти и селе Киргишаны, необходимость построить детскую поликлинику в Серове, отсутствие газа в Каменском районе, засилье бродячих собак в Артемовском. На эти обращения Куйвашев не находил, что ответить: просил время, чтобы вникнуть в тему, или адресовал вопрос подчиненным. При этом известно, что у пиарщиков губернатора была возможность заранее подготовить шефа к любой теме — департамент информполитики, организовавший пресс-конференцию, еще в декабре знал, какие вопросы зададут журналисты. Особенно губительным для команды Куйвашева оказалось то, что растерянность шефа в прямом эфире видела огромная аудитория. Мероприятие транслировалось на канале ОТВ (охват — 72% жителей области) и на официальной странице свердловского правительства во «ВКонтакте» (свыше 165 тысяч подписчиков). Старожилы свердловской политики обращают внимание и на другой просчет пиарщиков. Куйвашев в разные годы проводил большие пресс-конференции в доме Севастьянова, но в этот раз журналистов собрали в зале резиденции, где такие же встречи проводил экс-губернатор (1995—2009) Эдуард Россель. «Губернатору навязывают привычки и приемы Росселя, что ему совсем не идет. Это работает против него», — уверен опытный аппаратчик. Одновременно областная элита находит в происходящем основания для теорий заговора. Одни напоминают, что Катаржин — человек, ранее тесно работавший с экс-главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Последний долгое время интриговал против Куйвашева, и сторонники гипотезы считают Катаржина предвестником беды для главы региона. Другие же уверены, что обстановку накаляет Ринат Хазеев, мстящий за то, что остался не у дел. По сведениям двух источников URA.RU, сам Куйвашев намерен в ближайшее время разобраться в причинах пиар-провала — непрофессионализм в его окружении или злой умысел. «Времени на настройку команды немного. Второй позор в 35% на выборах может погубить карьеру Евгения Владимировича», — предостерегает собеседник в резиденции.