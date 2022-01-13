Команда Куйвашева провалила старт переизбрания шефа

Окружение губернатора должно было работать на его имидж, но погрязло в интригах

13 января 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Ожидалось, что пресс-конференция Евгения Куйвашева запустит его избирательную кампанию. Однако этого не случилось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева идет борьба за статус идеолога его переизбрания на новый срок. Свидетельством этого стала большая пресс-конференция главы региона, которая должна была эффектно запустить пиар-кампанию Куйвашева-кандидата, но провалилась. В политкругах даже появились подозрения, что неудача была допущена нарочно — как часть подрывной работы против губернатора. Идеологом предыдущей свердловской кампании — выборов в Госдуму и заксобрание осенью 2021 года — был неформальный советник главы региона Ринат Хазеев, руководивший штабом политтехнологов. Следуя его плану, Куйвашев возглавил областной список «Единой России» и фактически стал лицом партии. Итог оказался бесславным: ЕР набрала провальные 34,7% при несравнимо большом размере избирательного фонда — порядка 1 млрд рублей. Источники URA.RU, близкие к проведению кампании, свидетельствовали, что расходование бюджета позднее вызвало вопросы руководства региона. На предыдущих выборах — осенью 2021-го — Евгений Куйвашев был разочарован результатом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ситуация возмутила и свердловских бизнесменов, наполнявших фонд из собственных средств. По данным источника агентства, после выборов-2021 предприниматели, не желая повторения ситуации, попросили не допускать Хазеева к губернаторской кампании. Ответственным за идеологию и администрирование стал вице-губернатор по политике Олег Чемезов. Сам он подтвердил URA.RU, что ему дана такая задача. Однако Хазеев по-прежнему не собирается отступать от своего. По неофициальной информации, чтобы отыграть позиции, пиарщик подключил своих друзей — депутатов Госдумы Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, с которыми работал в Bakster Group, легендарном альянсе политтехнологов 1990-2000-х. Через них Хазеев запустил слух, что получил статус куратора свердловской кампании от администрации президента РФ. «А это никем не подтверждено», — возразил близкий к Хазееву технолог. Сам пиарщик не ответил на звонок URA.RU, а Чемезов заверил, что между ним и Хазеевым нет конкуренции. Новость по теме Губернатор Куйвашев впервые высказался о планах на новый срок Вместе с тем у истеблишмента создалось впечатление, что и Чемезов в роли идеолога уже переживает трудности. «У него оказалась очень слабая политическая экспертиза. Его консультантом стал [начальник областного информационно-аналитического центра Дмитрий] Катаржин, который вообще-то никогда не рассматривался никак, кроме как финансовый директор PR-проектов власти», — дал оценку собеседник, приближенный к областному руководству. Совместная работа Чемезова и Катаржина над губернаторской кампанией уже принесла первые плоды. Итогом стала идея: позиционировать реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге как пиар-проект Куйвашева. «Что, конечно, не соответствует масштабу запроса свердловчан — две трети живут не в Екатеринбурге, им плевать на мост», — указал на просчет источник в окружении губернатора. Катаржин, выслушав вопрос корреспондента URA.RU, отказался комментировать тему. Первым публичным провалом обернулась большая пресс-конференция губернатора, прошедшая 13 января. Общение с журналистами должно было стать мощной пиар-акцией, показывающей будущим избирателям, что именно Куйвашев достоин вновь возглавить область. Однако идейно и содержательно мероприятие оказалось бледным. На многие вопросы из муниципалитетов Евгений Куйвашев не находил ответа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За три часа губернатору задали 68 вопросов, значительную часть которых составили просьбы журналистов из небольших муниципалитетов. Куйвашеву пожаловались на ветхие и переполненные школы в Арти и селе Киргишаны, необходимость построить детскую поликлинику в Серове, отсутствие газа в Каменском районе, засилье бродячих собак в Артемовском. На эти обращения Куйвашев не находил, что ответить: просил время, чтобы вникнуть в тему, или адресовал вопрос подчиненным. При этом известно, что у пиарщиков губернатора была возможность заранее подготовить шефа к любой теме — департамент информполитики, организовавший пресс-конференцию, еще в декабре знал, какие вопросы зададут журналисты. Особенно губительным для команды Куйвашева оказалось то, что растерянность шефа в прямом эфире видела огромная аудитория. Мероприятие транслировалось на канале ОТВ (охват — 72% жителей области) и на официальной странице свердловского правительства во «ВКонтакте» (свыше 165 тысяч подписчиков). Старожилы свердловской политики обращают внимание и на другой просчет пиарщиков. Куйвашев в разные годы проводил большие пресс-конференции в доме Севастьянова, но в этот раз журналистов собрали в зале резиденции, где такие же встречи проводил экс-губернатор (1995—2009) Эдуард Россель. «Губернатору навязывают привычки и приемы Росселя, что ему совсем не идет. Это работает против него», — уверен опытный аппаратчик. Одновременно областная элита находит в происходящем основания для теорий заговора. Одни напоминают, что Катаржин — человек, ранее тесно работавший с экс-главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Последний долгое время интриговал против Куйвашева, и сторонники гипотезы считают Катаржина предвестником беды для главы региона. Другие же уверены, что обстановку накаляет Ринат Хазеев, мстящий за то, что остался не у дел. По сведениям двух источников URA.RU, сам Куйвашев намерен в ближайшее время разобраться в причинах пиар-провала — непрофессионализм в его окружении или злой умысел. «Времени на настройку команды немного. Второй позор в 35% на выборах может погубить карьеру Евгения Владимировича», — предостерегает собеседник в резиденции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева идет борьба за статус идеолога его переизбрания на новый срок. Свидетельством этого стала большая пресс-конференция главы региона, которая должна была эффектно запустить пиар-кампанию Куйвашева-кандидата, но провалилась. В политкругах даже появились подозрения, что неудача была допущена нарочно — как часть подрывной работы против губернатора. Идеологом предыдущей свердловской кампании — выборов в Госдуму и заксобрание осенью 2021 года — был неформальный советник главы региона Ринат Хазеев, руководивший штабом политтехнологов. Следуя его плану, Куйвашев возглавил областной список «Единой России» и фактически стал лицом партии. Итог оказался бесславным: ЕР набрала провальные 34,7% при несравнимо большом размере избирательного фонда — порядка 1 млрд рублей. Источники URA.RU, близкие к проведению кампании, свидетельствовали, что расходование бюджета позднее вызвало вопросы руководства региона. Ситуация возмутила и свердловских бизнесменов, наполнявших фонд из собственных средств. По данным источника агентства, после выборов-2021 предприниматели, не желая повторения ситуации, попросили не допускать Хазеева к губернаторской кампании. Ответственным за идеологию и администрирование стал вице-губернатор по политике Олег Чемезов. Сам он подтвердил URA.RU, что ему дана такая задача. Однако Хазеев по-прежнему не собирается отступать от своего. По неофициальной информации, чтобы отыграть позиции, пиарщик подключил своих друзей — депутатов Госдумы Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, с которыми работал в Bakster Group, легендарном альянсе политтехнологов 1990-2000-х. Через них Хазеев запустил слух, что получил статус куратора свердловской кампании от администрации президента РФ. «А это никем не подтверждено», — возразил близкий к Хазееву технолог. Сам пиарщик не ответил на звонок URA.RU, а Чемезов заверил, что между ним и Хазеевым нет конкуренции. Вместе с тем у истеблишмента создалось впечатление, что и Чемезов в роли идеолога уже переживает трудности. «У него оказалась очень слабая политическая экспертиза. Его консультантом стал [начальник областного информационно-аналитического центра Дмитрий] Катаржин, который вообще-то никогда не рассматривался никак, кроме как финансовый директор PR-проектов власти», — дал оценку собеседник, приближенный к областному руководству. Совместная работа Чемезова и Катаржина над губернаторской кампанией уже принесла первые плоды. Итогом стала идея: позиционировать реконструкцию Макаровского моста в Екатеринбурге как пиар-проект Куйвашева. «Что, конечно, не соответствует масштабу запроса свердловчан — две трети живут не в Екатеринбурге, им плевать на мост», — указал на просчет источник в окружении губернатора. Катаржин, выслушав вопрос корреспондента URA.RU, отказался комментировать тему. Первым публичным провалом обернулась большая пресс-конференция губернатора, прошедшая 13 января. Общение с журналистами должно было стать мощной пиар-акцией, показывающей будущим избирателям, что именно Куйвашев достоин вновь возглавить область. Однако идейно и содержательно мероприятие оказалось бледным. За три часа губернатору задали 68 вопросов, значительную часть которых составили просьбы журналистов из небольших муниципалитетов. Куйвашеву пожаловались на ветхие и переполненные школы в Арти и селе Киргишаны, необходимость построить детскую поликлинику в Серове, отсутствие газа в Каменском районе, засилье бродячих собак в Артемовском. На эти обращения Куйвашев не находил, что ответить: просил время, чтобы вникнуть в тему, или адресовал вопрос подчиненным. При этом известно, что у пиарщиков губернатора была возможность заранее подготовить шефа к любой теме — департамент информполитики, организовавший пресс-конференцию, еще в декабре знал, какие вопросы зададут журналисты. Особенно губительным для команды Куйвашева оказалось то, что растерянность шефа в прямом эфире видела огромная аудитория. Мероприятие транслировалось на канале ОТВ (охват — 72% жителей области) и на официальной странице свердловского правительства во «ВКонтакте» (свыше 165 тысяч подписчиков). Старожилы свердловской политики обращают внимание и на другой просчет пиарщиков. Куйвашев в разные годы проводил большие пресс-конференции в доме Севастьянова, но в этот раз журналистов собрали в зале резиденции, где такие же встречи проводил экс-губернатор (1995—2009) Эдуард Россель. «Губернатору навязывают привычки и приемы Росселя, что ему совсем не идет. Это работает против него», — уверен опытный аппаратчик. Одновременно областная элита находит в происходящем основания для теорий заговора. Одни напоминают, что Катаржин — человек, ранее тесно работавший с экс-главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Последний долгое время интриговал против Куйвашева, и сторонники гипотезы считают Катаржина предвестником беды для главы региона. Другие же уверены, что обстановку накаляет Ринат Хазеев, мстящий за то, что остался не у дел. По сведениям двух источников URA.RU, сам Куйвашев намерен в ближайшее время разобраться в причинах пиар-провала — непрофессионализм в его окружении или злой умысел. «Времени на настройку команды немного. Второй позор в 35% на выборах может погубить карьеру Евгения Владимировича», — предостерегает собеседник в резиденции.