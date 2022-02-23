Афиша Перми: самые крутые события города 25—27 февраля

Зал Театра-Театра ждет зрителя на премьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается — вечером в пятницу и в выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 25—27 февраля в обзоре URA.RU.



Театр

Для пермяков подготовили театральную премьеру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Театр-Театр в конце недели представляет премьеру — драматический коллаж Филиппа Григорьяна «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова. Это спектакль не только по творению Лермонтова, но и спектакль про Лермонтова — про то полудетское воспаление чувств и фантазии, которое превращает людей в чудовищ, желания в навязчивые идеи, поступки — в эксцессы, рассказывают в театре. Серия первых показов «Маскарада» проходит с 24 по 27 февраля.

Театр оперы и балета в пятницу и субботу приглашает юных зрителей на веселое представление по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова «Приключения в Оперной стране». Этот забавный, смешной, познавательный спектакль поможет ребятам познакомиться с музыкальным театром. Все главные персонажи — его одушевленные компоненты: Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. Кстати, танец маленьких лебедей в постановке исполняют Дрессированные пингвины.

Весь уик-энд на сцене Пермской оперы балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в авторской версии Алексея Мирошниченко.

Камерный театр «Новая драма» 25 февраля представляет зрителю ироничную комедию, посвященную российскому Серебряному веку. Актеры покажут свою версию встречи двух поэтов Саши (Блока) и Андрея (Белого).

Театр юного зрителя в пятницу приглашает на спектакль «Гарольд и Мод». Он о нестерпимом желании жить, любить и радоваться каждому дню, описывают постановку в ТЮЗе. В субботу здесь покажут свою версию «Золушки», созданную по мотивам западноевропейских бродячих сюжетов, а в воскресенье и дети и взрослые смогут увидеть на сцене сказку «Холодное сердце».

Кино

В субботу пермяков ждет спецпоказ фильма ANIMA/Сопричастие. Историю о дирижере, покинувшей город и поселившейся в одиночестве среди северного леса на берегу моря можно будет увидеть в филармонии «Триумф». В создании музыкального сопровождения к фильму принимали участие musicAeterna 4.

Выставки

Галерея ждет пермяков на свои выставки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермской художественной галерее продолжают работать интерактивная выставка для детей «Черно-белое расследование», которая знакомит с видами, особенностями и технологией печатной графики, а также внутренней «кухней» художника, и выставка ювелирного искусства «Не только украшение…». В субботу по выставке «Игорь Грабарь», посвященной знаменитому деятелю искусства XX века, который сыграл большую роль в становлении Пермской художественной галереи. В субботу будут организованы сборные экскурсии. На них необходимо зарегистрироваться.

Встречи

25 февраля в частной филармонии «Триумф» пройдет творческий вечер музыкального критика, театроведа, либреттиста, поэта, переводчика и писателя Алексея Парина. Чтение стихов и интересная беседа о жизни, любви, поэзии и музыке обеспечены.

В пятницу, субботу и воскресенье в арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» состоятся лекции культуролога, гида по Эрмитажу и Петербургу Натальи Спиридоновой. Цикл встреч будет посвящен искусству, основоположником которого стала Парижская школа.

Мастер-классы

Обучиться созданию гравюр на картоне в это воскресенье можно в Пермской художественной галерее. Дети 6-12 лет вместе с художником Анной Гарсиа познакомятся с ангелами в экспозиции деревянной скульптуры, а потом создадут и напечатают своего ангела.

Строим кормушки и скворечники Пермский краеведческий музей

В Детском музейном центре 26 февраля день птиц — для ребят пройдут два мастер-класса по созданию кормушек и скворечников, а также по приготовлению правильного угощения для пернатых. Воскресенье здесь посвятят радио — участники занятия узнают об истории изобретения радио, увидят старые радиоприемники, узнают, как они работают, и послушают радиопередачи разных лет. А в итоге соберут собственные модели радиоприемников. Все подробности на сайте Пермского краеведческого музея.

В Доме Мешкова 27 февраля студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» проведет урок, посвященных почти забытому искусству пения по крюкам — старинной системе записи.

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