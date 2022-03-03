Правительство с помощью золота замедлит инфляцию в России

Запасы драгоценного металла помогут людям сохранить сбережения

03 марта 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Налог на продажу золота в слитках отменяется Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ решило бороться с инфляцией, перевернув представления россиян о сбережениях. Для этого с 3 марта покупка валюты на бирже ограничивается, а налог на продажу золота в слитках отменяется. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошей альтернативой покупке долларов и евро, а министр финансов Антон Силуанов — идеальной. Эксперты считают, что правительство пошло на этот шаг для пресечения возможной паники из-за роста курса валюты. После начала спецоперации на Украине, страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции, заморозив резервы Центробанка РФ и ограничив ряду банков возможность совершать валютные переводы. В результате внутри страны возник дефицит долларов и евро, а валютные курсы обновили исторические максимумы. Напуганные люди начали сметать товары с полок магазинов, опасаясь дальнейшего роста цен и тем самым невольно разгоняя инфляцию. Мишустин назвал золото в слитках хорошей альтернативой покупке валюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях санкций, когда Центробанку не хватает валюты, а золотые запасы России — одни из самых крупных в мире (2300 тонн), правительство решило упростить для населения схему покупки слитков, освободив от обязанности платить НДС. Ожидается, что Госдума проголосует за соответствующий законопроект уже 4 марта. Мишустин на заседании правительства 2 марта уточнил, что при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. «Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — добавил премьер. Раньше золотые слитки не пользовались особой популярностью у россиян, потому что при покупке и продаже нужно платить налоги. По закону, при приобретении золотых слитков у банка в их стоимость включался 20% налог на добавленную стоимость (НДС). Если после покупки слитков цены на золото снизились или если человек владел ими более трех лет, то продать слитки обратно банку можно без налогов. В противном случае с дохода придется заплатить НДФЛ по ставке 13% либо воспользоваться налоговым вычетом точно так же, как при продаже другого имущества. Россиянам грозит ускорение инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Минфина Силуанов прямо указал на преимущества золота пред валютой. «Американская валюта более волатильна [ее курс изменчив], подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам. На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов», — сказал Силуанов. После этого Центробанк РФ объявил о введении комиссии в 30% при покупке валюты на бирже. Ограничениями на покупку валюты правительство подает сигнал миллионам россиян, у которых открыты брокерские счета, чтобы они повременили скупать доллары и оценили преимущества золота, объяснил URA.RU эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «На валютном рынке царит паника, курс каждый день взлетает из-за того, что там есть спрос, но нет предложения. Внешняя торговля затруднена, но она идет, валюта у экспортеров на счетах есть, но из-за санкций против банков она не может попасть на биржевой рынок. В этих условиях нужно людям предложить альтернативу, и золото — отличный вариант. Его у России очень много — доля в резервах более 20%», — заявил эксперт. Приглашение россиян к скупке золота Голубовский назвал попыткой правительства сдержать инфляцию. «Если людям сейчас не дать что-то ценное, куда они могут вложить сбережения, у нас в стране будет гиперинфляция. Люди будут скупать все подряд, от гречки до автомобилей, разгоняя цены. Золотые запасы России — одни из самых крупных в мире (2300 тонн) Фото: Анна Майорова © URA.RU У золота есть еще один плюс: когда пыль уляжется, мы с его помощью легко сможем восстановить внешнюю торговлю. Другое дело, что при таком курсе рубля покупать золото может быть плохой идеей. Этот вопрос требует от правительства большего внимания», — заметил он. Власти рекомендуют населению золотые слитки с целью отвлечь от бездумной скупки долларов, согласен с коллегой экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. «Правительству это понадобилось для того, чтобы отвлечь людей и представить им еще один актив, который может считаться защитным и куда можно вложить деньги. Кроме того, это поможет оживить розничный рынок золота и простимулировать работу отечественной золотодобывающей промышленности», — рассказал эксперт. Статья по теме Банкиры намекнули россиянам: нужно спасать рубли на вкладах Беляев предупредил, что хлопоты у людей могут возникнуть при покупке физических слитков золота — за ними нужно ходить в банк, решать вопросы с безопасным хранением у себя или в банковской ячейке, а при продаже оплачивать экспертизу. «С другими вариантами покупки золота, такими как обезличенные металлические счета, таких проблем нет, и НДС там тоже платить не надо. Сумма в рублях на таком счете меняется вместе с ценами на золото, но процентов там нет и такие счета не застрахованы государством. В любом случае цены на золото подвержены колебаниям и сейчас они почти достигли исторического максимума. Хотя в наше время непонятно, где верхняя граница цен на золото, все же стоит тщательно выбирать момент покупки», — резюмировал эксперт. 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Правительство РФ решило бороться с инфляцией, перевернув представления россиян о сбережениях. Для этого с 3 марта покупка валюты на бирже ограничивается, а налог на продажу золота в слитках отменяется. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошей альтернативой покупке долларов и евро, а министр финансов Антон Силуанов — идеальной. Эксперты считают, что правительство пошло на этот шаг для пресечения возможной паники из-за роста курса валюты. После начала спецоперации на Украине, страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции, заморозив резервы Центробанка РФ и ограничив ряду банков возможность совершать валютные переводы. В результате внутри страны возник дефицит долларов и евро, а валютные курсы обновили исторические максимумы. Напуганные люди начали сметать товары с полок магазинов, опасаясь дальнейшего роста цен и тем самым невольно разгоняя инфляцию. В условиях санкций, когда Центробанку не хватает валюты, а золотые запасы России — одни из самых крупных в мире (2300 тонн), правительство решило упростить для населения схему покупки слитков, освободив от обязанности платить НДС. Ожидается, что Госдума проголосует за соответствующий законопроект уже 4 марта. Мишустин на заседании правительства 2 марта уточнил, что при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. «Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — добавил премьер. Раньше золотые слитки не пользовались особой популярностью у россиян, потому что при покупке и продаже нужно платить налоги. По закону, при приобретении золотых слитков у банка в их стоимость включался 20% налог на добавленную стоимость (НДС). Если после покупки слитков цены на золото снизились или если человек владел ими более трех лет, то продать слитки обратно банку можно без налогов. В противном случае с дохода придется заплатить НДФЛ по ставке 13% либо воспользоваться налоговым вычетом точно так же, как при продаже другого имущества. Глава Минфина Силуанов прямо указал на преимущества золота пред валютой. «Американская валюта более волатильна [ее курс изменчив], подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам. На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов», — сказал Силуанов. После этого Центробанк РФ объявил о введении комиссии в 30% при покупке валюты на бирже. Ограничениями на покупку валюты правительство подает сигнал миллионам россиян, у которых открыты брокерские счета, чтобы они повременили скупать доллары и оценили преимущества золота, объяснил URA.RU эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «На валютном рынке царит паника, курс каждый день взлетает из-за того, что там есть спрос, но нет предложения. Внешняя торговля затруднена, но она идет, валюта у экспортеров на счетах есть, но из-за санкций против банков она не может попасть на биржевой рынок. В этих условиях нужно людям предложить альтернативу, и золото — отличный вариант. Его у России очень много — доля в резервах более 20%», — заявил эксперт. Приглашение россиян к скупке золота Голубовский назвал попыткой правительства сдержать инфляцию. «Если людям сейчас не дать что-то ценное, куда они могут вложить сбережения, у нас в стране будет гиперинфляция. Люди будут скупать все подряд, от гречки до автомобилей, разгоняя цены. У золота есть еще один плюс: когда пыль уляжется, мы с его помощью легко сможем восстановить внешнюю торговлю. Другое дело, что при таком курсе рубля покупать золото может быть плохой идеей. Этот вопрос требует от правительства большего внимания», — заметил он. Власти рекомендуют населению золотые слитки с целью отвлечь от бездумной скупки долларов, согласен с коллегой экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. «Правительству это понадобилось для того, чтобы отвлечь людей и представить им еще один актив, который может считаться защитным и куда можно вложить деньги. Кроме того, это поможет оживить розничный рынок золота и простимулировать работу отечественной золотодобывающей промышленности», — рассказал эксперт. Беляев предупредил, что хлопоты у людей могут возникнуть при покупке физических слитков золота — за ними нужно ходить в банк, решать вопросы с безопасным хранением у себя или в банковской ячейке, а при продаже оплачивать экспертизу. «С другими вариантами покупки золота, такими как обезличенные металлические счета, таких проблем нет, и НДС там тоже платить не надо. Сумма в рублях на таком счете меняется вместе с ценами на золото, но процентов там нет и такие счета не застрахованы государством. В любом случае цены на золото подвержены колебаниям и сейчас они почти достигли исторического максимума. Хотя в наше время непонятно, где верхняя граница цен на золото, все же стоит тщательно выбирать момент покупки», — резюмировал эксперт.