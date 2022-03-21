Депутат Алексей Вихарев усилит свою фракцию союзом с заксо

«Важно, чтоб был кто-то, кто выходил к людям, успокаивал, заступался…»

22 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

За год фракция Алексея Вихарева стала самой многочисленной из непартийных в думе Фото: Размик Закарян © URA.RU Увеличение представительства медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга, ставшее одной из самых обсуждаемых тем февраля в местной политтусовке, продолжится объединением с депутатами заксобрания. Об этом в интервью URA.RU рассказал лидер фракции Алексей Вихарев. А также отчитался о работе в 2021 году и поделился, как санкции Запада сказываются на больницах. Но главную интригу про себя — о выборах-2023 — подвесил, лишь обозначив, за кем будет финальное слово. Медицинская фракция — неформальное обозначение депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга». Задача каждого ее участника — взять шефство как минимум над одной больницей и во взаимодействии с главврачами решать проблемы. Фракция Алексея Вихарева расширилась более чем в два раза… Фото: Дмитрий Иванов Поначалу в группу входили только четыре человека — Вихарев и его ближайшие соратники. Но уже в феврале было объявлено, что численность фракции увеличивается более чем в два раза — до десяти человек. Внимание к этому приковано в связи с тем, что Вихарев — главный оппонент спикера думы Игоря Володина. Считается, что именно по его инициативе весной 2020-го Вихарева сняли с поста председателя думской комиссии по местному самоуправлению. Впрочем, сам депутат опровергает, что есть соперничество. «Отношения у нас нормальные, рабочие», — говорит он. — Укрупнение медицинской фракции было самым обсуждаемым событием среди депутатов в феврале… Неофициально в объединение входят уже 20 народных избранников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Даже не знаю, действительно ли это так важно. Коллеги [которые официально вступили во фракцию] ведь и так участвовали в работе. Но в силу занятости не могли состоять в ней официально. Идеологически нас, наверное, сегодня больше 20. А официально — 13. Тринадцатым стал Роман Ступников. Еще несколько депутатов спросили, как присоединиться к работе. На днях могут написать заявление. — Пошли разговоры, что «Вихарев готовит какую-то интригу, переворот в гордуме». — Честно говоря, никакой политики в нашей фракции нет. Некоторые коллеги — в частности, Виктор Сомиков, Павел Пустозеров — побаиваются этой [политической] истории. Они говорят: «Не, мы не хотим в войнах участвовать». Я говорю: «Никакой войны нет. Конкретными деньгами помогаем, конкретным учреждениям, получаем результат, и по итогу выигрывают люди. Не хотите?» — «Мы посмотрим». Посмотрели. «Ну да, нормально, давайте что-нибудь вместе сделаем». Тут нет такой истории — к сожалению для вас и к счастью для меня, — что мы создали [в думе] какое-то параллельное движение. Мы абсолютно ориентированы на главу города, на губернатора. Куда скажут идти, туда и пойдем. — Расскажете, как вообще появилась медфракция? На то, чтобы доказать коллегам, что фракция — не про политику, уходит время, признается Вихарев Фото: Размик Закарян © URA.RU — Предыстория такая. Вы, наверное, видели в соцсетях, что с начала пандемии я помогал больницам своего [Орджоникидзевского] округа, привозил воду и еду врачам, бахилы, разные нужные мелочи — банкетки, чтоб пенсионеры или мамочки с детьми могли ждать [врача] сидя, каталки, чтоб возить тяжелобольных. И возникла идея: а почему бы большинству депутатов не делать так же? Проблем масса, если объединим усилия, то можем помочь многим. И весной [2021-го] мы создали депутатскую группу «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения». Получили благословение главы Екатеринбурга [Алексея Орлова], [замгубернатора] Павел Креков поддержал. Работы много. Без поддержи власти было бы тяжелее. — При этом считалось, что Орлов поначалу осторожно отнесся к идее, учитывая актуальный политический расклад. В частности, он не пришел на первое заседание фракции, хотя вы приглашали. — Смотрите, вот как есть. Без Орлова медицинская фракция просто-напросто не появилась бы. На заседании думы я прямо спросил: «Алексей Валерьевич, вот есть такая идея, поддержите?» Глава поддержал и помогает в работе. Дал поручение своим заместителям, руководителям районов. Мы взаимодействуем с ними и этого вполне достаточно. Если необходима поддержка тяжелой артиллерии — главы, — то обращаемся. Те или иные вопросы — с благоустройством, уборкой, вывозом мусора решаются вообще на раз. Часто же бывает, например, что вокруг 14-й, 23-й больницы (они находятся под шефством Вихарева — прим. URA.RU) нужно прибрать, увезти, а дополнительных денег у района и больницы нет. Но, тем не менее, [глава Орджоникидзевского района Роман] Кравченко говорит: «А давайте найдем». И находит. Это круто. — Также популярно мнение, что медицинская фракция — задумка ваших московских политконсультантов как ответ на лишение вас статуса председателя думской комиссии по местному самоуправлению весной 2020-го. Алексей Вихарев отрицает роль политтехнологов в создании его депутатского объединения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Это абсолютно не связанные процессы. Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Нет там ее. Был серьезнейший вызов времени. Система здравоохранения коллапсировала. Нужно было помогать всем миром. Мы прекрасно понимаем, что наша работа, какой бы масштабной она ни была, — это капля в море. Но и вручную заделывать дыры в тонущей лодке тоже кому-то надо. Мы не олигархи, простые депутаты, тратим личные деньги, спонсорские, на небольшую, но важную помощь. Сейчас ситуация такая, что каждый штык важен. Медицинская фракция вне политики. Точка. — Что вам удалось сделать за год существования фракции? — Главное — мы личным примером показали, что не просто поболтать пришли, поохать, как все плохо, а дело делать. Выяснили проблемы, начали решать их. Больше 15 миллионов своих денег потратили. Я уже не говорю о времени. Все лето работали без отпусков. Первыми в стране вышли с идеей дворовой вакцинации [от COVID-19]. Многие регионы потом внедряли ее у себя. Также мы помогли вакцинировать почти 45 тысяч человек. Причем вакцинировали только желающих, никого не принуждали, просто давали дополнительные удобные возможности поставить прививку. Я сам категорически против принуждения, обязаловки, всяких QR-кодов. Люди взрослые, умные. Не надо с ними, как с маленькими — куда можно ходить, куда нельзя. Мне, кстати, часто задают вопрос, как я отношусь к детской вакцинации. Негативно. До конца лета 2022-го медфракция постарается вакцинировать 100 тысяч человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Почему? — Мы, взрослые, находимся в социуме: без прививки не войдешь в ресторан, в ТЦ, в ту же гордуму. У меня это часть работы и необходимость. Что касается детей, то я не хотел бы, чтобы они становились взрослыми раньше положенного срока. Пускай болеют столько раз, сколько должен ребенок переболеть, пускай общаются со всеми своими сверстниками и просто голову себе прививками не забивают, пускай у них детство будет. — Вы много раз говорили, что получилось сделать за год. Раскроете, что не удалось? — Мы не ставили себе таких планов, которые не можем достигнуть. Отталкиваемся от реальности, запросов. Без шапкозакидательства. Алексей Вихарев уже обсудил план объединения усилий с руководством заксобрания Фото: Размик Закарян © URA.RU — Что планируете на 2022-й? — Расширяться. Каждый новый участник [фракции] дает новый заряд и импульс для развития. Будем создавать межпарламентское объединение с депутатами заксобрания. Интерес там есть. Мы разговаривали и с [спикером заксобрания] Людмилой Бабушкиной. Она очень мудрый и порядочный человек. И очень переживает за нашу медицину. Очень хочу, чтобы у нас выстроились добрые рабочие отношения с нашими старшими коллегами. Советская система шефства сегодня востребована и работает. Думаю, многие депутаты заксобрания могли бы принять участие в работе межпарламентской группы, при поддержке Людмилы Валентиновны, конечно. Во-вторых, продолжим помогать больницам и поликлиникам. В-третьих, продолжим помогать в вакцинации. До конца лета поставили себе планку в 100 тысяч человек. — Глядя на ваши листовки, которые едва ли не в каждом лифте города, укрупнение фракции, наблюдатели уверены, что это ваш задел на выборы [в гордуму] 2023 года. — Наша медицинская фракция — не политический игрок или партия. Пока нужны — работаем. Дальнейшие разговоры — от лукавого. Как я уже говорил, один в поле не воин. Без поддержки главы города, губернатора мы не смогли бы работать так эффективно. В этом плане мы часть системы. И если руководители и избиратели оценят нашу работу и посчитают ее эффективной и полезной, то мы продолжим трудиться. Самостоятельных политических амбиций у нас нет. На выборы-2023 Алексей Вихарев пока не собирается Фото: Дмитрий Иванов — В 2021-м все ждали, что вы пойдете на выборы в заксобрание. Когда этого не произошло, была версия, что это якобы связано с тем, что вам выдвинули какой-то баснословный ценник за проход в парламент. Правда? — Нет. Я не думаю, что система так работает. Просто работаю, не иду ни на какие выборы. У меня уже есть работа, на которую меня избрали горожане. Этот созыв [гордумы] я однозначно доработаю и будут стараться быть максимально полезным для горожан. — Несмотря на ваш ответ, все же уточню. В разгар конфликта вокруг городской Счетной палаты, когда, по некоторым данным, в мэрии появились какие-то наброски списков потенциальных кандидатов, вас называли тем, кто может стать одним из участников городской команды на выборах. — Со мной никто таких разговоров не вел. Более того, я не слышал о каком-либо конфликте вокруг Счетной палаты. По-моему, назначение нового руководителя прошло спокойно, обычная ротация. Больницы уже столкнулись с последствиями санкций от Запада, говорит депутат Фото: Анна Майорова © URA.RU — Новая реальность, многочисленные санкции скажутся на вашей работе, потребностях медицины? — Уже сказались. Сейчас вылезла проблема с комплектующими для иностранного оборудования. Нужно очень быстро искать аналоги. Чего-то нет в наличии, другое долго ждать, что-то нужно тестировать. Нужно договариваться с российскими производителями техники, азиатскими. Чтоб больницы и поликлиники были обеспечены всем необходимым, несмотря на эти санкции. Это вызов для всех нас. Но от своих планов не отступаем. Обязательно справимся. По словам Вихарева, в последнее время люди часто звонят ему, чтобы просто поговорить Фото: Анна Майорова © URA.RU — Как-то изменилось настроение людей за последнее время? Вы отмечали что вырос уровень тревоги… Может быть, вся эта история с медициной уже неактуальна? — Резко увеличилось количество звонков на онлайн-прием. Иногда звонят просто поговорить, поделиться эмоциями. Успокоиться. Обычные житейские проблемы тоже никуда не делись. Разводы, алименты, наследство, долги, проблемы на работе, защита прав. Стало больше страхов, тревоги, неуверенности в завтрашнем дне. Нормальный депутат тут и психолог, и юрист, и швец, и жнец. Выслушать, вникнуть, понять, помочь. Очень важно для многих, чтоб на местном уровне сохранялись такие островки спокойствия, надежности. И чтоб был кто-то, кто выходит к людям, разговаривает, успокаивает, заступается. Это важно. А здоровье, медицина — основные, главные потребности. Разве мы стали меньше болеть? Исчезли очереди к специалистам? Пандемия сильно подкосила оптимизированную медицину. Еще годы уйдут на восстановление. Эта история не конъюнктурная, не политическая. Это всерьез и надолго. И если хоть чуть-чуть сможем помочь, то будем очень рады принести пользу нашему городу. Мы же здесь живем. 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Увеличение представительства медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга, ставшее одной из самых обсуждаемых тем февраля в местной политтусовке, продолжится объединением с депутатами заксобрания. Об этом в интервью URA.RU рассказал лидер фракции Алексей Вихарев. А также отчитался о работе в 2021 году и поделился, как санкции Запада сказываются на больницах. Но главную интригу про себя — о выборах-2023 — подвесил, лишь обозначив, за кем будет финальное слово. Медицинская фракция — неформальное обозначение депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга». Задача каждого ее участника — взять шефство как минимум над одной больницей и во взаимодействии с главврачами решать проблемы. Поначалу в группу входили только четыре человека — Вихарев и его ближайшие соратники. Но уже в феврале было объявлено, что численность фракции увеличивается более чем в два раза — до десяти человек. Внимание к этому приковано в связи с тем, что Вихарев — главный оппонент спикера думы Игоря Володина. Считается, что именно по его инициативе весной 2020-го Вихарева сняли с поста председателя думской комиссии по местному самоуправлению. Впрочем, сам депутат опровергает, что есть соперничество. «Отношения у нас нормальные, рабочие», — говорит он. — Укрупнение медицинской фракции было самым обсуждаемым событием среди депутатов в феврале… — Даже не знаю, действительно ли это так важно. Коллеги [которые официально вступили во фракцию] ведь и так участвовали в работе. Но в силу занятости не могли состоять в ней официально. Идеологически нас, наверное, сегодня больше 20. А официально — 13. Тринадцатым стал Роман Ступников. Еще несколько депутатов спросили, как присоединиться к работе. На днях могут написать заявление. — Пошли разговоры, что «Вихарев готовит какую-то интригу, переворот в гордуме». — Честно говоря, никакой политики в нашей фракции нет. Некоторые коллеги — в частности, Виктор Сомиков, Павел Пустозеров — побаиваются этой [политической] истории. Они говорят: «Не, мы не хотим в войнах участвовать». Я говорю: «Никакой войны нет. Конкретными деньгами помогаем, конкретным учреждениям, получаем результат, и по итогу выигрывают люди. Не хотите?» — «Мы посмотрим». Посмотрели. «Ну да, нормально, давайте что-нибудь вместе сделаем». Тут нет такой истории — к сожалению для вас и к счастью для меня, — что мы создали [в думе] какое-то параллельное движение. Мы абсолютно ориентированы на главу города, на губернатора. Куда скажут идти, туда и пойдем. — Расскажете, как вообще появилась медфракция? — Предыстория такая. Вы, наверное, видели в соцсетях, что с начала пандемии я помогал больницам своего [Орджоникидзевского] округа, привозил воду и еду врачам, бахилы, разные нужные мелочи — банкетки, чтоб пенсионеры или мамочки с детьми могли ждать [врача] сидя, каталки, чтоб возить тяжелобольных. И возникла идея: а почему бы большинству депутатов не делать так же? Проблем масса, если объединим усилия, то можем помочь многим. И весной [2021-го] мы создали депутатскую группу «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения». Получили благословение главы Екатеринбурга [Алексея Орлова], [замгубернатора] Павел Креков поддержал. Работы много. Без поддержи власти было бы тяжелее. — При этом считалось, что Орлов поначалу осторожно отнесся к идее, учитывая актуальный политический расклад. В частности, он не пришел на первое заседание фракции, хотя вы приглашали. — Смотрите, вот как есть. Без Орлова медицинская фракция просто-напросто не появилась бы. На заседании думы я прямо спросил: «Алексей Валерьевич, вот есть такая идея, поддержите?» Глава поддержал и помогает в работе. Дал поручение своим заместителям, руководителям районов. Мы взаимодействуем с ними и этого вполне достаточно. Если необходима поддержка тяжелой артиллерии — главы, — то обращаемся. Те или иные вопросы — с благоустройством, уборкой, вывозом мусора решаются вообще на раз. Часто же бывает, например, что вокруг 14-й, 23-й больницы (они находятся под шефством Вихарева — прим. URA.RU) нужно прибрать, увезти, а дополнительных денег у района и больницы нет. Но, тем не менее, [глава Орджоникидзевского района Роман] Кравченко говорит: «А давайте найдем». И находит. Это круто. — Также популярно мнение, что медицинская фракция — задумка ваших московских политконсультантов как ответ на лишение вас статуса председателя думской комиссии по местному самоуправлению весной 2020-го. — Это абсолютно не связанные процессы. Не нужно искать черную кошку в темной комнате. Нет там ее. Был серьезнейший вызов времени. Система здравоохранения коллапсировала. Нужно было помогать всем миром. Мы прекрасно понимаем, что наша работа, какой бы масштабной она ни была, — это капля в море. Но и вручную заделывать дыры в тонущей лодке тоже кому-то надо. Мы не олигархи, простые депутаты, тратим личные деньги, спонсорские, на небольшую, но важную помощь. Сейчас ситуация такая, что каждый штык важен. Медицинская фракция вне политики. Точка. — Что вам удалось сделать за год существования фракции? — Главное — мы личным примером показали, что не просто поболтать пришли, поохать, как все плохо, а дело делать. Выяснили проблемы, начали решать их. Больше 15 миллионов своих денег потратили. Я уже не говорю о времени. Все лето работали без отпусков. Первыми в стране вышли с идеей дворовой вакцинации [от COVID-19]. Многие регионы потом внедряли ее у себя. Также мы помогли вакцинировать почти 45 тысяч человек. Причем вакцинировали только желающих, никого не принуждали, просто давали дополнительные удобные возможности поставить прививку. Я сам категорически против принуждения, обязаловки, всяких QR-кодов. Люди взрослые, умные. Не надо с ними, как с маленькими — куда можно ходить, куда нельзя. Мне, кстати, часто задают вопрос, как я отношусь к детской вакцинации. Негативно. — Почему? — Мы, взрослые, находимся в социуме: без прививки не войдешь в ресторан, в ТЦ, в ту же гордуму. У меня это часть работы и необходимость. Что касается детей, то я не хотел бы, чтобы они становились взрослыми раньше положенного срока. Пускай болеют столько раз, сколько должен ребенок переболеть, пускай общаются со всеми своими сверстниками и просто голову себе прививками не забивают, пускай у них детство будет. — Вы много раз говорили, что получилось сделать за год. Раскроете, что не удалось? — Мы не ставили себе таких планов, которые не можем достигнуть. Отталкиваемся от реальности, запросов. Без шапкозакидательства. — Что планируете на 2022-й? — Расширяться. Каждый новый участник [фракции] дает новый заряд и импульс для развития. Будем создавать межпарламентское объединение с депутатами заксобрания. Интерес там есть. Мы разговаривали и с [спикером заксобрания] Людмилой Бабушкиной. Она очень мудрый и порядочный человек. И очень переживает за нашу медицину. Очень хочу, чтобы у нас выстроились добрые рабочие отношения с нашими старшими коллегами. Советская система шефства сегодня востребована и работает. Думаю, многие депутаты заксобрания могли бы принять участие в работе межпарламентской группы, при поддержке Людмилы Валентиновны, конечно. Во-вторых, продолжим помогать больницам и поликлиникам. В-третьих, продолжим помогать в вакцинации. До конца лета поставили себе планку в 100 тысяч человек. — Глядя на ваши листовки, которые едва ли не в каждом лифте города, укрупнение фракции, наблюдатели уверены, что это ваш задел на выборы [в гордуму] 2023 года. — Наша медицинская фракция — не политический игрок или партия. Пока нужны — работаем. Дальнейшие разговоры — от лукавого. Как я уже говорил, один в поле не воин. Без поддержки главы города, губернатора мы не смогли бы работать так эффективно. В этом плане мы часть системы. И если руководители и избиратели оценят нашу работу и посчитают ее эффективной и полезной, то мы продолжим трудиться. Самостоятельных политических амбиций у нас нет. — В 2021-м все ждали, что вы пойдете на выборы в заксобрание. Когда этого не произошло, была версия, что это якобы связано с тем, что вам выдвинули какой-то баснословный ценник за проход в парламент. Правда? — Нет. Я не думаю, что система так работает. Просто работаю, не иду ни на какие выборы. У меня уже есть работа, на которую меня избрали горожане. Этот созыв [гордумы] я однозначно доработаю и будут стараться быть максимально полезным для горожан. — Несмотря на ваш ответ, все же уточню. В разгар конфликта вокруг городской Счетной палаты, когда, по некоторым данным, в мэрии появились какие-то наброски списков потенциальных кандидатов, вас называли тем, кто может стать одним из участников городской команды на выборах. — Со мной никто таких разговоров не вел. Более того, я не слышал о каком-либо конфликте вокруг Счетной палаты. По-моему, назначение нового руководителя прошло спокойно, обычная ротация. — Новая реальность, многочисленные санкции скажутся на вашей работе, потребностях медицины? — Уже сказались. Сейчас вылезла проблема с комплектующими для иностранного оборудования. Нужно очень быстро искать аналоги. Чего-то нет в наличии, другое долго ждать, что-то нужно тестировать. Нужно договариваться с российскими производителями техники, азиатскими. Чтоб больницы и поликлиники были обеспечены всем необходимым, несмотря на эти санкции. Это вызов для всех нас. Но от своих планов не отступаем. Обязательно справимся. — Как-то изменилось настроение людей за последнее время? Вы отмечали что вырос уровень тревоги… Может быть, вся эта история с медициной уже неактуальна? — Резко увеличилось количество звонков на онлайн-прием. Иногда звонят просто поговорить, поделиться эмоциями. Успокоиться. Обычные житейские проблемы тоже никуда не делись. Разводы, алименты, наследство, долги, проблемы на работе, защита прав. Стало больше страхов, тревоги, неуверенности в завтрашнем дне. Нормальный депутат тут и психолог, и юрист, и швец, и жнец. Выслушать, вникнуть, понять, помочь. Очень важно для многих, чтоб на местном уровне сохранялись такие островки спокойствия, надежности. И чтоб был кто-то, кто выходит к людям, разговаривает, успокаивает, заступается. Это важно. А здоровье, медицина — основные, главные потребности. Разве мы стали меньше болеть? Исчезли очереди к специалистам? Пандемия сильно подкосила оптимизированную медицину. Еще годы уйдут на восстановление. Эта история не конъюнктурная, не политическая. Это всерьез и надолго. И если хоть чуть-чуть сможем помочь, то будем очень рады принести пользу нашему городу. Мы же здесь живем.