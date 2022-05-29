В Екатеринбурге показали особняк, в который вложены миллионы

Репортаж с закрытого показа для первых лиц города

30 мая 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Так выглядят внутренние пространства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для главных лиц Екатеринбурга провели экскурсию по первому в столице Урала креативному пространству «Домна». В ремонт помещения, которое станет коворкингом для творческих людей, вложены миллионы рублей. Здание не раз оказывалось в центре внимания СМИ. На памятник XIX века претендовали команда Ural Music Night и музей истории города, но мэр не согласовал это решение. В итоге помещение отдали Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. Чтобы организовать творческое пространство, фонд обратился за помощью к бизнесу и открыл сбор средств через краудфандинговую платформу. В итоге большую часть денег ведомству все-таки пришлось выделять из собственного бюджета. На мероприятие приехали первые лица города и области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Что расположено внутри На закрытый показ приехали первые лица города и области — присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также вице-губернаторы Алексей Шмыков и Дмитрий Ионин. Экскурсию по обновленному пространству провел лично глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. На входе посетителей сразу встречает магазин крафтовой продукции. Там уже представлено более 30 брендов и 400 позиций — кошельки, кружки, цепочки, товары для дома, одежда. Правда, цен на товарах пока нет — магазин официально не открыт. Его, как и креативное пространство, запустят к концу июня. Помимо офлайн-продаж, можно будет купить продукцию и через интернет. Также первым лицам показали лекторий на 50 мест, оснащенный по последнему слову техники. В помещении есть fashion-коворкинг, где можно будет выполнять основные этапы производства фэшн-продукта: разработку моделей, печать лекал, а также нанесение изображения и вышивки. В магазине крафтовых товаров можно будет купить продукцию как офлайн, так и онлайн Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В медиа-блоке для представителей креативной индустрии подготовлено все необходимое видео- и звуковое оборудование. Там можно будет, к примеру, записывать подкасты. Будет ли платить бизнес за аренду Ремонт в особняке сделали в рекордно короткие сроки. Фонд получил его в безвозмездное пользование всего полгода назад. Львиную долю расходов взял на себя сам фонд. Часть денег пожертвовали представители бизнеса. Около 10 млн рублей удалось собрать через краудфандинговую платформу. О том, сколько всего денег вложено в ремонт, Пиличев отвечать не стал, сославшись на коммерческую тайну. «Все, что было сделано, — это средства фонда плюс деньги благотворителей и физлиц. Мы не являемся госорганом, поэтому для нас первый вопрос — это окупаемость проекта. Мы обязательно посчитаем экономику. Скорее всего, какую-то часть содержания мы будем делать в качестве арендной платы. Однако стоит отметить, что задачи заработать денег у нас не стоит», — прокомментировал Пиличев. Креативное пространство запустят к концу июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Точные суммы представитель фонда не назвал. Они будут известны ближе к открытию. Предприниматели смогут оставить заявку на сайте «Домны» . Претендовать на место в креативном пространстве имеет право любой желающий — как представитель уже существующего бизнеса, так и начинающий предприниматель. «Мы будет предоставлять площади в краткосрочное пользование. Но сдавать в аренду на несколько месяцев мы не будем. Все это некий центр креативного пользования. Надо понимать, что резервировать места сможет каждый желающий», — отмечает Валерий Пиличев. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в нынешних экономических условиях такое пространство даст хороший старт местному бизнесу. Предприниматели будут придумывать прогрессивные креативные идеи. «Стены зданий пропитаны креативом. Сегодня мы переходим на отечественные продукты. Такая задача поставлена губернатором и президентом. В таком пространстве будет формироваться прекрасная атмосфера, которую создадут креативные люди. Я абсолютно уверен, что тут будут появляться прогрессивные идеи», — заявил Алексей Орлов. «Домна» оснащена по последнему слову техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Инвестиции, которые не окупят себя никогда Площадку также планируют использовать под общегородские события, бизнес-мероприятия и других деловые события. Она позволит проводить более 500 мероприятий в год. Планируется, что ежедневно «Домна» сможет принимать до 250 посетителей и участников. Как отмечают создатели, цифра может многократно увеличится за счет онлайн-подключений. Например, лекторий оснащен уникальной медиа-системой, позволяющий проводить мероприятия в одновременно в онлайн и офлайн. Несмотря на это, глава СОФПП уверен, что инвестиционные расходы на площадку не окупятся никогда. Но извлекать прибыль из этих помещений изначально никто не планировал. В противном случае цена за квадратный метр была бы огромной. Полностью креативное пространство отремонтируют к концу 2022 года.

Для главных лиц Екатеринбурга провели экскурсию по первому в столице Урала креативному пространству «Домна». В ремонт помещения, которое станет коворкингом для творческих людей, вложены миллионы рублей. Здание не раз оказывалось в центре внимания СМИ. На памятник XIX века претендовали команда Ural Music Night и музей истории города, но мэр не согласовал это решение. В итоге помещение отдали Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. Чтобы организовать творческое пространство, фонд обратился за помощью к бизнесу и открыл сбор средств через краудфандинговую платформу. В итоге большую часть денег ведомству все-таки пришлось выделять из собственного бюджета. Что расположено внутри На закрытый показ приехали первые лица города и области — присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также вице-губернаторы Алексей Шмыков и Дмитрий Ионин. Экскурсию по обновленному пространству провел лично глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. На входе посетителей сразу встречает магазин крафтовой продукции. Там уже представлено более 30 брендов и 400 позиций — кошельки, кружки, цепочки, товары для дома, одежда. Правда, цен на товарах пока нет — магазин официально не открыт. Его, как и креативное пространство, запустят к концу июня. Помимо офлайн-продаж, можно будет купить продукцию и через интернет. Также первым лицам показали лекторий на 50 мест, оснащенный по последнему слову техники. В помещении есть fashion-коворкинг, где можно будет выполнять основные этапы производства фэшн-продукта: разработку моделей, печать лекал, а также нанесение изображения и вышивки. В медиа-блоке для представителей креативной индустрии подготовлено все необходимое видео- и звуковое оборудование. Там можно будет, к примеру, записывать подкасты. Будет ли платить бизнес за аренду Ремонт в особняке сделали в рекордно короткие сроки. Фонд получил его в безвозмездное пользование всего полгода назад. Львиную долю расходов взял на себя сам фонд. Часть денег пожертвовали представители бизнеса. Около 10 млн рублей удалось собрать через краудфандинговую платформу. О том, сколько всего денег вложено в ремонт, Пиличев отвечать не стал, сославшись на коммерческую тайну. «Все, что было сделано, — это средства фонда плюс деньги благотворителей и физлиц. Мы не являемся госорганом, поэтому для нас первый вопрос — это окупаемость проекта. Мы обязательно посчитаем экономику. Скорее всего, какую-то часть содержания мы будем делать в качестве арендной платы. Однако стоит отметить, что задачи заработать денег у нас не стоит», — прокомментировал Пиличев. Точные суммы представитель фонда не назвал. Они будут известны ближе к открытию. Предприниматели смогут оставить заявку на сайте «Домны». Претендовать на место в креативном пространстве имеет право любой желающий — как представитель уже существующего бизнеса, так и начинающий предприниматель. «Мы будет предоставлять площади в краткосрочное пользование. Но сдавать в аренду на несколько месяцев мы не будем. Все это некий центр креативного пользования. Надо понимать, что резервировать места сможет каждый желающий», — отмечает Валерий Пиличев. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в нынешних экономических условиях такое пространство даст хороший старт местному бизнесу. Предприниматели будут придумывать прогрессивные креативные идеи. «Стены зданий пропитаны креативом. Сегодня мы переходим на отечественные продукты. Такая задача поставлена губернатором и президентом. В таком пространстве будет формироваться прекрасная атмосфера, которую создадут креативные люди. Я абсолютно уверен, что тут будут появляться прогрессивные идеи», — заявил Алексей Орлов. Инвестиции, которые не окупят себя никогда Площадку также планируют использовать под общегородские события, бизнес-мероприятия и других деловые события. Она позволит проводить более 500 мероприятий в год. Планируется, что ежедневно «Домна» сможет принимать до 250 посетителей и участников. Как отмечают создатели, цифра может многократно увеличится за счет онлайн-подключений. Например, лекторий оснащен уникальной медиа-системой, позволяющий проводить мероприятия в одновременно в онлайн и офлайн. Несмотря на это, глава СОФПП уверен, что инвестиционные расходы на площадку не окупятся никогда. Но извлекать прибыль из этих помещений изначально никто не планировал. В противном случае цена за квадратный метр была бы огромной. Полностью креативное пространство отремонтируют к концу 2022 года.