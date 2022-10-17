Власти РФ снизили риски при сделках с недвижимостью

Путину представили новые правила Росреестра

17 октября 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что риски россиян при сделках с недвижимостью существенно снизились Фото: Владимир Андреев © URA.RU Риски россиян при сделках с недвижимостью снижаются с введением цифровых сервисов в работе Росреестра. Подобные тенденции президент РФ Владимир Путин отметил на встрече с главой ведомства Олегом Скуфинским 17 октября. По словам экспертов, от того, насколько права людей защищены, зависит отношение населения к власти. Тем более что современные сервисы позволяют защитить не только частное имущество от мошенников, но и государственное от коррупционеров, говорят URA.RU политологи. Президент Путин в начале встречи с Скуфинским заметил, что сделки с недвижимостью приносят определенную часть доходов в бюджет. «Регистрация прав на недвижимость, поступления в бюджет от вашего рода деятельности, они растут, насколько я знаю. Вы участвуете в двух национальных проектах», — отметил Путин. Глава Росреестра Олег Скуфинский расширяет цифровые сервисы при регистрации прав граждан на недвижимость Фото: Kremlin.ru Глава Росреестра подтвердил слова главы государства. Отчасти рост доходов связан с введением гаражной амнистии (она позволила поставить на учет порядка 80 тысяч гаражей), продлением дачной амнистии. Но самое главное в работе Росреестра, отметил Скуфинский, — «обеспечение гарантий прав собственности людей». «Очень важно, особенно в условиях цифровизации», — добавил президент. Земельные торги переведены в электронный вид, что позволило сократить сроки оформления документов, сообщил Скуфинский. Ведется борьба с сайтами-двойниками, которые под видом официального портала ведомства продавали информацию о недвижимости, как правило, некорректную. От мошенников россиян защищает и закон о персональных данных. «Сведения о фамилии, имени, отчестве гражданина предоставляются теперь с разрешения и согласия собственника объекта недвижимости. Было достаточно много случаев мошеннических действий», — отметил глава ведомства. Гаражная амнистия позволила россиянам без лишней волокиты оформить право собственности Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Росреестр широко внедряет цифровые сервисы в свою работу. Как отметил Скуфинский, в год оказывается порядка 250 млн юридически значимых услуг. Введена единая централизованная система кадастрового учета. Цифровые сервисы позволили Росреестру сократить сроки прохождения документов между ведомством и многофункциональными центрами — все услуги оказываются в электронном виде. Президента заинтересовало такое понятие, как «дом для фермера». Глава Росреестра пояснил, что речь идет о ситуациях, когда аграрии не могут поставить на своей земле жилой дом — для этого нужно выводить участок из категории земель сельхозназначения. «Эта проблема решена: на своей земле фермер, который занимается сельским хозяйством, может построить свой дом, и никаких проблем с этим нет. Это очень важная социальная задача, которая была решена», — пояснил Скуфинский. Дачная амнистия позволила зарегистрировать права собственности на большое количество садовых домиков и участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Он также сообщил, что создан единый ресурс по земле и недвижимости — Национальная система пространственных данных. «Она должна наполняться, эта система», — заметил Путин. Скуфинский заверил, что это будет делаться. И добавил, что ведется подготовка еще 20 новых сервисов: «Индивидуальное жилищное строительство» (для оформления домов), «Земля для стройки», «Земля для туризма», «Земля просто» и другие. «Это сервисы, которые помогут людям, предпринимателям решать конкретные проблемы на земле быстро, оперативно и безбарьерно», — заверил глава Росреестра. Внедрение цифровых сервисов в работу Росреестра позволяет снизить риски россиян при оформлении сделок с недвижимостью и дает людям больше уверенности, что они не лишатся своего имущества из-за мошенников. Путину важно показать, что государство принимает меры для этого, пояснили политологи URA.RU. Цифровизация позволила снизить количество мошеннических сделок с квартирами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, это создает «общее впечатление о работе органов госвласти». «Росреестр, по сути, выполняет функцию фронт-офиса госструктуры, с которой граждане сталкиваются и от качества работы которой зависит впечатление граждан о том, как в принципе работает государство. Президент избран народом, поэтому он внимание уделяет тому, удовлетворены ли люди взаимодействием с государством. Он старается почувствовать проблемные точки. Встреча с Скуфинским — это контрольный замер ситуации», — полагает политолог. Фиксация прав собственности для людей весьма болезненная тема, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт вспоминает ситуации прошлых лет, когда люди (особенно часто это было в Москве) теряли честно приобретенные квартиры из-за того, что до них жилье было получено преступным путем. «[Президент понимает, что] важно защитить людей от подобных ситуаций. И Росреестр должен быть гарантией для людей, причем не на бумаге, а в реальной жизни», — отметил Журавлев. Статья по теме Власти упростят россиянам сделки с недвижимостью Президент лично вникает в вопросы работы Росреестра еще и потому, что возможности ведомства расширяются благодаря переходу на цифровые платформы. По мнению эксперта, цифровизация позволяет защитить не только частные права россиян, но и права бизнеса, снижает коррупционную составляющую в этой сфере. «Это огромный объем гарантийных обязательств. Росреестр все должен проверить [при заключении сделки]. Иначе не будет рынка. Для рынка самое главное — гарантия собственности. Если не будет такой гарантии, какой смысл что-то покупать, если у тебя потом это отнимут. Работа Росреестра повышает прозрачность, а это — снижение коррупционной составляющей», — убежден политолог. Цифровые технологии действительно позволяют снизить уровень коррупции и мошенничеств с недвижимостью, поясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Однако эти системы требуют защиты от преступных схем, в частности, от утечки персональных данных, что тоже учитывается в работе Росреестра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Риски россиян при сделках с недвижимостью снижаются с введением цифровых сервисов в работе Росреестра. Подобные тенденции президент РФ Владимир Путин отметил на встрече с главой ведомства Олегом Скуфинским 17 октября. По словам экспертов, от того, насколько права людей защищены, зависит отношение населения к власти. Тем более что современные сервисы позволяют защитить не только частное имущество от мошенников, но и государственное от коррупционеров, говорят URA.RU политологи. Президент Путин в начале встречи с Скуфинским заметил, что сделки с недвижимостью приносят определенную часть доходов в бюджет. «Регистрация прав на недвижимость, поступления в бюджет от вашего рода деятельности, они растут, насколько я знаю. Вы участвуете в двух национальных проектах», — отметил Путин. Глава Росреестра подтвердил слова главы государства. Отчасти рост доходов связан с введением гаражной амнистии (она позволила поставить на учет порядка 80 тысяч гаражей), продлением дачной амнистии. Но самое главное в работе Росреестра, отметил Скуфинский, — «обеспечение гарантий прав собственности людей». «Очень важно, особенно в условиях цифровизации», — добавил президент. Земельные торги переведены в электронный вид, что позволило сократить сроки оформления документов, сообщил Скуфинский. Ведется борьба с сайтами-двойниками, которые под видом официального портала ведомства продавали информацию о недвижимости, как правило, некорректную. От мошенников россиян защищает и закон о персональных данных. «Сведения о фамилии, имени, отчестве гражданина предоставляются теперь с разрешения и согласия собственника объекта недвижимости. Было достаточно много случаев мошеннических действий», — отметил глава ведомства. Росреестр широко внедряет цифровые сервисы в свою работу. Как отметил Скуфинский, в год оказывается порядка 250 млн юридически значимых услуг. Введена единая централизованная система кадастрового учета. Цифровые сервисы позволили Росреестру сократить сроки прохождения документов между ведомством и многофункциональными центрами — все услуги оказываются в электронном виде. Президента заинтересовало такое понятие, как «дом для фермера». Глава Росреестра пояснил, что речь идет о ситуациях, когда аграрии не могут поставить на своей земле жилой дом — для этого нужно выводить участок из категории земель сельхозназначения. «Эта проблема решена: на своей земле фермер, который занимается сельским хозяйством, может построить свой дом, и никаких проблем с этим нет. Это очень важная социальная задача, которая была решена», — пояснил Скуфинский. Он также сообщил, что создан единый ресурс по земле и недвижимости — Национальная система пространственных данных. «Она должна наполняться, эта система», — заметил Путин. Скуфинский заверил, что это будет делаться. И добавил, что ведется подготовка еще 20 новых сервисов: «Индивидуальное жилищное строительство» (для оформления домов), «Земля для стройки», «Земля для туризма», «Земля просто» и другие. «Это сервисы, которые помогут людям, предпринимателям решать конкретные проблемы на земле быстро, оперативно и безбарьерно», — заверил глава Росреестра. Внедрение цифровых сервисов в работу Росреестра позволяет снизить риски россиян при оформлении сделок с недвижимостью и дает людям больше уверенности, что они не лишатся своего имущества из-за мошенников. Путину важно показать, что государство принимает меры для этого, пояснили политологи URA.RU. По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, это создает «общее впечатление о работе органов госвласти». «Росреестр, по сути, выполняет функцию фронт-офиса госструктуры, с которой граждане сталкиваются и от качества работы которой зависит впечатление граждан о том, как в принципе работает государство. Президент избран народом, поэтому он внимание уделяет тому, удовлетворены ли люди взаимодействием с государством. Он старается почувствовать проблемные точки. Встреча с Скуфинским — это контрольный замер ситуации», — полагает политолог. Фиксация прав собственности для людей весьма болезненная тема, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт вспоминает ситуации прошлых лет, когда люди (особенно часто это было в Москве) теряли честно приобретенные квартиры из-за того, что до них жилье было получено преступным путем. Президент лично вникает в вопросы работы Росреестра еще и потому, что возможности ведомства расширяются благодаря переходу на цифровые платформы. По мнению эксперта, цифровизация позволяет защитить не только частные права россиян, но и права бизнеса, снижает коррупционную составляющую в этой сфере. «Это огромный объем гарантийных обязательств. Росреестр все должен проверить [при заключении сделки]. Иначе не будет рынка. Для рынка самое главное — гарантия собственности. Если не будет такой гарантии, какой смысл что-то покупать, если у тебя потом это отнимут. Работа Росреестра повышает прозрачность, а это — снижение коррупционной составляющей», — убежден политолог. Цифровые технологии действительно позволяют снизить уровень коррупции и мошенничеств с недвижимостью, поясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Однако эти системы требуют защиты от преступных схем, в частности, от утечки персональных данных, что тоже учитывается в работе Росреестра.