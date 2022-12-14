Мэр Екатеринбурга сорвал отставку свердловского министра

Куйвашева убедили: его зам хочет войны

14 декабря 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова переназначение Волкова представляло принципиальную важность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За сохранением министра строительства Свердловской области Михаила Волкова в должности может стоять мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали URA.RU два источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников, на отставке Волкова якобы настаивали замгубернатора Сергей Швиндт (об этом уже сообщало агентство) и председатель «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. И ему напомнили про старый долг. Губернатор Евгений Куйвашев переназначил Волкова одним из последних — 29 ноября. Интрига, сохранится ли чиновник, работающий в кабмине с 2016 года, держалась до последнего. «Куйвашев давал понять, что готов рассматривать альтернативных кандидатов», — поделился источник, близкий к региональному кабмину. Объясняя, какие претензии у Куйвашева к Волкову, он констатировал: «На настроение шефа повлиял Швиндт». Говорят, Сергей Швиндт (слева) и Михаил Волков разошлись во взглядах на новую команду в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как писало URA.RU, Швиндт якобы лоббировал на место Волкова как минимум двух человек — замминистра Антона Шафаростова и (на тот момент) главу омского минстроя, бывшего сотрудника мэрии Екатеринбурга Михаила Губина. Хотя и Швиндт, и Волков считаются выходцами из одной команды — экс-вице-губернатора и бывшего вице-мэра Владимира Тунгусова. «Швиндт объяснял губернатору, что Волков пассивен, не предлагает новых идей, решений. Наверное, отчасти это и так, но истинная причина в другом», — заявил источник. В основу противоречий, утверждает он, легло взаимодействие с мэрией Екатеринбурга. С начала 2021-го Орлов, а затем и его новый зам Рустам Галямов отстраняли Швиндта и Волкова от принятия решений по городским стройкам. Кульминацией интриги стало возвращение «серому дому» градостроительных полномочий. «Швиндт и Волков остались не у дел. Волков это принял, со временем выстроил с Галямовым и Орловым нормальные отношения. А Швиндт нет. И ему нужен министр, который будет не дружить с мэрией, а *** [оказывать давление], по максимуму использовать оставшийся рычаг — доступ к федеральному финансированию, — чтобы сохранить влияние на девелоперов», — объяснил собеседник. Рустам Галямов забрал у Швиндта полномочия в 2021-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Понимая это, Орлов и Галямов вмешались. «Получив от своего зама аргументы в поддержку Волкова, Орлов пошел к начальнику. И в итоге переубедил его», — добавил источник. В пресс-службе администрации воздержались от комментариев. При этом Орлов, вероятно, не единственный, с кем Куйвашев обсуждал судьбу Волкова. «Насколько я знаю, губернатор учел мнение представителей отрасли, которых Волков тоже устраивает, — застройщики, мэрия, министерство только-только сработались, зачем что-либо менять? Конфликты, которые генерирует Швиндт, мешают: впереди непростые 2023—2024 годы, надо выполнять показатели по вводу жилья. За них Москва ведь с губернатора в первую очередь спрашивает», — привел доводы источник, близкий к «Гильдии строителей Урала». По какой причине против Волкова мог выступать Трапезников, неясно. Известно лишь, что коллеги припомнили ему, чью сторону занял Волков в разгар конфликта девелоперов с предыдущим мэром Александром Высокинским в 2020 году. «Волков ведь тогда действительно поддержал бизнес. И топить его сейчас — некрасиво», — пересказал собеседник. И Трапезников, и Швиндт не ответили на вопросы корреспондента по теме. Еще один источник, хорошо знакомый с Трапезниковым, заявил, что не слышал, чтобы тот интриговал против Волкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За сохранением министра строительства Свердловской области Михаила Волкова в должности может стоять мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, рассказали URA.RU два источника, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников, на отставке Волкова якобы настаивали замгубернатора Сергей Швиндт (об этом уже сообщало агентство) и председатель «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. И ему напомнили про старый долг. Губернатор Евгений Куйвашев переназначил Волкова одним из последних — 29 ноября. Интрига, сохранится ли чиновник, работающий в кабмине с 2016 года, держалась до последнего. «Куйвашев давал понять, что готов рассматривать альтернативных кандидатов», — поделился источник, близкий к региональному кабмину. Объясняя, какие претензии у Куйвашева к Волкову, он констатировал: «На настроение шефа повлиял Швиндт». Как писало URA.RU, Швиндт якобы лоббировал на место Волкова как минимум двух человек — замминистра Антона Шафаростова и (на тот момент) главу омского минстроя, бывшего сотрудника мэрии Екатеринбурга Михаила Губина. Хотя и Швиндт, и Волков считаются выходцами из одной команды — экс-вице-губернатора и бывшего вице-мэра Владимира Тунгусова. «Швиндт объяснял губернатору, что Волков пассивен, не предлагает новых идей, решений. Наверное, отчасти это и так, но истинная причина в другом», — заявил источник. В основу противоречий, утверждает он, легло взаимодействие с мэрией Екатеринбурга. С начала 2021-го Орлов, а затем и его новый зам Рустам Галямов отстраняли Швиндта и Волкова от принятия решений по городским стройкам. Кульминацией интриги стало возвращение «серому дому» градостроительных полномочий. «Швиндт и Волков остались не у дел. Волков это принял, со временем выстроил с Галямовым и Орловым нормальные отношения. А Швиндт нет. И ему нужен министр, который будет не дружить с мэрией, а *** [оказывать давление], по максимуму использовать оставшийся рычаг — доступ к федеральному финансированию, — чтобы сохранить влияние на девелоперов», — объяснил собеседник. Понимая это, Орлов и Галямов вмешались. «Получив от своего зама аргументы в поддержку Волкова, Орлов пошел к начальнику. И в итоге переубедил его», — добавил источник. В пресс-службе администрации воздержались от комментариев. При этом Орлов, вероятно, не единственный, с кем Куйвашев обсуждал судьбу Волкова. «Насколько я знаю, губернатор учел мнение представителей отрасли, которых Волков тоже устраивает, — застройщики, мэрия, министерство только-только сработались, зачем что-либо менять? Конфликты, которые генерирует Швиндт, мешают: впереди непростые 2023—2024 годы, надо выполнять показатели по вводу жилья. За них Москва ведь с губернатора в первую очередь спрашивает», — привел доводы источник, близкий к «Гильдии строителей Урала». По какой причине против Волкова мог выступать Трапезников, неясно. Известно лишь, что коллеги припомнили ему, чью сторону занял Волков в разгар конфликта девелоперов с предыдущим мэром Александром Высокинским в 2020 году. «Волков ведь тогда действительно поддержал бизнес. И топить его сейчас — некрасиво», — пересказал собеседник. И Трапезников, и Швиндт не ответили на вопросы корреспондента по теме. Еще один источник, хорошо знакомый с Трапезниковым, заявил, что не слышал, чтобы тот интриговал против Волкова.