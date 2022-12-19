Посетители вытрезвителей ХМАО проведут Новый год с комфортом

Для них уже закупили халаты, тапки и зубные щетки

20 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

На новый год в ХМАО ждут ажиотажа посетителей в вытрезвителях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Югорские вытрезвители готовится к наплыву посетителей в новогодние праздники. Они были закрыты 11 лет назад на всей территории ХМАО. Однако в этом году из-за требований законодательства учреждения вновь открылись в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Предстоящие каникулы станут для них первым испытанием в обновленном формате работы с комфортными условиями пребывания. Об этом URA.RU рассказал заведующий специализированного отделения по вытрезвлению в Ханты-Мансийске Даниил Черкашин. Для посетителей вытрезвителей закупили халаты, тапки и зубные щетки URA.RU «Мы оказываем помощь людям, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином опьянении. Нахождение в вытрезвителе бесплатно. У нас в Ханты-Мансийске 10 мест, из них шесть мужских и четыре женских. Пока случаев нехватки мест не было. При этом у нас есть прогноз по увеличению посетителей в Новый год, их число однозначно увеличится. Сейчас идет подготовка к этому периоду. Планируется усиление смен, а также запас расходных материалов», — сказал Черкашин. Он добавил, что в учреждении пьяным жителям выдается одноразовый набор личной гигиены, в который входит халат, простынь, полотенце, тапки, зубная паста и мыло. Питание для них не предусмотрено, однако существует питьевой режим. После осмотра фельдшером, за пьяными присматривает сиделка. «Они остаются до 24 часов и могут уйти в любой момент, какого-либо принуждения у нас не предусмотрено. При этом ночью их на улицу не выгонят, они в любом случае смогут дождаться утра, когда начнет ходить транспорт. В случае ухудшения состояния фельдшер может оказать экстренную помощь до приезда скорой, необходимый набор оборудования для этого есть», — заключил Черкашин. Прежде вытрезвители входили в структуру МВД, сейчас же они открыты в новом формате и их курирует департамент социального развития ХМАО. В окружном департаменте журналисту агентства рассказали, что изменились и приоритеты в организации работы учреждений. После того, как человек в вытрезвителе придет в себя, сотрудниками социальных служб с ним проводится беседа. Специалисты помогают разобраться с причинами употребления алкоголя и мотивируют к отказу от вредной привычки. Койки в вытрезвителе Ханты-Мансийска URA.RU Прийти за помощью в вытрезвитель можно и самостоятельно, если человек понимает, что ему, например, некуда идти. Также же пьяных привозят скорая помощь или полиция. При этом в вытрезвителе не принимают жителей с тяжелой степенью опьянения. Их доставляют в психоневрологическую больницу, где оказывают медицинскую помощь. Причем удержать таких пациентов в ПНД для реабилитации могут на две недели. Сотрудники полиции в разговоре с URA.RU сообщили, что уже получили установки от руководства на новогодние праздники. «Обычно, в Новый год, чтобы не портить людям праздник, полицейские не составляют протоколы об административном нарушении, если проступок не серьезный. В частности, это касается нахождения в нетрезвом виде в общественном месте. Но конечно есть границы, если человек не понимает с первого раза, ведет себя неадекватно или совершает более серьезное нарушение, то он получит соответствующее наказание», — сказал источник в полиции. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало об открытии вытрезвителей в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Всего на содержание трех вытрезвителей будут выделять порядка 22 млн рублей в год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские вытрезвители готовится к наплыву посетителей в новогодние праздники. Они были закрыты 11 лет назад на всей территории ХМАО. Однако в этом году из-за требований законодательства учреждения вновь открылись в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Предстоящие каникулы станут для них первым испытанием в обновленном формате работы с комфортными условиями пребывания. Об этом URA.RU рассказал заведующий специализированного отделения по вытрезвлению в Ханты-Мансийске Даниил Черкашин. «Мы оказываем помощь людям, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином опьянении. Нахождение в вытрезвителе бесплатно. У нас в Ханты-Мансийске 10 мест, из них шесть мужских и четыре женских. Пока случаев нехватки мест не было. При этом у нас есть прогноз по увеличению посетителей в Новый год, их число однозначно увеличится. Сейчас идет подготовка к этому периоду. Планируется усиление смен, а также запас расходных материалов», — сказал Черкашин. Он добавил, что в учреждении пьяным жителям выдается одноразовый набор личной гигиены, в который входит халат, простынь, полотенце, тапки, зубная паста и мыло. Питание для них не предусмотрено, однако существует питьевой режим. После осмотра фельдшером, за пьяными присматривает сиделка. «Они остаются до 24 часов и могут уйти в любой момент, какого-либо принуждения у нас не предусмотрено. При этом ночью их на улицу не выгонят, они в любом случае смогут дождаться утра, когда начнет ходить транспорт. В случае ухудшения состояния фельдшер может оказать экстренную помощь до приезда скорой, необходимый набор оборудования для этого есть», — заключил Черкашин. Прежде вытрезвители входили в структуру МВД, сейчас же они открыты в новом формате и их курирует департамент социального развития ХМАО. В окружном департаменте журналисту агентства рассказали, что изменились и приоритеты в организации работы учреждений. После того, как человек в вытрезвителе придет в себя, сотрудниками социальных служб с ним проводится беседа. Специалисты помогают разобраться с причинами употребления алкоголя и мотивируют к отказу от вредной привычки. Прийти за помощью в вытрезвитель можно и самостоятельно, если человек понимает, что ему, например, некуда идти. Также же пьяных привозят скорая помощь или полиция. При этом в вытрезвителе не принимают жителей с тяжелой степенью опьянения. Их доставляют в психоневрологическую больницу, где оказывают медицинскую помощь. Причем удержать таких пациентов в ПНД для реабилитации могут на две недели. Сотрудники полиции в разговоре с URA.RU сообщили, что уже получили установки от руководства на новогодние праздники. «Обычно, в Новый год, чтобы не портить людям праздник, полицейские не составляют протоколы об административном нарушении, если проступок не серьезный. В частности, это касается нахождения в нетрезвом виде в общественном месте. Но конечно есть границы, если человек не понимает с первого раза, ведет себя неадекватно или совершает более серьезное нарушение, то он получит соответствующее наказание», — сказал источник в полиции. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало об открытии вытрезвителей в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Всего на содержание трех вытрезвителей будут выделять порядка 22 млн рублей в год.