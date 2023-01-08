Текслер определил образ будущего Челябинской области на шесть лет

Расклад перед схваткой за власть над Южным Уралом прояснился

09 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Спецоперация примирила челябинские элиты и отложила проекты, которые они ждали. Впрочем, есть и исключения. С тем и другим разбиралось URA.RU, подводя итоги 2022 года. Были победы и разочарования, но как считают эксперты, почти все можно записать в плюсы губернатору Алексею Текслеру. Решение года Глава региона Алексей Текслер в декабре положил конец рассуждениям о возвращении в Москву. «На второй срок планирую идти. Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года. В общем и целом, планы своей работы строю на длительные перспективы», — заявил губернатор. Тем самым задав формат политической жизни региона на шесть лет вперед — само голосование пройдет в 2024 году. Что характерно, одобрительно по этому поводу высказались как провластные силы, так и оппозиция. Ярким примером стал политический тяжеловес — лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг. Проект года Президент Владимир Путин и правительство РФ поддержали проект достройки метро в Челябинске (в подземно-надземном варианте). Цена вопроса — порядка 73 млрд рублей. Этому предшествовал визит в Челябинск вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Вместе с главой региона он спустился тоннели метрополитена, строительство которого было начато в 1990 году и остановлено 15 лет назад. Конфликт года Начавшаяся в феврале спецоперация на Украине, а затем объявленная 21 сентября частичная мобилизация не просто консолидировали элиты Челябинской области. Замороженными оказались все конфликты регионального уровня. Единственным исключением остался конфликт депутата Госдумы Владимира Бурматова и политблока губернатора Алексея Текслера, тянущийся с начала года. В публичную плоскость он выплеснулся в конце августа, когда парламентарию демонстративно не отправили поздравительный адрес ко дню рождения из резиденции главы региона. Бурматов заявил URA.RU, что клин в его отношения с главой региона вбивают «закомплексованные и профнепригодные» чиновники политблока. Затем последовало определение «убогие трусы», после чего уничижительные характеристики уже не исчезали из аккаунтов Бурматова в соцсетях. Оппоненты либо отмалчиваются, либо утверждают, что готовы конструктивно сотрудничать в интересах области с любым народным избранником. Между тем, в федеральных telegram-каналах «Единой России» упоминания Бурматова отсутствуют с апреля. Депутаты, которые всех удивили Сразу два депутата Госдумы — Олег Голиков и Олег Колесников — от Челябинской области сумели поразить избирателей после объявленной 24 сентября частичной мобилизации. Оба единоросса не просто заявили о готовности пренебречь полагающейся броней, но реализовали свое намерение. Голиков одним из первых из числа депутатов Госдумы написал заявление о призыве на службу в рамках частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября. Он прошел обучение и отправился на передовую. Теперь он служит в морской пехоте в должности замкомандира роты. Второй парламентарий, Олег Колесников, в конце сентября Колесников написал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. — также добровольно попросил призвать его в армию в рамках частичной мобилизации. В зоне проведения спецоперации Колесников находится с октября, проходя службу в БАРС «Каскад». Политическое разочарование года Истеблишмент Челябинска и значительная часть горожан ожидали, что в 2023 году — впервые за восемь последних лет и на год раньше положенного — в областном центре пройдут прямые выборы городской думы. С 2014 года при экс-губернаторе Борисе Дубровском Челябинск оказался экспериментальной площадкой реформы местного самоуправления. Итогом стала двухуровневая система: каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав определяют депутаты. Горожане выбирают 170 депутатов семи райсоветов, из которых формируется гордума. Советник губернатора Владимир Мякуш заявил URA.RU, что райсоветы будут ликвидированы, и жители областного центра начнут выбирать гордуму напрямую благодаря новому закону о системе муниципальной власти, внесенному в Госдуму 16 декабря прошлого года. Главными его новшествами стало наделение губернаторов правом отбирать кандидатов в мэры и самостоятельно отстранять их от должности. Законопроект также предусматривал упразднение сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе МСУ. Законопроект был принят в первом чтении. Но, в связи с последними событиями, поставлен на паузу на неопределенный срок, заявил депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин. Скандалы в «Единой России» Сразу две чувствительные потери понесла партия власти в прошедшем году. В мае единороссам пришлось приостанавливать членство экс-главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Бывший силовик, переквалифицировавшись в муниципального служащего, помимо банальных взяток, заставлял местных бизнесменов ремонтировать свою машину и платить транспортный налог. Под занавес года последовал второй удар — задержание депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Строительному магнату инкриминируют неуплату налогов более чем на полмиллиарда рублей. К обоим партийцам пришли сотрудники регионального УФСБ. Самый успешный политический проект года Образованием Коркинского муниципального округа завершился запущенный еще в 2019 году процесс объединения четырех годами враждующих муниципалитетов. Инициатором и координатором его была Наталья Лощинина, избранная в ноябре главой нового округа, а само решение поддержал губернатор Алексей Текслер, общаясь с местным населением. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит, но в итоге проблему удалось решить. После выборов депутатов собрания исчезли советы депутатов четырех поселений. С 2023 года прекратят свое существование их администрации, работавшие до формирования полноценной администрации округа. Самая мягкая смена эпохи 200-летний юбилей Карабаша совпал со сменой власти в городе, потерявшего благодаря усилиям властей и градообразующего предприятия сомнительную славу «самого грязного на планете». Руководивший муниципалитетом с декабря 2015 года Олег Буданов добровольно сдал свой пост, вернувшись в родной Миасс на должность заместителя гендиректора автозавода «Урал». Градоначальник уволился 19 декабря. А уже 9 декабря депутаты городского собрания 11 голосами из 12 утвердили в этой должности Станислава Афанасенко, который осенью с поста заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь» переместился на должность вице-мэра Карабаша по финансово-экономическим вопросам. В итоге смена власти в городе прошла абсолютно беспроблемно, впечатлив всех муниципальных руководителей. И символизируя переход от исправления накопленных проблем к устойчивому развитию. 12 заместителей Текслера В аппаратном плане для правительства области год заканчивается максимальным числом вице-губернаторов — по итогам последних кадровых решений у Алексея Текслера стало 12 заместителей. Правда, в новом году их может стать меньше. Как показала прямая линия главы региона, недочеты присутствуют в «хозяйстве» практически любого из них. Кроме, разве что, Виктора Мамина — сослуживец губернатора еще по федеральному Минэнерго руководит аппаратом без претензий к эффективности. «Для Челябинской области все политические итоги прямо или косвенно предопределила начавшаяся в феврале спецоперация на Украине. Это обеспечило консолидацию общества и элит. Закрепление она получила в заявлении Текслера о намерении долгосрочно работать в регионе. По факту это означает, что Алексея Текслера воспринимают как фигуру, гарантирующую стабильность в Челябинской области и на региональном, и на федеральном уровне», — заметил в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Он также добавил, что целый ряд персон получил возможность «перезагрузить» свой политический образ и отстроиться от негативного бэкграунда. К примеру, у ушедшего на фронт Олега Колесникова (как и для его коллеги по Госдуме Олега Голикова) могут возникнуть новые политические перспективы, уже за пределами Южного Урала. И, безусловно, одной из значимых примет ушедшего года стало сохранение всех ключевых проектов, включая инфраструктурные. В том числе уже заключены контракты на строительство метротрамвая и межуниверситетского кампуса мирового уровня.