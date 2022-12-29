Тюмень, в которой устроили междоусобную войну, ждет лидера ЛДПР

Важные для оппозиции выборы под угрозой

29 декабря 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий анонсировал визит в ХМАО, ЯНАО и Тюмень. Он состоится в 2023 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в 2023 году планирует посетить Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале депутата регионального парламента, либерал-демократа Ивана Вершинина. По данным источников URA.RU, его визит напрямую связан с предстоящими выборами, которые для оппозиции оказались под угрозой срыва из-за раскола внутри партии. «С наступающим. И до скорой встречи у вас, в Тюмени, на Ямале, в Югре. В будущем году», — заявил Слуцкий на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале Вершинина. По данным инсайдеров URA.RU, истинная цель визита Слуцкого состоит в том, чтобы спасти Тюменское отделение ЛДПР от внутреннего раскола, который может значительно ослабить позиции партии перед большими выборами 2023 года. «Видимо, ситуация с расколом приняла настолько серьезные обороты, что никто, кроме лидера партии не сможет ее разрешить. Какие шансы у Слуцкого на то, чтобы „закрыть вопрос“? Сложно сказать. Главное, что эти шансы в принципе есть. И главный либерал-демократ страны ими воспользуется», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Инсайдер URA.RU считает, что Слуцкий не станет тянуть с визитом в «проблемную» для ЛДПР Тюменскую область. По мнению источника агентства, он может посетить регион и соседние округа уже в январе или феврале 2023 года. Как ранее указывало URA.RU, большой конфликт внутри Тюменского отделения ЛДПР произошел на внутрипартийной конференции, которая прошла в начале декабря. Местным либерал демократам не понравилось, что в координационный совет были включены члены партии, которые проживают в ХМАО и ЯНАО, и не имеют отношения к местному отделению. Ситуация закончилась увольнением тюменского координатора партии Максима Новикова. Вслед за ним свои посты готовы оставить еще шесть руководителей «первичек». А это неминуемо скажется на выборах 2023 года. URA.RU направило запрос в Тюменское отделение ЛДПР. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в 2023 году планирует посетить Тюмень, ХМАО и ЯНАО. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале депутата регионального парламента, либерал-демократа Ивана Вершинина. По данным источников URA.RU, его визит напрямую связан с предстоящими выборами, которые для оппозиции оказались под угрозой срыва из-за раскола внутри партии. «С наступающим. И до скорой встречи у вас, в Тюмени, на Ямале, в Югре. В будущем году», — заявил Слуцкий на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале Вершинина. По данным инсайдеров URA.RU, истинная цель визита Слуцкого состоит в том, чтобы спасти Тюменское отделение ЛДПР от внутреннего раскола, который может значительно ослабить позиции партии перед большими выборами 2023 года. «Видимо, ситуация с расколом приняла настолько серьезные обороты, что никто, кроме лидера партии не сможет ее разрешить. Какие шансы у Слуцкого на то, чтобы „закрыть вопрос“? Сложно сказать. Главное, что эти шансы в принципе есть. И главный либерал-демократ страны ими воспользуется», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Инсайдер URA.RU считает, что Слуцкий не станет тянуть с визитом в «проблемную» для ЛДПР Тюменскую область. По мнению источника агентства, он может посетить регион и соседние округа уже в январе или феврале 2023 года. Как ранее указывало URA.RU, большой конфликт внутри Тюменского отделения ЛДПР произошел на внутрипартийной конференции, которая прошла в начале декабря. Местным либерал демократам не понравилось, что в координационный совет были включены члены партии, которые проживают в ХМАО и ЯНАО, и не имеют отношения к местному отделению. Ситуация закончилась увольнением тюменского координатора партии Максима Новикова. Вслед за ним свои посты готовы оставить еще шесть руководителей «первичек». А это неминуемо скажется на выборах 2023 года. URA.RU направило запрос в Тюменское отделение ЛДПР. Ответ ожидается.