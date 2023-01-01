Главный пермский музей открыл свои тайны. Фото

Коллекция Пермской художественной галереи насчитывает более 51 тысячи экспонатов. Все богатство музея просто невозможно показать посетителям. После переезда в новое здание, который планируется уже в этом году, выставочные площади расширятся, и любители истории и искусства смогут увидеть то, чего раньше касался взгляд лишь профессионалов. Но в год своего столетия галерея открыла часть фондов, устроив беспрецедентную выставку «СТО», где представлены скрытые ранее сокровища музея.
Если вы еще не успели увидеть их вживую, у вас появилось время на это — галерея в каникулы работает. Но пока URA.RU в своей фотоподборке представляет пусть малую, но уникальную часть проекта.
Гидрия краснофигурная
Южная Италия. Апулия. IV в. до н. э. Глина, черный лак, белая краска; гончарная работа, лепка, окраска, роспись.
Пышная по декоративному убранству краснофигурная гидрия — сосуд, предназначенный для воды. С такими сосудами девушки ходили за водой на родники и наполненными несли их на голове. Изображенная сцена с двумя женскими фигурами и Эротом (божеством любви) представляет сцену в гинекее (женской половине жилища), возможно, изображающую ритуал возлияния за богов.
В Пермскую галерею гидрия передана в 1948 году из Государственного Эрмитажа, куда попала в 1928 году из коллекции Михаила Боткина. Он —художник, академик исторической живописи, искусствовед, археолог, коллекционер, меценат, считался одним из лучших российских рисовальщиков. Собирание в течение 50 лет художественной коллекции стало одним из главных его дел. Эта коллекция считается одной из лучших в мире.
Арибалл расписной с растительным орнаментом
Древняя Греция, Коринф, вторая — третья четверть VI в. до н. э. Глина, накладная охра, гончарный круг, роспись.
Арибалл — маленький керамический сосуд для ароматических масел. Он был обязательным атрибутом мужчин Древней Греции. Его узкое горлышко с широким раструбом обматывалось ремешком, чтобы привязать сосуд к телу атлета, отправляющегося на соревнование. Маслом из арибалла атлет натирал себя, а после соревнований скребком из ракушки вместе с маслом очищал тело от песка и грязи.
Арибалл, который хранится в Пермской галерее, был найден на холме Гиссарлык в 1870 году Генрихом Шлиманом — прославленным археологом, раскопавшим Трою, первооткрывателем доисторической Греции. В Пермь находку передали из Эрмитажа.
Панно Боги счастья Шоу-син, Лу-син, Фу-син
Китай. Конец 19 начало 20 века Шелк, атлас, нити шелковые, нити золотые, ткачество, вышивка гладью, вышивка «в прикреп».
Этот экспонат — редкий экземпляр китайской вышивки, дающий возможность познакомиться с культурой и китайским пантеоном богов.
Шоу-син — бог долголетия, «Шоу» переводится как «долголетие», «син» — «звезда». Олицетворяет долгую и здоровую жизнь, а также помогает больным. Обычно изображается с большим лысым черепом, длинной седой бородой, посохом в правой руке, к которому привязан калабаш с эликсиром бессмертия, и с персиком в левой руке.
Фу-син — бог богатства и процветания, удачи в потомстве. Олицетворяет удачную судьбу. Его часто изображают в красной мантии торговца с ребенком на руках или свитком в руках.
Лу-син — бог власти. Он приносит удачу в карьере, в делах, на экзаменах. Его изображают в одеянии государственного чиновника со скипетром Жуи или папирусом в руках. Его можно также отличить по шапке с двумя длинными «косичками». Его обычно располагают в середине. Иногда его изображают со свитком в руках, на котором может быть написано: «Небесный чиновник дарует счастье».
«Дьявольский шар»
12-слойный шар вырезан вручную из цельной слоновой кости
Китайские резные многослойные шары из слоновой кости поражают человечество невероятной красотой и уникальной техникой исполнения уже много веков. Мастера сначала вырезали внешний шар, а затем сквозь отверстия в нем последовательно вытачивали внутренние. Сама конструкция оставалась цельной и неразборной, а шары могли вращаться один в другом. Европейцы, увидев такое чудо, прозвали шары «дьявольскими».
В 1915 году один мастер поразил посетителей Панамской Международной ярмарки шаром, содержащим внутри 25 ажурных слоев. Пермский шар состоит из 12 слоев, он поступил в галерею в 1955 году и только теперь оказался доступен для широкой публики.
В новогодние каникулы уделите время и прекрасному. Приходите в Пермскую галерею, где представлены сотни уникальных предметов искусства, которые вы увидите впервые в жизни.
Режим работы музея в праздники:
3-4 января — с 10.00 до 19.00, касса до 18:30
5 января — с 12.00 до 21.00, касса до 20:30
6 января — с 10.00 до 18.00, касса до 17.30
7 января — галерея закрыта
8 января — с 11.00 до 19.00, касса до 18:30
9 января — галерея закрыта
Материал создан при помощи сотрудников Пермской государственной художественной галереи
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Коллекция Пермской художественной галереи насчитывает более 51 тысячи экспонатов. Все богатство музея просто невозможно показать посетителям. После переезда в новое здание, который планируется уже в этом году, выставочные площади расширятся, и любители истории и искусства смогут увидеть то, чего раньше касался взгляд лишь профессионалов. Но в год своего столетия галерея открыла часть фондов, устроив беспрецедентную выставку «СТО», где представлены скрытые ранее сокровища музея. Если вы еще не успели увидеть их вживую, у вас появилось время на это — галерея в каникулы работает. Но пока URA.RU в своей фотоподборке представляет пусть малую, но уникальную часть проекта. Гидрия краснофигурная Пышная по декоративному убранству краснофигурная гидрия — сосуд, предназначенный для воды. С такими сосудами девушки ходили за водой на родники и наполненными несли их на голове. Изображенная сцена с двумя женскими фигурами и Эротом (божеством любви) представляет сцену в гинекее (женской половине жилища), возможно, изображающую ритуал возлияния за богов. В Пермскую галерею гидрия передана в 1948 году из Государственного Эрмитажа, куда попала в 1928 году из коллекции Михаила Боткина. Он —художник, академик исторической живописи, искусствовед, археолог, коллекционер, меценат, считался одним из лучших российских рисовальщиков. Собирание в течение 50 лет художественной коллекции стало одним из главных его дел. Эта коллекция считается одной из лучших в мире. Арибалл расписной с растительным орнаментом Арибалл — маленький керамический сосуд для ароматических масел. Он был обязательным атрибутом мужчин Древней Греции. Его узкое горлышко с широким раструбом обматывалось ремешком, чтобы привязать сосуд к телу атлета, отправляющегося на соревнование. Маслом из арибалла атлет натирал себя, а после соревнований скребком из ракушки вместе с маслом очищал тело от песка и грязи. Арибалл, который хранится в Пермской галерее, был найден на холме Гиссарлык в 1870 году Генрихом Шлиманом — прославленным археологом, раскопавшим Трою, первооткрывателем доисторической Греции. В Пермь находку передали из Эрмитажа. Панно Боги счастья Шоу-син, Лу-син, Фу-син Этот экспонат — редкий экземпляр китайской вышивки, дающий возможность познакомиться с культурой и китайским пантеоном богов. Шоу-син — бог долголетия, «Шоу» переводится как «долголетие», «син» — «звезда». Олицетворяет долгую и здоровую жизнь, а также помогает больным. Обычно изображается с большим лысым черепом, длинной седой бородой, посохом в правой руке, к которому привязан калабаш с эликсиром бессмертия, и с персиком в левой руке. Фу-син — бог богатства и процветания, удачи в потомстве. Олицетворяет удачную судьбу. Его часто изображают в красной мантии торговца с ребенком на руках или свитком в руках. Лу-син — бог власти. Он приносит удачу в карьере, в делах, на экзаменах. Его изображают в одеянии государственного чиновника со скипетром Жуи или папирусом в руках. Его можно также отличить по шапке с двумя длинными «косичками». Его обычно располагают в середине. Иногда его изображают со свитком в руках, на котором может быть написано: «Небесный чиновник дарует счастье». «Дьявольский шар» Китайские резные многослойные шары из слоновой кости поражают человечество невероятной красотой и уникальной техникой исполнения уже много веков. Мастера сначала вырезали внешний шар, а затем сквозь отверстия в нем последовательно вытачивали внутренние. Сама конструкция оставалась цельной и неразборной, а шары могли вращаться один в другом. Европейцы, увидев такое чудо, прозвали шары «дьявольскими». В 1915 году один мастер поразил посетителей Панамской Международной ярмарки шаром, содержащим внутри 25 ажурных слоев. Пермский шар состоит из 12 слоев, он поступил в галерею в 1955 году и только теперь оказался доступен для широкой публики. В новогодние каникулы уделите время и прекрасному. Приходите в Пермскую галерею, где представлены сотни уникальных предметов искусства, которые вы увидите впервые в жизни. Режим работы музея в праздники: 3-4 января — с 10.00 до 19.00, касса до 18:30 5 января — с 12.00 до 21.00, касса до 20:30 6 января — с 10.00 до 18.00, касса до 17.30 7 января — галерея закрыта 8 января — с 11.00 до 19.00, касса до 18:30 9 января — галерея закрыта Материал создан при помощи сотрудников Пермской государственной художественной галереи