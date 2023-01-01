Главный пермский музей открыл свои тайны. Фото

Пермская художественная галерея достала из запасников экспонаты, невиданные публикой

02 января 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Пермская галерея ждет гостей в новогодние каникулы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Коллекция Пермской художественной галереи насчитывает более 51 тысячи экспонатов. Все богатство музея просто невозможно показать посетителям. После переезда в новое здание, который планируется уже в этом году, выставочные площади расширятся, и любители истории и искусства смогут увидеть то, чего раньше касался взгляд лишь профессионалов. Но в год своего столетия галерея открыла часть фондов, устроив беспрецедентную выставку «СТО», где представлены скрытые ранее сокровища музея. Если вы еще не успели увидеть их вживую, у вас появилось время на это — галерея в каникулы работает. Но пока URA.RU в своей фотоподборке представляет пусть малую, но уникальную часть проекта. Гидрия краснофигурная Южная Италия. Апулия. IV в. до н. э. Глина, черный лак, белая краска; гончарная работа, лепка, окраска, роспись. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пышная по декоративному убранству краснофигурная гидрия — сосуд, предназначенный для воды. С такими сосудами девушки ходили за водой на родники и наполненными несли их на голове. Изображенная сцена с двумя женскими фигурами и Эротом (божеством любви) представляет сцену в гинекее (женской половине жилища), возможно, изображающую ритуал возлияния за богов. В Пермскую галерею гидрия передана в 1948 году из Государственного Эрмитажа, куда попала в 1928 году из коллекции Михаила Боткина. Он —художник, академик исторической живописи, искусствовед, археолог, коллекционер, меценат, считался одним из лучших российских рисовальщиков. Собирание в течение 50 лет художественной коллекции стало одним из главных его дел. Эта коллекция считается одной из лучших в мире. Арибалл расписной с растительным орнаментом Древняя Греция, Коринф, вторая — третья четверть VI в. до н. э. Глина, накладная охра, гончарный круг, роспись. Фото: Сергей Русанов © URA.RU Арибалл — маленький керамический сосуд для ароматических масел. Он был обязательным атрибутом мужчин Древней Греции. Его узкое горлышко с широким раструбом обматывалось ремешком, чтобы привязать сосуд к телу атлета, отправляющегося на соревнование. Маслом из арибалла атлет натирал себя, а после соревнований скребком из ракушки вместе с маслом очищал тело от песка и грязи. Арибалл, который хранится в Пермской галерее, был найден на холме Гиссарлык в 1870 году Генрихом Шлиманом — прославленным археологом, раскопавшим Трою, первооткрывателем доисторической Греции. В Пермь находку передали из Эрмитажа. Панно Боги счастья Шоу-син, Лу-син, Фу-син Китай. Конец 19 начало 20 века Шелк, атлас, нити шелковые, нити золотые, ткачество, вышивка гладью, вышивка «в прикреп». Фото: Сергей Русанов © URA.RU Этот экспонат — редкий экземпляр китайской вышивки, дающий возможность познакомиться с культурой и китайским пантеоном богов. Шоу-син — бог долголетия, «Шоу» переводится как «долголетие», «син» — «звезда». Олицетворяет долгую и здоровую жизнь, а также помогает больным. Обычно изображается с большим лысым черепом, длинной седой бородой, посохом в правой руке, к которому привязан калабаш с эликсиром бессмертия, и с персиком в левой руке. Фу-син — бог богатства и процветания, удачи в потомстве. Олицетворяет удачную судьбу. Его часто изображают в красной мантии торговца с ребенком на руках или свитком в руках. Лу-син — бог власти. Он приносит удачу в карьере, в делах, на экзаменах. Его изображают в одеянии государственного чиновника со скипетром Жуи или папирусом в руках. Его можно также отличить по шапке с двумя длинными «косичками». Его обычно располагают в середине. Иногда его изображают со свитком в руках, на котором может быть написано: «Небесный чиновник дарует счастье». «Дьявольский шар» 12-слойный шар вырезан вручную из цельной слоновой кости Фото: Сергей Русанов © URA.RU Китайские резные многослойные шары из слоновой кости поражают человечество невероятной красотой и уникальной техникой исполнения уже много веков. Мастера сначала вырезали внешний шар, а затем сквозь отверстия в нем последовательно вытачивали внутренние. Сама конструкция оставалась цельной и неразборной, а шары могли вращаться один в другом. Европейцы, увидев такое чудо, прозвали шары «дьявольскими». В 1915 году один мастер поразил посетителей Панамской Международной ярмарки шаром, содержащим внутри 25 ажурных слоев. Пермский шар состоит из 12 слоев, он поступил в галерею в 1955 году и только теперь оказался доступен для широкой публики. В новогодние каникулы уделите время и прекрасному. Приходите в Пермскую галерею, где представлены сотни уникальных предметов искусства, которые вы увидите впервые в жизни. Режим работы музея в праздники: 3-4 января — с 10.00 до 19.00, касса до 18:30 5 января — с 12.00 до 21.00, касса до 20:30 6 января — с 10.00 до 18.00, касса до 17.30 7 января — галерея закрыта 8 января — с 11.00 до 19.00, касса до 18:30 9 января — галерея закрыта Материал создан при помощи сотрудников Пермской государственной художественной галереи Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коллекция Пермской художественной галереи насчитывает более 51 тысячи экспонатов. Все богатство музея просто невозможно показать посетителям. После переезда в новое здание, который планируется уже в этом году, выставочные площади расширятся, и любители истории и искусства смогут увидеть то, чего раньше касался взгляд лишь профессионалов. Но в год своего столетия галерея открыла часть фондов, устроив беспрецедентную выставку «СТО», где представлены скрытые ранее сокровища музея. Если вы еще не успели увидеть их вживую, у вас появилось время на это — галерея в каникулы работает. Но пока URA.RU в своей фотоподборке представляет пусть малую, но уникальную часть проекта. Гидрия краснофигурная Пышная по декоративному убранству краснофигурная гидрия — сосуд, предназначенный для воды. С такими сосудами девушки ходили за водой на родники и наполненными несли их на голове. Изображенная сцена с двумя женскими фигурами и Эротом (божеством любви) представляет сцену в гинекее (женской половине жилища), возможно, изображающую ритуал возлияния за богов. В Пермскую галерею гидрия передана в 1948 году из Государственного Эрмитажа, куда попала в 1928 году из коллекции Михаила Боткина. Он —художник, академик исторической живописи, искусствовед, археолог, коллекционер, меценат, считался одним из лучших российских рисовальщиков. Собирание в течение 50 лет художественной коллекции стало одним из главных его дел. Эта коллекция считается одной из лучших в мире. Арибалл расписной с растительным орнаментом Арибалл — маленький керамический сосуд для ароматических масел. Он был обязательным атрибутом мужчин Древней Греции. Его узкое горлышко с широким раструбом обматывалось ремешком, чтобы привязать сосуд к телу атлета, отправляющегося на соревнование. Маслом из арибалла атлет натирал себя, а после соревнований скребком из ракушки вместе с маслом очищал тело от песка и грязи. Арибалл, который хранится в Пермской галерее, был найден на холме Гиссарлык в 1870 году Генрихом Шлиманом — прославленным археологом, раскопавшим Трою, первооткрывателем доисторической Греции. В Пермь находку передали из Эрмитажа. Панно Боги счастья Шоу-син, Лу-син, Фу-син Этот экспонат — редкий экземпляр китайской вышивки, дающий возможность познакомиться с культурой и китайским пантеоном богов. Шоу-син — бог долголетия, «Шоу» переводится как «долголетие», «син» — «звезда». Олицетворяет долгую и здоровую жизнь, а также помогает больным. Обычно изображается с большим лысым черепом, длинной седой бородой, посохом в правой руке, к которому привязан калабаш с эликсиром бессмертия, и с персиком в левой руке. Фу-син — бог богатства и процветания, удачи в потомстве. Олицетворяет удачную судьбу. Его часто изображают в красной мантии торговца с ребенком на руках или свитком в руках. Лу-син — бог власти. Он приносит удачу в карьере, в делах, на экзаменах. Его изображают в одеянии государственного чиновника со скипетром Жуи или папирусом в руках. Его можно также отличить по шапке с двумя длинными «косичками». Его обычно располагают в середине. Иногда его изображают со свитком в руках, на котором может быть написано: «Небесный чиновник дарует счастье». «Дьявольский шар» Китайские резные многослойные шары из слоновой кости поражают человечество невероятной красотой и уникальной техникой исполнения уже много веков. Мастера сначала вырезали внешний шар, а затем сквозь отверстия в нем последовательно вытачивали внутренние. Сама конструкция оставалась цельной и неразборной, а шары могли вращаться один в другом. Европейцы, увидев такое чудо, прозвали шары «дьявольскими». В 1915 году один мастер поразил посетителей Панамской Международной ярмарки шаром, содержащим внутри 25 ажурных слоев. Пермский шар состоит из 12 слоев, он поступил в галерею в 1955 году и только теперь оказался доступен для широкой публики. В новогодние каникулы уделите время и прекрасному. Приходите в Пермскую галерею, где представлены сотни уникальных предметов искусства, которые вы увидите впервые в жизни. Режим работы музея в праздники: 3-4 января — с 10.00 до 19.00, касса до 18:30 5 января — с 12.00 до 21.00, касса до 20:30 6 января — с 10.00 до 18.00, касса до 17.30 7 января — галерея закрыта 8 января — с 11.00 до 19.00, касса до 18:30 9 января — галерея закрыта Материал создан при помощи сотрудников Пермской государственной художественной галереи