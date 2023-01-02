Выманивают бесплатным алкоголем и отправляют работать в баню

Самые необычные истории конфликтов пермяков и судебных приставов

03 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Рассказываем о самых необычных историях с пермскими приставами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Службе судебных приставов часто приходится иметь дело с самыми разными людьми — от бессовестных отцов-должников алиментов до «бедных» граждан, которые готовы тут же выплатить миллионные штрафы, если возникнет угроза ареста их новенького Porshce. Периодически с пермскими приставами тоже случаются подобные казусы и интересные истории. О самых запомнившихся за 2022 год из них рассказывает URA.RU. 100 часов работы в бане за езду без прав Женщина добросовестно отработала 100 часов в бане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница северного Красновишерска каталась в нетрезвом виде по городу, пока не попалась сотрудникам ДПС. Позже ее лишили водительских прав, однако нежелание пользоваться общественным транспортом перебороло и пермячка вновь села за руль, нарушив закон. Тогда женщину снова поймали и отправили на общественные работы разнорабочей в местную баню. Пермячка добросовестно отработала 100 часов. Приставы перепутали пермского должника с жителем Мурманской области Муромчанину заблокировали средства на карте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как и в любой профессии у приставов случаются неудачи. Так житель Мурманской области одним днем обнаружил, что является должником, а средства на его счету удержаны приставами. Однако мужчина никаких долгов не имел и об этом слышал впервые. Позже выяснилось, что его перепутали с пермяком со схожими данными. В Кировском районном суде Перми подтвердили этот факт и постановили производство по муромчанину прекратить, однако это требование выполнено не было. В итоге житель северного региона обратился к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову, который помог решить проблему. Приставы поплыли на остров за злостным должником Приставам пришлось плыть на лодке по Вишере до острова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Порой приставам приходится устраивать настоящую охоту за должниками, ведь те находят самые изощренные способы спрятаться. Так пермские приставы на лодке отыскали остров на реке Вишера, на котором прятался должник по алиментам. Пермяк спрятался вдали от цивилизации от уголовного преследования из-за неоплаты алиментов, однако долго скрываться у него не получилось. Пермячку-должницу заманили бесплатным алкоголем Пермячке пообещали вечеринку, но ее не было Фото: Размик Закарян © URA.RU В затруднительных ситуациях судебным приставам приходится проявлять всю свою смекалку. Креативно к решению проблемы подошел пермский пристав, который выманил пермячку-должницу бесплатным алкоголем и вечеринкой. Женщина задолжала 600 тысяч рублей алиментов и не желала их платить. Пермячка скрывалась, не жила по месту прописки, но было известно, что она ведет разгульный образ жизни и любит выпить. Этим и воспользовался сотрудник ФССП, позвав ее через ее сожителя на вечеринку. Никакой вечеринки не было, а должницу удалось поймать и узнать ее место работы, куда направлены документы для принудительного взыскания алиментов. Пермячка притворилась инвалидом, чтобы не платить налоги Прибывшая скорая выяснила, что пермячка симулировала болезнь Фото: Анна Майорова © URA.RU Также приставы сталкиваются не просто с должниками, которые хитро прячутся, но и с неплательщиками, которые не стесняются проявлять таланты актерской игры. К примеру, жительница Барды заявила прибывшим забрать ее в суд приставам, что не может никуда идти. Пермячка заявила, что у нее внезапно отказали ноги и она не может двигаться. Сотрудники службы судебных приставов не растерялись и тут же вызвали скорую, которая и выяснила, что женщина симулировала болезнь. В итоге актрису доставили в суд, где за вранье ей назначили 30 часов исправительных работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Службе судебных приставов часто приходится иметь дело с самыми разными людьми — от бессовестных отцов-должников алиментов до «бедных» граждан, которые готовы тут же выплатить миллионные штрафы, если возникнет угроза ареста их новенького Porshce. Периодически с пермскими приставами тоже случаются подобные казусы и интересные истории. О самых запомнившихся за 2022 год из них рассказывает URA.RU. 100 часов работы в бане за езду без прав Жительница северного Красновишерска каталась в нетрезвом виде по городу, пока не попалась сотрудникам ДПС. Позже ее лишили водительских прав, однако нежелание пользоваться общественным транспортом перебороло и пермячка вновь села за руль, нарушив закон. Тогда женщину снова поймали и отправили на общественные работы разнорабочей в местную баню. Пермячка добросовестно отработала 100 часов. Приставы перепутали пермского должника с жителем Мурманской области Как и в любой профессии у приставов случаются неудачи. Так житель Мурманской области одним днем обнаружил, что является должником, а средства на его счету удержаны приставами. Однако мужчина никаких долгов не имел и об этом слышал впервые. Позже выяснилось, что его перепутали с пермяком со схожими данными. В Кировском районном суде Перми подтвердили этот факт и постановили производство по муромчанину прекратить, однако это требование выполнено не было. В итоге житель северного региона обратился к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову, который помог решить проблему. Приставы поплыли на остров за злостным должником Порой приставам приходится устраивать настоящую охоту за должниками, ведь те находят самые изощренные способы спрятаться. Так пермские приставы на лодке отыскали остров на реке Вишера, на котором прятался должник по алиментам. Пермяк спрятался вдали от цивилизации от уголовного преследования из-за неоплаты алиментов, однако долго скрываться у него не получилось. Пермячку-должницу заманили бесплатным алкоголем В затруднительных ситуациях судебным приставам приходится проявлять всю свою смекалку. Креативно к решению проблемы подошел пермский пристав, который выманил пермячку-должницу бесплатным алкоголем и вечеринкой. Женщина задолжала 600 тысяч рублей алиментов и не желала их платить. Пермячка скрывалась, не жила по месту прописки, но было известно, что она ведет разгульный образ жизни и любит выпить. Этим и воспользовался сотрудник ФССП, позвав ее через ее сожителя на вечеринку. Никакой вечеринки не было, а должницу удалось поймать и узнать ее место работы, куда направлены документы для принудительного взыскания алиментов. Пермячка притворилась инвалидом, чтобы не платить налоги Также приставы сталкиваются не просто с должниками, которые хитро прячутся, но и с неплательщиками, которые не стесняются проявлять таланты актерской игры. К примеру, жительница Барды заявила прибывшим забрать ее в суд приставам, что не может никуда идти. Пермячка заявила, что у нее внезапно отказали ноги и она не может двигаться. Сотрудники службы судебных приставов не растерялись и тут же вызвали скорую, которая и выяснила, что женщина симулировала болезнь. В итоге актрису доставили в суд, где за вранье ей назначили 30 часов исправительных работ.