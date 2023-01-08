Политические кланы попытаются разорвать ХМАО на княжества

Югра стоит на пороге самых масштабных местных выборов за пять лет

09 января 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Главы городов, поселений и депутаты будут избираться в 14 муниципалитетах Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году ХМАО ждут самые масштабные местные выборы за последние пять лет. Главы городов, поселений и депутаты будут избираться в 14 муниципалитетах Югры. По оценке инсайдеров URA.RU — это идеальный момент для оппозиции и финансово-политических кланов для того, чтобы отобрать мандаты у провластных кандидатов. Так что избирательный цикл обещает быть драматичным и напряженным. «В большинстве муниципалитетах Югры выборы в 2023 году будут прямыми, когда глав поселений и депутатов избирает население. А в таких случаях всегда есть элемент непредсказуемости. Оппозиционные кандидаты имеют преимущество, потому что строят свои предвыборные программы на критике действующей власти. Могут качать тему ухудшения социально-экономической ситуации, чтобы задеть чувства избирателей. Помимо парламентский партий, еще и местные олигархи будут готовы оказать помощь кандидатам для лоббирования своих интересов во власти», — дал оценку предстоящей избирательной кампании представитель политического истеблишмента ХМАО. Одна из главных интриг — поддержит ли губернатор Комарова кандидатуры Натальи Гулиной и Александра Морозова Фото: Алексей Андронов © URA.RU Самые крупные выборы в 2023 пройдут в городах Радужный и Пыть-Ях. По словам источника URA.RU, близкого к окружному правительству, главная интрига состоит в том, поддержит ли губернатор Югры Наталья Комарова кандидатуры нынешних градоначальников — Наталью Гулину и Александра Морозова соответственно. «Глав Радужного и Пыть-Яха избирает городская дума через фильтр конкурсной комиссии. Вряд ли такое возможно, чтобы депутаты проголосовали за кандидата, который не будет предварительно одобрен окружными властями. Другой вопрос, на кого сделает ставку внутриполитический блок югорского правительства. Считается, что Гулина находится на хорошем счету. А вот Морозов является одним из постоянных аутсайдеров в рейтинге мэров», — описал ситуацию собеседник агентства. Гулина в разговоре с URA.RU заявила, что пока не определилась с тем, будет ли выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на пост мэра. «Хотелось бы завершить самой те планы, которые были начаты в первый срок. А вообще, обстоятельства в жизни могут измениться в любой момент. Кроме того, нужно получить одобрение губернатора округа. Если бы Наталья Владимировна [Комарова] сказала, что я нужна на этом месте, и граждане поддержали бы, то, конечно, я бы баллотировалась на второй срок», — прокомментировала глава Радужного. Морозов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Еще в одном югорском городе — Лянторе — мэра будет избирать население. Досрочные выборы пройдут уже в конце марта, потому что осенью 2022 года прежний глава города Сергей Махиня ушел в отставку. «На праймериз „Единой России“ победу одержал директор одной из школ Алексей Луценко. Но ходят упорные слухи, что экс-мэр вновь может выдвинуть свою кандидатуру. А Махиня имеет большой опыт участия и побед в прямых выборах. Кроме того, заявиться может и оппозиционный бизнесмен Евгений Городилов. Так что конкуренция у Луценко будет весьма высокой», — рассказал URA.RU источник в политтусовке Сургутского района. Он также добавил, что в других поселениях муниципалитета, где выборы пройдут в плановом режиме осенью, также ожидается конкурентная борьба. «Пять лет назад главами поселков Локосово и Сытомино стали кандидаты от КПРФ», — резюмировал собеседник агентства. Советский район традиционно считается вотчиной югорского КПРФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Напряженной ожидается избирательная кампания на выборах в Советском районе, который традиционно считается вотчиной югорского КПРФ, а также в Кондинском и Ханты-Мансийском районе, где также сильна оппозиция. «На выборах в 2022 году в Ханты-Мансийском районе главой поселка Цингалы был переизбран Алексей Козлов, представляющий ЛДПР. Он стал единственным кандидатом от оппозиции, который смог одержать победу на выборах. В 2023 году в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском района будут выбираться 15 глав поселений. И там возможны разные сюрпризы», — прогнозирует инсайдер, занимающийся организацией выборов в ХМАО. Оппозиционные партии, которые наиболее активны в ХМАО — ЛДПР и КПРФ уже начали подготовку к предстоящим выборам и сейчас заняты составлением программы, на которую будут опираться во время избирательной кампании. «В этом году, мы будет строить предвыборную компанию именно на тех направлениях, которые важны для наших избирателей. Тема коммунальных услуг, комфорта жилья, дворов — это первоочередные проблемы, которые стоят перед югорчанами. Но сейчас сложно говорить о том, какие они будут через 9-10 месяцев. Большой объем информации, который меняется почти каждый день, не дает точно спрогнозировать какие запросы жителей будут важны в регионе», — отметил руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун. По мнению аналитиков, чиновникам есть, что противопоставить оппозиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В югорском отделении КПРФ корреспонденту URA.RU рассказали, что подготовка к этим выборам мало чем будет отличаться от предыдущих. «Каждые выборы мы оцениваем, как повод показать, что страна без социалистической идеи просто рухнет. Главная наша позиция — имущество должно принадлежать народу. Кроме того, в каждом муниципалитете есть свои проблемы, которые тоже стоит учитывать», — отметил глава фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев. По мнению политолога Александра Безделова, чиновникам, которые курируют внутреннюю политику региона, будет, что противопоставить оппозиционным кандидатам. «У них есть ресурсы, есть влияние, как финансовое, так и аппаратное на представителей оппозиции, которая, как правило, связана с бизнесом на территории муниципалитетов. Власть будет действовать комбинированно. Чиновники будут где-то договариваться с оппозицией, а где-то и идти напролом. С одной стороны, рейтинги представителей партии власти не растут, но и не падают на фоне СВО и санкций. Аналогичная картина наблюдается и в оппозиционном лагере, с тенденцией к снижению поддержки», — отмечает политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году ХМАО ждут самые масштабные местные выборы за последние пять лет. Главы городов, поселений и депутаты будут избираться в 14 муниципалитетах Югры. По оценке инсайдеров URA.RU — это идеальный момент для оппозиции и финансово-политических кланов для того, чтобы отобрать мандаты у провластных кандидатов. Так что избирательный цикл обещает быть драматичным и напряженным. «В большинстве муниципалитетах Югры выборы в 2023 году будут прямыми, когда глав поселений и депутатов избирает население. А в таких случаях всегда есть элемент непредсказуемости. Оппозиционные кандидаты имеют преимущество, потому что строят свои предвыборные программы на критике действующей власти. Могут качать тему ухудшения социально-экономической ситуации, чтобы задеть чувства избирателей. Помимо парламентский партий, еще и местные олигархи будут готовы оказать помощь кандидатам для лоббирования своих интересов во власти», — дал оценку предстоящей избирательной кампании представитель политического истеблишмента ХМАО. Самые крупные выборы в 2023 пройдут в городах Радужный и Пыть-Ях. По словам источника URA.RU, близкого к окружному правительству, главная интрига состоит в том, поддержит ли губернатор Югры Наталья Комарова кандидатуры нынешних градоначальников — Наталью Гулину и Александра Морозова соответственно. «Глав Радужного и Пыть-Яха избирает городская дума через фильтр конкурсной комиссии. Вряд ли такое возможно, чтобы депутаты проголосовали за кандидата, который не будет предварительно одобрен окружными властями. Другой вопрос, на кого сделает ставку внутриполитический блок югорского правительства. Считается, что Гулина находится на хорошем счету. А вот Морозов является одним из постоянных аутсайдеров в рейтинге мэров», — описал ситуацию собеседник агентства. Гулина в разговоре с URA.RU заявила, что пока не определилась с тем, будет ли выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на пост мэра. «Хотелось бы завершить самой те планы, которые были начаты в первый срок. А вообще, обстоятельства в жизни могут измениться в любой момент. Кроме того, нужно получить одобрение губернатора округа. Если бы Наталья Владимировна [Комарова] сказала, что я нужна на этом месте, и граждане поддержали бы, то, конечно, я бы баллотировалась на второй срок», — прокомментировала глава Радужного. Морозов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Еще в одном югорском городе — Лянторе — мэра будет избирать население. Досрочные выборы пройдут уже в конце марта, потому что осенью 2022 года прежний глава города Сергей Махиня ушел в отставку. «На праймериз „Единой России“ победу одержал директор одной из школ Алексей Луценко. Но ходят упорные слухи, что экс-мэр вновь может выдвинуть свою кандидатуру. А Махиня имеет большой опыт участия и побед в прямых выборах. Кроме того, заявиться может и оппозиционный бизнесмен Евгений Городилов. Так что конкуренция у Луценко будет весьма высокой», — рассказал URA.RU источник в политтусовке Сургутского района. Он также добавил, что в других поселениях муниципалитета, где выборы пройдут в плановом режиме осенью, также ожидается конкурентная борьба. «Пять лет назад главами поселков Локосово и Сытомино стали кандидаты от КПРФ», — резюмировал собеседник агентства. Напряженной ожидается избирательная кампания на выборах в Советском районе, который традиционно считается вотчиной югорского КПРФ, а также в Кондинском и Ханты-Мансийском районе, где также сильна оппозиция. «На выборах в 2022 году в Ханты-Мансийском районе главой поселка Цингалы был переизбран Алексей Козлов, представляющий ЛДПР. Он стал единственным кандидатом от оппозиции, который смог одержать победу на выборах. В 2023 году в Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском района будут выбираться 15 глав поселений. И там возможны разные сюрпризы», — прогнозирует инсайдер, занимающийся организацией выборов в ХМАО. Оппозиционные партии, которые наиболее активны в ХМАО — ЛДПР и КПРФ уже начали подготовку к предстоящим выборам и сейчас заняты составлением программы, на которую будут опираться во время избирательной кампании. «В этом году, мы будет строить предвыборную компанию именно на тех направлениях, которые важны для наших избирателей. Тема коммунальных услуг, комфорта жилья, дворов — это первоочередные проблемы, которые стоят перед югорчанами. Но сейчас сложно говорить о том, какие они будут через 9-10 месяцев. Большой объем информации, который меняется почти каждый день, не дает точно спрогнозировать какие запросы жителей будут важны в регионе», — отметил руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун. В югорском отделении КПРФ корреспонденту URA.RU рассказали, что подготовка к этим выборам мало чем будет отличаться от предыдущих. «Каждые выборы мы оцениваем, как повод показать, что страна без социалистической идеи просто рухнет. Главная наша позиция — имущество должно принадлежать народу. Кроме того, в каждом муниципалитете есть свои проблемы, которые тоже стоит учитывать», — отметил глава фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев. По мнению политолога Александра Безделова, чиновникам, которые курируют внутреннюю политику региона, будет, что противопоставить оппозиционным кандидатам. «У них есть ресурсы, есть влияние, как финансовое, так и аппаратное на представителей оппозиции, которая, как правило, связана с бизнесом на территории муниципалитетов. Власть будет действовать комбинированно. Чиновники будут где-то договариваться с оппозицией, а где-то и идти напролом. С одной стороны, рейтинги представителей партии власти не растут, но и не падают на фоне СВО и санкций. Аналогичная картина наблюдается и в оппозиционном лагере, с тенденцией к снижению поддержки», — отмечает политолог.